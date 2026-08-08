টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে কী করতে হবে বাংলাদেশের

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের (ডব্লিউটিসি) চলতি চক্রে চার টেস্ট শেষে ৫৮.৩৩ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে বাংলাদেশ। দুই জয়, এক হার ও এক ড্রয়ে বাংলাদেশের সামনে এখনো আটটি টেস্ট। এর মধ্যে চারটি দেশের বাইরে—অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। ঘরের মাঠে খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। ১৩ আগস্ট অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে মাঠে নামবে নাজমুল হোসেন শান্তর দল।
চলতি চক্রে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সাফল্য পাকিস্তানের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জয়। সেই সুবাদে ফাইনালের দৌড়ে নিজেদের ভালো অবস্থান তৈরি করেছে বাংলাদেশ। তবে সামনে অপেক্ষা করছে কঠিন পরীক্ষা। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ভালো ফল করা বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে।
ফাইনালে উঠতে সাধারণত ৬৫ শতাংশের বেশি পয়েন্ট প্রয়োজন হয়। গত চক্রে ফাইনালে ওঠা দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্টের হার ছিল যথাক্রমে ৬৯.৪৪ ও ৬৭.৫৪ শতাংশ। তার আগের চক্রে ভারত ৫৮.৮ শতাংশ পয়েন্ট নিয়েও ফাইনালে উঠেছিল।
৬০ শতাংশ পয়েন্টে পৌঁছাতে বাংলাদেশের সামনে অবশ্য খুব কঠিন সমীকরণ নেই। বাকি আট টেস্টের চারটি ঘরের মাঠে জিততে পারলে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে অন্তত একটি জয় প্রয়োজন হবে।
বিদেশের মাটিতে জয় পাওয়া সম্ভব না হলেও বিকল্প পথ আছে। ঘরের চার টেস্ট জেতার পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিনটি টেস্ট ড্র করতে পারলেও ৬০ শতাংশ পয়েন্টে পৌঁছাতে পারবে বাংলাদেশ।
তবে ফাইনালের জায়গা নিশ্চিত করতে হলে ৬০ শতাংশের চেয়ে বেশি পয়েন্টের প্রয়োজন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিদেশের মাটিতে জয় পাওয়ার পাশাপাশি ঘরের মাঠেও পয়েন্ট হারানো যাবে না।
চলতি চক্রে আট টেস্টে সাত জয় নিয়ে ৮৭.৫০ শতাংশ পয়েন্টে সবার ওপরে আছে অস্ট্রেলিয়া। ফলে বাংলাদেশের জন্য সিরিজটি কঠিন পরীক্ষা হওয়ারই কথা। এরপর ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুটি টেস্ট খেলবে বাংলাদেশ। সেই সিরিজের পর আবার দেশের বাইরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলতে হবে। চক্রের শেষ সিরিজটি ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে।
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