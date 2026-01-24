Ajker Patrika
ক্রিকেট

ইংল্যান্ড কি সিরিজে টিকে থাকতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৪ জানুয়ারি ২০২৬, ১০: ০৬
ইংল্যান্ড কি সিরিজে টিকে থাকতে পারবে
প্রথম ম্যাচে ১৯ রানে হেরছে ইংলিশরা। ছবি: ক্রিকইনফো

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের শুরুটা ভালো হয়নি ইংল্যান্ডের। সিরিজের প্রথম ম্যাচে লঙ্কানদের কাছে ১৯ রানে হেরেছে ইংলিশরা। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আজ মাঠে নামবে দুই দল। সিরিজে টিকে থাকতে চাইলে ম্যাচটিতে জিততেই হবে হ্যারি ব্রুকের দলকে। হারলে ১ ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ হাতছাড়া করবে ইংল্যান্ড। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

ভারত-নিউজিল্যান্ড

বেলা ১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

দ্বিতীয় ওয়ানডে

শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড

বেলা ৩টা, সরাসরি

সনি টেন ৫

উইমেন’স প্রিমিয়ার লিগ

দিল্লি ক্যাপিটালস-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

রাত ৮টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ওয়েস্ট হাম-সান্ডারল্যান্ড

সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মি., সরাসরি

ম্যানসিটি-উলভারহ্যাম্পটন

রাত ৯টা, সরাসরি

বোর্নমাউথ-লিভারপুল

রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

টেনিস

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

সকাল ৬টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ২ ও ৫

বিষয়:

খেলাক্রিকেটইংল্যান্ড ক্রিকেটশ্রীলঙ্কা ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২৩৮ আসনে এনসিপির ‘গণভোটের প্রার্থী’ ঘোষণা

২৩৮ আসনে এনসিপির ‘গণভোটের প্রার্থী’ ঘোষণা

নির্বাচনী প্রচারে শনিবার চট্টগ্রাম যাচ্ছেন তারেক রহমান

নির্বাচনী প্রচারে শনিবার চট্টগ্রাম যাচ্ছেন তারেক রহমান

ময়মনসিংহে গ্রামীণ ব্যাংক কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ

ময়মনসিংহে গ্রামীণ ব্যাংক কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ

এনসিপির ১২ দিনব্যাপী নির্বাচনী পদযাত্রা ঘোষণা, কোন দিন কোন জেলায়

এনসিপির ১২ দিনব্যাপী নির্বাচনী পদযাত্রা ঘোষণা, কোন দিন কোন জেলায়

স্বৈরাচার সাচ্চু আমাদের বাসার জায়গা দখল করেছে: তারেক রহমানের কাছে নারীর অভিযোগ

স্বৈরাচার সাচ্চু আমাদের বাসার জায়গা দখল করেছে: তারেক রহমানের কাছে নারীর অভিযোগ

সম্পর্কিত

ইংল্যান্ড কি সিরিজে টিকে থাকতে পারবে

ইংল্যান্ড কি সিরিজে টিকে থাকতে পারবে

টুর্নামেন্টসেরা শরীফুল পেলেন ১৫ লাখ টাকা, ফাইনালসেরা তামিম

টুর্নামেন্টসেরা শরীফুল পেলেন ১৫ লাখ টাকা, ফাইনালসেরা তামিম

ফিক্সিংয়ের অভিযোগে দায়িত্ব ছাড়লেন বিসিবি পরিচালক

ফিক্সিংয়ের অভিযোগে দায়িত্ব ছাড়লেন বিসিবি পরিচালক

বিসিবির নতুন টুর্নামেন্টের সূচি ঘোষণা

বিসিবির নতুন টুর্নামেন্টের সূচি ঘোষণা