অলিখিত ফাইনালে পাকিস্তানকে ২৯১ রানের লক্ষ্য দিল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ জিতবে কারা—এই প্রশ্নের উত্তর জানতে কেবল কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। মিরপুরে আজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে ব্যাটিংয়ে অর্ধেক কাজ সেরে রেখেছে বাংলাদেশ। অলিখিত ফাইনালে সফরকারীদের সামনে ২৯১ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দিয়েছে মেহেদী হাসান মিরাজের দল। এখন বাকি কাজ তাসকিন আহমেদ-মোস্তাফিজুর রহমানরা ঠিকমতো করতে পারলেই ১১ বছর পর সিরিজ জিতবে বাংলাদেশ।
পাকিস্তানের বিপক্ষে ২০৯ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে দাপুটে জয়ে শুরু করেছিল বাংলাদেশ। প্রথম ওয়ানডেতে বিস্ফোরক জয়ের পর পাকিস্তানের বিপক্ষে ১১ বছরের পুরোনো ধবলধোলাইয়ের স্মৃতি উঁকি মারছিল ক্রিকেটপ্রেমীদের। কিন্তু দ্বিতীয় ওয়ানডেতে বাজে হারের পর তা সম্ভব হয়নি। প্রথম ওয়ানডেতে যেখানে পাকিস্তান ১১৪ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল, দ্বিতীয় ম্যাচে সেখানেই থেমে যায় বাংলাদেশ। আজ তানজিদ হাসান তামিমের সেঞ্চুরিতে আগে ব্যাটিং পেয়ে ৫ উইকেটে ২৯০ রান করেছে স্বাগতিকেরা।
মিরপুরে আজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি। সফরকারীরা তাদের একাদশে তিন পরিবর্তন এনেছে। আর বাংলাদেশ খেলছে অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই। আগে ব্যাটিং পেয়ে প্রথম থেকেই সাবলীলভাবে খেলতে থাকেন তানজিদ তামিম ও সাইফ হাসান। পাওয়ার প্লেতে (প্রথম ১০ ওভার) কোনো উইকেট না হারিয়ে ৫০ রান করেছে স্বাগতিকেরা। তানজিদ তামিম কিছুটা আক্রমণাত্মক থাকলেও সাইফ ধীরস্থির ব্যাটিং করতে থাকেন।
পাওয়ার প্লে শেষে আরও বেশি চড়াও হয়ে ওঠেন তানজিদ তামিম। একের পর এক চার-ছক্কা মারতে থাকেন বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটার। তাঁর বাউন্ডারিতে মিরপুর শেরেবাংলার গ্যালারিতে দেখা যায় বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। একবার তো আউটই হতে গিয়েছিলেন। ১৭তম ওভারের তৃতীয় বলে পাকিস্তানি বাঁহাতি স্পিনার মাজ সাদাকাতকে তুলে মারতে যান তামিম। ডিপ মিড উইকেটের সীমানার ধারে বল ফেরাতে গিয়েও ফাহিম আশরাফ ভারসাম্য রাখতে না পারায় সেটা ছক্কা হয়ে যায়। তখন তাঁর রান ৫০। ওয়ানডেতে এটা তামিমের ষষ্ঠ ফিফটি।
এই ১০৫ রানেই ভেঙে যায় বাংলাদেশের উদ্বোধনী জুটি। ১৯তম ওভারের প্রথম বলে শাহিনের স্লোয়ারে বিভ্রান্ত হয়ে বোল্ড হয়ে যান সাইফ। ৫৫ বলে ৩ চারে সাইফ করেন ৩৬ রান।
শাহিন শাহ আফ্রিদির বলে আউট হওয়ার পর মুশফিকুর রহিম কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়েছিলেন। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে সেদিন এক অঙ্কের জন্য সেঞ্চুরি মিস করেছিলেন মুশফিকুর রহিম। ২০১৮ এশিয়া কাপে মুশফিক না পারলেও আজ তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। মিরপুর শেরেবাংলায় আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে ছক্কা মেরে সেঞ্চুরি
এই মিরপুরেই ২০১৫ সালে পাকিস্তানকে বেধড়ক পিটিয়েছিলেন সৌম্য সরকার ও তামিম ইকবাল। উদ্বোধনী জুটিতে ১৪৫ রান যোগ করেছিলেন তাঁরা। পরের ১১ বছরে ওয়ানডেতে ছয়বার বাংলাদেশ-পাকিস্তান মুখোমুখি হলেও শতরানের উদ্বোধনী জুটি হয়নি। সপ্তমবারে এসে ফুরোল বাংলাদেশের দীর্ঘ অপেক্ষা।