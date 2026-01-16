Ajker Patrika
ক্রিকেট

মঈন ঝড় থামিয়ে কোয়ালিফায়ারে রাজশাহী

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, ২৩: ১১
৫ রানে জিতেছে শান্তর দল। ছবি: বিসিবি

সিলেট টাইটানস কিংবা রাজশাহী ওয়ারিয়র্স–উভয় দলই আগেই প্লে অফ নিশ্চিত করেছে। তাই দুদলের মধ্যকার আজকের ম্যাচটি ছিল টেবিলের শীর্ষস্থান দখলের লড়াই। সে লড়াইয়ে মেহেদি হাসান মিরাজের দলকে ৫ রানে হারিয়েছে রাজশাহী। এই জয়ে প্রথম দল হিসেবে কোয়ালিফায়ার নিশ্চিত করল দলটি।

২০২৬ বিপিএলে এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো হ্যাটট্রিক জয়ের দেখা পেল রাজশাহী। সিলেটকে হারিয়ে ফের টেবিলের শীর্ষে উঠে এল নাজমুল হোসেন শান্তর দল। ৯ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ১৪ পয়েন্ট। দুইয়ে নেমে গেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। শেখ মেহেদী হাসানের দলের নামের পাশে শোভা পাচ্ছে ১২ পয়েন্ট। সমান পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে সিলেট।

আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৪৭ রানের পুঁজি পায় রাজশাহী। মুশফিকুর রহিম ৪০, শান্ত ৩৪, আবদুল গাফফার সাকলাইন ১৬ ও সাহিবজাদা ফারহান করেন ১৪ রান। সিলেটের হয়ে শহিদুল ইসলাম ও নাসুম আহমেদ দুটি করে উইকেট নেন।

মাঝারি মানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে সমীকরণ কঠিন করে তুলেছিল সিলেটের ব্যাটাররা। জয়ের জন্য শেষ ২ ওভারে ২৫ রান করতে হত তাদের। এমন সমীকরণে মঈন আলী বিধ্বংসী হয়ে উঠায় জয়ের আশা জাগে সিলেট শিবিরে। কিন্তু এই ইংলিশ ব্যাটারকে ফিরিয়ে রাজশাহীকে ম্যাচে ফেরান রিপন মন্ডল। ১৯তম ওভারে ১৪ রান দিলেও মঈনকে ফিরিয়ে স্বস্তি এনে দেন এই পেসার। বিদায় নেওয়ার আগে ১২ বলে ২৭ রান করেন মঈন। সে ওভারে নাসুমকেও ফেরান রিপন।

শেষ ওভারে ১১ রানের সমীকরণ মেলাতে পারেনি সিলেট। সে ওভারে মাত্র ৫ রান দেন রাজশাহীর লঙ্কান পেসার বিনুরা ফার্নান্দো। ৩৪ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন পেসার রিপন। বিনুরার শিকার দুটি। ২০ রান খরচ করেন তিনি।

