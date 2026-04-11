পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটারদের ভুল বোঝাবুঝি দূর করলেন বাংলাদেশের আম্পায়ার

আপডেট : ১১ এপ্রিল ২০২৬, ১৭: ২৭
তারিকের সঙ্গে মিচেলের সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে আসতে হয়েছে সৈকতকে। ছবি: সংগৃহীত

উসমান তারিককে নিয়ে আলোচনা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে থেকেই। বোলিং করতে করতে কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে যান। ব্যাটাররা কী করবেন, তা নিয়ে ধন্দে পড়ে যান। পাকিস্তান সুপার লিগেও (পিএসএল) এবার আলোচনায় এসেছেন ধীরগতির বোলিংয়ের কারণে। নিউজিল্যান্ডের এক ক্রিকেটারের সঙ্গে তর্কও লেগে যায়। যেটার সমাধান করতে হয়েছে শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকতকে।

এবারের পিএসএলে কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্সের হয়ে খেলছেন তারিক। গতকাল করাচি জাতীয় স্টেডিয়ামে তাঁর দল খেলেছে রাওয়ালপিন্ডিজের বিপক্ষে। ইনিংসের নবম ওভারে তারিক বোলিংয়ে আসেন। সেই ওভারের চতুর্থ বলে রাওয়ালপিন্ডিজের ব্যাটার ড্যারিল মিচেলকে উদ্দেশ্য করে বোলিংয়ের সময় মাঝপথে থেমে যান। তখন মিচেল হঠাৎই ব্যাটিং ছেড়ে দেন। তারিক ফের বোলিং করতে গেলে আবারও সরে দাঁড়ান মিচেল। তখন মিচেল-তারিকের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসেন বাংলাদেশি আম্পায়ার সৈকত।

আলোচিত এই ঘটনা নিয়ে ম্যাচ শেষে প্রশ্ন করা হয়েছে তারিককে। মিচেলের সঙ্গে তখন আসলে কী ঘটেছিল, সে ব্যাপারে তারিক বলেন, ‘‘যখন ড্যারিল মিচেল পিছিয়ে গেল, তার কাছে জানতে চাইলাম কী হয়েছে। সে বলল, ‘তুমি বোলিংয়ের মাঝে থেমে গিয়েছিলে।’ আমি তখন বললাম, ‘একবার নয়, দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার, এমনকি চতুর্থবারের সময়ও থামতে পারি। তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি যে সে (মিচেলের ব্যাটিং থেকে সরে যাওয়া) তা করতে পারবে না।’’

করাচিতে গতকাল টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে কোয়েটা ২০ ওভারে ৬ উইকেটে করেছে ১৮২ রান। বাংলাদেশের লেগস্পিনার রিশাদ হোসেনকে ছাড়াই রাওয়ালপিন্ডিজ খেলেছে।রাওয়ালপিন্ডিজের বেন সিয়ার্স নিয়েছেন ৩ উইকেট। মোহাম্মদ আমির ও মুবাশশির খান পেয়েছেন ২ ও ১ উইকেট। জবাবে রাওয়ালপিন্ডিজ ১৭.৩ ওভারে ১২১ রানে গুটিয়ে যায়।

এবারের পিএসএলে পাঁচ ম্যাচ খেলে পাঁচটিতেই হেরেছে নবাগত এই ফ্র্যাঞ্চাইজি। কোয়েটার ৬১ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন রাইলি রুশো। ৪২ বলে ৬ চার ও ১ ছক্কায় করেন ৫৩ রান।

