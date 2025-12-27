কোচের মৃত্যুতে মন কাঁদছে সাকিব-তাসকিনদের

ক্রীড়া ডেস্ক
হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছেন বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের নামকরা কোচ মাহবুব আলী জাকি। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে দেশের ক্রিকেটাঙ্গনে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শোক বার্তা দিয়েছেন তাসকিন আহমেদ, রিশাদ হোসেন, শরিফুল ইসলামরা।
ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে জাকির ছবি পোস্ট করে সাকিব লিখেছেন, ‘কোচ মাহবুব আলী জাকির মৃত্যুর খবরে আমি গভীরভাবে মর্মাহত ও দুঃখিত। একজন পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে আমার ছোটবেলা থেকেই আমি তাকে চিনি এবং তার সাথে আলাপচারিতার মধুর স্মৃতি আমার মনে আছে। তাঁর শেষ মুহূর্তগুলো ছিল ক্রিকেট মাঠ। তাঁর পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা।’
তাসকিন লিখেছেন, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন...ঢাকা ক্যাপিটালসের আমাদের সহকারী কোচ মাহবুব আলী জাকি আজ হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। ম্যাচের ঠিক আগে তিনি খেলোয়াড়দের সাথে ওয়ার্ম আপ করছিলেন। কোচ, শান্তিতে ঘুমাও। তার পরিবার এবং পুরো ঢাকা ক্যাপিটালস পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা।’
বিগ ব্যাশ খেলতে এখন অস্ট্রেলিয়ায় আছেন রিশাদ। সেখান থেকেই জাকির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন এই লেগস্পিনার। রিশাদ লিখেছেন, ‘সুদূর অস্ট্রেলিয়াতে যখন শুনছি মাহবুব আলী জ্যাকি স্যার আর আমাদের মাঝে নেই, অনেক কষ্ট অনুভব করছি। স্যারের সাথে আমাদের তৎকালীন অনূর্ধ্ব ১৯ দলের একটা আলাদা ভালোবাসার যায়গা ছিলো। আল্লাহ ওনাকে জান্নাতবাসী করুন। ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন। সত্যিই আমরা আল্লাহর। আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব।’
শোক জানাতে গিয়ে শরিফুল লিখেছেন, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। খবরটা শুনে এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না–আপনি আর আমাদের মাঝে নেই মাহবুব আলী জ্যাকি স্যার। অনূর্ধ্ব-১৯ সময় থেকে আপনার হাত ধরেই আমাদের শেখা শুরু, এরপর বিশ্বকাপ জয়; প্রতিটি মুহূর্তে আপনি পাশে ছিলেন অভিভাবকের মতো। গত পরশু দিনও প্র্যাকটিসে আমরা কত হাসি-আড্ডা করেছি, ভাবতেই বুকটা ভার হয়ে আসে। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে এই কঠিন সময়ে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন। আমিন।’
জাতীয় দলের এক সময়কার নিয়মিত মুখ রুবেল হোসেন লিখেছেন, ‘মাঠেই হার্ট অ্যাটাক করে মৃত্যুবরণ করলেন ঢাকার সহকারী কোচ, জাকি ভাই। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যু কতটা সত্য মৃত্যু কতটা অনিবার্য এই সংবাদটা খুবই হৃদয়বিদারক, আল্লাহতালা আপনাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানটি নসিব করুন আমীন।’
দিনের প্রথম ম্যাচে আজ রাজশাহীর বিপক্ষে মাঠে নেমেছে ঢাকা। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন দলটির অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন। এরপরই আসে জাকির অসুস্থতার খবর।
হার্ট অ্যাটাক করলে মাঠেই সিপিআর দেওয়া হয় তাঁকে। এরপর কাল বিলম্ব না করে হাসপাতালে নেওয়া হয় দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটর পরিচিতি এই কোচকে। কিন্তু আর বাঁচানো যায়নি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর।
বিপিএল উৎসবের মধ্যেই এল বিষাদের খবর। ঢাকা ক্যাপিটালসের প্রথম ম্যাচের আগমুহূর্তে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন দলটির সহকারী কোচ মাহবুব আলী জাকি। তিনি আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) চিকিৎসক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
রুমান আহমেদ, সিলেট
বিপিএল উৎসবের মধ্যেই এল বিষাদের খবর। ঢাকা ক্যাপিটালসের প্রথম ম্যাচের আগমুহূর্তে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন দলটির সহকারী কোচ মাহবুব আলী জাকি। তিনি আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) চিকিৎসক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
দিনের প্রথম ম্যাচে আজ রাজশাহীর বিপক্ষে মাঠে নেমেছে ঢাকা। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন দলটির অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন। এরপরই আসে জাকির অসুস্থতার খবর।
হার্ট অ্যাটাক করলে মাঠেই সিপিআর দেওয়া হয় তাঁকে। এরপর কাল বিলম্ব না করে হাসপাতালে নেওয়া হয় দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটর পরিচিতি এই কোচকে। কিন্তু আর বাঁচানো যায়নি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর।
বিপিএল সামনে রেখে সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন জাকি। সেখানে বেশ সাবলীলভাবেই কথা বলতে দেখা গেছে তাঁকে। এই কোচের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে দেশের ক্রিকেটে, শোকাবহ পরিবেশ বিপিএলেও। জাকির চলে যাওয়ায় বিপিএল উৎসব যেন এই মুহূর্তে বিষাদে রূপ নিয়েছে।
লম্বা সময় ধরেই বিসিবির সঙ্গে কাজ করছেন জাকি। ২০২০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের শিরোপা জেতে বাংলাদেশ। বিশ্বকাপ জয়ী সে দলের কোচিং প্যানেলে ছিলেন তিনি। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ দলের পেস বোলিং কোচ হওয়ার জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। দেশের অনেক নামকরা পেসারদের পরিচর্যা করেছেন জাকি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হালের মোস্তাফিজুর রহমান ও তাসকিন আহমেদ। বিশেষ করে তাসকিনের কথা না বললেই নয়।
২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এই গতি তারকার বোলিং অ্যাকশন অবৈধ ঘোষণা করে আইসিসি। এরপর জাকির সঙ্গে বোলিং অ্যাকশন নিয়ে আলাদাভাবে কাজ করেন তাসকিন। পরে পরীক্ষা দিয়ে অ্যাকশনের বৈধতা পান। তাসকিন, মোস্তাফিজ ছাড়াও আরও অনেক পেসারের সাফল্যের পেছনের নায়ক জাকি।
২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) নিজেদের প্রথম ম্যাচে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে ঢাকা ক্যাপিটালস। মাঠে নামার আগেই একটি দুঃসংবাদ পেয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। হার্ট অ্যাটাক করেছেন তাদের সহকারী কোচ মাহবুব আলী জ্যাকি। এক বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা ক্যাপিটালস বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দিনের প্রথম ম্যাচে রাজশাহীর বিপক্ষে টস জিতে আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন ঢাকার অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন। এরপরই আসে জাকির অসুস্থতার খবর।
তাৎক্ষণিকভাবে জাকিকে সিপিআর দেওয়া হয়। এরপর চিকিৎসার জন্য অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
জাকির অসুস্থ হওয়া নিয়ে এক বিবৃতিতে ঢাকা জানিয়েছে, অনুশীলনের সময় সহকারী কোচ মাহবুবু আলী জাকি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাকে দ্রুত সিপিআর দেওয়া হয় এবং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পরবর্তীতে আরও তথ্য জানানো হবে।’
বিপিএল সামনে রেখে সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন জাকি। সেখানে বেশ সাবলীলভাবেই কথা বলতে দেখা গেছে তাঁকে। ম্যাচ শুরুর আগে জাকির অসুস্থ হওয়ার ঘটনা কিছুটা হলেও ধাক্কা হয়ে এসেছে ঢাকা শিবিরে।
অ্যাশেজ জয়ের ভাবনা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার গিয়ে ব্যর্থতার চক্রে আটকা পড়েছিল ইংল্যান্ড। টানা ৩ হারে আগেই ছাইদানি হাতছাড়া করেছে সফরকারী দল। অবশেষে চতুর্থ ম্যাচে এসে জয়ের দেখা পেল তারা। মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে বক্সিং ডে টেস্টে অজিদের ৪ উইকেটে হারিয়েছে বেন স্টোকসের দল।
এই জয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাঠে অ্যাশেজের কোনো ম্যাচ জিতল ইংল্যান্ড। এর আগে সবশেষ ২০১০-১১ মৌসুমে তাসমান পাড়ের দেশটিতে মর্যাদাপূর্ণ সিরিজটি জিতেছিল ইংলিশরা। এরপর অস্ট্রেলিয়ার মাঠে সবশেষ তিনটি অ্যাশেজে কোনো ম্যাচ জিতেত পারেনি দলটি। অবশেষে ফুরাল সে অপেক্ষা। পার্থ, ব্রিসবেন ও অ্যাডিলেডে ব্যর্থতার পর চলমান অ্যাশেজে প্রথমবারের মতো স্বস্তির দেখা পেল অতিথিরা। অ্যাশেজ হারের পরের ম্যাচেই সান্ত্বনা খুঁজে পেল ইংল্যান্ড। ১৮ ম্যাচের অপেক্ষা শেষে অস্ট্রেলিয়ায় জয়ের দেখা পল তারা।
বোলারদের দাপটে মেলবোর্ন টেস্টের প্রথম দিনই ২০ উইকেট পড়েছে। দুইবার ব্যাটিংয়ে নামতে হয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে। তাই ম্যাচটি যে দ্রুত শেষ হবে সেটা প্রথম দিনের খেলা শেষেই বোঝাই যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত দুই দিনেই শেষ হলো মেলবোর্ন টেস্ট। ব্যতিক্রম কেবল চতুর্থ ইনিংস। আগের তিন ইনিংসে ব্যাটাররা ব্যর্থ হলেও এবার আর মুখ থুবড়ে পড়েনি ইংল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন। ১৭৫ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ৬ উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নিয়েছে সফরকারী দল।
রান তাড়ায় উদ্বোধনী জুটিতে ৫১ রান এনে দেন জ্যাক ক্রলি ও বেন ডাকেট। অন্তত এই টেস্টের ব্যাটারদের দুর্দশার বিপরীতে এমন জুটিতে ভালো বলতেই হয়। ভালো শুরুর পরও জয়ের পথটা সহজ ছিল না ইংল্যান্ডের। ব্রাইডন কার্স, জো রুট, স্টোকসরা আউট হয়ে দলকে চাপের মুখে ফেলেন। তবে চলতি অ্যাশেজে হতাশার গল্পটা আর দীর্ঘ হয়নি ইংল্যান্ডের। ছোট এবং মাঝারি মানের কয়েকটি ইনিংসে ভর করে এবারের অ্যাশেজের প্রথম জয়ের দেখা পায় স্টোকসরা।
৩৪ রান করা ডাকেটকে ফিরিয়ে ইংল্যান্ডের জুটি ভাঙেন মিচেল স্টার্ক। দলীয় ৬৫ রানে ৬ রান করা কার্স ফিরলে দ্বিতীয় উইকেট হারায় তারা। স্বাভাবিকভাবেই তখন চলতি টেস্টে ব্যাটারদের ব্যর্থতার বিষয়টি সামনে চলে আসছিল। তৃতীয় উইকেটে জ্যাকব বেথেলের সঙ্গে ৪৭ রানের মূল্যবান জুটি গড়ে বিপদ সামাল দেন ক্রলি। ৩৭ রান করে ফেরেন এই ওপেনার। জ্যাকব বেথেল আউট হন ৪০ রান করে। জয় থেকে তখন ৩৮ রান দূরে ইংল্যান্ড। এরপর জো রুট (১৫ রান) ও স্টোকস (২ রান) ফিরলেও আর কোনো বিপদে পড়তে হয়নি তাদের। হ্যারি ব্রুক ১৮ ও জেমি স্মিথ ৩ রানে অপরাজিত থেকে দলের জয় নিশ্চিত করেন।
সেঞ্চুরি করে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নতুন পর্বের প্রথম ম্যাচে রাজশাহীকে জিতিয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। এমন কিছু করার সুযোগ ছিল রায়ান রিকেলটনের সামনেও। কিন্তু নিজের কাজটা ঠিকঠাক করলেও সতীর্থদের পূর্ণ সহায়তা না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত শান্তর মতো জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেননি তিনি।
বিপিএলের মতো গতকাল মাঠে গড়িয়েছে এসএ টি–টোয়েন্টির নতুন পর্ব। উদ্বোধনী ম্যাচে ডারবান সুপারজায়ান্টসের কাছে ১৫ রানে হেরেছে এমআই কেপটাউন। ডারবানের করা ২৩২ রানের জবাবে ২১৭ রানে থামে তাদের ইনিংস। প্রথম ইনিংসের পরই ম্যাচের ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছুটা হলেও আঁচ করতে পেরেছিল সবাই। কিন্তু ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে আশা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন রিকেলটন। মুলত তাঁর ব্যাটেই পাহাড়সম রান টপকানোর স্বপ্ন দেখছিল কেপটাউন।
ওপেনিংয়ে নেমে ইনিংসের শেষ ওভারে আউট হন রিকেলটন। ইথান বশের বলে ইভান জোন্সের হাতে ক্যাচ দেওয়ার আগে করেন ১১৩ রান। ৫ চার ও ১১ ছক্কায় সাজানো তাঁর ৬৩ বলের ইনিংস। এক জেসন স্মিথ ছাড়া আর কেউ তাঁকে সঙ্গ দিতে পারেননি। ১৪ বলে ৪১ রান এনে দেন স্মিথ। ৪ চার ও ৩ ছক্কায় সাজানো তাঁর ২৯২.৮৬ স্ট্রাইকরেটের ইনিংস। রেজা হেনরিকস করেন ২৮ রান। তাঁর ২১ বলের ইনিংসটি পরিস্থিতির চাহিদা মেটাতে পারেনি। ডারবানের হয়ে ৪ উইকেট নেন ইথান। ৪ ওভারে এই পেসারের খরচ ৪৬ রান।
এর আগে দলীয় প্রচেষ্টায় এই পুঁজি পায় ডারবান। ৩৩ বলে সর্বোচ্চ ৬৪ রান করেন ডেভন কনওয়ে। কেইন উইলিয়ামসনের ব্যাট থেকে আসে ৪০ রান। এছাড়া এইডেন মার্করাম ৩৫, জোন্স ৩৩ ও হেনরিখ ক্লাসেন করেন ২২ রান। ৪৬ রানের বিনিময়ে ২ উইকেট নেন জর্জ লিন্ডে।
