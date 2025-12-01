অবশেষে এলপিএল শুরুর দিনক্ষণ জানাল শ্রীলঙ্কা

ক্রীড়া ডেস্ক
লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএল) ষষ্ঠ আসর শুরু হওয়ার কথা ছিল চলতি মাসেই। কিন্তু টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা ভেবে নিজেদের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে জাঁকজমক টুর্নামেন্টটি স্থগিত করেছিল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। এবার পরবর্তী আসরের দিনক্ষণ জানিয়ে দিল সংস্থাটি।
এলপিএলের সবশেষ দুই আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে জুলাই–আগস্ট মাসে। টি–বিশ্বকাপের আগে ক্রিকেটারদের ভালো প্রস্তুতির কথা ভেবে ষষ্ঠ আসর পিছিয়ে দেয় এসএলসি। সেই টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপই এলপিএল স্থগিতের কারণ হয়। সবশেষ দুই আসরের মতো টুর্নামেন্টটির পরবর্তী আসরও হবে জুলাই–আগস্ট। এক বিবৃতিতে এসএলসি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটর শীর্ষ সংস্থা জানিয়েছে, এলপিএলের পরবর্তী আসরের পর্দা উঠবে আগামী ৮ জুলাই। ৮ আগস্ট ফাইনাল দিয় টুর্নামেন্টটির পর্দা নামবে। এলপিএলের ষষ্ঠ আসরেও যথারীতি অংশ নেবে পাঁচটি দল।
আগামী ফেব্রুয়ারি–মার্চে ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করবে শ্রীলঙ্কা। সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বিশ্বকাপের আগে আইসিসিকে মানসম্পন্ন ভেন্যু বুঝিয়ে দিতে চায় এসএলসি। এজন্য এলপিএল স্থগিত করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না তাদের। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম আসরকে সামনে রেখে তিনটি আন্তর্জাতিক ভেন্যুর সংস্কারের উদ্যোগ হাতে নিয়েছে এসএলসি।
ইতোমধ্যে স্টেডিয়ামের মান উন্নয়নের কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। সবশেষ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের কারণে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছিল কলম্বোর প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সংস্কার কাজ। টুর্নামেন্ট শেষে ফের সংস্কার কাজ শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। এসএলসি স্থগিত হওয়ায় এই সময়টাতে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ও আইএল টি–টোয়েন্টি খেলবেন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা।
লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএল) ষষ্ঠ আসর শুরু হওয়ার কথা ছিল চলতি মাসেই। কিন্তু টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা ভেবে নিজেদের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে জাঁকজমক টুর্নামেন্টটি স্থগিত করেছিল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। এবার পরবর্তী আসরের দিনক্ষণ জানিয়ে দিল সংস্থাটি।
এলপিএলের সবশেষ দুই আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে জুলাই–আগস্ট মাসে। টি–বিশ্বকাপের আগে ক্রিকেটারদের ভালো প্রস্তুতির কথা ভেবে ষষ্ঠ আসর পিছিয়ে দেয় এসএলসি। সেই টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপই এলপিএল স্থগিতের কারণ হয়। সবশেষ দুই আসরের মতো টুর্নামেন্টটির পরবর্তী আসরও হবে জুলাই–আগস্ট। এক বিবৃতিতে এসএলসি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটর শীর্ষ সংস্থা জানিয়েছে, এলপিএলের পরবর্তী আসরের পর্দা উঠবে আগামী ৮ জুলাই। ৮ আগস্ট ফাইনাল দিয় টুর্নামেন্টটির পর্দা নামবে। এলপিএলের ষষ্ঠ আসরেও যথারীতি অংশ নেবে পাঁচটি দল।
আগামী ফেব্রুয়ারি–মার্চে ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করবে শ্রীলঙ্কা। সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বিশ্বকাপের আগে আইসিসিকে মানসম্পন্ন ভেন্যু বুঝিয়ে দিতে চায় এসএলসি। এজন্য এলপিএল স্থগিত করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না তাদের। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম আসরকে সামনে রেখে তিনটি আন্তর্জাতিক ভেন্যুর সংস্কারের উদ্যোগ হাতে নিয়েছে এসএলসি।
ইতোমধ্যে স্টেডিয়ামের মান উন্নয়নের কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। সবশেষ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের কারণে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছিল কলম্বোর প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সংস্কার কাজ। টুর্নামেন্ট শেষে ফের সংস্কার কাজ শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। এসএলসি স্থগিত হওয়ায় এই সময়টাতে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ও আইএল টি–টোয়েন্টি খেলবেন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা।
ক্রীড়া ডেস্ক
লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএল) ষষ্ঠ আসর শুরু হওয়ার কথা ছিল চলতি মাসেই। কিন্তু টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা ভেবে নিজেদের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে জাঁকজমক টুর্নামেন্টটি স্থগিত করেছিল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। এবার পরবর্তী আসরের দিনক্ষণ জানিয়ে দিল সংস্থাটি।
এলপিএলের সবশেষ দুই আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে জুলাই–আগস্ট মাসে। টি–বিশ্বকাপের আগে ক্রিকেটারদের ভালো প্রস্তুতির কথা ভেবে ষষ্ঠ আসর পিছিয়ে দেয় এসএলসি। সেই টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপই এলপিএল স্থগিতের কারণ হয়। সবশেষ দুই আসরের মতো টুর্নামেন্টটির পরবর্তী আসরও হবে জুলাই–আগস্ট। এক বিবৃতিতে এসএলসি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটর শীর্ষ সংস্থা জানিয়েছে, এলপিএলের পরবর্তী আসরের পর্দা উঠবে আগামী ৮ জুলাই। ৮ আগস্ট ফাইনাল দিয় টুর্নামেন্টটির পর্দা নামবে। এলপিএলের ষষ্ঠ আসরেও যথারীতি অংশ নেবে পাঁচটি দল।
আগামী ফেব্রুয়ারি–মার্চে ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করবে শ্রীলঙ্কা। সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বিশ্বকাপের আগে আইসিসিকে মানসম্পন্ন ভেন্যু বুঝিয়ে দিতে চায় এসএলসি। এজন্য এলপিএল স্থগিত করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না তাদের। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম আসরকে সামনে রেখে তিনটি আন্তর্জাতিক ভেন্যুর সংস্কারের উদ্যোগ হাতে নিয়েছে এসএলসি।
ইতোমধ্যে স্টেডিয়ামের মান উন্নয়নের কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। সবশেষ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের কারণে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছিল কলম্বোর প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সংস্কার কাজ। টুর্নামেন্ট শেষে ফের সংস্কার কাজ শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। এসএলসি স্থগিত হওয়ায় এই সময়টাতে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ও আইএল টি–টোয়েন্টি খেলবেন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা।
লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএল) ষষ্ঠ আসর শুরু হওয়ার কথা ছিল চলতি মাসেই। কিন্তু টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা ভেবে নিজেদের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে জাঁকজমক টুর্নামেন্টটি স্থগিত করেছিল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। এবার পরবর্তী আসরের দিনক্ষণ জানিয়ে দিল সংস্থাটি।
এলপিএলের সবশেষ দুই আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে জুলাই–আগস্ট মাসে। টি–বিশ্বকাপের আগে ক্রিকেটারদের ভালো প্রস্তুতির কথা ভেবে ষষ্ঠ আসর পিছিয়ে দেয় এসএলসি। সেই টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপই এলপিএল স্থগিতের কারণ হয়। সবশেষ দুই আসরের মতো টুর্নামেন্টটির পরবর্তী আসরও হবে জুলাই–আগস্ট। এক বিবৃতিতে এসএলসি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটর শীর্ষ সংস্থা জানিয়েছে, এলপিএলের পরবর্তী আসরের পর্দা উঠবে আগামী ৮ জুলাই। ৮ আগস্ট ফাইনাল দিয় টুর্নামেন্টটির পর্দা নামবে। এলপিএলের ষষ্ঠ আসরেও যথারীতি অংশ নেবে পাঁচটি দল।
আগামী ফেব্রুয়ারি–মার্চে ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করবে শ্রীলঙ্কা। সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বিশ্বকাপের আগে আইসিসিকে মানসম্পন্ন ভেন্যু বুঝিয়ে দিতে চায় এসএলসি। এজন্য এলপিএল স্থগিত করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না তাদের। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম আসরকে সামনে রেখে তিনটি আন্তর্জাতিক ভেন্যুর সংস্কারের উদ্যোগ হাতে নিয়েছে এসএলসি।
ইতোমধ্যে স্টেডিয়ামের মান উন্নয়নের কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। সবশেষ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের কারণে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছিল কলম্বোর প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সংস্কার কাজ। টুর্নামেন্ট শেষে ফের সংস্কার কাজ শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। এসএলসি স্থগিত হওয়ায় এই সময়টাতে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ও আইএল টি–টোয়েন্টি খেলবেন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা।
পার্থ টেস্টে ৮ উইকেটে হেরেছে ইংল্যান্ড। অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম ম্যাচটি শেষ হয়েছে দুই দিনেই। বাজেভাবে হারের পর ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া সফরকারী দল। কঠিন পরিস্থিতিতে বেন স্টোকসের দলকে মাথা খাটানোর পরামর্শ দিয়েছেন সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটার জিওফ বয়কট।১০ মিনিট আগে
