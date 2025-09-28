ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপের ফাইনালে লড়ছে ভারত ও পাকিস্তান। দুবাইয়ে হাইভোল্টেজ ম্যাচে আগে ব্যাট করে ১৪৬ রান করেছে সালমান আলী আগার দল। তাদের ইনিংসে হারিস রউফের একটি ইঙ্গিতপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জবাব দেন যশপ্রীত বুমরা।
সুপার ফোরের ম্যাচে পাকিস্তানকে ৬ উইকেটে হারায় ভারত। সে ম্যাচে মাঠের খেলাকে পাশ কাটিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন রউফ। আগে ব্যাট করে ১৭১ রান করে পাকিস্তান। জবাব দিতে নামা ভারতের ইনিংসের ঘটনা। সীমানার কাছে ফিল্ডিং করছিলেন রউফ। এ সময় গ্যালারি থেকে প্রতিপক্ষ দলের সমর্থকেরা তাঁকে রাগানোর উদ্দেশ্যে কিছু একটা বলতে থাকেন।
চুপ করে থাকেননি রউফ। জবাবে হাত দিয়ে বিমান ধসের ইঙ্গিত করেন এই বোলার। সামরিক সংঘাতে ভারতের ছয়টি রাফায়েল বিমান ধসের দাবি উঠেছিল পাকিস্তানের বেশকিছু গণমাধ্যমে। সেটা বোঝাতেই এই ইঙ্গিত করেন রউফ।
সে ঘটনার এক সপ্তাহ পর আজ ফাইনালের মঞ্চে নেমেছে ভারত ও পাকিস্তান। দলীয় ১৪১ রানে বুমরার বলে বোল্ড হন রউফ। ৬ রান করা পাকিস্তান পেসারকে ফিরিয়ে হাত দিয়ে একইভাবে বিমান ধসের ইঙ্গিত করেন বুমরা। এ সময় কিছু না বলে সোজা প্যাভিলিয়নের দিকে হাঁটেন রউফ।
এর আগে সুপার ফোরের ম্যাচটিতে রউফের মতো বিতর্কিত একটি উদয করেন সাহিবজাদা ফারহান। ফিফটির পর ব্যাটকে বন্দুক বানিয়ে ট্রিগারে চাপ দেওয়ার ভঙ্গি করেন এই ওপেনার। ম্যাচে এমন ইঙ্গিত করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনার মুখে পড়েন ফারহান ও রউফ।
এশিয়া কাপের ফাইনালে লড়ছে ভারত ও পাকিস্তান। দুবাইয়ে হাইভোল্টেজ ম্যাচে আগে ব্যাট করে ১৪৬ রান করেছে সালমান আলী আগার দল। তাদের ইনিংসে হারিস রউফের একটি ইঙ্গিতপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জবাব দেন যশপ্রীত বুমরা।
সুপার ফোরের ম্যাচে পাকিস্তানকে ৬ উইকেটে হারায় ভারত। সে ম্যাচে মাঠের খেলাকে পাশ কাটিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন রউফ। আগে ব্যাট করে ১৭১ রান করে পাকিস্তান। জবাব দিতে নামা ভারতের ইনিংসের ঘটনা। সীমানার কাছে ফিল্ডিং করছিলেন রউফ। এ সময় গ্যালারি থেকে প্রতিপক্ষ দলের সমর্থকেরা তাঁকে রাগানোর উদ্দেশ্যে কিছু একটা বলতে থাকেন।
চুপ করে থাকেননি রউফ। জবাবে হাত দিয়ে বিমান ধসের ইঙ্গিত করেন এই বোলার। সামরিক সংঘাতে ভারতের ছয়টি রাফায়েল বিমান ধসের দাবি উঠেছিল পাকিস্তানের বেশকিছু গণমাধ্যমে। সেটা বোঝাতেই এই ইঙ্গিত করেন রউফ।
সে ঘটনার এক সপ্তাহ পর আজ ফাইনালের মঞ্চে নেমেছে ভারত ও পাকিস্তান। দলীয় ১৪১ রানে বুমরার বলে বোল্ড হন রউফ। ৬ রান করা পাকিস্তান পেসারকে ফিরিয়ে হাত দিয়ে একইভাবে বিমান ধসের ইঙ্গিত করেন বুমরা। এ সময় কিছু না বলে সোজা প্যাভিলিয়নের দিকে হাঁটেন রউফ।
এর আগে সুপার ফোরের ম্যাচটিতে রউফের মতো বিতর্কিত একটি উদয করেন সাহিবজাদা ফারহান। ফিফটির পর ব্যাটকে বন্দুক বানিয়ে ট্রিগারে চাপ দেওয়ার ভঙ্গি করেন এই ওপেনার। ম্যাচে এমন ইঙ্গিত করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনার মুখে পড়েন ফারহান ও রউফ।
ব্যাটিংয়ে পাকিস্তানের শুরুটা হলো দারুণ। টানা দুই হারের জবাবে ভারতকে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য ছুড়ে দেবে বলেই ধারণা করা হচ্ছিল। অথচ ব্যাটারদের আত্মাহুতিতে সেই লক্ষ্যটা কিনা দাঁড়াল ১৪৭ রানে। নিরাশায় ডুবে না থেকেও ভারত লিখল বল হাতে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প।১ ঘণ্টা আগে
একাধিক ইস্যুতে এবারের এশিয়া কাপে ভারত–পাকিস্তানের আগের দুই ম্যাচে বেশ বিতর্ক হয়েছে। তাতে সরগরম ছিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। ফাইনাল ম্যাচের আগেও এর ব্যতিক্রম কিছু হয়নি।২ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপে এমন একটি মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে ৪১ বছর। গত কয়েক সংস্করণে ভারত-পাকিস্তানকে কেন্দ্র করেই এশিয়া কাপের সূচি সাজিয়েছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি)। যাতে করে সর্বোচ্চবার সাক্ষাৎ হয় দুই দলের। একই সঙ্গে ফাইনালেও। সেই লক্ষ্য পূরণ হলো এবার।৩ ঘণ্টা আগে
নির্বাচকের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন গতকালই। লক্ষ্য বিসিবির পরিচালক হওয়া। লক্ষ্য পূরণের কাজটা মোটামুটি পাকা বলা যায়। কারণ, বিসিবি নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিচালক হতে যাচ্ছেন জাতীয় দলের সাবেক স্পিনার আব্দুর রাজ্জাক।৪ ঘণ্টা আগে