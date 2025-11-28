Ajker Patrika
ক্রিকেট

আবুধাবিতে সাকিবের সঙ্গে কী কথা বলছিলেন তাসকিন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ৪২
সাকিব আল হাসান ও তাসকিন আহমেদ কথা বলছেন। ছবি: সংগৃহীত
সাকিব আল হাসান ও তাসকিন আহমেদ কথা বলছেন। ছবি: সংগৃহীত

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গত রাত থেকেই একটা ছবি ভাইরাল। সীমানার ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন তাসকিন আহমেদ ও সাকিব আল হাসান। জাতীয় দলের এক সময়ের দুই সতীর্থ আবুধাবি টি-টেন লিগে এখন প্রতিপক্ষ। যখন দুই বাংলাদেশি তারকা একত্র হলেন, এই মুহূর্তটি ফ্রেমবন্দী করতে ক্যামেরাম্যানদের মোটেও ভুল হয়নি।

আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে টি-টেন লিগের টুর্নামেন্টে গত রাতে মুখোমুখি হয়েছে রয়্যাল চ্যাম্পস ও নর্দান ওয়ারিয়র্স। ১০ ওভারে ৮১ রানের লক্ষ্যে নামা রয়্যাল চ্যাম্পসের স্কোর তখন ২.৩ ওভারে ১ উইকেটে ২২ রান। নর্দান ওয়ারিয়র্সের পেসার শাহনাওয়াজ দাহানির বোলিংয়ের সময় সীমানার ধারে ফিল্ডিংয়ে ছিলেন তাসকিন। সাকিব তখন চেয়ারে বসা। ক্যামেরার লেন্স তখন ঘুরে গেল সাকিব-তাসকিনের দিকে। বাংলাদেশের দুই তারকা ক্রিকেটারই তখন হাসছেন। কী কথাবার্তা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে সেটা জানা যায়নি। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ১৪ মাস বাইরে থাকা সাকিব হয়তো তাসকিনকে পেয়ে পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণা করছিলেন।

আবুধাবি টি-টেন লিগে গত রাতে সাকিবের রয়্যাল চ্যাম্পস জিতেছে ৫ উইকেটে। ৮১ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৮ বল হাত রেখেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে গেছে তাঁর দল। তবে নর্দান ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে এই ম্যাচে একাদশে সুযোগ মেলেনি সাকিবের। তাসকিন উইকেট না পেলেও ২ ওভারে ২১ রান খরচ করেছেন। টি-টেন টুর্নামেন্টের বিবেচনায় ১০.৫০ ইকোনমিতে বোলিং দারুণ বোলিংই বলতে হবে।

এবারের আবুধাবি টি-টেন লিগে নর্দান ওয়ারিয়র্সের হয়ে ৬ ম্যাচে ১১.২৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৫ উইকেট। ৭ ম্যাচে ৩ জয় ও ৪ হারে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ওয়ারিয়র্স এখন পয়েন্ট তালিকার চারে। সাকিবের দল রয়্যাল চ্যাম্পস আট দলের মধ্যে আট নম্বরে অবস্থান করছে। ৬ ম্যাচে ১ জয় ও ৫ পরাজয়ে ২ পয়েন্ট এখন চ্যাম্পসের। সাকিব দুই ম্যাচে একাদশে সুযোগ পেলেও ব্যাটিং করা হয়নি। বোলিংয়ে ২ ওভারে ৩১ রান দিয়েও কোনো উইকেট পাননি।

বিষয়: খেলাসাকিব আল হাসানক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটতাসকিন আহমেদ
আপনাদের হয়তো মনে হয়, আমি দলেই থাকার মতো না: হৃদয়

আপনাদের হয়তো মনে হয়, আমি দলেই থাকার মতো না: হৃদয়

মেসি বলছেন, শিগগির দেখা হবে ভারত

মেসি বলছেন, শিগগির দেখা হবে ভারত

দল হারলেও লিটনের খুশির কারণ কী

দল হারলেও লিটনের খুশির কারণ কী

আয়ারল্যান্ডের কাছেই বাংলাদেশের অসহায় আত্মসমর্পণ

আয়ারল্যান্ডের কাছেই বাংলাদেশের অসহায় আত্মসমর্পণ

ক্রিকেট

আপনাদের হয়তো মনে হয়, আমি দলেই থাকার মতো না: হৃদয়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ৫৮
তাওহীদ হৃদয়ের ৫০ বলে ৮৩ রানের ইনিংস শুধু দলের হারের ব্যবধান কমিয়েছে। ছবি: বিসিবি
তাওহীদ হৃদয়ের ৫০ বলে ৮৩ রানের ইনিংস শুধু দলের হারের ব্যবধান কমিয়েছে। ছবি: বিসিবি

