বাংলাদেশ সিরিজের সফল ক্রিকেটারকে দলেই রাখল না উইন্ডিজ

ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে প্রথমে আকিল হোসেন না থাকলেও পরে সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। দুই ওয়ানডে খেলে নিয়েছিলেন ৬ উইকেট। কিন্তু ঠিক তার পরের সিরিজেই জায়গা হলো না আকিলের।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য আজ ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই)। যথারীতি এই সিরিজও উইন্ডিজকে নেতৃত্ব দেবেন হোপ। পেসার ইয়োহান লেইন ও শামার স্প্রিঙ্গার প্রথমবারের মতো ওয়ানডে দলে ডাক পেয়েছেন। এই সিরিজ দিয়ে ছয় বছর পর ওয়ানডে দলে ফিরেছেন জন ক্যাম্পবেল। ওয়ানডেত সবশেষ ২০১৯ সালে ডাবলিনে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে খেলেছিলেন তিনি। সেবার ১৩৭ বলে ১৭৯ রানের দারুণ ইনিংস খেলেছিলেন ক্যাম্পবেল।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে থাকা ম্যাথু ফোর্ড আছেন ওয়ানডে সিরিজেও। কিন্তু ওয়ানডেতে ফোর্ড সবশেষ খেলেছেন এ বছরের জুনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। নিউজিল্যান্ড সিরিজ খেলার আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সবশেষ ওয়ানডে খেলেছে মিরপুরে গত মাসে বাংলাদেশের বিপক্ষে। আকিলের মতো বাংলাদেশ সিরিজের দলে থাকা গুড়াকেশ মতি, র্যামন সিমন্ডস ও ব্র্যান্ডন কিং বাদ পড়েছেন কিউই সিরিজ থেকে। সিমন্ডস চোট থেকে সেরে উঠতে পারেননি। খেলা হয়নি বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজও। তবে হোপের পাশাপাশি বাংলাদেশ সিরিজের দলে থাকা আলিক আথানাজ ও আকিম আগুস্তে নিউজিল্যান্ড সিরিজেও জায়গা ধরে রেখেছেন। আগুস্তের ওয়ানডে অভিষেক হয়েছে বাংলাদেশের বিপক্ষেই।
বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে প্রথমে আকিল হোসেন না থাকলেও পরে সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। দুই ওয়ানডে খেলে নিয়েছিলেন ৬ উইকেট। কিন্তু ঠিক তার পরের সিরিজেই জায়গা হলো না আকিলের।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য আজ ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই)। যথারীতি এই সিরিজও উইন্ডিজকে নেতৃত্ব দেবেন হোপ। পেসার ইয়োহান লেইন ও শামার স্প্রিঙ্গার প্রথমবারের মতো ওয়ানডে দলে ডাক পেয়েছেন। এই সিরিজ দিয়ে ছয় বছর পর ওয়ানডে দলে ফিরেছেন জন ক্যাম্পবেল। ওয়ানডেত সবশেষ ২০১৯ সালে ডাবলিনে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে খেলেছিলেন তিনি। সেবার ১৩৭ বলে ১৭৯ রানের দারুণ ইনিংস খেলেছিলেন ক্যাম্পবেল।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে থাকা ম্যাথু ফোর্ড আছেন ওয়ানডে সিরিজেও। কিন্তু ওয়ানডেতে ফোর্ড সবশেষ খেলেছেন এ বছরের জুনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। নিউজিল্যান্ড সিরিজ খেলার আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সবশেষ ওয়ানডে খেলেছে মিরপুরে গত মাসে বাংলাদেশের বিপক্ষে। আকিলের মতো বাংলাদেশ সিরিজের দলে থাকা গুড়াকেশ মতি, র্যামন সিমন্ডস ও ব্র্যান্ডন কিং বাদ পড়েছেন কিউই সিরিজ থেকে। সিমন্ডস চোট থেকে সেরে উঠতে পারেননি। খেলা হয়নি বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজও। তবে হোপের পাশাপাশি বাংলাদেশ সিরিজের দলে থাকা আলিক আথানাজ ও আকিম আগুস্তে নিউজিল্যান্ড সিরিজেও জায়গা ধরে রেখেছেন। আগুস্তের ওয়ানডে অভিষেক হয়েছে বাংলাদেশের বিপক্ষেই।
ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে প্রথমে আকিল হোসেন না থাকলেও পরে সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। দুই ওয়ানডে খেলে নিয়েছিলেন ৬ উইকেট। কিন্তু ঠিক তার পরের সিরিজেই জায়গা হলো না আকিলের।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য আজ ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই)। যথারীতি এই সিরিজও উইন্ডিজকে নেতৃত্ব দেবেন হোপ। পেসার ইয়োহান লেইন ও শামার স্প্রিঙ্গার প্রথমবারের মতো ওয়ানডে দলে ডাক পেয়েছেন। এই সিরিজ দিয়ে ছয় বছর পর ওয়ানডে দলে ফিরেছেন জন ক্যাম্পবেল। ওয়ানডেত সবশেষ ২০১৯ সালে ডাবলিনে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে খেলেছিলেন তিনি। সেবার ১৩৭ বলে ১৭৯ রানের দারুণ ইনিংস খেলেছিলেন ক্যাম্পবেল।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে থাকা ম্যাথু ফোর্ড আছেন ওয়ানডে সিরিজেও। কিন্তু ওয়ানডেতে ফোর্ড সবশেষ খেলেছেন এ বছরের জুনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। নিউজিল্যান্ড সিরিজ খেলার আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সবশেষ ওয়ানডে খেলেছে মিরপুরে গত মাসে বাংলাদেশের বিপক্ষে। আকিলের মতো বাংলাদেশ সিরিজের দলে থাকা গুড়াকেশ মতি, র্যামন সিমন্ডস ও ব্র্যান্ডন কিং বাদ পড়েছেন কিউই সিরিজ থেকে। সিমন্ডস চোট থেকে সেরে উঠতে পারেননি। খেলা হয়নি বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজও। তবে হোপের পাশাপাশি বাংলাদেশ সিরিজের দলে থাকা আলিক আথানাজ ও আকিম আগুস্তে নিউজিল্যান্ড সিরিজেও জায়গা ধরে রেখেছেন। আগুস্তের ওয়ানডে অভিষেক হয়েছে বাংলাদেশের বিপক্ষেই।
বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে প্রথমে আকিল হোসেন না থাকলেও পরে সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। দুই ওয়ানডে খেলে নিয়েছিলেন ৬ উইকেট। কিন্তু ঠিক তার পরের সিরিজেই জায়গা হলো না আকিলের।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য আজ ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই)। যথারীতি এই সিরিজও উইন্ডিজকে নেতৃত্ব দেবেন হোপ। পেসার ইয়োহান লেইন ও শামার স্প্রিঙ্গার প্রথমবারের মতো ওয়ানডে দলে ডাক পেয়েছেন। এই সিরিজ দিয়ে ছয় বছর পর ওয়ানডে দলে ফিরেছেন জন ক্যাম্পবেল। ওয়ানডেত সবশেষ ২০১৯ সালে ডাবলিনে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে খেলেছিলেন তিনি। সেবার ১৩৭ বলে ১৭৯ রানের দারুণ ইনিংস খেলেছিলেন ক্যাম্পবেল।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে থাকা ম্যাথু ফোর্ড আছেন ওয়ানডে সিরিজেও। কিন্তু ওয়ানডেতে ফোর্ড সবশেষ খেলেছেন এ বছরের জুনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। নিউজিল্যান্ড সিরিজ খেলার আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সবশেষ ওয়ানডে খেলেছে মিরপুরে গত মাসে বাংলাদেশের বিপক্ষে। আকিলের মতো বাংলাদেশ সিরিজের দলে থাকা গুড়াকেশ মতি, র্যামন সিমন্ডস ও ব্র্যান্ডন কিং বাদ পড়েছেন কিউই সিরিজ থেকে। সিমন্ডস চোট থেকে সেরে উঠতে পারেননি। খেলা হয়নি বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজও। তবে হোপের পাশাপাশি বাংলাদেশ সিরিজের দলে থাকা আলিক আথানাজ ও আকিম আগুস্তে নিউজিল্যান্ড সিরিজেও জায়গা ধরে রেখেছেন। আগুস্তের ওয়ানডে অভিষেক হয়েছে বাংলাদেশের বিপক্ষেই।
