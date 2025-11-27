দল হারলেও লিটনের খুশির কারণ কী

ক্রীড়া ডেস্ক
টেস্টে আয়ারল্যান্ডকে ধবলধোলাই করলেও টি–টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশের শুরুটা হলো খুবই বাজে। প্রথম ম্যাচে ৩৯ রানে হেরেছে স্বাগতিকরা। আরও একবার ব্যাটারদের ব্যর্থতার দিনে ব্যতিক্রম ছিলেন কেবল তাওহীদ হৃদয়। দল হারলেও তাই এই মিডলঅর্ডারের কথা ভেবে কিছুটা খুশি লিটন দাস।
আয়ারল্যান্ডের করা ১৮১ রানের জবাবে বাংলাদেশের ইনিংস থেমেছে ১৪২ রানে। এর মধ্যে ৮৩ রানই আসে হৃদয়ের ব্যাট থেকে। তাই দলীয় ১৮ রানে ৪ উইকেট হারানোর পরও শেষ পর্যন্ত দেড়শোর কাছে যেতে পেরেছে বাংলাদেশ।
ম্যাচ শেষে লিটন বলেন, ‘চট্টগ্রামের উইকেট মাঝে মাঝে ব্যাটিং-বান্ধব, বিশেষ করে যখন শিশির থাকে। কিন্তু পাওয়ারপ্লেতে যদি আমরা দু-একটি উইকেট হারালে লোয়ার-অর্ডার ব্যাটারদের জন্য ক্রিজে এসে স্থির থাকা খুব কঠিন। এত তাড়াতাড়ি চার উইকেট হারানো আমাদের ম্যাচ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। হৃদয় যেভাবে ব্যাটিং করেছে তাতে আমি খুব খুশি। আমি চাই সিরিজের বাকি সময়গুলোতেও সে একইভাবে চালিয়ে যাক। সত্যিই সে দারুণ ব্যাটিং করেছে। আমি চাই সিরিজের বাকি ম্যাচগুলোতেও সে একইভাবে চালিয়ে যাবে।’
বোলারদের কাছে ভালো বোলিং আশা করেছিলেন লিটন, ‘আমাদের বোলাররা সত্যিই দুর্দান্ত ছিল আজ। বিশেষ করে মোস্তাফিজের কথা না বললেই নয়। আমরা জানি সে কীভাবে বোলিং করে। তবুও আমরা যদি একটু ভালো বোলিং করতাম তাহলে তাহলে ২০ থেকে ২৫ রান কম হতো। উইকেটে বোলারদের জন্য সাহায্য ছিল।’
সিরিজের দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে আগামী ২৯ নভেম্বর মাঠে নামবে বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ড। হেরে সিরিজ শুরু হলেও লিটনের বিশ্বাস, ঘুরে দাঁড়াবে তাঁর দল, ‘আমি এখনও আমার দলের উপর বিশ্বাস করি। যদি আমরা নিজেদের সেরাটা দিতে পারি তাহলে তাদের হারাতে পারব।’
টেস্টে আয়ারল্যান্ডকে ধবলধোলাই করলেও টি–টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশের শুরুটা হলো খুবই বাজে। প্রথম ম্যাচে ৩৯ রানে হেরেছে স্বাগতিকরা। আরও একবার ব্যাটারদের ব্যর্থতার দিনে ব্যতিক্রম ছিলেন কেবল তাওহীদ হৃদয়। দল হারলেও তাই এই মিডলঅর্ডারের কথা ভেবে কিছুটা খুশি লিটন দাস।
আয়ারল্যান্ডের করা ১৮১ রানের জবাবে বাংলাদেশের ইনিংস থেমেছে ১৪২ রানে। এর মধ্যে ৮৩ রানই আসে হৃদয়ের ব্যাট থেকে। তাই দলীয় ১৮ রানে ৪ উইকেট হারানোর পরও শেষ পর্যন্ত দেড়শোর কাছে যেতে পেরেছে বাংলাদেশ।
ম্যাচ শেষে লিটন বলেন, ‘চট্টগ্রামের উইকেট মাঝে মাঝে ব্যাটিং-বান্ধব, বিশেষ করে যখন শিশির থাকে। কিন্তু পাওয়ারপ্লেতে যদি আমরা দু-একটি উইকেট হারালে লোয়ার-অর্ডার ব্যাটারদের জন্য ক্রিজে এসে স্থির থাকা খুব কঠিন। এত তাড়াতাড়ি চার উইকেট হারানো আমাদের ম্যাচ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। হৃদয় যেভাবে ব্যাটিং করেছে তাতে আমি খুব খুশি। আমি চাই সিরিজের বাকি সময়গুলোতেও সে একইভাবে চালিয়ে যাক। সত্যিই সে দারুণ ব্যাটিং করেছে। আমি চাই সিরিজের বাকি ম্যাচগুলোতেও সে একইভাবে চালিয়ে যাবে।’
বোলারদের কাছে ভালো বোলিং আশা করেছিলেন লিটন, ‘আমাদের বোলাররা সত্যিই দুর্দান্ত ছিল আজ। বিশেষ করে মোস্তাফিজের কথা না বললেই নয়। আমরা জানি সে কীভাবে বোলিং করে। তবুও আমরা যদি একটু ভালো বোলিং করতাম তাহলে তাহলে ২০ থেকে ২৫ রান কম হতো। উইকেটে বোলারদের জন্য সাহায্য ছিল।’
সিরিজের দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে আগামী ২৯ নভেম্বর মাঠে নামবে বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ড। হেরে সিরিজ শুরু হলেও লিটনের বিশ্বাস, ঘুরে দাঁড়াবে তাঁর দল, ‘আমি এখনও আমার দলের উপর বিশ্বাস করি। যদি আমরা নিজেদের সেরাটা দিতে পারি তাহলে তাদের হারাতে পারব।’
ক্রীড়া ডেস্ক
টেস্টে আয়ারল্যান্ডকে ধবলধোলাই করলেও টি–টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশের শুরুটা হলো খুবই বাজে। প্রথম ম্যাচে ৩৯ রানে হেরেছে স্বাগতিকরা। আরও একবার ব্যাটারদের ব্যর্থতার দিনে ব্যতিক্রম ছিলেন কেবল তাওহীদ হৃদয়। দল হারলেও তাই এই মিডলঅর্ডারের কথা ভেবে কিছুটা খুশি লিটন দাস।
আয়ারল্যান্ডের করা ১৮১ রানের জবাবে বাংলাদেশের ইনিংস থেমেছে ১৪২ রানে। এর মধ্যে ৮৩ রানই আসে হৃদয়ের ব্যাট থেকে। তাই দলীয় ১৮ রানে ৪ উইকেট হারানোর পরও শেষ পর্যন্ত দেড়শোর কাছে যেতে পেরেছে বাংলাদেশ।
ম্যাচ শেষে লিটন বলেন, ‘চট্টগ্রামের উইকেট মাঝে মাঝে ব্যাটিং-বান্ধব, বিশেষ করে যখন শিশির থাকে। কিন্তু পাওয়ারপ্লেতে যদি আমরা দু-একটি উইকেট হারালে লোয়ার-অর্ডার ব্যাটারদের জন্য ক্রিজে এসে স্থির থাকা খুব কঠিন। এত তাড়াতাড়ি চার উইকেট হারানো আমাদের ম্যাচ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। হৃদয় যেভাবে ব্যাটিং করেছে তাতে আমি খুব খুশি। আমি চাই সিরিজের বাকি সময়গুলোতেও সে একইভাবে চালিয়ে যাক। সত্যিই সে দারুণ ব্যাটিং করেছে। আমি চাই সিরিজের বাকি ম্যাচগুলোতেও সে একইভাবে চালিয়ে যাবে।’
বোলারদের কাছে ভালো বোলিং আশা করেছিলেন লিটন, ‘আমাদের বোলাররা সত্যিই দুর্দান্ত ছিল আজ। বিশেষ করে মোস্তাফিজের কথা না বললেই নয়। আমরা জানি সে কীভাবে বোলিং করে। তবুও আমরা যদি একটু ভালো বোলিং করতাম তাহলে তাহলে ২০ থেকে ২৫ রান কম হতো। উইকেটে বোলারদের জন্য সাহায্য ছিল।’
সিরিজের দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে আগামী ২৯ নভেম্বর মাঠে নামবে বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ড। হেরে সিরিজ শুরু হলেও লিটনের বিশ্বাস, ঘুরে দাঁড়াবে তাঁর দল, ‘আমি এখনও আমার দলের উপর বিশ্বাস করি। যদি আমরা নিজেদের সেরাটা দিতে পারি তাহলে তাদের হারাতে পারব।’
টেস্টে আয়ারল্যান্ডকে ধবলধোলাই করলেও টি–টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশের শুরুটা হলো খুবই বাজে। প্রথম ম্যাচে ৩৯ রানে হেরেছে স্বাগতিকরা। আরও একবার ব্যাটারদের ব্যর্থতার দিনে ব্যতিক্রম ছিলেন কেবল তাওহীদ হৃদয়। দল হারলেও তাই এই মিডলঅর্ডারের কথা ভেবে কিছুটা খুশি লিটন দাস।
আয়ারল্যান্ডের করা ১৮১ রানের জবাবে বাংলাদেশের ইনিংস থেমেছে ১৪২ রানে। এর মধ্যে ৮৩ রানই আসে হৃদয়ের ব্যাট থেকে। তাই দলীয় ১৮ রানে ৪ উইকেট হারানোর পরও শেষ পর্যন্ত দেড়শোর কাছে যেতে পেরেছে বাংলাদেশ।
ম্যাচ শেষে লিটন বলেন, ‘চট্টগ্রামের উইকেট মাঝে মাঝে ব্যাটিং-বান্ধব, বিশেষ করে যখন শিশির থাকে। কিন্তু পাওয়ারপ্লেতে যদি আমরা দু-একটি উইকেট হারালে লোয়ার-অর্ডার ব্যাটারদের জন্য ক্রিজে এসে স্থির থাকা খুব কঠিন। এত তাড়াতাড়ি চার উইকেট হারানো আমাদের ম্যাচ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। হৃদয় যেভাবে ব্যাটিং করেছে তাতে আমি খুব খুশি। আমি চাই সিরিজের বাকি সময়গুলোতেও সে একইভাবে চালিয়ে যাক। সত্যিই সে দারুণ ব্যাটিং করেছে। আমি চাই সিরিজের বাকি ম্যাচগুলোতেও সে একইভাবে চালিয়ে যাবে।’
বোলারদের কাছে ভালো বোলিং আশা করেছিলেন লিটন, ‘আমাদের বোলাররা সত্যিই দুর্দান্ত ছিল আজ। বিশেষ করে মোস্তাফিজের কথা না বললেই নয়। আমরা জানি সে কীভাবে বোলিং করে। তবুও আমরা যদি একটু ভালো বোলিং করতাম তাহলে তাহলে ২০ থেকে ২৫ রান কম হতো। উইকেটে বোলারদের জন্য সাহায্য ছিল।’
সিরিজের দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে আগামী ২৯ নভেম্বর মাঠে নামবে বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ড। হেরে সিরিজ শুরু হলেও লিটনের বিশ্বাস, ঘুরে দাঁড়াবে তাঁর দল, ‘আমি এখনও আমার দলের উপর বিশ্বাস করি। যদি আমরা নিজেদের সেরাটা দিতে পারি তাহলে তাদের হারাতে পারব।’
ব্যারি ম্যাককার্থির করা ষষ্ঠ ওভারে সাইফ হাসান বোল্ড হলে চতুর্থ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। স্কোরবোর্ডে তখন উঠেছে মাত্র ১৮ রান। তাতে ১০০ রানের আগেই অলআউটের প্রবল শঙ্কা জেগেছিল স্বাগতিক শিবিরে। সেই শঙ্কা দূর হয়েছে তাওহীদ হৃদয়ের ঝোড়ো ফিফটিতে।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২তম আসরের নিলাম হবে ৩০ নভেম্বর। এর আগে অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজির মতো সিলেট টাইটান্সও সরাসরি চুক্তিতে পছন্দের ক্রিকেটারদের ভেড়াতে ব্যস্ত সময় পার করছে। তারই অংশ হিসেবে সবশেষ মোহাম্মদ আমিরকে দলে টেনেছে সিলেট।২ ঘণ্টা আগে
সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে ১৮২ রানের লক্ষ্য দিয়েছে আয়ারল্যান্ড। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৮১ রান তোলে সফরকারীরা।৩ ঘণ্টা আগে
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজটা দারুণ পার করেছে বাংলাদেশ। লাল বলের সিরিজ শেষে এবার টি–টোয়েন্টির মিশন। সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে আইরিশদের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে স্বাগতিকরা। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতেছেন বাংলাদেশ দলপতি লিটন কুমার দাস।৫ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
ব্যারি ম্যাককার্থির করা ষষ্ঠ ওভারে সাইফ হাসান বোল্ড হলে চতুর্থ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। স্কোরবোর্ডে তখন উঠেছে মাত্র ১৮ রান। তাতে ১০০ রানের আগেই অলআউটের প্রবল শঙ্কা জেগেছিল স্বাগতিক শিবিরে। সেই শঙ্কা দূর হয়েছে তাওহীদ হৃদয়ের ঝোড়ো ফিফটিতে।
তাঁর ফিফটিতে ভর করে ১০০ রানের কোটা ঠিকই পার করেছে বাংলাদেশ। তবে হার এড়ানো যায়নি। সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে ব্যাটিং ব্যর্থতায় আয়ারল্যান্ডের কাছে ৩৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। সঙ্গী না পাওয়ায় হৃদয়ের ফিফটি কেবল হারের ব্যবধানই কমিয়েছে, লড়াইয়ের উপকরণ হতে পারেনি। একই সঙ্গে আয়ারল্যান্ডের গড়পড়তা মানের বোলিং লাইনের বিপক্ষে এমন ব্যাটিংয়ে হতাশা বাড়ল বাংলাদেশের।
চট্টগ্রামে টস হেরে আগে ব্যাট করতে নামা আয়ারল্যান্ডের সংগ্রহ ছিল ১৮১ রান। জবাবে পাওয়ার প্লেতেই ৪ উইকেট হারানো বাংলাদেশ থেমেছে ১৪২ রানে। হৃদয়ের কল্যাণে ১০০ রানের আগে অলআউটের শঙ্কা দূর হলেও ব্যাটিংয়ের ‘রোগ’ যে সহজে দূর হচ্ছে না সেটা আরও একবার প্রমাণ করল বাংলাদেশ। প্রথম ৪ ব্যাটারের সবাই প্যাভিলিয়নের পথ ধরেছেন এক অঙ্কের ঘরে থাকতেই।
লম্বা সময় ধরে নিজেকে হারিয়ে খুঁজতে থাকা জাকের আলী অনিক এদিন ভালো কিছু করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ২০ রানের ইনিংসটি থামান ম্যাককার্থি। লোয়ার অর্ডারে নামা তানজিম হাসান সাকিব, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদরা সাম্প্রতিক সময়ে দলের প্রয়োজনে হাল ধরেছেন। এদিন টপঅর্ডারের ব্যর্থতার মিছিলে সামিল হলেন তারাও। বাকিদের ব্যর্থতার বিপরীতে একলা চলো নীতিতে চলে দলকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচালেন হৃদয়।
৫ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন এই মিডলঅর্ডার ব্যাটার। ৫০ বলে ৭ চার ও ৩ ছক্কায় সাজানো তাঁর ৮৩ রানের ইনিংস। সেই সঙ্গে ম্যাচে বাংলাদেশের একমাত্র সান্ত্বনাও। এর আগে সবশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ঘরের মাঠে ব্যাটিং ব্যর্থতায় ধবলধোলাই হয়েছিল বাংলাদেশ। এই সংস্করণে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষেও চিন্তার কারণ হয়ে থাকল সেই ব্যাটিং।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের যত সাফল্য– তার বেশিরভাগই এসেছে বোলারদের কল্যাণে। বিপরীতে ব্যাটিং ব্যর্থতায় হাতছাড়া হয়েছে অনেক ম্যাচ। বড় দলগুলোর বিপক্ষে মেনে নেওয়ার মতো ন্যূনতম যুক্তি থাকলেও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ব্যাটিং ব্যর্থতার কোন যুক্তি দাঁড় করাবে বাংলাদেশ?
ব্যারি ম্যাককার্থির করা ষষ্ঠ ওভারে সাইফ হাসান বোল্ড হলে চতুর্থ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। স্কোরবোর্ডে তখন উঠেছে মাত্র ১৮ রান। তাতে ১০০ রানের আগেই অলআউটের প্রবল শঙ্কা জেগেছিল স্বাগতিক শিবিরে। সেই শঙ্কা দূর হয়েছে তাওহীদ হৃদয়ের ঝোড়ো ফিফটিতে।
তাঁর ফিফটিতে ভর করে ১০০ রানের কোটা ঠিকই পার করেছে বাংলাদেশ। তবে হার এড়ানো যায়নি। সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে ব্যাটিং ব্যর্থতায় আয়ারল্যান্ডের কাছে ৩৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। সঙ্গী না পাওয়ায় হৃদয়ের ফিফটি কেবল হারের ব্যবধানই কমিয়েছে, লড়াইয়ের উপকরণ হতে পারেনি। একই সঙ্গে আয়ারল্যান্ডের গড়পড়তা মানের বোলিং লাইনের বিপক্ষে এমন ব্যাটিংয়ে হতাশা বাড়ল বাংলাদেশের।
চট্টগ্রামে টস হেরে আগে ব্যাট করতে নামা আয়ারল্যান্ডের সংগ্রহ ছিল ১৮১ রান। জবাবে পাওয়ার প্লেতেই ৪ উইকেট হারানো বাংলাদেশ থেমেছে ১৪২ রানে। হৃদয়ের কল্যাণে ১০০ রানের আগে অলআউটের শঙ্কা দূর হলেও ব্যাটিংয়ের ‘রোগ’ যে সহজে দূর হচ্ছে না সেটা আরও একবার প্রমাণ করল বাংলাদেশ। প্রথম ৪ ব্যাটারের সবাই প্যাভিলিয়নের পথ ধরেছেন এক অঙ্কের ঘরে থাকতেই।
লম্বা সময় ধরে নিজেকে হারিয়ে খুঁজতে থাকা জাকের আলী অনিক এদিন ভালো কিছু করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ২০ রানের ইনিংসটি থামান ম্যাককার্থি। লোয়ার অর্ডারে নামা তানজিম হাসান সাকিব, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদরা সাম্প্রতিক সময়ে দলের প্রয়োজনে হাল ধরেছেন। এদিন টপঅর্ডারের ব্যর্থতার মিছিলে সামিল হলেন তারাও। বাকিদের ব্যর্থতার বিপরীতে একলা চলো নীতিতে চলে দলকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচালেন হৃদয়।
৫ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন এই মিডলঅর্ডার ব্যাটার। ৫০ বলে ৭ চার ও ৩ ছক্কায় সাজানো তাঁর ৮৩ রানের ইনিংস। সেই সঙ্গে ম্যাচে বাংলাদেশের একমাত্র সান্ত্বনাও। এর আগে সবশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ঘরের মাঠে ব্যাটিং ব্যর্থতায় ধবলধোলাই হয়েছিল বাংলাদেশ। এই সংস্করণে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষেও চিন্তার কারণ হয়ে থাকল সেই ব্যাটিং।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের যত সাফল্য– তার বেশিরভাগই এসেছে বোলারদের কল্যাণে। বিপরীতে ব্যাটিং ব্যর্থতায় হাতছাড়া হয়েছে অনেক ম্যাচ। বড় দলগুলোর বিপক্ষে মেনে নেওয়ার মতো ন্যূনতম যুক্তি থাকলেও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ব্যাটিং ব্যর্থতার কোন যুক্তি দাঁড় করাবে বাংলাদেশ?
