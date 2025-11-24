Ajker Patrika
এক বছর পর উইলিয়ামসন ফিরলেও দুশ্চিন্তা কাটেনি নিউজিল্যান্ডের

ক্রীড়া ডেস্ক    
এক বছর পর টেস্টে ফিরেছেন কেইন উইলিয়ামসন। ছবি: ক্রিকইনফো
এক বছর পর টেস্টে ফিরেছেন কেইন উইলিয়ামসন। ছবি: ক্রিকইনফো

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলার পর কেইন উইলিয়ামসনের ব্যস্ততা অনেকটা কমে গেছে। ওয়ানডে ও টেস্টই শুধু খেলেন। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণেও সবশেষ তিনি খেলেছেন গত বছরের ডিসেম্বরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। অবশেষে ১ বছর পর টেস্টে ফিরছেন নিউজিল্যান্ডের এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য গত রাতে ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট (এনজেডসি)। টম লাথাম এই দলকে নেতৃত্ব দেবেন। ব্যাটিং লাইনআপে তিনি, উইলিয়ামসনের পাশাপাশি আছেন ডেভন কনওয়ে, মাইকেল ব্রেসওয়েল, ড্যারিল মিচেল, উইল ইয়ং, রাচীন রবীন্দ্ররা। স্পিন বোলিং ডিপার্টমেন্টে বাঁহাতি স্পিনার মিচেল স্যান্টনারের সঙ্গে আছেন আরেক বাঁহাতি স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার রাচীন রবীন্দ্র। তবে গ্লেন ফিলিপস, কাইল জেমিসনের মতো দুই তারকা ক্রিকেটারের জায়গা হয়নি উইন্ডিজ সিরিজের দলে। এ মাসে নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেট প্লাঙ্কেট শিল্ডে ফিলিপস খেললেও কুঁচকির চোট থেকে সেরে উঠতে এখনো তাঁর সময় লাগবে।

ফিলিপসের মতো জেমিসনও পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। পিঠের চোটের কারণে উইলিয়াম ও’রুর্ককে নেওয়া হয়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের দলে। বেন সিয়ার্স হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ভুগছেন বলে জায়গা হয়নি। ম্যাট ফিশারের চোট মাংসপেশিতে। ফিলিপস, জেমিসন, ও’রুর্ক, সিয়ার্সের মতো ফিশারও সুযোগ হয়নি উইন্ডিজ সিরিজের দলে। ও’রুর্ক খেলেছেন ১১ টেস্ট। একটি করে টেস্ট খেলেছেন সিয়ার্স ও ফিশার। তবে চোট কাটিয়ে ফিরেছেন ড্যারিল মিচেল।

নিউজিল্যান্ডের টেস্ট দলে উইলিয়ামসনের মতো দীর্ঘ সময় পর ফিরেছেন ব্লেয়ার টিকনার। সবশেষ ২০২৩-এর মার্চে টেস্ট খেলেছেন টিকনার। সেবার তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল শ্রীলঙ্কা। টেস্টে এখন পর্যন্ত ৩ ম্যাচে ১২ উইকেট নিয়েছেন টিকনার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে উইলিয়ামসন সবশেষ খেলেছেন এ বছরের ২৯ অক্টোবর। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ২১ রান করেছেন তিনি। এরপরই কিউই এই অভিজ্ঞ ব্যাটার পরেন চোটে।

২ ডিসেম্বর ক্রাইস্টচার্চে শুরু হবে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টের ভেন্যু ওয়েলিংটন ও মাউন্ট মঙ্গানুই। ১০ ডিসেম্বর মাঠে গড়াবে দ্বিতীয় টেস্ট। ১৮ ডিসেম্বর শুরু হবে তৃতীয় টেস্ট। উইন্ডিজ সিরিজ দিয়েই ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্র শুরু করবে নিউজিল্যান্ড। উইন্ডিজ এই চক্রে ৫ ম্যাচ খেললেও এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাচ জেতেনি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্টের দল

টম লাথাম (অধিনায়ক), কেইন উইলিয়ামসন, টম ব্লান্ডেল, মাইকেল ব্রেসওয়েল, ডেভন কনওয়ে, জ্যাকব ডাফি, জ্যাক ফুকস, ম্যাট হেনরি, ড্যারিল মিচেল, রাচীন রবীন্দ্র, মিচেল স্যান্টনার, নাথান স্মিথ, ব্লেয়ার টিকনার, কেইন উইলিয়ামসন, উইল ইয়ং

বিষয়:

খেলাক্রিকেটনিউজিল্যান্ডটেস্ট ক্রিকেট
এলাকার খবর