হকি বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে অফ সিরিজের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশকে গোলবন্যায় ভাসাল পাকিস্তান। মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে আজ ৮-২ গোলের বড় জয়ে মাঠ ছাড়ে তারা।১ ঘণ্টা আগে
পদকের আশা দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত পূরণও করলেন কুলসুম আক্তার মনি। এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে কম্পাউন্ড নারী এককে ব্রোঞ্জ জিতেছেন তিনি। আর্মি স্টেডিয়ামে আজ সেমিফাইনালে প্রীতিকা প্রদীপের মুখোমুখি হন কুলসুম। ১৪৬–১৪৫ স্কোরে হেরে যাওয়ায় ফাইনালে উঠতে পারেননি বাংলাদেশের এই আর্চার।২ ঘণ্টা আগে
চোটের কারণে এশিয়া কাপের পর থেকেই মাঠে বাইরে আছেন হার্দিক পান্ডিয়া। এবার ফেরার অপেক্ষায় আছেন ভারতের এই তারকা অলরাউন্ডার। এমনটাই জানিয়েছে ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম।২ ঘণ্টা আগে
হকি বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে অফ সিরিজের প্রথম ম্যাচে আজ পাকিস্তানের মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে দুপুর ২টায় ম্যাচ শুরু হওয়ার পরপরই ঘটে যায় অনাকাঙ্ক্ষিত এক ঘটনা। মাথা ফাটিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মাঠ ছেড়েছেন রোমান সরকার।২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হকি বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে অফ সিরিজের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশকে গোলবন্যায় ভাসাল পাকিস্তান। মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে আজ ৮-২ গোলের বড় জয়ে মাঠ ছাড়ে তারা।
আক্রমণাত্মক খেলতে থাকা পাকিস্তান প্রথম কোয়ার্টারের ৪ মিনিটে পেয়ে যায় গোল। সেই গোলের আগে নিজেদের বক্সে পাকিস্তান দলের এক খেলোয়াড়ের শট ঠেকাতে গিয়ে মাথায় আঘাত পান রোমান সরকার। টার্ফে লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বের হওয়া শুরু করে তাঁর মাথা থেকে। মাথায় ব্যান্ডেজ লাগানো অবস্থায় এরপর স্ট্রেচারে করে স্টেডিয়াম থেকে হাসপাতালে পাঠানো হয় তাঁকে।
শুরুতেই অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে হারানোর পর পেনাল্টি হজম করে বাংলাদেশ। চতুর্থ মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে অধিনায়ক আম্মাদ শাকিল ভাটের গোলে এগিয়ে যায় পাকিস্তান। ডান দিক দিয়ে উঁচু করে নেওয়া শট ঠেকানোর কোনো সুযোগই পাননি বাংলাদেশ গোলরক্ষক বিপ্লব কুজুর।
প্রথম কোয়ার্টারে শেষটা বাংলাদেশ করে স্বস্তি নিয়ে। ১৫ মিনিটে ফিল্ড প্লে থেকে রিভার্স হিটে দারুণ এক গোলে স্বাগতিকদের সমতায় ফেরান হুজাইফা হোসেন।
দ্বিতীয় কোয়ার্টারেও এগিয়ে যেতে সময় লাগেনি পাকিস্তানের। ১৯ মিনিটে ফিল্ড গোল করেন নাদিম আহমেদ। পেনাল্টি কর্নার ২৪ মিনিটে পাকিস্তানের তৃতীয় গোলটি আসে আফরাজের স্টিক থেকে। ৩০ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলেরও দেখা পান তিনি।
