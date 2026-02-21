সুপার এইটের শুরুটা কেমন হবে পাকিস্তানের

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে পাকিস্তানের কঠিন পরীক্ষা নিয়েছে নেদারল্যান্ডস। হারের শঙ্কায় পড়ে শেষ পর্যন্ত ফাহিম আশরাফের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে জয় তুলে নেয় ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়নরা। ৩ জয়ে ‘এ’ গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে সুপার এইটে পা রেখেছে পাকিস্তান। শেষ আটের প্রথম ম্যাচেই আজ মাঠে নামছে সালমান আলী আগার দল– প্রতিপক্ষ শক্তিশালী নিউজিল্যান্ড। এই ম্যাচের জয়ী দল সেমিফাইনালে দৌড়ে এগিয়ে থাকবে। পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড লড়াই ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
সুপার এইট
পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
মেয়েদের টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২টা ১৫ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
চেলসি-বার্নলি
রাত ৯টা, সরাসরি
ম্যানচেস্টার সিটি-নিউক্যাসল
রাত ২টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
অ্যাস্টন ভিলা-লিডস ইউনাইটেড
রাত ৯টা, অ্যাস্টন ভিলা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আলোচনায় আছেন অভিষেক শর্মা। তবে ব্যাট হাতে রানের ফুলঝুরি ছুটিয়ে নয়, টানা তিন ম্যাচে শূন্য রানে আউট হয়ে। ব্যাট হাতে এমন বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে গেলেও একাদশ থেকে তাঁকে বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা করছে না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট–এমনটাই জানালেন দলটির বোলিং কোচ মরনে মরকেল।২৯ মিনিট আগে
এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হট ফেভারিট ভারত। বিশ্লেষক এবং সাবেক ক্রিকেটাররা দলটিকে শিরোপা জেতার অন্যতম দাবিদার বলেই মনে করছেন। তবে ভারতকে নিয়ে একের পর এক অবাক করা মন্তব্য করেই যাচ্ছেন মোহাম্মদ আমির। তাঁর মতে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠতে পারবে না ভারত।২ ঘণ্টা আগে
নামিবিয়ার বিপক্ষে জয়ের সমীকরণ মিলিয়েই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে জায়গা করে নিয়েছে পাকিস্তান। ফলাফল ছাপিয়ে আলোচনায় ওঠে আসে সেই ম্যাচে দলটির অধিনায়ক সালমান আলী আগা এবং প্রধান কোচ মাইক হেসনের দ্বন্দ্বের গুঞ্জন। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সুপার এইটের ম্যাচের আগে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন হেসন।২ ঘণ্টা আগে
জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ড ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হওয়ার পরই গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিশ্চিত হয় অস্ট্রেলিয়ার। ওমানের বিপক্ষে ৯ উইকেটে জয়ের ম্যাচটি কেবলই আনুষ্ঠানিকতা ছিল তাদের জন্য। দাপুটে জয়ের পরও তাই দেশে ফিরতে হচ্ছে ২০২১ সালের চ্যাম্পিয়নদের। তবে টুর্নামেন্টের মাঝপথে দেশে ফিরতে মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না৩ ঘণ্টা আগে