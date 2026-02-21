পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচে চিন্তার কারণ বৃষ্টি

এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বৃষ্টি নিয়ে খুব কমই চিন্তা করতে হয়েছে আয়োজকেদের। বেরসিক বৃষ্টির কারণে কেবলমাত্র জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ড ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়েছে। বাকি ম্যাচগুলো মাঠে গড়ালেও পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড লড়াইয়ে আগে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রকৃতি।
অস্ট্রেলিয়া এবং ওমানের মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে গতকাল শেষ হয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের খেলা। আজ থেকে শুরু হবে সুপার এইটের লড়াই। প্রথম ম্যাচেই মাঠে নামবে পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ড। তবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, ম্যাচটিতে বৃষ্টির শঙ্কা রয়েছে।
কলম্বোর প্রেমাদাসা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ডের ম্যাচটি শুরু হওয়ার কথা সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। আবহাওয়ার তথ্য দেওয়া জনপ্রিয় ওয়েবসাইট আকুওয়েদার জানিয়েছে, আজ দিনের বেলা কলম্বোতে বৃষ্টি নামার সম্ভাবনা ৭৫ শতাংশ। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও বেড়ে যাবে।
আকুওয়েদারের তথ্য মতে, সন্ধ্যায় বৃষ্টির সম্ভাবনা ৮৭ শতাংশ। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, সে সময় বজ্রসহ প্রায় দেড় ঘণ্টা বৃষ্টি হতে পারে। শেষ পর্যন্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাস সত্যি হলে মন খারাপই হবে ভক্তদের।
বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ ঘিরে আশার কথাও আছে। প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা খুবই দারুণ। বৃষ্টির সময় পুরো মাঠ ঢেকে রাখার জন্য পর্যাপ্ত কাভারের ব্যবস্থা আছে ভেন্যুটিতে। সেই সঙ্গে মাঠকর্মীরাও বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত। তাই বৃষ্টি থামলে খেলা শুরু হতে বেশি সময় লাগার কথা না।
নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টার মধ্যে বল মাঠে না গড়ালে ওভার কাটা শুরু হবে। নিয়ম অনুযায়ী, একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ফলাফলের জন্য দুই দলকে অন্তত ৫ ওভার করে খেলতে হবে। সেটা না হলে ম্যাচ পরিত্যক্ত হবে। গ্রুপ পর্বের মতো সুপার এইটের ম্যাচগুলোর জন্যও রিজার্ভ ডে রাখেনি আইসিসি। সে ক্ষেত্রে উভয় দল একটি করে পয়েন্ট পাবে। কেবলমাত্র সেমিফাইনাল এবং ফাইনালের জন্য রিজার্ভ ডে রেখেছে আইসিসি।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আলোচনায় আছেন অভিষেক শর্মা। তবে ব্যাট হাতে রানের ফুলঝুরি ছুটিয়ে নয়, টানা তিন ম্যাচে শূন্য রানে আউট হয়ে। ব্যাট হাতে এমন বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে গেলেও একাদশ থেকে তাঁকে বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা করছে না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট–এমনটাই জানালেন দলটির বোলিং কোচ মরনে মরকেল।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে পাকিস্তানের কঠিন পরীক্ষা নিয়েছে নেদারল্যান্ডস। হারের শঙ্কায় পড়ে শেষ পর্যন্ত ফাহিম আশরাফের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে জয় তুলে নেয় ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়নরা। ৩ জয়ে 'এ' গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে সুপার এইটে পা রেখেছে পাকিস্তান। শেষ আটের প্রথম ম্যাচেই আজ মাঠে নামছে সালমান আলী আগা
এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হট ফেভারিট ভারত। বিশ্লেষক এবং সাবেক ক্রিকেটাররা দলটিকে শিরোপা জেতার অন্যতম দাবিদার বলেই মনে করছেন। তবে ভারতকে নিয়ে একের পর এক অবাক করা মন্তব্য করেই যাচ্ছেন মোহাম্মদ আমির। তাঁর মতে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠতে পারবে না ভারত।
নামিবিয়ার বিপক্ষে জয়ের সমীকরণ মিলিয়েই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে জায়গা করে নিয়েছে পাকিস্তান। ফলাফল ছাপিয়ে আলোচনায় ওঠে আসে সেই ম্যাচে দলটির অধিনায়ক সালমান আলী আগা এবং প্রধান কোচ মাইক হেসনের দ্বন্দ্বের গুঞ্জন। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সুপার এইটের ম্যাচের আগে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন হেসন।