শেষ দুই কোয়ার্টারেও দাপট ধরে রাখে পাকিস্তান। ৩২ মিনিটে ব্যবধান ৫-১ করেন গজনফর আলী। ৪৪ মিনিটে ষষ্ঠ গোলটি আসে রানা ওয়াহিদ আশরাফের কাছ থেকে। ৪৭ মিনিটে ফিল্ড গোলে পাকিস্তান সপ্তম স্বর্গে ভাসান হান্নান শহীদ। ৫৬ মিনিটে নাদিম আহমেদ অষ্টম গোল এনে দেন । ৫৮ মিনিটে বাংলাদেশের হয়ে পেনাল্টি কর্নার থেকে ব্যবধান কমান আমিরুল ইসলাম।
হকি বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে অফ সিরিজের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশকে গোলবন্যায় ভাসাল পাকিস্তান। মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে আজ ৮-২ গোলের বড় জয়ে মাঠ ছাড়ে তারা।
আক্রমণাত্মক খেলতে থাকা পাকিস্তান প্রথম কোয়ার্টারের ৪ মিনিটে পেয়ে যায় গোল। সেই গোলের আগে নিজেদের বক্সে পাকিস্তান দলের এক খেলোয়াড়ের শট ঠেকাতে গিয়ে মাথায় আঘাত পান রোমান সরকার। টার্ফে লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বের হওয়া শুরু করে তাঁর মাথা থেকে। মাথায় ব্যান্ডেজ লাগানো অবস্থায় এরপর স্ট্রেচারে করে স্টেডিয়াম থেকে হাসপাতালে পাঠানো হয় তাঁকে।
শুরুতেই অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে হারানোর পর পেনাল্টি হজম করে বাংলাদেশ। চতুর্থ মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে অধিনায়ক আম্মাদ শাকিল ভাটের গোলে এগিয়ে যায় পাকিস্তান। ডান দিক দিয়ে উঁচু করে নেওয়া শট ঠেকানোর কোনো সুযোগই পাননি বাংলাদেশ গোলরক্ষক বিপ্লব কুজুর।
প্রথম কোয়ার্টারে শেষটা বাংলাদেশ করে স্বস্তি নিয়ে। ১৫ মিনিটে ফিল্ড প্লে থেকে রিভার্স হিটে দারুণ এক গোলে স্বাগতিকদের সমতায় ফেরান হুজাইফা হোসেন।
দ্বিতীয় কোয়ার্টারেও এগিয়ে যেতে সময় লাগেনি পাকিস্তানের। ১৯ মিনিটে ফিল্ড গোল করেন নাদিম আহমেদ। পেনাল্টি কর্নার ২৪ মিনিটে পাকিস্তানের তৃতীয় গোলটি আসে আফরাজের স্টিক থেকে। ৩০ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলেরও দেখা পান তিনি।
শেষ দুই কোয়ার্টারেও দাপট ধরে রাখে পাকিস্তান। ৩২ মিনিটে ব্যবধান ৫-১ করেন গজনফর আলী। ৪৪ মিনিটে ষষ্ঠ গোলটি আসে রানা ওয়াহিদ আশরাফের কাছ থেকে। ৪৭ মিনিটে ফিল্ড গোলে পাকিস্তান সপ্তম স্বর্গে ভাসান হান্নান শহীদ। ৫৬ মিনিটে নাদিম আহমেদ অষ্টম গোল এনে দেন । ৫৮ মিনিটে বাংলাদেশের হয়ে পেনাল্টি কর্নার থেকে ব্যবধান কমান আমিরুল ইসলাম।
বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে প্রথমে আকিল হোসেন না থাকলেও পরে সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। দুই ওয়ানডে খেলে নিয়েছিলেন ৬ উইকেট। কিন্তু ঠিক তার পরের সিরিজেই জায়গা হলো না আকিলের।৩৬ মিনিট আগে
পদকের আশা দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত পূরণও করলেন কুলসুম আক্তার মনি। এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে কম্পাউন্ড নারী এককে ব্রোঞ্জ জিতেছেন তিনি। আর্মি স্টেডিয়ামে আজ সেমিফাইনালে প্রীতিকা প্রদীপের মুখোমুখি হন কুলসুম। ১৪৬–১৪৫ স্কোরে হেরে যাওয়ায় ফাইনালে উঠতে পারেননি বাংলাদেশের এই আর্চার।২ ঘণ্টা আগে
চোটের কারণে এশিয়া কাপের পর থেকেই মাঠে বাইরে আছেন হার্দিক পান্ডিয়া। এবার ফেরার অপেক্ষায় আছেন ভারতের এই তারকা অলরাউন্ডার। এমনটাই জানিয়েছে ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম।২ ঘণ্টা আগে
হকি বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে অফ সিরিজের প্রথম ম্যাচে আজ পাকিস্তানের মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে দুপুর ২টায় ম্যাচ শুরু হওয়ার পরপরই ঘটে যায় অনাকাঙ্ক্ষিত এক ঘটনা। মাথা ফাটিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মাঠ ছেড়েছেন রোমান সরকার।২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পদকের আশা দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত পূরণও করলেন কুলসুম আক্তার মনি। এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে কম্পাউন্ড নারী এককে ব্রোঞ্জ জিতেছেন তিনি।
আর্মি স্টেডিয়ামে আজ সেমিফাইনালে প্রীতিকা প্রদীপের মুখোমুখি হন কুলসুম। ১৪৬–১৪৫ স্কোরে হেরে যাওয়ায় ফাইনালে উঠতে পারেননি বাংলাদেশের এই আর্চার। ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে তাঁর প্রতিপক্ষ হন চায়নিজ তাইপের সি–ইয়ু চেন। দারুণ লড়াইয়ে শেষ সেটে গিয়ে পদক নিশ্চিত করেন কুলসুম। ১৪৫–১৪৪ স্কোরে জয় পান তিনি।
এই ইভেন্টে সোনা জেতেন ভারতের জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম। তাঁর কাছে ১১৮–১১৬ ব্যবধানে হেরে রুপা পান প্রদীপ। এর আগে কম্পাউন্ড মিশ্র দলীয় ইভেন্টে রুপা পেয়েছে বাংলাদেশ। সোনা জয়ের লড়াইয়ে ভারতের দীপশিখা ও অভিষেক ভার্মার কাছে ১৫৩–১৫১ ব্যবধানে হেরেছেন বাংলাদেশের বন্যা আক্তার ও হিমু বাছাড়।
এনিয়ে ঘরের মাঠে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে দুটি পদক পেল বাংলাদেশ।
পদকের আশা দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত পূরণও করলেন কুলসুম আক্তার মনি। এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে কম্পাউন্ড নারী এককে ব্রোঞ্জ জিতেছেন তিনি।
আর্মি স্টেডিয়ামে আজ সেমিফাইনালে প্রীতিকা প্রদীপের মুখোমুখি হন কুলসুম। ১৪৬–১৪৫ স্কোরে হেরে যাওয়ায় ফাইনালে উঠতে পারেননি বাংলাদেশের এই আর্চার। ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে তাঁর প্রতিপক্ষ হন চায়নিজ তাইপের সি–ইয়ু চেন। দারুণ লড়াইয়ে শেষ সেটে গিয়ে পদক নিশ্চিত করেন কুলসুম। ১৪৫–১৪৪ স্কোরে জয় পান তিনি।
এই ইভেন্টে সোনা জেতেন ভারতের জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম। তাঁর কাছে ১১৮–১১৬ ব্যবধানে হেরে রুপা পান প্রদীপ। এর আগে কম্পাউন্ড মিশ্র দলীয় ইভেন্টে রুপা পেয়েছে বাংলাদেশ। সোনা জয়ের লড়াইয়ে ভারতের দীপশিখা ও অভিষেক ভার্মার কাছে ১৫৩–১৫১ ব্যবধানে হেরেছেন বাংলাদেশের বন্যা আক্তার ও হিমু বাছাড়।
এনিয়ে ঘরের মাঠে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে দুটি পদক পেল বাংলাদেশ।
বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে প্রথমে আকিল হোসেন না থাকলেও পরে সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। দুই ওয়ানডে খেলে নিয়েছিলেন ৬ উইকেট। কিন্তু ঠিক তার পরের সিরিজেই জায়গা হলো না আকিলের।৩৬ মিনিট আগে
হকি বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে অফ সিরিজের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশকে গোলবন্যায় ভাসাল পাকিস্তান। মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে আজ ৮-২ গোলের বড় জয়ে মাঠ ছাড়ে তারা।১ ঘণ্টা আগে
চোটের কারণে এশিয়া কাপের পর থেকেই মাঠে বাইরে আছেন হার্দিক পান্ডিয়া। এবার ফেরার অপেক্ষায় আছেন ভারতের এই তারকা অলরাউন্ডার। এমনটাই জানিয়েছে ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম।২ ঘণ্টা আগে
