Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

নারী বিশ্বকাপেও হাত মেলালেন না ভারত–পাকিস্তান অধিনায়ক

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ৩২
টস জিতে আগে ফিল্ডিং করছে পাকিস্তান। ছবি: এক্স
টস জিতে আগে ফিল্ডিং করছে পাকিস্তান। ছবি: এক্স

এশিয়া কাপে ভারত–পাকিস্তানের হাত না মেলানো ইস্যুতে এখনো আলোচনা থামেনি। এরই মধ্যে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপেও দুই দলের লড়াইয়ের আগে দেখা গেল একই চিত্র। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের অধিনায়ক একে অন্যের সাথে হাত মেলাননি।

কলম্বোর প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এদিন ভারত ও পাকিস্তানের হয়ে টস করতে আসেন যথারীতি হারমানপ্রীত কৌর ও ফাতিমা সানা। মুদ্রা নিক্ষেপে জয়ী হন পাকিস্তান দলপতি। ভারতকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানান তিনি। আগে ফিল্ডিং করছে সানার দল।

টসের পর হাত না মিলিয়ে হারমানপ্রীত ও সানা সচেতনভাবে একে অন্যকে এড়িয়ে যান। এর আগে সদ্য শেষ হওয়া এশিয়া কাপে তিনবার মুখোমুখি হয় ভারত ও পাকিস্তান। তবে একবারও হাত মেলাননি দুই দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও সালমান আলী আগা। টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে গত ১৪ সেপ্টেম্বর প্রতিবেশী দেশকে ৭ উইকেটে হারায় ভারত। সে ম্যাচে টসের আগে সালমানের সঙ্গে হাত মেলাননি সূর্য। এমনকি ম্যাচ শেষেও পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলায়নি গৌতম গম্ভীরের দল। যেটা ক্রিকেট পাড়ায় তুমুল সমালোচনার জন্ম দেয়।

সমালোচনায় কান না দিয়ে পরবর্তী দুই ম্যাচেও একই পথে হাঁটে ভারত। এমনকি নারী বিশ্বকাপেও নিজেদের অবস্থান থেকে সরে না আসার কথা জানিয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া। সম্প্রতি তিনি বলেন, ‘পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পরিবর্তন হয়নি। আগের মতোই আছে।’ সাইকিয়ার ওই মন্তব্যের পরই বোঝা যায়, এশিয়া কাপের পর নারী বিশ্বকাপেও হাত পাকিস্তানের ক্রিকেটারের সঙ্গে হাত মেলাবে না হারমানপ্রীতরা। এবার সেটাই সত্যি হলো।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

যুদ্ধবিমানের ধ্বংসস্তূপের নিচেই পুরো ভারতকে কবর দেওয়ার হুমকি পাকিস্তানের মন্ত্রীর

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

চট্টগ্রামের হাসপাতালের তথ্য: পুরুষের ফুসফুস, নারীর স্তন ক্যানসার বেশি

চট্টগ্রামের হাসপাতালের তথ্য: পুরুষের ফুসফুস, নারীর স্তন ক্যানসার বেশি

সম্পর্কিত

ভারতে খেলতে গিয়ে গুরুতর অসুস্থ অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার

ভারতে খেলতে গিয়ে গুরুতর অসুস্থ অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার

বিসিবি নির্বাচনে ভোটাধিকার ফিরে পেল সেই ১৫ ক্লাব

বিসিবি নির্বাচনে ভোটাধিকার ফিরে পেল সেই ১৫ ক্লাব

নারী বিশ্বকাপেও হাত মেলালেন না ভারত–পাকিস্তান অধিনায়ক

নারী বিশ্বকাপেও হাত মেলালেন না ভারত–পাকিস্তান অধিনায়ক

‘তামিমরা কেন নির্বাচন বয়কট করেছে, আমি কিছুই বলব না’

‘তামিমরা কেন নির্বাচন বয়কট করেছে, আমি কিছুই বলব না’