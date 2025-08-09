Ajker Patrika
ক্রিকেটের এই বিরল রেকর্ডটা হয়েছে শুধু পাকিস্তানের বিপক্ষেই

শেষ বলে ছক্কা মেরে পাকিস্তানকে হারিয়ে দিয়েছেন জেন ম্যাগুয়ার। আয়ারল্যান্ডের এই ক্রিকেটার গড়লেন বিরল রেকর্ড। ছবি: ক্রিকইনফো
শেষ বলে ছক্কা মেরে পাকিস্তানকে হারিয়ে দিয়েছেন জেন ম্যাগুয়ার। আয়ারল্যান্ডের এই ক্রিকেটার গড়লেন বিরল রেকর্ড। ছবি: ক্রিকইনফো

ডাবলিনের ক্লোনটার্ফ ক্রিকেট গ্রাউন্ডে গতকাল পাকিস্তানের জয় একরকম নিশ্চিতই ছিল। কারণ, সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে শেষ বলে জিততে আয়ারল্যান্ড নারী ক্রিকেট দলের দরকার ছিল ৪ রান। মুহূর্তেই সব সমীকরণ পাল্টে দেন আয়ারল্যান্ডের জেন ম্যাগুয়ার।

শেষ বলে ৪ রানের সমীকরণ মোকাবিলা করার সুযোগটুকুই গতকাল পেয়েছেন ম্যাগুয়ার। বোলিংয়ে তখন পাকিস্তানের সাদিয়া ইকবাল। আইসিসি নারী টি-টোয়েন্টি বোলারদের র‌্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর বোলার পাকিস্তানের এই বাঁহাতি স্পিনার। শেষ ওভার করতে এসে প্রথম পাঁচ বলে তিনি ৫ রান খরচ করেছেন। পঞ্চম বলে আয়ারল্যান্ডের অ্যাভা ক্যানিংকে স্টাম্পিংয়ের ফাঁদে ফেলেন সাদিয়া। শেষ বলে সাদিয়ার ফুলটস বল উইকেট থেকে বেরিয়ে এসে সোজা সাইটস্ক্রিনে উড়িয়ে মারেন ম্যাগুয়ার। এই ছক্কায় বিরল রেকর্ডটা গড়ে ফেললেন ম্যাগুয়ার। নারী-পুরুষ ক্রিকেটার মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম ব্যাটার হিসেবে নিজের মুখোমুখি হওয়া প্রথম বলে ম্যাচ জয়ের কীর্তি গড়লেন তিনি। শেষ বলে ছক্কা মেরে ম্যাচ জয়ের উদাহরণ ভুঁড়ি ভুঁড়ি থাকলেও কোনোটিতেই ব্যাটার ইনিংসের প্রথম বল হিসেবে খেলেননি।

ম্যাগুয়ারের ছক্কায় ৪ উইকেটের রুদ্ধশ্বাস জয় পায় আয়ারল্যান্ড। শেষ বলে পাওয়া আইরিশদের এই জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন রেবেকা স্টোকেল। ছয় নম্বরে নেমে ১৬ বলে ৪ চারে ৩৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন স্টোকেল। ১৬৯ রানের লক্ষ্যে নামা আয়ারল্যান্ডের ইনিংস সর্বোচ্চ স্কোর ওর্লা প্রেন্ডারগার্স্ট। ৩৪ বলের ইনিংসে ৪ চার ও ১ ছক্কায় ৫১ রান করেন তিনি। পাকিস্তানের রামিন শামীম নিয়েছেন ৩ উইকেট। একটি করে উইকেট পেয়েছেন ফাতিমা সানা ও সাদিয়া ইকবাল।

এর আগে টস জিতে আগে ব্যাটিং করা পাকিস্তান ২০ ওভারে ৬ উইকেট ১৬৮ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৩ রান করেছেন শাওয়াল জুলফিকার। পাকিস্তানি এই ওপেনার ২৭ বল খেলে পাঁচটি চার মেরেছেন। আয়ারল্যান্ডের ক্যারা মুরে ও লারা ম্যাকব্রাইড নিয়েছেন দুটি করে উইকেট। শেষ বলে ৪ উইকেটে জিতে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতেছে আইরিশরা। ডাবলিনে আগামীকাল সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-আয়ারল্যান্ড।

