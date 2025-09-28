Ajker Patrika
‘বিমান ভূপাতিত’ উদ্‌যাপনে রউফকে বুমরার জবাব

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ৫৯
আগে ব্যাট করে ১৪৬ রান করেছে সালমান আলী আগার দল। ছবি: বিসিসিআই

এশিয়া কাপের ফাইনালে লড়ছে ভারত ও পাকিস্তান। দুবাইয়ে হাইভোল্টেজ ম্যাচে আগে ব্যাট করে ১৪৬ রান করেছে সালমান আলী আগার দল। তাদের ইনিংসে হারিস রউফের একটি ইঙ্গিতপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জবাব দেন যশপ্রীত বুমরা।

সুপার ফোরের ম্যাচে পাকিস্তানকে ৬ উইকেটে হারায় ভারত। সে ম্যাচে মাঠের খেলাকে পাশ কাটিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন রউফ। আগে ব্যাট করে ১৭১ রান করে পাকিস্তান। জবাব দিতে নামা ভারতের ইনিংসের ঘটনা। সীমানার কাছে ফিল্ডিং করছিলেন রউফ। এ সময় গ্যালারি থেকে প্রতিপক্ষ দলের সমর্থকেরা তাঁকে রাগানোর উদ্দেশ্যে কিছু একটা বলতে থাকেন।

চুপ করে থাকেননি রউফ। জবাবে হাত দিয়ে বিমান ধসের ইঙ্গিত করেন এই বোলার। সামরিক সংঘাতে ভারতের ছয়টি রাফায়েল বিমান ধসের দাবি উঠেছিল পাকিস্তানের বেশকিছু গণমাধ্যমে। সেটা বোঝাতেই এই ইঙ্গিত করেন রউফ।

সে ঘটনার এক সপ্তাহ পর আজ ফাইনালের মঞ্চে নেমেছে ভারত ও পাকিস্তান। দলীয় ১৪১ রানে বুমরার বলে বোল্ড হন রউফ। ৬ রান করা পাকিস্তান পেসারকে ফিরিয়ে হাত দিয়ে একইভাবে বিমান ধসের ইঙ্গিত করেন বুমরা। এ সময় কিছু না বলে সোজা প্যাভিলিয়নের দিকে হাঁটেন রউফ।

এর আগে সুপার ফোরের ম্যাচটিতে রউফের মতো বিতর্কিত একটি উদয করেন সাহিবজাদা ফারহান। ফিফটির পর ব্যাটকে বন্দুক বানিয়ে ট্রিগারে চাপ দেওয়ার ভঙ্গি করেন এই ওপেনার। ম্যাচে এমন ইঙ্গিত করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনার মুখে পড়েন ফারহান ও রউফ।

