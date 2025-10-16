Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

বাঁচা-মরার ম্যাচ খেলতে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে আজ বাংলাদেশ খেলবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। ছবি: ক্রিকইনফো
এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত চার ম্যাচ খেলেছে নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। জিতেছে কেবল পাকিস্তানের বিপক্ষে। হেরেছে ৩ ম্যাচ। যার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের জয়ের দারুণ সম্ভাবনা ছিল। ৪ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার ছয়ে এখন জ্যোতির দল। আজ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে হারলেই বাংলাদেশের বিদায়ঘণ্টা বেজে যাবে। বিশাখাপত্তনমে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ৩টায় মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