টেস্টে আয়ারল্যান্ডকে ধবলধোলাই করলেও টি–টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশের শুরুটা হলো খুবই বাজে। প্রথম ম্যাচে ৩৯ রানে হেরেছে স্বাগতিকরা। আরও একবার ব্যাটারদের ব্যর্থতার দিনে ব্যতিক্রম ছিলেন কেবল তাওহীদ হৃদয়। দল হারলেও তাই এই মিডলঅর্ডারের কথা ভেবে কিছুটা খুশি লিটন দাস।৩১ মিনিট আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২তম আসরের নিলাম হবে ৩০ নভেম্বর। এর আগে অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজির মতো সিলেট টাইটান্সও সরাসরি চুক্তিতে পছন্দের ক্রিকেটারদের ভেড়াতে ব্যস্ত সময় পার করছে। তারই অংশ হিসেবে সবশেষ মোহাম্মদ আমিরকে দলে টেনেছে সিলেট।২ ঘণ্টা আগে
সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে ১৮২ রানের লক্ষ্য দিয়েছে আয়ারল্যান্ড। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৮১ রান তোলে সফরকারীরা।৩ ঘণ্টা আগে
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজটা দারুণ পার করেছে বাংলাদেশ। লাল বলের সিরিজ শেষে এবার টি–টোয়েন্টির মিশন। সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে আইরিশদের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে স্বাগতিকরা। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতেছেন বাংলাদেশ দলপতি লিটন কুমার দাস।৫ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২তম আসরের নিলাম হবে ৩০ নভেম্বর। এর আগে অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজির মতো সিলেট টাইটান্সও সরাসরি চুক্তিতে পছন্দের ক্রিকেটারদের ভেড়াতে ব্যস্ত সময় পার করছে। তারই অংশ হিসেবে সবশেষ মোহাম্মদ আমিরকে দলে টেনেছে সিলেট। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া বার্তায় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
নিজেদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে আমিরের একটি ছবি পোস্ট করেছে সিলেট। ক্যাপশনে লিখেছে, ‘সিলেট টাইটান্সে যোগ দিলেন মোহাম্মদ আমির। সরাসরি চুক্তি নিশ্চিত! প্রস্তুত থাকুন। আগুনের গোলা আসছে।’ আঞ্চলিক ভাষায় সিলেট লিখেছে, ‘আমারে মিস করসো নি বা ভাই? আইচ্ছি ফিরিয়া! উড়াইলাইমু।’
জাতীয় দলকে বিদায় বললেও নিয়মিত বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে বেড়াচ্ছেন আমির। বিপিএল খেলার অভিজ্ঞতা আছে এই পেসারের। সবশেষ ২০২৩ সালের আসরে সিলেট স্ট্রাইকার্সের হয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল টুর্নামেন্টটিতে খেলেছেন তিনি। এবার সিলেটের আরও এক ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে বিপিএলে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে তাঁর। সিলেট ছাড়াও চিটাগং ভাইকিংস, ঢাকা ডায়নামাইটস ও খুলনা টাইগার্সের হয়ে বিপিএল মাতিয়েছেন। এখন পর্যন্ত ৩৬ ম্যাচে বল হাতে আমিরের শিকার ৫২ উইকেট। বিপিএলে ব্যাট হাতেও ঝড় তুলতে দেখা গেছে তাঁকে।
আমির ছাড়াও সরাসির চুক্তিতে পাকিস্তানের আরও এক ক্রিকেটার সাইম আইয়ুবকে দলে টেনেছে সিলেট। এর আগে দুর্দান্ত ঢাকা ও রংপুর রাইডার্সের হয়ে বিপিএল খেলেছেন এই তরুণ ব্যাটিং অলরাউন্ডার। তাঁর পরিসংখ্যান ভালো নয়। ৭ ম্যাচে ব্যাট হাতে করেছেন ১০৫ রান। এক ম্যাচে বল করলেও উইকেট পাননি সাইম।
নিলামের আগে দেশি ক্যাটাগরি থেকে দুজন ক্রিকেটারের সঙ্গে সরাসরি চুক্তি করতে পারবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। মেহেদী হাসান মিরাজ ও নাসুম আহমেদকে দিয়ে সে কোটা পূরণ করেছে সিলেট। নিলামের আগেই তাই দল নিয়ে আশা দেখছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির ভক্তরা।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২তম আসরের নিলাম হবে ৩০ নভেম্বর। এর আগে অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজির মতো সিলেট টাইটান্সও সরাসরি চুক্তিতে পছন্দের ক্রিকেটারদের ভেড়াতে ব্যস্ত সময় পার করছে। তারই অংশ হিসেবে সবশেষ মোহাম্মদ আমিরকে দলে টেনেছে সিলেট। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া বার্তায় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
নিজেদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে আমিরের একটি ছবি পোস্ট করেছে সিলেট। ক্যাপশনে লিখেছে, ‘সিলেট টাইটান্সে যোগ দিলেন মোহাম্মদ আমির। সরাসরি চুক্তি নিশ্চিত! প্রস্তুত থাকুন। আগুনের গোলা আসছে।’ আঞ্চলিক ভাষায় সিলেট লিখেছে, ‘আমারে মিস করসো নি বা ভাই? আইচ্ছি ফিরিয়া! উড়াইলাইমু।’
জাতীয় দলকে বিদায় বললেও নিয়মিত বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে বেড়াচ্ছেন আমির। বিপিএল খেলার অভিজ্ঞতা আছে এই পেসারের। সবশেষ ২০২৩ সালের আসরে সিলেট স্ট্রাইকার্সের হয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল টুর্নামেন্টটিতে খেলেছেন তিনি। এবার সিলেটের আরও এক ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে বিপিএলে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে তাঁর। সিলেট ছাড়াও চিটাগং ভাইকিংস, ঢাকা ডায়নামাইটস ও খুলনা টাইগার্সের হয়ে বিপিএল মাতিয়েছেন। এখন পর্যন্ত ৩৬ ম্যাচে বল হাতে আমিরের শিকার ৫২ উইকেট। বিপিএলে ব্যাট হাতেও ঝড় তুলতে দেখা গেছে তাঁকে।
আমির ছাড়াও সরাসির চুক্তিতে পাকিস্তানের আরও এক ক্রিকেটার সাইম আইয়ুবকে দলে টেনেছে সিলেট। এর আগে দুর্দান্ত ঢাকা ও রংপুর রাইডার্সের হয়ে বিপিএল খেলেছেন এই তরুণ ব্যাটিং অলরাউন্ডার। তাঁর পরিসংখ্যান ভালো নয়। ৭ ম্যাচে ব্যাট হাতে করেছেন ১০৫ রান। এক ম্যাচে বল করলেও উইকেট পাননি সাইম।
নিলামের আগে দেশি ক্যাটাগরি থেকে দুজন ক্রিকেটারের সঙ্গে সরাসরি চুক্তি করতে পারবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। মেহেদী হাসান মিরাজ ও নাসুম আহমেদকে দিয়ে সে কোটা পূরণ করেছে সিলেট। নিলামের আগেই তাই দল নিয়ে আশা দেখছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির ভক্তরা।
টেস্টে আয়ারল্যান্ডকে ধবলধোলাই করলেও টি–টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশের শুরুটা হলো খুবই বাজে। প্রথম ম্যাচে ৩৯ রানে হেরেছে স্বাগতিকরা। আরও একবার ব্যাটারদের ব্যর্থতার দিনে ব্যতিক্রম ছিলেন কেবল তাওহীদ হৃদয়। দল হারলেও তাই এই মিডলঅর্ডারের কথা ভেবে কিছুটা খুশি লিটন দাস।৩১ মিনিট আগে
ব্যারি ম্যাককার্থির করা ষষ্ঠ ওভারে সাইফ হাসান বোল্ড হলে চতুর্থ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। স্কোরবোর্ডে তখন উঠেছে মাত্র ১৮ রান। তাতে ১০০ রানের আগেই অলআউটের প্রবল শঙ্কা জেগেছিল স্বাগতিক শিবিরে। সেই শঙ্কা দূর হয়েছে তাওহীদ হৃদয়ের ঝোড়ো ফিফটিতে।১ ঘণ্টা আগে
সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে ১৮২ রানের লক্ষ্য দিয়েছে আয়ারল্যান্ড। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৮১ রান তোলে সফরকারীরা।৩ ঘণ্টা আগে
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজটা দারুণ পার করেছে বাংলাদেশ। লাল বলের সিরিজ শেষে এবার টি–টোয়েন্টির মিশন। সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে আইরিশদের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে স্বাগতিকরা। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতেছেন বাংলাদেশ দলপতি লিটন কুমার দাস।৫ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
পল স্টার্লিং ও টিম টেক্টরের হাত ধরে উড়ন্ত সূচনা পেয়েছিল আয়ারল্যান্ড। সে ধারাবাহিকতা ধরে রাখেন পরের সারির ব্যাটাররাও। তাতে সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ১৮১ রানের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি পেয়েছে সফরকারী দল। অর্থাৎ জিততে হলে ১৮২ রান করতে হবে স্বাগতিকদের।
ক্রিজে নামা আয়ারল্যান্ডের ৬ ব্যাটারই দশকের ঘর স্পর্শ করেছেন। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বোলারদের ওপর সবচেয়ে বড় ঝড়টা বইয়ে দেন হ্যারি টেক্টর। পঞ্চম ওভারে স্টার্লিং তানজিম হাসান সাকিবের বলে আউট হলে ক্রিজে আসেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ব্যাটিং করে গেছেন এই টপঅর্ডার।
কখনো টিম টেক্টর আবার কখনো লোরকান টাকার কিংবা কার্টিস ক্যাম্ফারকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে ঝড় তুলেছেন টেক্টর। ৬৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে এ দিন আয়ারল্যান্ডের সর্বোচ্চ স্কোরার তিনি। ১ চারের বিপরীতে ৫ ছক্কায় সাজানো তাঁর ৪৫ বলের ইনিংস। স্ট্রাইকরেট ১৫৩.৩৩। শেষ ওভারে ১৭ রান দেন সাকিব। সে ওভারে দুবার বল উড়িয়ে সীমানা ছাড়া করেন টেক্টর।
আয়ারল্যান্ডকে বড় পুঁজি এনে দিতে চারটি জুটি গড়েন টেক্টর। দ্বিতীয় উইকেটে সহোদর টিমকে নিয়ে যোগ করেন ২৯ রান। ১৯ বলে ৩২ রান করে ফেরেন টিম। তৃতীয় উইকেট জুটিতে টাকারকে নিয়ে ৩৪ রান তোলেন টেক্টর। টাকার ১৮ রান করে ফিরলে এই জুটি ভাঙে। এরপর ক্যাম্ফারের সঙ্গে যোগ করেন ৪৪ রান। সাকিবের দ্বিতীয় শিকার হওয়ার আগে ২৪ রান আসে ক্যাম্ফারের ব্যাট থেকে। পঞ্চম উইকেটে জর্জ ডকরেলের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন থেকে ৩২ রান এনে দেন টেক্টর। সব মিলিয়ে ব্যাট হাতে দারুণ একটা দিন পার করলেন তিনি।
পল স্টার্লিং ও টিম টেক্টরের হাত ধরে উড়ন্ত সূচনা পেয়েছিল আয়ারল্যান্ড। সে ধারাবাহিকতা ধরে রাখেন পরের সারির ব্যাটাররাও। তাতে সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ১৮১ রানের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি পেয়েছে সফরকারী দল। অর্থাৎ জিততে হলে ১৮২ রান করতে হবে স্বাগতিকদের।
ক্রিজে নামা আয়ারল্যান্ডের ৬ ব্যাটারই দশকের ঘর স্পর্শ করেছেন। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বোলারদের ওপর সবচেয়ে বড় ঝড়টা বইয়ে দেন হ্যারি টেক্টর। পঞ্চম ওভারে স্টার্লিং তানজিম হাসান সাকিবের বলে আউট হলে ক্রিজে আসেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ব্যাটিং করে গেছেন এই টপঅর্ডার।
কখনো টিম টেক্টর আবার কখনো লোরকান টাকার কিংবা কার্টিস ক্যাম্ফারকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে ঝড় তুলেছেন টেক্টর। ৬৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে এ দিন আয়ারল্যান্ডের সর্বোচ্চ স্কোরার তিনি। ১ চারের বিপরীতে ৫ ছক্কায় সাজানো তাঁর ৪৫ বলের ইনিংস। স্ট্রাইকরেট ১৫৩.৩৩। শেষ ওভারে ১৭ রান দেন সাকিব। সে ওভারে দুবার বল উড়িয়ে সীমানা ছাড়া করেন টেক্টর।
আয়ারল্যান্ডকে বড় পুঁজি এনে দিতে চারটি জুটি গড়েন টেক্টর। দ্বিতীয় উইকেটে সহোদর টিমকে নিয়ে যোগ করেন ২৯ রান। ১৯ বলে ৩২ রান করে ফেরেন টিম। তৃতীয় উইকেট জুটিতে টাকারকে নিয়ে ৩৪ রান তোলেন টেক্টর। টাকার ১৮ রান করে ফিরলে এই জুটি ভাঙে। এরপর ক্যাম্ফারের সঙ্গে যোগ করেন ৪৪ রান। সাকিবের দ্বিতীয় শিকার হওয়ার আগে ২৪ রান আসে ক্যাম্ফারের ব্যাট থেকে। পঞ্চম উইকেটে জর্জ ডকরেলের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন থেকে ৩২ রান এনে দেন টেক্টর। সব মিলিয়ে ব্যাট হাতে দারুণ একটা দিন পার করলেন তিনি।
টেস্টে আয়ারল্যান্ডকে ধবলধোলাই করলেও টি–টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশের শুরুটা হলো খুবই বাজে। প্রথম ম্যাচে ৩৯ রানে হেরেছে স্বাগতিকরা। আরও একবার ব্যাটারদের ব্যর্থতার দিনে ব্যতিক্রম ছিলেন কেবল তাওহীদ হৃদয়। দল হারলেও তাই এই মিডলঅর্ডারের কথা ভেবে কিছুটা খুশি লিটন দাস।৩১ মিনিট আগে
ব্যারি ম্যাককার্থির করা ষষ্ঠ ওভারে সাইফ হাসান বোল্ড হলে চতুর্থ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। স্কোরবোর্ডে তখন উঠেছে মাত্র ১৮ রান। তাতে ১০০ রানের আগেই অলআউটের প্রবল শঙ্কা জেগেছিল স্বাগতিক শিবিরে। সেই শঙ্কা দূর হয়েছে তাওহীদ হৃদয়ের ঝোড়ো ফিফটিতে।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২তম আসরের নিলাম হবে ৩০ নভেম্বর। এর আগে অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজির মতো সিলেট টাইটান্সও সরাসরি চুক্তিতে পছন্দের ক্রিকেটারদের ভেড়াতে ব্যস্ত সময় পার করছে। তারই অংশ হিসেবে সবশেষ মোহাম্মদ আমিরকে দলে টেনেছে সিলেট।২ ঘণ্টা আগে
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজটা দারুণ পার করেছে বাংলাদেশ। লাল বলের সিরিজ শেষে এবার টি–টোয়েন্টির মিশন। সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে আইরিশদের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে স্বাগতিকরা। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতেছেন বাংলাদেশ দলপতি লিটন কুমার দাস।৫ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজটা দারুণ পার করেছে বাংলাদেশ। লাল বলের সিরিজ শেষে এবার টি–টোয়েন্টির মিশন। সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে আইরিশদের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে স্বাগতিকরা। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতেছেন বাংলাদেশ দলপতি লিটন কুমার দাস। আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে আয়ারল্যান্ডকে ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশ। টি–টোয়েন্টি সিরিজেও সে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাইবে লিটনের দল। আগামী ফেব্রুয়ারিতে শুরু হবে এই সংস্করণের বিশ্বকাপ। তার আগে এটা বাংলাদেশের শেষ দ্বিপাক্ষীক টি–টোয়েন্টি সিরিজ।
সবশেষ টি–টোয়েন্টি সিরিজের স্মৃতি বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলছে না। গত মাসে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ৩ ম্যাচের সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে ফিল সিমন্সের শিষ্যরা। এবার তাঁদের সামনে ঘুরে দাঁড়ানোর মিশন। সেই সঙ্গে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে প্রস্তুতির সুযোগ দলটির জন্য।
৫ বোলার নিয়ে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সবশেষ ম্যাচের একাদশ থেকে তিনটি পরিবর্তন এনেছে স্বাগতিকরা। একাদশে নেই নুরুল হাসান, শেখ মেহেদি হাসান ও তাসকিন আহমেদ। ফেরানো হয়েছে মোস্তাফিজুর রহমান, তাওহীদ হৃদয় ও তানজিম হাসানকে।
দুই দলের একাদশ:
বাংলাদেশ : লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, জাকের আলী অনিক, তাওহীদ হৃদয়, মোস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তানজিম সাকিব ও শরিফুল ইসলাম।
আয়ারল্যান্ড: পল স্টার্লিং (অধিনায়ক), টিম টেক্টর, হ্যারি টেক্টর, গ্যারেথ ডেলানি, লোরকান টাকার, কার্টিস ক্যাম্ফার, জর্জ ডকরেল, ম্যাথু হ্যামফ্রিস, মার্ক আডায়ার, জশুয়া লিটল, ব্যারি ম্যাককার্থি।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজটা দারুণ পার করেছে বাংলাদেশ। লাল বলের সিরিজ শেষে এবার টি–টোয়েন্টির মিশন। সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে আইরিশদের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে স্বাগতিকরা। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতেছেন বাংলাদেশ দলপতি লিটন কুমার দাস। আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে আয়ারল্যান্ডকে ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশ। টি–টোয়েন্টি সিরিজেও সে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাইবে লিটনের দল। আগামী ফেব্রুয়ারিতে শুরু হবে এই সংস্করণের বিশ্বকাপ। তার আগে এটা বাংলাদেশের শেষ দ্বিপাক্ষীক টি–টোয়েন্টি সিরিজ।
সবশেষ টি–টোয়েন্টি সিরিজের স্মৃতি বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলছে না। গত মাসে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ৩ ম্যাচের সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে ফিল সিমন্সের শিষ্যরা। এবার তাঁদের সামনে ঘুরে দাঁড়ানোর মিশন। সেই সঙ্গে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে প্রস্তুতির সুযোগ দলটির জন্য।
৫ বোলার নিয়ে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সবশেষ ম্যাচের একাদশ থেকে তিনটি পরিবর্তন এনেছে স্বাগতিকরা। একাদশে নেই নুরুল হাসান, শেখ মেহেদি হাসান ও তাসকিন আহমেদ। ফেরানো হয়েছে মোস্তাফিজুর রহমান, তাওহীদ হৃদয় ও তানজিম হাসানকে।
দুই দলের একাদশ:
বাংলাদেশ : লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, জাকের আলী অনিক, তাওহীদ হৃদয়, মোস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তানজিম সাকিব ও শরিফুল ইসলাম।
আয়ারল্যান্ড: পল স্টার্লিং (অধিনায়ক), টিম টেক্টর, হ্যারি টেক্টর, গ্যারেথ ডেলানি, লোরকান টাকার, কার্টিস ক্যাম্ফার, জর্জ ডকরেল, ম্যাথু হ্যামফ্রিস, মার্ক আডায়ার, জশুয়া লিটল, ব্যারি ম্যাককার্থি।
টেস্টে আয়ারল্যান্ডকে ধবলধোলাই করলেও টি–টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশের শুরুটা হলো খুবই বাজে। প্রথম ম্যাচে ৩৯ রানে হেরেছে স্বাগতিকরা। আরও একবার ব্যাটারদের ব্যর্থতার দিনে ব্যতিক্রম ছিলেন কেবল তাওহীদ হৃদয়। দল হারলেও তাই এই মিডলঅর্ডারের কথা ভেবে কিছুটা খুশি লিটন দাস।৩১ মিনিট আগে
ব্যারি ম্যাককার্থির করা ষষ্ঠ ওভারে সাইফ হাসান বোল্ড হলে চতুর্থ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। স্কোরবোর্ডে তখন উঠেছে মাত্র ১৮ রান। তাতে ১০০ রানের আগেই অলআউটের প্রবল শঙ্কা জেগেছিল স্বাগতিক শিবিরে। সেই শঙ্কা দূর হয়েছে তাওহীদ হৃদয়ের ঝোড়ো ফিফটিতে।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২তম আসরের নিলাম হবে ৩০ নভেম্বর। এর আগে অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজির মতো সিলেট টাইটান্সও সরাসরি চুক্তিতে পছন্দের ক্রিকেটারদের ভেড়াতে ব্যস্ত সময় পার করছে। তারই অংশ হিসেবে সবশেষ মোহাম্মদ আমিরকে দলে টেনেছে সিলেট।২ ঘণ্টা আগে
সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে ১৮২ রানের লক্ষ্য দিয়েছে আয়ারল্যান্ড। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৮১ রান তোলে সফরকারীরা।৩ ঘণ্টা আগে