প্রথম দিন তুলনামূলক বেশি দাপট ছিল বোলারদের। জাতীয় ক্রিকেট লিগের ষষ্ঠ রাউন্ডের দ্বিতীয় দিনটা বলতে গেলে সমানে সমান দাপট দেখাল বোলার এবং ব্যাটাররা। এদিন সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন অমিত হাসান ও আসাদুল্লাহ আল গালিব। বল হাতে আলো ছড়িয়েছেন হাসান মাহমুদ ও রুয়েল মিয়া।২ ঘণ্টা আগে
এ বছরের ডিসেম্বরে লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএল) ষষ্ঠ আসর হওয়ার কথা থাকলেও সেটা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল আগেই। স্থগিত হওয়া এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের নতুন দিনক্ষণ জানিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)। নতুন বছরের জুলাই-আগস্টে মাঠে গড়াচ্ছে ষষ্ঠ এলপিএল।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে ‘যুদ্ধে’ জড়িয়ে গেলেন এনামুল হক বিজয়। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলামের আগে রেডফ্ল্যাগে থাকা ক্রিকেটারদের তালিকায় নাম ওঠার পরই মূলত এ যুদ্ধের শুরু। বোর্ডের সঙ্গে এখন তিনি লড়ছেন আইনি পথে।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
পার্থ টেস্টে ৮ উইকেটে হেরেছে ইংল্যান্ড। অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম ম্যাচটি শেষ হয়েছে দুই দিনেই। বাজেভাবে হারের পর ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া সফরকারী দল। কঠিন পরিস্থিতিতে বেন স্টোকসের দলকে মাথা খাটানোর পরামর্শ দিয়েছেন সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটার জিওফ বয়কট।
প্রথম টেস্টের দুই ইনিংসেই ব্যাটিংয়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে ইংল্যান্ড। প্রথম ইনিংসে ১৭২ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬৪ রানে অলআউট হয় তারা। ২ উইকেট হারিয়ে অতিথিদের দেওয়া ২০৬ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া। ব্রিজব্রেনের গ্যাবায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে আগামী ৪ ডিসেম্বর।
মুলত আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের কারণেই ধস নামে ইংল্যান্ড শিবিরে। বয়কট মনে করেন, ব্রিজবেন টেস্টে এই পরিকল্পনা থেকে বের হয়ে আসতে না পারলে একই পরিণতি বরণ করতে হতে পারে ইংল্যান্ডকে। পরিস্থিতি বিবেচনায় তাই ব্যাটারদের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিংয়ের তাগিদ দিলেন বয়কট।
ডেইলি টেলিগ্রাফে নিজের কলামে বয়কট লিখেছেন, ‘বেন স্টোকস যদি আমাদের ব্যাটারদের আক্রমণে উৎসাহিত করতে থাকেন, তাহলে সেটা আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনাকে সাহায্য করবে না। বিষয়টা হবে নিজেদের ক্ষতির উপর এক আঙুল রেখে আক্রমণ করে যাওয়ার মতো।’
পার্থ টেস্টে ব্যর্থ হলেও ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের অতীত সাফল্যের কথা ভুলে যাননি বয়কট, ‘কেউ খেলোয়াড়দের ইতিবাচক হতে নিষেধ করছে না। এই দলের খেলোয়াড়রা আমাদের কিছু অসাধারণ, রোমাঞ্চকর এবং বিনোদনমূলক ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। আমরা কেবল তাঁদের কাছে অনুরোধ করছি যে, তাঁরা তাদের মস্তিষ্ক ব্যবহার করুক এবং এমন সময়ের দাবি মেনে ব্যাটিং করুক। কারণ তাঁদের সিরিজে ফিরতে হবে। এখন পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত এবং সেই অনুযায়ী ব্যাট করা উচিত।’
এর আগে সবশেষ ২০১০–১১ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অ্যাশেজ সিরিজ জিতেছিল ইংল্যান্ড। সে সিরিজে ছিলেন না বর্তমান দলের কোনো ক্রিকেটার। তাই নতুনদের ঐতিহাসিক সিরিজ জেতার ওপর জোর দিয়েছেন বয়কট, ‘এই দলের কেউই অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাশেজ জেতেনি। তোমরা অসম্পূর্ণ কাজটি সেরে ফেলো। তাহলে আর কিছু বলার থাকবে না। তোমরা তোমাদের হাত ধরে আসা গৌরব উপভোগ করতে পারবে।’
পার্থ টেস্টে ৮ উইকেটে হেরেছে ইংল্যান্ড। অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম ম্যাচটি শেষ হয়েছে দুই দিনেই। বাজেভাবে হারের পর ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া সফরকারী দল। কঠিন পরিস্থিতিতে বেন স্টোকসের দলকে মাথা খাটানোর পরামর্শ দিয়েছেন সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটার জিওফ বয়কট।
প্রথম টেস্টের দুই ইনিংসেই ব্যাটিংয়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে ইংল্যান্ড। প্রথম ইনিংসে ১৭২ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬৪ রানে অলআউট হয় তারা। ২ উইকেট হারিয়ে অতিথিদের দেওয়া ২০৬ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া। ব্রিজব্রেনের গ্যাবায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে আগামী ৪ ডিসেম্বর।