নিঃসঙ্গ শেরপার মতো লড়ে গেছেন তাওহীদ হৃদয়। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বোলিংয়ে যখন বাংলাদেশের ব্যাটাররা হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, হৃদয় শুধু ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসে তিনি জানালেন তাঁর আক্ষেপের কথা।

সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আয়ারল্যান্ডের দেওয়া ১৮২ রানের লক্ষ্যে নেমে ১২.৫ ওভারে ৮ উইকেটে ৭৪ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। এমন অবস্থায় ১০০ রানের ব্যবধানে হার মনে হচ্ছিল সময়ের ব্যাপার। তখন নবম উইকেটে শরীফুল ইসলামের সঙ্গে ৩১ বলে ৪৮ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন হৃদয়। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৪২ রানে থেমে যায় বাংলাদেশের ইনিংস। পাঁচ নম্বরে নামা হৃদয় ৫০ বলে ৭ চার ও ৩ ছক্কায় ৮৩ রান করে অপরাজিত থাকেন।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ক্যারিয়ারসেরা ইনিংস হৃদয় খেললেও সেটা দলের হারের ব্যবধানই কমাতে পেরেছেন। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি যখন আসেন, তাঁর কাছে প্রশ্ন এসেছে, পাঁচ নম্বরের আগে কি তাঁর ব্যাটিংয়ের সুযোগ আছে? ২৪ বছর বয়সী এই মিডল অর্ডার ব্যাটার বলেন, ‘আরও ওপরে খেললে যে ভালো হবে, আমার কাছে সেটা মনে হয় না। ওপরে খেলার মতো এখন আসলে দলে তো জায়গা নেই। আপনারাও হয়তো অনেকে ভাবেন আমি দলেই থাকার মতো না।’

২০২৩ সাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৫৫ ম্যাচ খেলেছেন। ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছেন ৫০ ইনিংস। এর মধ্যে ৩৪ ইনিংসে তিনি ব্যাটিং করেছেন চার নম্বরে। তিন নম্বরে খেলেছেন তিন ইনিংসে। হৃদয় জানিয়েছেন, ব্যাটিং অর্ডারে তাঁকে যেখানে সুযোগ দেওয়া হবে, তিনি তাঁর সর্বোচ্চটা দেবেন। আয়ারল্যান্ডের কাছে গতকাল ৩৯ রানে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে হৃদয় বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ যেখানে আছি ভালো আছি। যখন যেখানে সুযোগ পাই, ভালো করার চেষ্টা করি। এগুলো নিয়ে আফসোসের কিছু নেই।’

ভালো পারফরম্যান্স করলে যেমন মেলে প্রশংসা, তেমনি বাজে পারফরম্যান্সে সমালোচনার তির ধেয়ে আসে ক্রিকেটারদের দিকে। হৃদয়ের মতে গঠনমূলক সমালোচনা করলে ক্রিকেটারদের কাছ থেকে ইতিবাচক কিছু পাওয়া যেতে পারে। প্রথম টি-টোয়েন্টি শেষে সংবাদ সম্মেলনে ২৪ বছর বয়সী বাংলাদেশি এই ক্রিকেটার বলেন, ‘আপনার জায়গা থেকে আপনি সমালোচনা করবেন, এটা স্বাভাবিক। এটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। যত ইচ্ছা সমালোচনা করেন, আপনাদের সেই অধিকার আছে। আমি চাই আপনারা সেটা করেন। এখান থেকে ২-১টা ইতিবাচক জিনিসও হতে পারে। আমার অনুরোধ যুক্তি দিয়ে সমালোচনা করেন।’

শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, আফগানিস্তান—টানা চার টি-টোয়েন্টি সিরিজ বাংলাদেশ জিতেছিল। টি-টোয়েন্টি সংস্করণে দারুণ খেলতে থাকা বাংলাদেশ হঠাৎই পা হড়কাল। চট্টগ্রামে গত মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হয়েছে বাংলাদেশ। আয়ার‍ল্যান্ডের কাছেও এবার সিরিজ হারের শঙ্কায় লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। আগামীকাল সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড। তৃতীয় টি-টোয়েন্টি হবে ২ ডিসেম্বর। দুটি ম্যাচই হবে চট্টগ্রামে।

বিষয়:

বিষয়: খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটতাওহীদ হৃদয়
আবুধাবিতে সাকিবের সঙ্গে কী কথা বলছিলেন তাসকিন

আবুধাবিতে সাকিবের সঙ্গে কী কথা বলছিলেন তাসকিন

মেসি বলছেন, শিগগির দেখা হবে ভারত

মেসি বলছেন, শিগগির দেখা হবে ভারত

দল হারলেও লিটনের খুশির কারণ কী

দল হারলেও লিটনের খুশির কারণ কী

আয়ারল্যান্ডের কাছেই বাংলাদেশের অসহায় আত্মসমর্পণ

আয়ারল্যান্ডের কাছেই বাংলাদেশের অসহায় আত্মসমর্পণ

ফুটবল

মেসি বলছেন, শিগগির দেখা হবে ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ০২
১৩ ডিসেম্বর কলকাতার অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু হচ্ছে মেসির ভারত সফর। ছবি: ফাইল ছবি
১৩ ডিসেম্বর কলকাতার অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু হচ্ছে মেসির ভারত সফর। ছবি: ফাইল ছবি

ভারতে লিওনেল মেসি সর্বশেষ গিয়েছিলেন ২০১১ সালে। ১৪ বছর পর এশিয়া মহাদেশের এই দেশে সফর করবেন তিনি। ভারত সফরে যেতে যেন তর সইছে না আর্জেন্টাইন এই ফরোয়ার্ডের।

মেসি গত রাতে নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ভারত সফরের সূচি প্রকাশ করেছেন। দুই সপ্তাহ পর যে তাঁর ভারত সফর শুরু হচ্ছে, তাতে উন্মুখ হয়ে আছেন আর্জেন্টাইন এই ফরোয়ার্ড। ফেসবুকে তিনি লিখেছেন, ‘ভারতের লোকদের থেকে যে ভালবাসা পেয়েছি, তার জন্য ধন্যবাদ। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে গোট ট্যুর শুরু হবে। হায়দরাবাদ, কলকাতা, মুম্বাই এবং দিল্লি সফরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেখে সেটা শেয়ার করতে পেরে খুশি। শিগগির দেখা হবে ভারত।’

ভারতে মেসির ব্যক্তিগত এই সফরের নাম দেওয়া হয়েছে গোট (গ্রেটেস্ট অব অল টাইম) ট্যুর অব ইন্ডিয়া ২০২৫। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের ভারত সফরের আয়োজনের বন্দোবস্ত করেছেন দেশটির অন্যতম সফল ক্রীড়া উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত। মেসি তাঁর সফর সূচিতে শতদ্রু দত্তর উদ্যোগ বলে আয়োজকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সূচি অনুযায়ী একই দিনে কলকাতা, হায়দরাবাদ সফর করবেন। ১৩ ডিসেম্বর কলকাতায় স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে তাঁর অনুষ্ঠান শুরু হবে। সেই অনুষ্ঠান কতক্ষণ চলবে, তা অবশ্য উল্লেখ করা হয়নি। সেদিনই সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে মেসির হায়দরাবাদে আরেক অনুষ্ঠান শুরু হবে।

কলকাতা-হায়দরাবাদ পর্ব শেষ করে এরপর মেসি যাবেন মুম্বাইয়ে। ১৪ ডিসেম্বর মুম্বাইয়ের স্থানীয় সময় বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে তাঁর অনুষ্ঠান। আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ডের পরবর্তী গন্তব্য দিল্লি। ভারতের রাজধানী শহরে স্থানীয় সময় বেলা ১টায় শুরু হবে তাঁর অনুষ্ঠান। মুম্বাই-দিল্লির অনুষ্ঠান কতক্ষণ চলবে, সেটাও মেসির সূচিতে উল্লেখ করা হয়নি।

মেসি সর্বশেষ ভারত সফরে খেলতে গিয়েছিলেন ২০১১ সালে। কলকাতার সল্ট লেকে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ১-০ গোলে জিতেছিল আর্জেন্টিনা। আন্তর্জাতিক ফুটবলে স্থায়ী অধিনায়ক হিসেবে এই ম্যাচ দিয়েই অভিষেক হয় মেসির। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি অধিনায়ক হিসেবে ২০২১ ও ২০২৪ সালে দুবার জেতেন কোপা আমেরিকা। ২০২২ সালে তাঁর নেতৃত্বাধীন আর্জেন্টিনা জেতে বিশ্বকাপ।

বিষয়: খেলালিওনেল মেসিফুটবল
আবুধাবিতে সাকিবের সঙ্গে কী কথা বলছিলেন তাসকিন

আবুধাবিতে সাকিবের সঙ্গে কী কথা বলছিলেন তাসকিন

আপনাদের হয়তো মনে হয়, আমি দলেই থাকার মতো না: হৃদয়

আপনাদের হয়তো মনে হয়, আমি দলেই থাকার মতো না: হৃদয়

দল হারলেও লিটনের খুশির কারণ কী

দল হারলেও লিটনের খুশির কারণ কী

আয়ারল্যান্ডের কাছেই বাংলাদেশের অসহায় আত্মসমর্পণ

আয়ারল্যান্ডের কাছেই বাংলাদেশের অসহায় আত্মসমর্পণ

ক্রিকেট

দল হারলেও লিটনের খুশির কারণ কী

ক্রীড়া ডেস্ক    
তাওহীদ হৃদয়। ছবি: বিসিবি
তাওহীদ হৃদয়। ছবি: বিসিবি

টেস্টে আয়ারল্যান্ডকে ধবলধোলাই করলেও টি–টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশের শুরুটা হলো খুবই বাজে। প্রথম ম্যাচে ৩৯ রানে হেরেছে স্বাগতিকরা। আরও একবার ব্যাটারদের ব্যর্থতার দিনে ব্যতিক্রম ছিলেন কেবল তাওহীদ হৃদয়। দল হারলেও তাই এই মিডলঅর্ডারের কথা ভেবে কিছুটা খুশি লিটন দাস।

আয়ারল্যান্ডের করা ১৮১ রানের জবাবে বাংলাদেশের ইনিংস থেমেছে ১৪২ রানে। এর মধ্যে ৮৩ রানই আসে হৃদয়ের ব্যাট থেকে। তাই দলীয় ১৮ রানে ৪ উইকেট হারানোর পরও শেষ পর্যন্ত দেড়শোর কাছে যেতে পেরেছে বাংলাদেশ।

ম্যাচ শেষে লিটন বলেন, ‘চট্টগ্রামের উইকেট মাঝে মাঝে ব্যাটিং-বান্ধব, বিশেষ করে যখন শিশির থাকে। কিন্তু পাওয়ারপ্লেতে যদি আমরা দু-একটি উইকেট হারালে লোয়ার-অর্ডার ব্যাটারদের জন্য ক্রিজে এসে স্থির থাকা খুব কঠিন। এত তাড়াতাড়ি চার উইকেট হারানো আমাদের ম্যাচ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। হৃদয় যেভাবে ব্যাটিং করেছে তাতে আমি খুব খুশি। আমি চাই সিরিজের বাকি সময়গুলোতেও সে একইভাবে চালিয়ে যাক। সত্যিই সে দারুণ ব্যাটিং করেছে। আমি চাই সিরিজের বাকি ম্যাচগুলোতেও সে একইভাবে চালিয়ে যাবে।’

বোলারদের কাছে ভালো বোলিং আশা করেছিলেন লিটন, ‘আমাদের বোলাররা সত্যিই দুর্দান্ত ছিল আজ। বিশেষ করে মোস্তাফিজের কথা না বললেই নয়। আমরা জানি সে কীভাবে বোলিং করে। তবুও আমরা যদি একটু ভালো বোলিং করতাম তাহলে তাহলে ২০ থেকে ২৫ রান কম হতো। উইকেটে বোলারদের জন্য সাহায্য ছিল।’

সিরিজের দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে আগামী ২৯ নভেম্বর মাঠে নামবে বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ড। হেরে সিরিজ শুরু হলেও লিটনের বিশ্বাস, ঘুরে দাঁড়াবে তাঁর দল, ‘আমি এখনও আমার দলের উপর বিশ্বাস করি। যদি আমরা নিজেদের সেরাটা দিতে পারি তাহলে তাদের হারাতে পারব।’

বিষয়: খেলালিটন দাসক্রিকেট
আবুধাবিতে সাকিবের সঙ্গে কী কথা বলছিলেন তাসকিন

আবুধাবিতে সাকিবের সঙ্গে কী কথা বলছিলেন তাসকিন

আপনাদের হয়তো মনে হয়, আমি দলেই থাকার মতো না: হৃদয়

আপনাদের হয়তো মনে হয়, আমি দলেই থাকার মতো না: হৃদয়

মেসি বলছেন, শিগগির দেখা হবে ভারত

মেসি বলছেন, শিগগির দেখা হবে ভারত

আয়ারল্যান্ডের কাছেই বাংলাদেশের অসহায় আত্মসমর্পণ

আয়ারল্যান্ডের কাছেই বাংলাদেশের অসহায় আত্মসমর্পণ

ক্রিকেট

আয়ারল্যান্ডের কাছেই বাংলাদেশের অসহায় আত্মসমর্পণ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ১৩
৩৯ রানে হেরেছে স্বাগতিকরা। ছবি: বিসিবি
৩৯ রানে হেরেছে স্বাগতিকরা। ছবি: বিসিবি

