ইংল্যান্ড কি সিরিজে টিকে থাকতে পারবে

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের শুরুটা ভালো হয়নি ইংল্যান্ডের। সিরিজের প্রথম ম্যাচে লঙ্কানদের কাছে ১৯ রানে হেরেছে ইংলিশরা। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আজ মাঠে নামবে দুই দল। সিরিজে টিকে থাকতে চাইলে ম্যাচটিতে জিততেই হবে হ্যারি ব্রুকের দলকে। হারলে ১ ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ হাতছাড়া করবে ইংল্যান্ড। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
ভারত-নিউজিল্যান্ড
বেলা ১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
দ্বিতীয় ওয়ানডে
শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
বেলা ৩টা, সরাসরি
সনি টেন ৫
উইমেন’স প্রিমিয়ার লিগ
দিল্লি ক্যাপিটালস-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
রাত ৮টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ওয়েস্ট হাম-সান্ডারল্যান্ড
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মি., সরাসরি
ম্যানসিটি-উলভারহ্যাম্পটন
রাত ৯টা, সরাসরি
বোর্নমাউথ-লিভারপুল
রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টেনিস
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
সকাল ৬টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ২ ও ৫
চ্যাম্পিয়ন হয়নি দল, তাই খানিকটা মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। তবু পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে শরীফুল ইসলামের মুখে ছিল হাস্যোজ্জ্বল ছবি। বিপিএলে এবারের আসরের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন তিনি। তাও প্রথম পেসার হিসেবে। চট্টগ্রাম রয়্যালসের হয়ে ১২ ম্যাচে নিয়েছেন ২৬ উইকেট।১০ ঘণ্টা আগে
কদিন আগে বিতর্কিত মন্তব্য করায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অর্থ কমিটির প্রধানের পদ থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছিল এম নাজমুল ইসলামকে। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই বিসিবির আরেক পরিচালক স্বেচ্ছায় দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন।১২ ঘণ্টা আগে
সিসিডিএম টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ কাপ নামে নতুন একটি টুর্নামেন্ট আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ঢাকা মহানগরের ক্রিকেট কমিটি (সিসিডিএম) আট দল নিয়ে আয়োজন করবে এই টুর্নামেন্ট। ২০২৫-২৬ মৌসুমের প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগে যে আট দল অংশ নেয়নি, তাদের নিয়েই হবে সিসিডিএম চ্যালেঞ্জ কাপ।১২ ঘণ্টা আগে
রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের জয় ছিল কেবল সময়ের অপেক্ষা। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত অপেক্ষায় ছিলেন, কখন শুরু করবেন উদ্যাপন। অবশেষে ১৮তম ওভারের পঞ্চম বলে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ডিপ মিড উইকেটে এস এম মেহেরব ক্যাচ ধরতেই শুরু হয় উদ্যাপন। চট্টগ্রাম রয়্যালসকে উড়িয়ে ২০২৬ বিপিএল চ্যাম্পিয়ন হয় রাজশাহী ওয়ারিয়র্স।১৩ ঘণ্টা আগে