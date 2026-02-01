সেঞ্চুরি নয়, ভারতীয় ব্যাটারের কাছে দলের স্বার্থ সবার আগে

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতিটা দারুণ হলো ইশান কিষাণের। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ব্যাট হাতে দারুণ পারফর্ম করেছেন এই টপঅর্ডার। শেষ ম্যাচে পেয়েছেন এই সংস্করণের প্রথম সেঞ্চুরির দেখা। সেঞ্চুরির পথে প্রমাণ করে দিলেন, ব্যক্তিগত মাইলফলকের চেয়ে দলীয় স্বার্থই তাঁর কাছে সবার আগে।
থিরুবানন্তপুরমে আগে ব্যাট করে কিষাণের সেঞ্চুরিতে ২৭১ রানের পুঁজি পায় ভারত। স্যামসন আউট হলে তৃতীয় ওভারেই উইকেটে আসেন তিনি। শুরু থেকেই নিউজিল্যান্ডের বোলারদের ওপর চড়াও হন। সেঞ্চুরির কাছে গিয়েও থামেননি; সমানতালে ব্যাট চালিয়ে গেছেন কিষাণ। ১৮ তম ওভারে ফিরে যাওয়ার আগে ৪৩ বলে ৬ চার ও ১০ ছক্কায় ১০৩ রানের ইনিংস খেলেন তিনি।
সেঞ্চুরির কাছাকাছি গিয়েও কেন গতি কমাননি–এই প্রশ্নের জবাবে কিষাণ বলেন, ‘এখন আমাদের দলে প্রতিটি খেলোয়াড়ের জন্য পরিকল্পনা একটাই। আপনি মাইলফলকের খুব কাছে থাকলেও সেটা আসলে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদি ওই ওভারগুলোতে শুধু সিঙ্গেল নিতে শুরু করেন, পরে মনে হবে—আরও বড় শট খেলতে পারতেন। সেখানেই বড় পার্থক্যটা তৈরি হয়। বল যদি মারার মতো জায়গায় আসে, তাহলে মারতেই হবে। মাইলফলক নিয়ে ভাবা উচিত নয়, ম্যাচ জেতার দিকেই মনোযোগ দেওয়া উচিত।’
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সদ্য শেষ হওয়া সিরিজে চার ইনিংসে ২১৫ রান করেন কিষাণ। স্ট্রাইক রেট ২৩১.১৮। এমন পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট না থেকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবছেন এই ব্যাটার, ‘অবশ্যই এটা সন্তোষজনক (নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পারফরম্যান্স)। কিন্তু আমি এখনো মনে করি, যেমনটা চাই সেটা করতে পারিনি। ভালো খেলেছি, পুরস্কারও পেয়েছি। কিন্তু আমার মূল লক্ষ্য বিশ্বকাপ। সেখানেই বাড়তি পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমরা যেন বিশ্বকাপেও এই ফর্ম ধরে রাখতে পারি।’
মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বটা দারুণ গেল বাংলাদেশের। প্রথম ৫ ম্যাচ শেষেই মূল পর্বের টিকিট হাতে পেয়েছিল নিগার সুলতানা জ্যোতিরা। নিয়মরক্ষার শেষ দুই ম্যাচেও জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল বাংলাদেশ। বাছাইপর্বে নিজেদের সপ্তম এবং শেষ ম্যাচে নেদারল্যান্ডসকে ৭ উইকেটে উড়িয়ে দিয়েছে দলটি।২ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপের বাইরে টি-টোয়েন্টিতে প্রথম ৭ দেখায় দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে কোনো হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল না ওয়েস্ট ইন্ডিজের। সেখানে সদ্য শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ২ ম্যাচেই হেরেছে কারিবীয়রা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে প্রোটিয়াদের কাছে সিরিজ হারলেও নিজেদের ওপর থেকে আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছেন না দলটির অধিন৩ ঘণ্টা আগে
এলচের বিপক্ষে স্পষ্টতই এগিয়ে ছিল বার্সেলোনা। মাঠের খেলাতেও নিজেদের আধিপত্যের প্রমাণ রেখেছে কাতালানরা। নিচের সারির দলটির বিপক্ষে ৩-১ গোলের জয়ে লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ব্যবধান চারে নিয়ে গেছে তারা। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ জয়ের পরও ছেলেদের বাজে ভুলে বিরক্তি প্রকাশ ক৩ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সূচিতে জটিলতা তৈরি হয়েছিল বাংলাদেশের খেলা না খেলা নিয়ে। নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলাদেশ নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকায় তাদের জায়গায় স্কটল্যান্ডকে নেওয়া হলেও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে জটিলতা এখনো কাটেনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা আইসিসির বড় চিন্তা এখন পাকিস্তানকে নিয়ে।৪ ঘণ্টা আগে