মুলত আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের কারণেই ধস নামে ইংল্যান্ড শিবিরে। বয়কট মনে করেন, ব্রিজবেন টেস্টে এই পরিকল্পনা থেকে বের হয়ে আসতে না পারলে একই পরিণতি বরণ করতে হতে পারে ইংল্যান্ডকে। পরিস্থিতি বিবেচনায় তাই ব্যাটারদের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিংয়ের তাগিদ দিলেন বয়কট।
ডেইলি টেলিগ্রাফে নিজের কলামে বয়কট লিখেছেন, ‘বেন স্টোকস যদি আমাদের ব্যাটারদের আক্রমণে উৎসাহিত করতে থাকেন, তাহলে সেটা আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনাকে সাহায্য করবে না। বিষয়টা হবে নিজেদের ক্ষতির উপর এক আঙুল রেখে আক্রমণ করে যাওয়ার মতো।’
পার্থ টেস্টে ব্যর্থ হলেও ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের অতীত সাফল্যের কথা ভুলে যাননি বয়কট, ‘কেউ খেলোয়াড়দের ইতিবাচক হতে নিষেধ করছে না। এই দলের খেলোয়াড়রা আমাদের কিছু অসাধারণ, রোমাঞ্চকর এবং বিনোদনমূলক ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। আমরা কেবল তাঁদের কাছে অনুরোধ করছি যে, তাঁরা তাদের মস্তিষ্ক ব্যবহার করুক এবং এমন সময়ের দাবি মেনে ব্যাটিং করুক। কারণ তাঁদের সিরিজে ফিরতে হবে। এখন পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত এবং সেই অনুযায়ী ব্যাট করা উচিত।’
এর আগে সবশেষ ২০১০–১১ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অ্যাশেজ সিরিজ জিতেছিল ইংল্যান্ড। সে সিরিজে ছিলেন না বর্তমান দলের কোনো ক্রিকেটার। তাই নতুনদের ঐতিহাসিক সিরিজ জেতার ওপর জোর দিয়েছেন বয়কট, ‘এই দলের কেউই অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাশেজ জেতেনি। তোমরা অসম্পূর্ণ কাজটি সেরে ফেলো। তাহলে আর কিছু বলার থাকবে না। তোমরা তোমাদের হাত ধরে আসা গৌরব উপভোগ করতে পারবে।’
লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএল) ষষ্ঠ আসর শুরু হওয়ার কথা ছিল চলতি মাসেই। কিন্তু টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা ভেবে নিজেদের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে জাঁকজমক টুর্নামেন্টটি স্থগিত করেছিল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। এবার পরবর্তী আসরের দিনক্ষণ জানিয়ে দিল সংস্থাটি।১ ঘণ্টা আগে
প্রথম দিন তুলনামূলক বেশি দাপট ছিল বোলারদের। জাতীয় ক্রিকেট লিগের ষষ্ঠ রাউন্ডের দ্বিতীয় দিনটা বলতে গেলে সমানে সমান দাপট দেখাল বোলার এবং ব্যাটাররা। এদিন সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন অমিত হাসান ও আসাদুল্লাহ আল গালিব। বল হাতে আলো ছড়িয়েছেন হাসান মাহমুদ ও রুয়েল মিয়া।২ ঘণ্টা আগে
এ বছরের ডিসেম্বরে লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএল) ষষ্ঠ আসর হওয়ার কথা থাকলেও সেটা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল আগেই। স্থগিত হওয়া এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের নতুন দিনক্ষণ জানিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)। নতুন বছরের জুলাই-আগস্টে মাঠে গড়াচ্ছে ষষ্ঠ এলপিএল।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে ‘যুদ্ধে’ জড়িয়ে গেলেন এনামুল হক বিজয়। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলামের আগে রেডফ্ল্যাগে থাকা ক্রিকেটারদের তালিকায় নাম ওঠার পরই মূলত এ যুদ্ধের শুরু। বোর্ডের সঙ্গে এখন তিনি লড়ছেন আইনি পথে।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
প্রথম দিন তুলনামূলক বেশি দাপট ছিল বোলারদের। জাতীয় ক্রিকেট লিগের ষষ্ঠ রাউন্ডের দ্বিতীয় দিনটা বলতে গেলে সমানে সমান দাপট দেখাল বোলার এবং ব্যাটাররা। এদিন সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন অমিত হাসান ও আসাদুল্লাহ আল গালিব। বল হাতে আলো ছড়িয়েছেন হাসান মাহমুদ ও রুয়েল মিয়া।
কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চট্টগ্রামের বিপক্ষে দ্বিতীয় দিন শেষেই ইনিংস হারের শঙ্কায় পড়েছে রংপুর। বন্দর নগরীর দলটির করা ৩৫০ রানের জবাবে ১২৬ রানে গুটিয়ে যায় তারা। ৪৬ রান করেন তানভীর হায়দার। আবু হাশিমের ব্যাট থেকে আসে ৩৯ রান। ৩১ রানে ৫ উইকেট নেন মাহমুদ। ফলোঅনে পড়ে ফের ব্যাট করতে নেমেছে রংপুর। বিনা উইকেটে ৪ রান করেছে উত্তরের দলটি। ইনিংস হার এড়াতে আরও ২২০ রান করতে হবে রংপুরকে।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে বরিশালের বিপক্ষে ৩৫৪ রানে অলআউট হয়েছে ময়মনসিংহ। সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়েও ৯৭ রান করে ফেরেন আবু হায়দার রনি। ৭৪ রান আসে আল আমিন জুনিয়রের ব্যাট থেকে। আজ ময়মসিংহের পতন হওয়া বাকি চারটি উইকেটই নেন রুয়েল। সব মিলিয় ৫ উইকেট নেওয়ার পথে ৭৫ রান খরচ করেন তিনি।