ব্যারি ম্যাককার্থির করা ষষ্ঠ ওভারে সাইফ হাসান বোল্ড হলে চতুর্থ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। স্কোরবোর্ডে তখন উঠেছে মাত্র ১৮ রান। তাতে ১০০ রানের আগেই অলআউটের প্রবল শঙ্কা জেগেছিল স্বাগতিক শিবিরে। সেই শঙ্কা দূর হয়েছে তাওহীদ হৃদয়ের ঝোড়ো ফিফটিতে।

তাঁর ফিফটিতে ভর করে ১০০ রানের কোটা ঠিকই পার করেছে বাংলাদেশ। তবে হার এড়ানো যায়নি। সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে ব্যাটিং ব্যর্থতায় আয়ারল্যান্ডের কাছে ৩৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। সঙ্গী না পাওয়ায় হৃদয়ের ফিফটি কেবল হারের ব্যবধানই কমিয়েছে, লড়াইয়ের উপকরণ হতে পারেনি। একই সঙ্গে আয়ারল্যান্ডের গড়পড়তা মানের বোলিং লাইনের বিপক্ষে এমন ব্যাটিংয়ে হতাশা বাড়ল বাংলাদেশের।

চট্টগ্রামে টস হেরে আগে ব্যাট করতে নামা আয়ারল্যান্ডের সংগ্রহ ছিল ১৮১ রান। জবাবে পাওয়ার প্লেতেই ৪ উইকেট হারানো বাংলাদেশ থেমেছে ১৪২ রানে। হৃদয়ের কল্যাণে ১০০ রানের আগে অলআউটের শঙ্কা দূর হলেও ব্যাটিংয়ের ‘রোগ’ যে সহজে দূর হচ্ছে না সেটা আরও একবার প্রমাণ করল বাংলাদেশ। প্রথম ৪ ব্যাটারের সবাই প্যাভিলিয়নের পথ ধরেছেন এক অঙ্কের ঘরে থাকতেই।

লম্বা সময় ধরে নিজেকে হারিয়ে খুঁজতে থাকা জাকের আলী অনিক এদিন ভালো কিছু করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ২০ রানের ইনিংসটি থামান ম্যাককার্থি। লোয়ার অর্ডারে নামা তানজিম হাসান সাকিব, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদরা সাম্প্রতিক সময়ে দলের প্রয়োজনে হাল ধরেছেন। এদিন টপঅর্ডারের ব্যর্থতার মিছিলে সামিল হলেন তারাও। বাকিদের ব্যর্থতার বিপরীতে একলা চলো নীতিতে চলে দলকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচালেন হৃদয়।

৫ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন এই মিডলঅর্ডার ব্যাটার। ৫০ বলে ৭ চার ও ৩ ছক্কায় সাজানো তাঁর ৮৩ রানের ইনিংস। সেই সঙ্গে ম্যাচে বাংলাদেশের একমাত্র সান্ত্বনাও। এর আগে সবশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ঘরের মাঠে ব্যাটিং ব্যর্থতায় ধবলধোলাই হয়েছিল বাংলাদেশ। এই সংস্করণে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষেও চিন্তার কারণ হয়ে থাকল সেই ব্যাটিং।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের যত সাফল্য– তার বেশিরভাগই এসেছে বোলারদের কল্যাণে। বিপরীতে ব্যাটিং ব্যর্থতায় হাতছাড়া হয়েছে অনেক ম্যাচ। বড় দলগুলোর বিপক্ষে মেনে নেওয়ার মতো ন্যূনতম যুক্তি থাকলেও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ব্যাটিং ব্যর্থতার কোন যুক্তি দাঁড় করাবে বাংলাদেশ?

বিষয়: খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
আবুধাবিতে সাকিবের সঙ্গে কী কথা বলছিলেন তাসকিন

আবুধাবিতে সাকিবের সঙ্গে কী কথা বলছিলেন তাসকিন

আপনাদের হয়তো মনে হয়, আমি দলেই থাকার মতো না: হৃদয়

আপনাদের হয়তো মনে হয়, আমি দলেই থাকার মতো না: হৃদয়

মেসি বলছেন, শিগগির দেখা হবে ভারত

মেসি বলছেন, শিগগির দেখা হবে ভারত

দল হারলেও লিটনের খুশির কারণ কী

দল হারলেও লিটনের খুশির কারণ কী