হকি বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে অফ সিরিজের প্রথম ম্যাচে আজ পাকিস্তানের মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে দুপুর ২টায় ম্যাচ শুরু হওয়ার পরপরই ঘটে যায় অনাকাঙ্ক্ষিত এক ঘটনা। মাথা ফাটিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মাঠ ছেড়েছেন রোমান সরকার।২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
চোটের কারণে এশিয়া কাপের পর থেকেই মাঠে বাইরে আছেন হার্দিক পান্ডিয়া। এবার ফেরার অপেক্ষায় আছেন ভারতের এই তারকা অলরাউন্ডার। এমনটাই জানিয়েছে ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম।
দাপটের সঙ্গে এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। টুর্নামেন্টে কোনো ম্যাচ হারেনি সূর্যকুমার যাদবের দল। শেষ চারে নিজেদের শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে সুপার ওভারে হারায় তাঁরা। সে ম্যাচে চোট পান হার্দিক। এজন্য ফাইনালে মাঠে নামতে পারেননি তিনি। এখন পর্যন্ত মাঠে ফেরা হয়নি ৩২ বছর বয়সী ক্রিকেটারের। সুস্থ হওয়ার জন্য বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সেন্টার ফর এক্সেলেন্সে ছিলেন হার্দিক।
অবশেষে তাঁকে নিয়ে খুশির খবর পাওয়া গেছে। সংবাদমাধ্যমকে বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, হার্দিক সুস্থ হয়ে উঠেছেন। খুব শিগগিরই তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিট ঘোষণা করবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মেডিকেল বিভাগ। এরপর মাঠে নামতে আর কোনো বাধা থাকবে না হার্দিকের জন্য।
ঘরোয়া লিগ দিয়ে বাইশ গজে প্রত্যাবর্তন হবে হার্দিকের। আগামী ২৬ নভেম্বর থেকে শুরু হবে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফি। এই টুর্নামেন্টে বদোদরার হয়ে খেলার কথা আছে হার্দিকের। ঘরোয়া টুর্নামেন্টে অবশ্য একটির বেশি ম্যাচ খেলা হবে না তাঁর। প্রথম ম্যাচ শেষেই জাতীয় দায়িত্বে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন হার্দিক।
৩০ নভেম্বর থেকে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা বলের সিরিজ শুরু হবে। প্রথম তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে দুই দল। এরপর ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে অংশ নেবে তারা। দুটি সিরিজেই খেলার কথা আছে হার্দিকের। এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা।
চোটের কারণে এশিয়া কাপের পর থেকেই মাঠে বাইরে আছেন হার্দিক পান্ডিয়া। এবার ফেরার অপেক্ষায় আছেন ভারতের এই তারকা অলরাউন্ডার। এমনটাই জানিয়েছে ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম।
দাপটের সঙ্গে এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। টুর্নামেন্টে কোনো ম্যাচ হারেনি সূর্যকুমার যাদবের দল। শেষ চারে নিজেদের শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে সুপার ওভারে হারায় তাঁরা। সে ম্যাচে চোট পান হার্দিক। এজন্য ফাইনালে মাঠে নামতে পারেননি তিনি। এখন পর্যন্ত মাঠে ফেরা হয়নি ৩২ বছর বয়সী ক্রিকেটারের। সুস্থ হওয়ার জন্য বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সেন্টার ফর এক্সেলেন্সে ছিলেন হার্দিক।
অবশেষে তাঁকে নিয়ে খুশির খবর পাওয়া গেছে। সংবাদমাধ্যমকে বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, হার্দিক সুস্থ হয়ে উঠেছেন। খুব শিগগিরই তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিট ঘোষণা করবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মেডিকেল বিভাগ। এরপর মাঠে নামতে আর কোনো বাধা থাকবে না হার্দিকের জন্য।
ঘরোয়া লিগ দিয়ে বাইশ গজে প্রত্যাবর্তন হবে হার্দিকের। আগামী ২৬ নভেম্বর থেকে শুরু হবে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফি। এই টুর্নামেন্টে বদোদরার হয়ে খেলার কথা আছে হার্দিকের। ঘরোয়া টুর্নামেন্টে অবশ্য একটির বেশি ম্যাচ খেলা হবে না তাঁর। প্রথম ম্যাচ শেষেই জাতীয় দায়িত্বে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন হার্দিক।
৩০ নভেম্বর থেকে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা বলের সিরিজ শুরু হবে। প্রথম তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে দুই দল। এরপর ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে অংশ নেবে তারা। দুটি সিরিজেই খেলার কথা আছে হার্দিকের। এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা।
বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে প্রথমে আকিল হোসেন না থাকলেও পরে সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। দুই ওয়ানডে খেলে নিয়েছিলেন ৬ উইকেট। কিন্তু ঠিক তার পরের সিরিজেই জায়গা হলো না আকিলের।৩৬ মিনিট আগে
হকি বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে অফ সিরিজের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশকে গোলবন্যায় ভাসাল পাকিস্তান। মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে আজ ৮-২ গোলের বড় জয়ে মাঠ ছাড়ে তারা।১ ঘণ্টা আগে
পদকের আশা দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত পূরণও করলেন কুলসুম আক্তার মনি। এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে কম্পাউন্ড নারী এককে ব্রোঞ্জ জিতেছেন তিনি। আর্মি স্টেডিয়ামে আজ সেমিফাইনালে প্রীতিকা প্রদীপের মুখোমুখি হন কুলসুম। ১৪৬–১৪৫ স্কোরে হেরে যাওয়ায় ফাইনালে উঠতে পারেননি বাংলাদেশের এই আর্চার।২ ঘণ্টা আগে
হকি বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে অফ সিরিজের প্রথম ম্যাচে আজ পাকিস্তানের মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে দুপুর ২টায় ম্যাচ শুরু হওয়ার পরপরই ঘটে যায় অনাকাঙ্ক্ষিত এক ঘটনা। মাথা ফাটিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মাঠ ছেড়েছেন রোমান সরকার।২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হকি বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে অফ সিরিজের প্রথম ম্যাচে আজ পাকিস্তানের মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে দুপুর ২টায় ম্যাচ শুরু হওয়ার পরপরই ঘটে যায় অনাকাঙ্ক্ষিত এক ঘটনা। মাথা ফাটিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মাঠ ছেড়েছেন রোমান সরকার।
আক্রমণাত্মক খেলতে থাকা পাকিস্তান প্রথম কোয়ার্টারের ৪ মিনিটে পেয়ে যায় গোল। সেই গোলের আগে নিজেদের বক্সে পাকিস্তানের এক খেলোয়াড়ের শট ঠেকাতে গিয়ে মাথায় আঘাত পান রোমান। টার্ফে লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বের হওয়া শুরু করে তাঁর মাথা থেকে। মাথায় ব্যান্ডেজ লাগানো অবস্থায় এরপর স্ট্রেচারে করে স্টেডিয়াম থেকে হাসপাতালে পাঠানো হয় তাঁকে।
শুরুতেই অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে হারানোর পর পেনাল্টি হজম করে বাংলাদেশ। চতুর্থ মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে অধিনায়ক আম্মাদ শাকিল ভাটের গোলে এগিয়ে যায় পাকিস্তান। ডান দিক দিয়ে উঁচু করে নেওয়া শট ঠেকানোর কোনো সুযোগই পাননি বাংলাদেশ গোলরক্ষক বিপ্লব কুজুর।
প্রথম কোয়ার্টারে শেষটা বাংলাদেশ করে স্বস্তি নিয়ে। ১৫ মিনিটে রিভার্স হিটে দারুণ এক গোলে স্বাগতিকদের সমতায় ফেরান হুজাইফা হোসেন।
হকি বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে অফ সিরিজের প্রথম ম্যাচে আজ পাকিস্তানের মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে দুপুর ২টায় ম্যাচ শুরু হওয়ার পরপরই ঘটে যায় অনাকাঙ্ক্ষিত এক ঘটনা। মাথা ফাটিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মাঠ ছেড়েছেন রোমান সরকার।
আক্রমণাত্মক খেলতে থাকা পাকিস্তান প্রথম কোয়ার্টারের ৪ মিনিটে পেয়ে যায় গোল। সেই গোলের আগে নিজেদের বক্সে পাকিস্তানের এক খেলোয়াড়ের শট ঠেকাতে গিয়ে মাথায় আঘাত পান রোমান। টার্ফে লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বের হওয়া শুরু করে তাঁর মাথা থেকে। মাথায় ব্যান্ডেজ লাগানো অবস্থায় এরপর স্ট্রেচারে করে স্টেডিয়াম থেকে হাসপাতালে পাঠানো হয় তাঁকে।
শুরুতেই অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে হারানোর পর পেনাল্টি হজম করে বাংলাদেশ। চতুর্থ মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে অধিনায়ক আম্মাদ শাকিল ভাটের গোলে এগিয়ে যায় পাকিস্তান। ডান দিক দিয়ে উঁচু করে নেওয়া শট ঠেকানোর কোনো সুযোগই পাননি বাংলাদেশ গোলরক্ষক বিপ্লব কুজুর।
প্রথম কোয়ার্টারে শেষটা বাংলাদেশ করে স্বস্তি নিয়ে। ১৫ মিনিটে রিভার্স হিটে দারুণ এক গোলে স্বাগতিকদের সমতায় ফেরান হুজাইফা হোসেন।
বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে প্রথমে আকিল হোসেন না থাকলেও পরে সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। দুই ওয়ানডে খেলে নিয়েছিলেন ৬ উইকেট। কিন্তু ঠিক তার পরের সিরিজেই জায়গা হলো না আকিলের।৩৬ মিনিট আগে
হকি বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে অফ সিরিজের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশকে গোলবন্যায় ভাসাল পাকিস্তান। মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে আজ ৮-২ গোলের বড় জয়ে মাঠ ছাড়ে তারা।১ ঘণ্টা আগে
পদকের আশা দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত পূরণও করলেন কুলসুম আক্তার মনি। এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে কম্পাউন্ড নারী এককে ব্রোঞ্জ জিতেছেন তিনি। আর্মি স্টেডিয়ামে আজ সেমিফাইনালে প্রীতিকা প্রদীপের মুখোমুখি হন কুলসুম। ১৪৬–১৪৫ স্কোরে হেরে যাওয়ায় ফাইনালে উঠতে পারেননি বাংলাদেশের এই আর্চার।২ ঘণ্টা আগে
চোটের কারণে এশিয়া কাপের পর থেকেই মাঠে বাইরে আছেন হার্দিক পান্ডিয়া। এবার ফেরার অপেক্ষায় আছেন ভারতের এই তারকা অলরাউন্ডার। এমনটাই জানিয়েছে ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম।২ ঘণ্টা আগে