জবাবে ২১৭ রানে থেমেছে বরিশালের ইনিংস। রনির মতো সেঞ্চুরি মিসের আক্ষেপে পুড়েছেন ফজলে মাহমুদ রাব্বি। ব্যক্তিগত ৯২ রানে শুভাগত হোম চৌধুরীর শিকার হয়ে সাজঘরে হাঁটেন তিনি। ২৬ রান করেন সোহাগ গাজী। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে কোনো উইকেট না হারিয়ে ময়মনসিংহের সংগ্রহ ৯ রান। ১৪৬ রানের লিড পেয়েছে তারা।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গালিব ও অমিতের জোড়া শতকে রাজশাহীর করা ২৩৬ রানের ভালোই জবাব দিচ্ছে সিলেট। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ৩৭০ রান তোলেছে স্বাগতিকরা। অমিত ১৭২ ও গালিব ১১১ রান নিয়ে তৃতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন। প্রতিপক্ষের বোলাররা অতিমানবীয় কিছু করতে না পারলে বিশাল সংগ্রহের অপেক্ষায় আছে সিলেট।
খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে স্বাগতিকেদের করা ১৯৪ রানের জবাবে ৫ উইকেটে ২৩৫ রান করেছে ঢাকা। ৭৭ রান করেন ফয়সাল আহমেদ। জিসান আলমের অবদান ৫৭ রান। আনিসুল ইসলামের ব্যাট থেকে আসে ৪৮ রান। ৪১ রানে এগিয়ে আছে সফরকারী দল। হাতে থাকা বাকি ৫ উইকেট নিয়ে লিড আরও বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকছে তাদের সামনে।
প্রথম দিন তুলনামূলক বেশি দাপট ছিল বোলারদের। জাতীয় ক্রিকেট লিগের ষষ্ঠ রাউন্ডের দ্বিতীয় দিনটা বলতে গেলে সমানে সমান দাপট দেখাল বোলার এবং ব্যাটাররা। এদিন সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন অমিত হাসান ও আসাদুল্লাহ আল গালিব। বল হাতে আলো ছড়িয়েছেন হাসান মাহমুদ ও রুয়েল মিয়া।
কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চট্টগ্রামের বিপক্ষে দ্বিতীয় দিন শেষেই ইনিংস হারের শঙ্কায় পড়েছে রংপুর। বন্দর নগরীর দলটির করা ৩৫০ রানের জবাবে ১২৬ রানে গুটিয়ে যায় তারা। ৪৬ রান করেন তানভীর হায়দার। আবু হাশিমের ব্যাট থেকে আসে ৩৯ রান। ৩১ রানে ৫ উইকেট নেন মাহমুদ। ফলোঅনে পড়ে ফের ব্যাট করতে নেমেছে রংপুর। বিনা উইকেটে ৪ রান করেছে উত্তরের দলটি। ইনিংস হার এড়াতে আরও ২২০ রান করতে হবে রংপুরকে।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে বরিশালের বিপক্ষে ৩৫৪ রানে অলআউট হয়েছে ময়মনসিংহ। সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়েও ৯৭ রান করে ফেরেন আবু হায়দার রনি। ৭৪ রান আসে আল আমিন জুনিয়রের ব্যাট থেকে। আজ ময়মসিংহের পতন হওয়া বাকি চারটি উইকেটই নেন রুয়েল। সব মিলিয় ৫ উইকেট নেওয়ার পথে ৭৫ রান খরচ করেন তিনি।
জবাবে ২১৭ রানে থেমেছে বরিশালের ইনিংস। রনির মতো সেঞ্চুরি মিসের আক্ষেপে পুড়েছেন ফজলে মাহমুদ রাব্বি। ব্যক্তিগত ৯২ রানে শুভাগত হোম চৌধুরীর শিকার হয়ে সাজঘরে হাঁটেন তিনি। ২৬ রান করেন সোহাগ গাজী। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে কোনো উইকেট না হারিয়ে ময়মনসিংহের সংগ্রহ ৯ রান। ১৪৬ রানের লিড পেয়েছে তারা।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গালিব ও অমিতের জোড়া শতকে রাজশাহীর করা ২৩৬ রানের ভালোই জবাব দিচ্ছে সিলেট। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ৩৭০ রান তোলেছে স্বাগতিকরা। অমিত ১৭২ ও গালিব ১১১ রান নিয়ে তৃতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন। প্রতিপক্ষের বোলাররা অতিমানবীয় কিছু করতে না পারলে বিশাল সংগ্রহের অপেক্ষায় আছে সিলেট।
খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে স্বাগতিকেদের করা ১৯৪ রানের জবাবে ৫ উইকেটে ২৩৫ রান করেছে ঢাকা। ৭৭ রান করেন ফয়সাল আহমেদ। জিসান আলমের অবদান ৫৭ রান। আনিসুল ইসলামের ব্যাট থেকে আসে ৪৮ রান। ৪১ রানে এগিয়ে আছে সফরকারী দল। হাতে থাকা বাকি ৫ উইকেট নিয়ে লিড আরও বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকছে তাদের সামনে।
লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএল) ষষ্ঠ আসর শুরু হওয়ার কথা ছিল চলতি মাসেই। কিন্তু টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা ভেবে নিজেদের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে জাঁকজমক টুর্নামেন্টটি স্থগিত করেছিল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। এবার পরবর্তী আসরের দিনক্ষণ জানিয়ে দিল সংস্থাটি।১ ঘণ্টা আগে
পার্থ টেস্টে ৮ উইকেটে হেরেছে ইংল্যান্ড। অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম ম্যাচটি শেষ হয়েছে দুই দিনেই। বাজেভাবে হারের পর ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া সফরকারী দল। কঠিন পরিস্থিতিতে বেন স্টোকসের দলকে মাথা খাটানোর পরামর্শ দিয়েছেন সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটার জিওফ বয়কট।১০ মিনিট আগে
এ বছরের ডিসেম্বরে লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএল) ষষ্ঠ আসর হওয়ার কথা থাকলেও সেটা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল আগেই। স্থগিত হওয়া এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের নতুন দিনক্ষণ জানিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)। নতুন বছরের জুলাই-আগস্টে মাঠে গড়াচ্ছে ষষ্ঠ এলপিএল।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে ‘যুদ্ধে’ জড়িয়ে গেলেন এনামুল হক বিজয়। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলামের আগে রেডফ্ল্যাগে থাকা ক্রিকেটারদের তালিকায় নাম ওঠার পরই মূলত এ যুদ্ধের শুরু। বোর্ডের সঙ্গে এখন তিনি লড়ছেন আইনি পথে।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
