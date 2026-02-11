সুপার ওভারে ম্যাচ মানেই আফগানিস্তানের ‘বেহাল দশা’

টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে আফগানিস্তান এখন বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম শক্তিশালী ও সমীহ জাগানো নাম। ক্রিকেটের এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণে বিশ্বের যেকোনো বড় দলকে ধরাশায়ী করার সামর্থ্য তারা বারবার দেখিয়েছে। তবে খেলা যখন টাই হয়ে সুপার ওভারে গড়ায়, তখনই খেই হারিয়ে ফেলে রশিদ-নবীরা। আহমেদাবাদে আজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হারসহ টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে এখন পর্যন্ত তিনটি সুপার ওভার খেলে তিনটিতেই হারের মুখ দেখল আফগানরা।
আফগানিস্তানের এই সুপার ওভার অভিশাপের শুরু হয়েছিল ২০২০ সালে ভারতের নয়ডাতে, আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। আইরিশদের বিপক্ষে সেই ম্যাচে ১৪২ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে আফগানরা ১৪২ রানে থামলে ম্যাচটি গড়ায় সুপার ওভারে। কিন্তু ভাগ্যের লড়াইয়ে আয়ারল্যান্ড বাজিমাত করে এবং আফগানরা প্রথমবার সুপার ওভারে পরাজয়ের স্বাদ পায়।
২০২৪ এর শুরুর দিকে বেঙ্গালুরুতে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি ছিল ক্রিকেটের ইতিহাসের অন্যতম সেরা লড়াই। যেখানে একটি নয়, বরং দুটি সুপার ওভার হয়েছিল। ম্যাচে নির্ধারিত ২০ ওভারে ভারতের ২১২ রানের পাহাড়সম জবাবে আফগানিস্তান ২১২ করে। প্রথম সুপার ওভারে দুই দলই সমান ১৬ রান করলে ম্যাচ গড়ায় দ্বিতীয় সুপার ওভারে। ভারতের ১১ রানের জবাবে নতি স্বীকার করে আফগানিস্তান। রবি বিষ্ণুইয়ের করা সেই ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে মাত্র ১ রান সংগ্রহ করতে পেরেছিল তারা।
সবশেষ আজ আহমেদাবাদে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নির্ধারিত ২০ ওভারের রোমাঞ্চকর লড়াই শেষে ম্যাচটি টাই হয়। মূল ম্যাচে দুই ইনিংস মিলে হয়েছে ৩৭৪ রান। দক্ষিণ আফ্রিকা ১৮৭ রান করার পর আফগানিস্তানও থেমে যায় ১৮৭ রানে।
প্রথম সুপার ওভারে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে আফগানিস্তান করেছে ১৭ রান। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা সংগ্রহ করে ১৭ রান, ফলে ম্যাচ গড়ায় দ্বিতীয় সুপার ওভারে। দ্বিতীয় সুপার ওভারে আগে ব্যাটিং পেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা তুলেছে ২৩ রান। ২৪ রানের লক্ষ্যে নেমে ৪ রানে পরাজিত হয় আফগানিস্তান।
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপটা আফগানিস্তানের জন্য ছিল স্বপ্নের এক বিশ্বকাপ। নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো বিশ্বকাপের আফগানিস্তান সেমিফাইনালে উঠেছিল এই বিশ্বকাপেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজ-যুক্তরাষ্ট্রে দুর্দান্ত খেলা আফগানদের এমন দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর তাদের নিয়ে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভক্ত-সমর্থকদের প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি।
ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এক সপ্তাহ না গড়াতেই বেশ জমে উঠেছে। স্কোরকার্ড দেখে হয়তো পুরোটা বোঝার উপায় নেই। কিন্তু পাকিস্তান-নেদারল্যান্ডস, ইংল্যান্ড-নেপাল, ভারত-যুক্তরাষ্ট্র—এই ম্যাচগুলো যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ম্যাচের রোমাঞ্চ অনুভব করতে পেরেছেন। আজ কলম্বোর প্১ ঘণ্টা আগে
মেয়েদের জন্য বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) আয়োজনের কথা শোনা যাচ্ছিল অনেক দিন ধরেই। অবশেষে আজ টুর্নামেন্ট শুরুর দিনক্ষণ জানাল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এপ্রিলে প্রথমবারের মতো মাঠে গড়াচ্ছে নারী বিপিএল।৩ ঘণ্টা আগে
ভারত ম্যাচ বর্জনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেও আলোচনায় পাকিস্তান। এই ইস্যুতে গত দুদিন ধরেই ভারতের সাবেক ক্রিকেটারদের তোপের মুখে পড়েছে তারা। সবশেষ পাকিস্তানকে খোঁচা দিলেন হরভজন সিং। পাকিস্তানকে ছাড়া বিশ্বকাপ হলেও ভারতকে ছাড়া হবে না বলেই মনে করেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে