কিংসের জয়রথ, পুলিশি বাধা পেরোল ফর্টিস

ফেডারেশন কাপে গত মঙ্গলবারের সূচিটা ঠিক এমনই ছিল। বসুন্ধরা কিংসের প্রতিপক্ষ আরামবাগ ক্রীড়া সংঘ আর ফর্টিস এফসির প্রতিপক্ষ পুলিশ এফসি। ব্যতিক্রম এটাই— ফেডারেশন কাপে পুলিশ জয় পেলেও লিগে শেষ হাসি হেসেছে ফর্টিস। কিংস তাদের ভাগ্য অপরিবর্তিত রেখেছে। ঘরের মাঠে আজ আরামবাগকে ২–১ গোলে হারিয়েছে তারা।
কিংস অ্যারেনায় ডেডলক ভাঙতে ২৪ মিনিট সময় নেন দোরিয়েলতন। আক্রমণের নেপথ্যে ছিলেন ইউসুফ; তাঁর নিখুঁত থ্রু বল ধরে ডান প্রান্ত দিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন রাকিব। তাঁর কাটব্যাকে দোরিয়েলতনের নেওয়া নিচু শটটি দূরের পোস্ট দিয়ে জাল খুঁজে নিলে এগিয়ে যায় কিংস।
লিড দ্বিগুণ করতে দলটিকে অপেক্ষা করতে হয় মাত্র ৪ মিনিট। ডান প্রান্ত থেকে ক্রস বাড়ান দোরিয়েলতন। বক্সে থাকা সানডে দারুণ হেডে হেডে বল জালে জড়ান। আরামবাগ গোলরক্ষক বলটির নাগাল পাওয়ার আগেই তা জালে প্রবেশ করে।
বিরতি থেকে ফিরে ব্যবধান কমানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে আরামবাগ। তবে ৫৬ মিনিটে একটি বিতর্কিত মুহূর্ত তৈরি হয়। আরামবাগের ঘানাইন ফরোয়ার্ড কিজিতো লং বল ধরে জিকোকে পরাস্ত করলেও রেফারি হ্যান্ডবলের কারণে গোলটি বাতিল করে দেন। এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে না পেরে রেফারির সঙ্গে তর্কে জড়ান আরামবাগের ফুটবলার রকি। তবে ৬৩ মিনিটে ঠিকই গোল পায় আরামবাগ। মিলসের দারুণ এক সাইড ভলিতে স্কোরলাইন দাঁড়ায় ২-১।
ম্যাচের শেষদিকে আরামবাগ চাপ বাড়ালেও কিংসের ভিত নাড়াতে পারেনি। এই জয়ে লিগ ১২ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল কিংস।
আবাহনীকে (২২) টপকে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে উঠে এসেছে। ফেডারেশন কাপে হারের প্রতিশোধ পুলিশের কাছ থেকে নিল ভালোভাবেই। গাজীপুরের শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে ২–০ গোলের জয় পেয়েছে তারা। পঞ্চম মিনিটে অনূর্ধ্ব–২০ সাফজয়ী অধিনায়ক মিঠু চৌধুরী নিখুঁত হেডে এগিয়ে দেন দলকে। এরপর যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন পিয়াস আহমেদ নোভা।