এ বছরের ডিসেম্বরে লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএল) ষষ্ঠ আসর হওয়ার কথা থাকলেও সেটা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল আগেই। স্থগিত হওয়া এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের নতুন দিনক্ষণ জানিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)। নতুন বছরের জুলাই-আগস্টে মাঠে গড়াচ্ছে ষষ্ঠ এলপিএল।
চূড়ান্ত সূচি প্রকাশ না করলেও এসএলসি আজ নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে জানিয়েছে এলপিএলের দিনক্ষণ। ৮ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত চলবে ষষ্ঠ এলপিএল। এর আগে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ষষ্ঠ এলপিএল হওয়ার কথা থাকলেও টুর্নামেন্টটি শেষ পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে। ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টের আয়োজক হওয়ায় ভেন্যু প্রস্তুত রাখা দরকার। যদি ডিসেম্বরে এলপিএল হতো, তাহলে টুর্নামেন্টের আগে বেশি সময় পাওয়া যেত না বলে মনে করছে এসএলসি।
২০২৪ সালের মতোই থাকছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সংস্করণ। ২০ দল নিয়ে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। পাঁচটি করে দল থাকবে প্রতিটি গ্রুপে। সে ক্ষেত্রে গ্রুপ হবে চারটি। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সুপার এইটে। দুই গ্রুপ থাকবে সুপার এইটে। এখানে প্রতিটি গ্রুপে থাকবে চারটি করে দল। সেখান থেকে প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সেমিফাইনালে। এরপর হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল।
আয়োজক ভারত-শ্রীলঙ্কার পাশাপাশি আপনাআপনি ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা সাত দল আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে সুযোগ পেয়েছে নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান ও আয়ারল্যান্ড। বাছাইপর্ব থেকে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে জিম্বাবুয়ে, নেপাল, কানাডা, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতের মুম্বাই, কলকাতা, দিল্লি, আহমেদাবাদ, চেন্নাই—এই পাঁচ শহরের পাঁচ ভেন্যু, শ্রীলঙ্কার কলম্বোর প্রেমাদাসা ও কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব (এসএসসি), পাল্লেকেলে—সব মিলিয়ে ৮ ভেন্যুতে চলবে আইসিসির এই ইভেন্ট।
২০২৬ সালের জুলাই-আগস্টে হতে যাওয়া এলপিএল হবে পাঁচ দল নিয়ে। ২০২০ সালে সর্বপ্রথম শুরু হয়েছিল শ্রীলঙ্কার এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট। ২০২৪ পর্যন্ত পাঁচবার এই টুর্নামেন্ট হয়েছে। সর্বোচ্চ চারবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জাফনা। যার মধ্যে ২০২১,২০২২, ২০২৪—এই তিনবার জাফনা কিংস নামে শিরোপা জিতেছে। প্রথমবার ২০২০ সালে তারা জাফনা স্ট্যালিয়ন্স নামে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বি-লাভ ক্যান্ডি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ২০২৩ সালে।
এ বছরের ডিসেম্বরে লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএল) ষষ্ঠ আসর হওয়ার কথা থাকলেও সেটা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল আগেই। স্থগিত হওয়া এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের নতুন দিনক্ষণ জানিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)। নতুন বছরের জুলাই-আগস্টে মাঠে গড়াচ্ছে ষষ্ঠ এলপিএল।
চূড়ান্ত সূচি প্রকাশ না করলেও এসএলসি আজ নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে জানিয়েছে এলপিএলের দিনক্ষণ। ৮ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত চলবে ষষ্ঠ এলপিএল। এর আগে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ষষ্ঠ এলপিএল হওয়ার কথা থাকলেও টুর্নামেন্টটি শেষ পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে। ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টের আয়োজক হওয়ায় ভেন্যু প্রস্তুত রাখা দরকার। যদি ডিসেম্বরে এলপিএল হতো, তাহলে টুর্নামেন্টের আগে বেশি সময় পাওয়া যেত না বলে মনে করছে এসএলসি।
২০২৪ সালের মতোই থাকছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সংস্করণ। ২০ দল নিয়ে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। পাঁচটি করে দল থাকবে প্রতিটি গ্রুপে। সে ক্ষেত্রে গ্রুপ হবে চারটি। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সুপার এইটে। দুই গ্রুপ থাকবে সুপার এইটে। এখানে প্রতিটি গ্রুপে থাকবে চারটি করে দল। সেখান থেকে প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সেমিফাইনালে। এরপর হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল।
