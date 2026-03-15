অলিখিত ফাইনালে পাকিস্তানকে ২৯১ রানের লক্ষ্য দিল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৫ মার্চ ২০২৬, ১৮: ৩২
বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ জিতবে কারা—এই প্রশ্নের উত্তর জানতে কেবল কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। মিরপুরে আজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে ব্যাটিংয়ে অর্ধেক কাজ সেরে রেখেছে বাংলাদেশ। অলিখিত ফাইনালে সফরকারীদের সামনে ২৯১ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দিয়েছে মেহেদী হাসান মিরাজের দল। এখন বাকি কাজ তাসকিন আহমেদ-মোস্তাফিজুর রহমানরা ঠিকমতো করতে পারলেই ১১ বছর পর সিরিজ জিতবে বাংলাদেশ।

পাকিস্তানের বিপক্ষে ২০৯ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে দাপুটে জয়ে শুরু করেছিল বাংলাদেশ। প্রথম ওয়ানডেতে বিস্ফোরক জয়ের পর পাকিস্তানের বিপক্ষে ১১ বছরের পুরোনো ধবলধোলাইয়ের স্মৃতি উঁকি মারছিল ক্রিকেটপ্রেমীদের। কিন্তু দ্বিতীয় ওয়ানডেতে বাজে হারের পর তা সম্ভব হয়নি। প্রথম ওয়ানডেতে যেখানে পাকিস্তান ১১৪ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল, দ্বিতীয় ম্যাচে সেখানেই থেমে যায় বাংলাদেশ। আজ তানজিদ হাসান তামিমের সেঞ্চুরিতে আগে ব্যাটিং পেয়ে ৫ উইকেটে ২৯০ রান করেছে স্বাগতিকেরা।

মিরপুরে আজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি। সফরকারীরা তাদের একাদশে তিন পরিবর্তন এনেছে। আর বাংলাদেশ খেলছে অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই। আগে ব্যাটিং পেয়ে প্রথম থেকেই সাবলীলভাবে খেলতে থাকেন তানজিদ তামিম ও সাইফ হাসান। পাওয়ার প্লেতে (প্রথম ১০ ওভার) কোনো উইকেট না হারিয়ে ৫০ রান করেছে স্বাগতিকেরা। তানজিদ তামিম কিছুটা আক্রমণাত্মক থাকলেও সাইফ ধীরস্থির ব্যাটিং করতে থাকেন।

পাওয়ার প্লে শেষে আরও বেশি চড়াও হয়ে ওঠেন তানজিদ তামিম। একের পর এক চার-ছক্কা মারতে থাকেন বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটার। তাঁর বাউন্ডারিতে মিরপুর শেরেবাংলার গ্যালারিতে দেখা যায় বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। একবার তো আউটই হতে গিয়েছিলেন। ১৭তম ওভারের তৃতীয় বলে পাকিস্তানি বাঁহাতি স্পিনার মাজ সাদাকাতকে তুলে মারতে যান তামিম। ডিপ মিড উইকেটের সীমানার ধারে বল ফেরাতে গিয়েও ফাহিম আশরাফ ভারসাম্য রাখতে না পারায় সেটা ছক্কা হয়ে যায়। তখন তাঁর রান ৫০। ওয়ানডেতে এটা তামিমের ষষ্ঠ ফিফটি।

এই ১০৫ রানেই ভেঙে যায় বাংলাদেশের উদ্বোধনী জুটি। ১৯তম ওভারের প্রথম বলে শাহিনের স্লোয়ারে বিভ্রান্ত হয়ে বোল্ড হয়ে যান সাইফ। ৫৫ বলে ৩ চারে সাইফ করেন ৩৬ রান।

সংবিধান সংস্কার পরিষদ নিয়ে সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতার বিতর্ক

ছারপোকা নির্মূলের সহজ সমাধান আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানীরা

জন্মদিনে আমিরের সঙ্গে বান্ধবী, হাজির সাবেক দুই স্ত্রী

ইরানি ড্রোন ঠেকাতে সহায়তার বিনিময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে যা চাইল ইউক্রেন

মন্ত্রণালয়ে এসে ফুলেল শুভেচ্ছা নিলেন না নবনিযুক্ত মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী

