আয়ারল্যান্ডকে বিধ্বস্ত করে বিশ্বকাপ শুরু অস্ট্রেলিয়ার

ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এক সপ্তাহ না গড়াতেই বেশ জমে উঠেছে। স্কোরকার্ড দেখে হয়তো পুরোটা বোঝার উপায় নেই। কিন্তু পাকিস্তান-নেদারল্যান্ডস, ইংল্যান্ড-নেপাল, ভারত-যুক্তরাষ্ট্র—এই ম্যাচগুলো যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ম্যাচের রোমাঞ্চ অনুভব করতে পেরেছেন। আজ কলম্বোর প্রেমাদাসায় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে লড়াইয়ের আভাস দিয়েছিল আয়ারল্যান্ড। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অজিরা জিতেছে হেসেখেলেই।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর প্রথম পাঁচ দিনের মধ্যে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ডের মতো দলগুলো ম্যাচ খেলে ফেলেছে। কোনো কোনো দল একাধিক ম্যাচও খেলেছে। তবে প্রথম সারির দলগুলো বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করলেও অস্ট্রেলিয়ার শুরুটা হয়েছে দেরিতে। আজ কলম্বোর প্রেমাদাসায় আয়ারল্যান্ডকে ৬৫ রানে হারিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছ অজিরা।
অস্ট্রেলিয়ার নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১৮২ রানের লক্ষ্যে নেমে আয়ারল্যান্ড শুরু থেকেই নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে। ৬.৫ ওভারে ৫ উইকেটে ৪৩ রানে পরিণত হয় আইরিশরা। ষষ্ঠ উইকেটে জর্জ ডকরেল ও লরকান টাকারের ৪১ বলে ৪৬ রানের জুটিতে সাময়িক ধাক্কা কাটিয়ে ওঠে আয়ারল্যান্ড।
১৪তম ওভারের চতুর্থ বলে টাকারকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন অ্যাডাম জাম্পা। এই জুটি ভাঙতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে আয়ারল্যান্ড। ২৬ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৬.৫ ওভারে ৯ উইকেটে ১১৫ রানে পরিণত হয় আইরিশরা। অধিনায়ক পল স্টার্লিং আহত অবসর হয়ে মাঠ ছাড়ার কারণে এখানেই শেষ আয়ারল্যান্ডের ইনিংস। আট নম্বরে নামা জর্জ ডকরেলের ২৯ বলে ৪১ রানের ইনিংসটা শুধু আয়ারল্যান্ডের হারের ব্যবধানই কমাতে পেরেছে। অস্ট্রেলিয়ার নাথান এলিস, অ্যাডাম জাম্পা চারটি করে উইকেট নিয়েছেন। এলিস ৩.৫ ওভারে ১২ রান খরচ করেছেন। এক ওভার মেডেন দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার এই পেসার।
নিয়মিত অধিনায়ককে ছাড়াই আজ খেলতে নেমেছে অস্ট্রেলিয়া। অনুশীলনে চোট পাওয়ায় আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামতে পারেননি মিচেল মার্শ। তাঁর পরিবর্তে অধিনায়কত্ব করেছেন ট্রাভিস হেড। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮২ রান করেছে অস্ট্রেলিয়া। মার্কাস স্টয়নিস ২৯ বলে ২ চার ও ১ ছক্কায় করেন ৪৫ রান। আয়ারল্যান্ডের মার্ক অ্যাডায়ার নিয়েছেন ২ উইকেট। একটি করে উইকেট পেয়েছেন জর্জ ডকরেল, হ্যারি টেক্টর ও ম্যাথু হামফ্রিস। অস্ট্রেলিয়ার পেসার এলিস হয়েছেন ম্যাচসেরা।
টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে আফগানিস্তান এখন বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম শক্তিশালী ও সমীহ জাগানিয়া নাম। ক্রিকেটের এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণে বিশ্বের যেকোনো বড় দলকে ধরাশায়ী করার সামর্থ্য তারা বারবার দেখিয়েছে। তবে খেলা যখন টাই হয়ে সুপার ওভারে গড়ায়, তখনই খেই হারিয়ে ফেলেন মোহাম্মদ নবি-রশিদ খানরা। আহমেদাবাদে আজ১৫ মিনিট আগে
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপটা আফগানিস্তানের জন্য ছিল স্বপ্নের এক বিশ্বকাপ। নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো বিশ্বকাপের আফগানিস্তান সেমিফাইনালে উঠেছিল এই বিশ্বকাপেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজ-যুক্তরাষ্ট্রে দুর্দান্ত খেলা আফগানদের এমন দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর তাদের নিয়ে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভক্ত-সমর্থকদ৪১ মিনিট আগে
মেয়েদের জন্য বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) আয়োজনের কথা শোনা যাচ্ছিল অনেক দিন ধরেই। অবশেষে আজ টুর্নামেন্ট শুরুর দিনক্ষণ জানাল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এপ্রিলে প্রথমবারের মতো মাঠে গড়াচ্ছে নারী বিপিএল।৩ ঘণ্টা আগে
ভারত ম্যাচ বর্জনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেও আলোচনায় পাকিস্তান। এই ইস্যুতে গত দুদিন ধরেই ভারতের সাবেক ক্রিকেটারদের তোপের মুখে পড়েছে তারা। সবশেষ পাকিস্তানকে খোঁচা দিলেন হরভজন সিং। পাকিস্তানকে ছাড়া বিশ্বকাপ হলেও ভারতকে ছাড়া হবে না বলেই মনে করেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে