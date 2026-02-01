Ajker Patrika
ক্রিকেট

সেঞ্চুরি নয়, ভারতীয় ব্যাটারের কাছে দলের স্বার্থ সবার আগে

ক্রীড়া ডেস্ক    
সেঞ্চুরি নয়, ভারতীয় ব্যাটারের কাছে দলের স্বার্থ সবার আগে
১০৩ রানের ইনিংস খেলেন কিষাণ। ছবি: ক্রিকইনফো

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতিটা দারুণ হলো ইশান কিষাণের। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ব্যাট হাতে দারুণ পারফর্ম করেছেন এই টপঅর্ডার। শেষ ম্যাচে পেয়েছেন এই সংস্করণের প্রথম সেঞ্চুরির দেখা। সেঞ্চুরির পথে প্রমাণ করে দিলেন, ব্যক্তিগত মাইলফলকের চেয়ে দলীয় স্বার্থই তাঁর কাছে সবার আগে।

থিরুবানন্তপুরমে আগে ব্যাট করে কিষাণের সেঞ্চুরিতে ২৭১ রানের পুঁজি পায় ভারত। স্যামসন আউট হলে তৃতীয় ওভারেই উইকেটে আসেন তিনি। শুরু থেকেই নিউজিল্যান্ডের বোলারদের ওপর চড়াও হন। সেঞ্চুরির কাছে গিয়েও থামেননি; সমানতালে ব্যাট চালিয়ে গেছেন কিষাণ। ১৮ তম ওভারে ফিরে যাওয়ার আগে ৪৩ বলে ৬ চার ও ১০ ছক্কায় ১০৩ রানের ইনিংস খেলেন তিনি।

সেঞ্চুরির কাছাকাছি গিয়েও কেন গতি কমাননি–এই প্রশ্নের জবাবে কিষাণ বলেন, ‘এখন আমাদের দলে প্রতিটি খেলোয়াড়ের জন্য পরিকল্পনা একটাই। আপনি মাইলফলকের খুব কাছে থাকলেও সেটা আসলে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদি ওই ওভারগুলোতে শুধু সিঙ্গেল নিতে শুরু করেন, পরে মনে হবে—আরও বড় শট খেলতে পারতেন। সেখানেই বড় পার্থক্যটা তৈরি হয়। বল যদি মারার মতো জায়গায় আসে, তাহলে মারতেই হবে। মাইলফলক নিয়ে ভাবা উচিত নয়, ম্যাচ জেতার দিকেই মনোযোগ দেওয়া উচিত।’

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সদ্য শেষ হওয়া সিরিজে চার ইনিংসে ২১৫ রান করেন কিষাণ। স্ট্রাইক রেট ২৩১.১৮। এমন পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট না থেকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবছেন এই ব্যাটার, ‘অবশ্যই এটা সন্তোষজনক (নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পারফরম্যান্স)। কিন্তু আমি এখনো মনে করি, যেমনটা চাই সেটা করতে পারিনি। ভালো খেলেছি, পুরস্কারও পেয়েছি। কিন্তু আমার মূল লক্ষ্য বিশ্বকাপ। সেখানেই বাড়তি পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমরা যেন বিশ্বকাপেও এই ফর্ম ধরে রাখতে পারি।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ডা. শফিকুর রহমানের পোস্ট নিয়ে আলোচনা, সাইবার হামলার কথা জানাল জামায়াত

ডা. শফিকুর রহমানের পোস্ট নিয়ে আলোচনা, সাইবার হামলার কথা জানাল জামায়াত

কর্মচারীদের কর্মবিরতিতে ৮ ঘণ্টা অচল চট্টগ্রাম বন্দর

কর্মচারীদের কর্মবিরতিতে ৮ ঘণ্টা অচল চট্টগ্রাম বন্দর

কারাগারে প্রথম ‘সেক্স রুম’ চালু করল ইতালি

কারাগারে প্রথম ‘সেক্স রুম’ চালু করল ইতালি

তারেক রহমানের উপহার পাওয়া অন্ধ গফুরের বাড়িতে হামলা ও লুটপাট

তারেক রহমানের উপহার পাওয়া অন্ধ গফুরের বাড়িতে হামলা ও লুটপাট

হান্নান মাসউদের পথসভায় হামলা, আহত ৩

হান্নান মাসউদের পথসভায় হামলা, আহত ৩

সম্পর্কিত

সেঞ্চুরি নয়, ভারতীয় ব্যাটারের কাছে দলের স্বার্থ সবার আগে

সেঞ্চুরি নয়, ভারতীয় ব্যাটারের কাছে দলের স্বার্থ সবার আগে

অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

সিরিজ হেরে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক

সিরিজ হেরে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক

জিতলেও বাজে ভুলে বিরক্ত বার্সা কোচ

জিতলেও বাজে ভুলে বিরক্ত বার্সা কোচ