আয়োজক ভারত-শ্রীলঙ্কার পাশাপাশি আপনাআপনি ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা সাত দল আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে সুযোগ পেয়েছে নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান ও আয়ারল্যান্ড। বাছাইপর্ব থেকে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে জিম্বাবুয়ে, নেপাল, কানাডা, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতের মুম্বাই, কলকাতা, দিল্লি, আহমেদাবাদ, চেন্নাই—এই পাঁচ শহরের পাঁচ ভেন্যু, শ্রীলঙ্কার কলম্বোর প্রেমাদাসা ও কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব (এসএসসি), পাল্লেকেলে—সব মিলিয়ে ৮ ভেন্যুতে চলবে আইসিসির এই ইভেন্ট।
২০২৬ সালের জুলাই-আগস্টে হতে যাওয়া এলপিএল হবে পাঁচ দল নিয়ে। ২০২০ সালে সর্বপ্রথম শুরু হয়েছিল শ্রীলঙ্কার এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট। ২০২৪ পর্যন্ত পাঁচবার এই টুর্নামেন্ট হয়েছে। সর্বোচ্চ চারবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জাফনা। যার মধ্যে ২০২১,২০২২, ২০২৪—এই তিনবার জাফনা কিংস নামে শিরোপা জিতেছে। প্রথমবার ২০২০ সালে তারা জাফনা স্ট্যালিয়ন্স নামে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বি-লাভ ক্যান্ডি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ২০২৩ সালে।
লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএল) ষষ্ঠ আসর শুরু হওয়ার কথা ছিল চলতি মাসেই। কিন্তু টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা ভেবে নিজেদের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে জাঁকজমক টুর্নামেন্টটি স্থগিত করেছিল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। এবার পরবর্তী আসরের দিনক্ষণ জানিয়ে দিল সংস্থাটি।১ ঘণ্টা আগে
পার্থ টেস্টে ৮ উইকেটে হেরেছে ইংল্যান্ড। অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম ম্যাচটি শেষ হয়েছে দুই দিনেই। বাজেভাবে হারের পর ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া সফরকারী দল। কঠিন পরিস্থিতিতে বেন স্টোকসের দলকে মাথা খাটানোর পরামর্শ দিয়েছেন সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটার জিওফ বয়কট।১০ মিনিট আগে
প্রথম দিন তুলনামূলক বেশি দাপট ছিল বোলারদের। জাতীয় ক্রিকেট লিগের ষষ্ঠ রাউন্ডের দ্বিতীয় দিনটা বলতে গেলে সমানে সমান দাপট দেখাল বোলার এবং ব্যাটাররা। এদিন সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন অমিত হাসান ও আসাদুল্লাহ আল গালিব। বল হাতে আলো ছড়িয়েছেন হাসান মাহমুদ ও রুয়েল মিয়া।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে ‘যুদ্ধে’ জড়িয়ে গেলেন এনামুল হক বিজয়। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলামের আগে রেডফ্ল্যাগে থাকা ক্রিকেটারদের তালিকায় নাম ওঠার পরই মূলত এ যুদ্ধের শুরু। বোর্ডের সঙ্গে এখন তিনি লড়ছেন আইনি পথে।৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে ‘যুদ্ধে’ জড়িয়ে গেলেন এনামুল হক বিজয়। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলামের আগে রেডফ্ল্যাগে থাকা ক্রিকেটারদের তালিকায় নাম ওঠার পরই মূলত এ যুদ্ধের শুরু। বোর্ডের সঙ্গে এখন তিনি লড়ছেন আইনি পথে।
মিরপুরে বিসিবির কার্যালয়ে আজ বিজয় নামতেই সাংবাদিকেরা তাঁকে ঘিরে ধরেন। বিপিএলকে কেন্দ্র করেই বোর্ডের সঙ্গে তাঁর লড়াই, সেটা তো অজানা নয়। সংবাদমাধ্যমকে বাংলাদেশের ৩২ বছর বয়সী এই ব্যাটার বলেন, ‘বিসিবিতে আমি একটা আইনি নোটিশ পাঠিয়েছি। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সভাপতি ও উপদেষ্টা বরাবর পাঠিয়েছি। এটা জমা দিতেই বিসিবিতে আসা। বিসিবি সেটা গ্রহণ করেছে।’
বিজয়,সাঞ্জামুল ইসলাম, শফিউল ইসলাম, আলাউদ্দিন বাবু, মিজানুর রহমান, নিহাদুজ্জামানদের নাম রেড ফ্ল্যাগের তালিকাভুক্ত থাকায় ২০২৬ বিপিএলের নিলাম থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত ৯ ক্রিকেটার ১২তম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলামের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে তাঁদের নাম পুনরায় সংযোজনের নির্দেশনা চেয়ে তিনটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্ট সেই পিটিশনগুলো খারিজ করে দিয়েছেন।
সাংবাদিকেরা নোটিশের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে বিজয় জানিয়েছেন, যা কথা হবে সব এখন তাঁর আইনজীবী বলবেন। মিরপুরে আজ ৩২ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার বলেন, ‘আমি বিসিবিতে যেই নোটিশ পাঠিয়েছি, সেটা আপনাদের পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে আমার আইনজীবীর ফোন নাম্বারও দেওয়া আছে। আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন। যা কথা হবে, কালকে আইনজীবী বলবেন। আশা করি, কাল তিনি একটা সংবাদ সম্মেলন করবেন। সর্বোচ্চ পর্যায়ে যাব ইনশা আল্লাহ।’
