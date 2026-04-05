Ajker Patrika
ক্রিকেট

সাংবাদিকদের বৃত্তি দেবে বিসিবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাংবাদিকদের বৃত্তি দেবে বিসিবি
ক্রীড়া সাংবাদিকতার উন্নয়ন ও পেশাদারিত্ব বাড়াতে এই উদ্যোগ হাতে নিয়েছে বিসিবি। ফাইল ছবি

ক্রীড়া সাংবাদিকদের কথা ভেবে একটি উদ্যোগ হাতে নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। খেলার খবরাখবর নিয়ে কাজ করা যাঁদের পেশা, তাঁদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা চালু করতে যাচ্ছে দেশের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ক্রীড়া সাংবাদিককের বৃত্তি দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বিসিবি। মুলত ক্রীড়া সাংবাদিকতার উন্নয়ন ও পেশাদারিত্ব বাড়াতে এই কর্মসূচি চালু করতে যাচ্ছে সংস্থাটি। এ ছাড়া আরও বেশ কিছু উদ্যোগ হাতে নিয়েছে বিসিবি। খেলোয়াড় ও ম্যাচ অফিসিয়ালদের জন্য পেনশন চালু করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ক্রিকেটে সেবা দেওয়া খেলোয়াড় ও ম্যাচ অফিসিয়ালদের জন্য পেনশন স্কিম চালুর লক্ষ্যে এরই মধ্যে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ক্রিকেটে খেলোয়াড় ও সংশ্লিষ্টদের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে বিসিবি বার্ষিক পুরস্কার কর্মসূচি পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি। এতে ক্রীড়া সাংবাদিকতার অবদানও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। গতকালের সভায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল উদ্যোগ চালু করা হয়েছে। ‘বিসিবি প্লেয়ার ডাটা অ্যাপ’ দেশের সক্রিয় ঘরোয়া ক্রিকেটারদের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সরবরাহ করবে সংশ্লিষ্টদের কাছে। অন্যদিকে ‘বিসিবি ক্লাউড সার্ভার অ্যাপ’ কোচ, বিশ্লেষক ও নির্বাচকদের জন্য খেলোয়াড়দের ভিডিও ও বিশ্লেষণধর্মী তথ্য সহজলভ্য করবে।

পাশাপাশি স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে জাতীয় দলের সাবেক তারকা ক্রিকেটার মোহাম্মদ রফিককে নিয়োগ দিয়েছে বিসিবি। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়কের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক হিসেবে লিটন দাসের মেয়াদ শেষ হয়েছে ভারত-শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত এই সংস্করণের বিশ্বকাপ শেষেই। নতুন মেয়াদে ২০২৮ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত দায়িত্ব সামলাবেন লিটন।

নাজমুল হোসেন শান্তকে সরিয়ে গত বছরে ওয়ানডে দলের অধিনায়ক করা হয় মিরাজকে। তাঁর অধীনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। এরপরও এই অলরাউন্ডারের অধিনায়কত্ব নিয়ে প্রশ্ন আছে। বিতর্কের মাঝেই মিরাজের নেতৃত্বের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত।

বিষয়:

খেলাবিসিবিক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেখার জায়গা না’

‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেখার জায়গা না’

বিপর্যস্ত ইতালির পাশে দাঁড়াতে কি সৌদি ছাড়বেন ইতালিয়ান কিংবদন্তি

বিপর্যস্ত ইতালির পাশে দাঁড়াতে কি সৌদি ছাড়বেন ইতালিয়ান কিংবদন্তি

‘ইয়ামাল ইতালিতে খেললে দ্বিতীয় বিভাগে খেলত’

‘ইয়ামাল ইতালিতে খেললে দ্বিতীয় বিভাগে খেলত’

টি-টোয়েন্টিতে বাজে রেকর্ডে এখন রোহিতের পাশে অভিষেকও

টি-টোয়েন্টিতে বাজে রেকর্ডে এখন রোহিতের পাশে অভিষেকও