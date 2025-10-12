Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

খুলনাকে হারিয়ে শিরোপা ধরে রাখল রংপুর

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ২০: ৫৬
খুলনাকে হারাতে বেগ হয়নি চ্যাম্পিয়নদের। ৮ উইকেটের বড় জয় তুলে নিয়েছে তারা। ছবি: বিসিবি
খুলনাকে হারাতে বেগ হয়নি চ্যাম্পিয়নদের। ৮ উইকেটের বড় জয় তুলে নিয়েছে তারা। ছবি: বিসিবি

জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) টি-টোয়েন্টির দ্বিতীয় আসরেও রংপুরের শিরোপা ভাগ্য কেউ ছিনিয়ে নিতে পারল না। প্রথম আসরের মতো দ্বিতীয় আসরেও শিরোপা উঠল উত্তরের এই দলের হাতে। একপেশে ফাইনালে খুলনাকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে তারা।

আরও একবার শিরোপা জিতে নাসির হোসেন, আকবর আলী, জাহিদ জাভেদ আর নাঈম হাসানরা মিলে আবারও দেখালেন দল হিসেবে রংপুর কতটা পরিপূর্ণ। যদিও লিগ পর্বে তিনটি হার ছিল, কিন্তু নক আউটে তারা যেন বদলে যাওয়া এক দল—আত্মবিশ্বাসে, আগ্রাসনে, জয়ের অভ্যাসে।

১৩৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে রংপুরের শুরুটা ছিল আগ্রাসী রংপুরের মতো। উদ্বোধনী জুটিতে ৭ ওভারে ৬১ রান তোলেন নাসির ও জাহিদ জাভেদ। ২৪ বলে ২৭ করে ফেরেন জাহিদ। অন্যপাশে চলতে থাকে নাসিরের ব্যাট। ফিফটির খুব কাছে গিয়ে ফিরতে হয় তাকে। ৩১ বলে ৪৬ রান করেন নাসির। এরপর ৫৪ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়ে দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন আকবর আলী ও নাঈম ইসলাম। সাঈম ৪০ ও আকবর ১৯ রানে অপরাজিত থাকেন।

এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে খুলনার ইনিংসটা শুরু ছিল দুঃস্বপ্নময়। দ্বিতীয় বলেই ফেরেন ওপেনার মোহাম্মদ ইমরানুজ্জামান—নাসুম আহমেদের ঘূর্ণিতে স্লিপে অনিক সরকারের হাতে ধরা। পরের দৃশ্য আরও বিব্রতকর। সৌম্য সরকারের আহ্বানে রান নিতে গিয়ে এনামুল হক বিজয় রান আউট। তিন বল পরই সৌম্য বোল্ড।

খুলনার ব্যাটিং লাইনআপ তখন টলমলে। আফিফ হোসেন (১০ বলে ১৪) একটুখানি ঝলক দেখিয়ে ফিরলেন, শেখ পারভেজ জীবনও টিকলেন না। এক্সট্রা কাভারে তুলে মারতে গিয়ে আউট।

শেষ দিকে লড়াই করার চেষ্টা করেছিলেন অধিনায়ক মিঠুন আর মৃত্যুঞ্জয়। দুজনের ৪৪ রানের জুটি কিছুটা আশার আলো জাগালেও, আলাউদ্দিন বাবুর তেজি বোলিংয়ে সেই আলোও নিভে যায়। ডিপ মিড উইকেটে রাফিউজ্জামানের হাতে ধরা পড়েন মৃত্যুঞ্জয় (১৩ বলে ২৪)। এরপর ১৮তম ওভারে আব্দুল্লাহ আল মামুন পরপর দুই বলে তুলে নেন মিঠুন (৩২ বলে ৪৪) ও অভিষেক দাসকে।

শেষ দিকে নাহিদুল ইসলাম (৭ বলে ১১) আর জিয়াউর রহমান (৯ বলে ৯) চেষ্টা করলেও খুলনার ইনিংস থেমে যায় ১৩১ রানে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব এহসানুল হক

‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের: ৮ মিনিট বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের কারণ জানাল নেসকো

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

গাজায় অবস্থান পুনরুদ্ধার করছে হামাস, ইসরায়েলপন্থীদের দিচ্ছে শাস্তি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সম্পর্কিত

খুলনাকে হারিয়ে শিরোপা ধরে রাখল রংপুর

খুলনাকে হারিয়ে শিরোপা ধরে রাখল রংপুর

বাংলাদেশের বাজে খেলা কষ্ট দেয় ফারুককে

বাংলাদেশের বাজে খেলা কষ্ট দেয় ফারুককে

৪ ফিফটিতে প্রথম দিনটা পাকিস্তানের

৪ ফিফটিতে প্রথম দিনটা পাকিস্তানের

ক্যাম্পবেল–হোপের ব্যাটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস হার এড়ানোর লড়াই

ক্যাম্পবেল–হোপের ব্যাটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস হার এড়ানোর লড়াই