২০২৫ বিপিএলে দুর্বার রাজশাহীর হয়ে খেলেছিলেন এনামুল হক বিজয়। ১ সেঞ্চুরি ও ২ ফিফটিতে বিজয় সবশেষ বিপিএলে ৩৯২ রান করেছিলেন। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের তালিকায় ছিলেন পাঁচে। ছন্দে থাকা বিজয় মাঝপথেই অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন।সেই রাজশাহী ফ্র্যাঞ্চাইজি পারিশ্রমিক সংক্রান্ত নেতিবাচক খবরের শিরোনাম হয়েছিল অনেকবার। বারবার চেক বাউন্স করেছিল।
আরও পড়ুন:
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে ‘যুদ্ধে’ জড়িয়ে গেলেন এনামুল হক বিজয়। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলামের আগে রেডফ্ল্যাগে থাকা ক্রিকেটারদের তালিকায় নাম ওঠার পরই মূলত এ যুদ্ধের শুরু। বোর্ডের সঙ্গে এখন তিনি লড়ছেন আইনি পথে।
মিরপুরে বিসিবির কার্যালয়ে আজ বিজয় নামতেই সাংবাদিকেরা তাঁকে ঘিরে ধরেন। বিপিএলকে কেন্দ্র করেই বোর্ডের সঙ্গে তাঁর লড়াই, সেটা তো অজানা নয়। সংবাদমাধ্যমকে বাংলাদেশের ৩২ বছর বয়সী এই ব্যাটার বলেন, ‘বিসিবিতে আমি একটা আইনি নোটিশ পাঠিয়েছি। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সভাপতি ও উপদেষ্টা বরাবর পাঠিয়েছি। এটা জমা দিতেই বিসিবিতে আসা। বিসিবি সেটা গ্রহণ করেছে।’
বিজয়,সাঞ্জামুল ইসলাম, শফিউল ইসলাম, আলাউদ্দিন বাবু, মিজানুর রহমান, নিহাদুজ্জামানদের নাম রেড ফ্ল্যাগের তালিকাভুক্ত থাকায় ২০২৬ বিপিএলের নিলাম থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত ৯ ক্রিকেটার ১২তম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলামের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে তাঁদের নাম পুনরায় সংযোজনের নির্দেশনা চেয়ে তিনটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্ট সেই পিটিশনগুলো খারিজ করে দিয়েছেন।
সাংবাদিকেরা নোটিশের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে বিজয় জানিয়েছেন, যা কথা হবে সব এখন তাঁর আইনজীবী বলবেন। মিরপুরে আজ ৩২ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার বলেন, ‘আমি বিসিবিতে যেই নোটিশ পাঠিয়েছি, সেটা আপনাদের পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে আমার আইনজীবীর ফোন নাম্বারও দেওয়া আছে। আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন। যা কথা হবে, কালকে আইনজীবী বলবেন। আশা করি, কাল তিনি একটা সংবাদ সম্মেলন করবেন। সর্বোচ্চ পর্যায়ে যাব ইনশা আল্লাহ।’
২০২৫ বিপিএলে দুর্বার রাজশাহীর হয়ে খেলেছিলেন এনামুল হক বিজয়। ১ সেঞ্চুরি ও ২ ফিফটিতে বিজয় সবশেষ বিপিএলে ৩৯২ রান করেছিলেন। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের তালিকায় ছিলেন পাঁচে। ছন্দে থাকা বিজয় মাঝপথেই অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন।সেই রাজশাহী ফ্র্যাঞ্চাইজি পারিশ্রমিক সংক্রান্ত নেতিবাচক খবরের শিরোনাম হয়েছিল অনেকবার। বারবার চেক বাউন্স করেছিল।
আরও পড়ুন:
লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএল) ষষ্ঠ আসর শুরু হওয়ার কথা ছিল চলতি মাসেই। কিন্তু টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা ভেবে নিজেদের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে জাঁকজমক টুর্নামেন্টটি স্থগিত করেছিল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। এবার পরবর্তী আসরের দিনক্ষণ জানিয়ে দিল সংস্থাটি।১ ঘণ্টা আগে
পার্থ টেস্টে ৮ উইকেটে হেরেছে ইংল্যান্ড। অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম ম্যাচটি শেষ হয়েছে দুই দিনেই। বাজেভাবে হারের পর ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া সফরকারী দল। কঠিন পরিস্থিতিতে বেন স্টোকসের দলকে মাথা খাটানোর পরামর্শ দিয়েছেন সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটার জিওফ বয়কট।১০ মিনিট আগে
প্রথম দিন তুলনামূলক বেশি দাপট ছিল বোলারদের। জাতীয় ক্রিকেট লিগের ষষ্ঠ রাউন্ডের দ্বিতীয় দিনটা বলতে গেলে সমানে সমান দাপট দেখাল বোলার এবং ব্যাটাররা। এদিন সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন অমিত হাসান ও আসাদুল্লাহ আল গালিব। বল হাতে আলো ছড়িয়েছেন হাসান মাহমুদ ও রুয়েল মিয়া।২ ঘণ্টা আগে
এ বছরের ডিসেম্বরে লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএল) ষষ্ঠ আসর হওয়ার কথা থাকলেও সেটা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল আগেই। স্থগিত হওয়া এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের নতুন দিনক্ষণ জানিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)। নতুন বছরের জুলাই-আগস্টে মাঠে গড়াচ্ছে ষষ্ঠ এলপিএল।২ ঘণ্টা আগে