খালেদা জিয়ার অসুস্থতা রাজনৈতিকভাবে না দেখার অনুরোধ তামিমের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২: ০৭
খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া চেয়েছেন তামিম ইকবাল। ছবি: ফাইল ছবি
খালেদা জিয়ার অবস্থা এখন সংকটাপন্ন। ৮০ বছর বয়সী এই নেত্রীর সুস্থতা কামনায় দোয়া চাইছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা। তামিম ইকবালের চাওয়া রাজনৈতিক পরিচয় ভুলে খালেদার জন্য যেন সবাই দোয়া করেন।

উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদাকে এখন লন্ডনে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। বিএনপির চেয়ারপারসন যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে যান, সেজন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন তামিম। বাংলাদেশের সাবেক বাঁহাতি ব্যাটার গত রাতে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদাকে দেখার পর সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘চিকিৎসকের সঙ্গে কথা হয়েছে। আমার একটা বার্তাই থাকবে সবার কাছে। এই জিনিসটাকে আমরা কেউ রাজনৈতিকভাবে না দেখে আমরা সবাই জানি, তিনি দেশের জন্য কত কিছুই করেছেন। তিনি এখন অসুস্থ। আমি এটাই আশা করব, অনুরোধ করব সবাইকে যে জিনিসটা রাজনৈতিকভাবে না দেখে সবাই তাঁর জন্য দোয়া করুন যেন তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে যান। যেমন আমরা চাই সবাই, যত দ্রুত তিনি ভালো হয়ে যান, সেই অবস্থায় এখন তিনি নেই। তবে ধীরে ধীরে হয়তো তার উন্নতি হচ্ছে।’

এ বছরের মার্চে ডিপিএল খেলার সময় হঠাৎই হার্ট অ্যাটাক করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তামিম। বাংলাদেশের এই তারকা ক্রিকেটার তখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন। গতকাল এভারকেয়ার হাসপাতালে তামিমের মনে পড়েছে ৯ মাসের পুরোনো দুঃসহ স্মৃতি। ৩৬ বছর বয়সী এই বাঁহাতি ব্যাটার বলেন,

‘আমি নিজেও যখন অসুস্থ হয়েছিলাম, তাঁর পরিবারের সবাই আমাকে দেখতে এসেছিলেন। যতটা সম্ভব, ততটা সহায়তা তাঁর (খালেদা জিয়া) পরিবারের সদস্যরা করেছিলেন। আমার একটা দায়িত্ব ছিল আর আমি অনেক দিন ধরেই চাচ্ছিলাম যে এসে তাকে একবার দেখে যাই। সিসিইউতে আছেন বলে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব না।’

কদিন আগেও খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছিলেন তামিম। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর হাস্যোজ্জল ছবি পোস্ট করে তামিম লিখেছিলেন, ‘বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। জীবনে অনেক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে তিনি টিকে থেকেছেন। এবারও সব শঙ্কা দূর করে তিনি হাসিমুখে ফিরবেন। সবাই তাঁর সুস্থতার জন্য দোয়া করি।’ফুসফুস ও হৃদ্‌যন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ে ২৩ নভেম্বর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন খালেদা জিয়া। নোয়াখালীর হাতিয়ায় উপজেলা বিএনপির আয়োজনে গত রাতে কোরআন খতম, হাফেজদের মাঝে কোরআন শরিফ বিতরণ ও দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে।

