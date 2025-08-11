Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

বাংলাদেশকে নিয়ে এবার ডুবল পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশ-পাকিস্তান দুই দলেরই আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে অবনতি হয়েছে। ছবি: ক্রিকইনফো
বাংলাদেশ-পাকিস্তান দুই দলেরই আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে অবনতি হয়েছে। ছবি: ক্রিকইনফো

পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডেতে যেন জিততেই ভুলে গিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর এই সংস্করণে দুই দলের চারবারের দেখাতে চারবারই জিতেছিল পাকিস্তান। অবশেষে গত রাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফুরোয় ৬ বছরের অপেক্ষা। তাতে করে বাংলাদেশ, পাকিস্তান দুই দলই পেয়েছে দুঃসংবাদ।

ত্রিনিদাদে গত রাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-পাকিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচটা ছিল বৃষ্টিবিঘ্নিত। ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন মেথডে (ডিএলএস) পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে উইন্ডিজ। পাকিস্তান তো বটেই, আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে অবনতি হয়েছে বাংলাদেশেরও। এক ধাপ নিচে নেমে যাওয়া পাকিস্তানের অবস্থান এখন পাঁচ নম্বরে। মোহাম্মদ রিজওয়ানের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানের রেটিং পয়েন্ট ১০২। পাকিস্তানকে হারিয়ে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ এগিয়ে ৯ নম্বরে এখন উইন্ডিজ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের রেটিং পয়েন্ট ৭৮। উইন্ডিজের উন্নতিতে বাংলাদেশ নেমে গেছে ১০ নম্বরে। মেহেদী হাসান মিরাজ, মোস্তাফিজুর রহমান, লিটন দাসদের দলের রেটিং পয়েন্ট ৭৭।

পাকিস্তানের অবনতিতে সুখবর পেল শ্রীলঙ্কা। ১০৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে এখন চার নম্বরে লঙ্কানরা। তারা এগিয়েছে এক ধাপ। সেরা দশে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ—এই চার দলেরই জায়গা অদলবদল হয়েছে। ১২৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে ভারত। এ বছরের মার্চে তারা জিতেছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া—দুই দলেরই রেটিং পয়েন্ট ১০৯। তবে ভগ্নাংশ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে দুইয়ে কিউইরা। অজিরা অবস্থান করছে তিন নম্বরে। ৯৬, ৯১ ও ৮৮ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ছয়, সাত ও আট নম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা, আফগানিস্তান ও ইংল্যান্ড।

আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ভারত। ছবি: আইসিসি
আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ভারত। ছবি: আইসিসি

পাকিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। ত্রিনিদাদে আগামীকাল হবে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে। এই ম্যাচটিও বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় শুরু হবে। এদিকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের পরের সিরিজ নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে। ৩০ আগস্ট, ১ সেপ্টেম্বর ও ৩ সেপ্টেম্বর সিলেটে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস। এই সিরিজ শেষেই বাংলাদেশ ব্যস্ত হয়ে পড়বে এশিয়া কাপে। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে এবারের এশিয়া কাপ হবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে। বাংলাদেশের গ্রুপে রয়েছে শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও হংকং। টি-টোয়েন্টিতেও বাংলাদেশ অবস্থান করছে ১০ নম্বরে।

আরও পড়ুন:

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটআইসিসিপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আটক

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

সম্পর্কিত

বাংলাদেশকে নিয়ে এবার ডুবল পাকিস্তান

বাংলাদেশকে নিয়ে এবার ডুবল পাকিস্তান

রোনালদোর দাপুটে পারফরম্যান্সের পরও আল নাসরের হার

রোনালদোর দাপুটে পারফরম্যান্সের পরও আল নাসরের হার

ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’ টুর্নামেন্টসহ কী দেখবেন আজ

ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’ টুর্নামেন্টসহ কী দেখবেন আজ

‘বাংলাদেশ ভবিষ্যতে আরও বড় শিরোপা জিতবে’

‘বাংলাদেশ ভবিষ্যতে আরও বড় শিরোপা জিতবে’