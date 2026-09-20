ভারতের বিপক্ষে প্রতিশোধ নিতে নামছে বাংলাদেশ

নারী এশিয়া কাপের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিলেও টুর্নামেন্টের চার ম্যাচের দুটিতেই জিতেছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশকে বেশি ভুগতে হয়েছে ব্যাটারদের অতিরিক্ত ডট বল খেলার প্রবণতায়। ব্যাটাররা প্রচুর ডট বল খেলায় স্কোরবোর্ডে প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো রান তুলতে পারছেন না তাঁরা। সেই চিন্তা নিয়ে আরও একটি সেমিফাইনাল খেলতে নামছে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল।
কোনো ম্যাচ না খেলেই এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে পা রেখেছে বাংলাদেশ। কোয়ার্টার ফাইনাল বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ায় চীনের চেয়ে র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকায় শেষ চারের টিকিট হাতে পেয়েছে তারা। এখানেও বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শক্তিশালী ভারত। যাদের কাছে কদিন আগে এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে হেরেছে বাংলাদেশ। নিশিনের করোগি স্পোর্টস পার্কে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বেলা ১১টায়।
ম্যাচে ফেবারিট ভারত। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন তো বটেই, সাম্প্রতিক ফর্মও কথা বলছে তাদের হয়ে। দাপটের সঙ্গে আরব আমিরাতে হওয়া সর্বশেষ এশিয়া কাপ শিরোপা জিতেছে ভারত। ফাইনালে ১৮৩ রান করে শ্রীলঙ্কাকে ৭২ রানে হারিয়ে রেকর্ড অষ্টমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয় হারমানপ্রীত কৌরের দল।
ভারতের এশিয়ান গেমসের শুরুটাও হয়েছে দারুণ। কোয়ার্টার ফাইনালে আয়োজক জাপানকে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। গত জুনে সর্বশেষ টি-টোয়েন্টিতে হেরেছিল ভারত; অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। এরপর জিতেছে টানা ছয় ম্যাচ। ফাইনালে যেতে চাইলে দারুণ ছন্দে থাকা এই দলের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে হবে বাংলাদেশকে।
পরিসংখ্যানও কথা বলছে ভারতের হয়ে। দুই দলের টি-টোয়েন্টি লড়াইয়ে ভারতের দাপট দীর্ঘদিনের। বাংলাদেশের বিপক্ষে ২৫ ম্যাচের ২২টিতেই জিতেছে ভারত। সর্বশেষ ২০২৩ সালে জিতেছিল বাংলাদেশ।
বৃষ্টির কারণে কোনো ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা ছাড়াই সেমিফাইনালের মঞ্চে নামতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। গতকাল চীনের সঙ্গে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে মাঠে গেলেও প্রতিপক্ষ মাঠে আসেনি। ব্যাটাররা নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাননি। বোলাররা দারুণ ছন্দে থাকলেও ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ ব্যাটারদের ডট বল দেওয়ার প্রবণতা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রান তোলার সুযোগ কাজে লাগাতে না পারায় গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পিছিয়ে পড়ছেন জ্যোতিরা।
এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে ভারতের বিপক্ষে ৬৪টি ডট বল খেলেছিল বাংলাদেশ। সোবহানা মোস্তারি, নিগার সুলতানা ও স্বর্ণা আক্তারের মতো কিছুটা সক্ষম হলেও পুরো ব্যাটিং ইউনিট একসঙ্গে জ্বলে উঠতে পারছে না। এই ভুলের পুনরাবৃত্তি আজ হলে বাংলাদেশের পদক জেতা কঠিনই হবে।
আজকের সেমিফাইনাল বাংলাদেশের জন্য এক অর্থে প্রতিশোধের মিশন। এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে ভারতের কাছে ৪০ রানে হেরে বিদায় নেন জ্যোতিরা। ভারতের করা ১৪৯ রানের জবাবে ১০৯ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। ভারতের বিপক্ষে আরও একটি ম্যাচের আগে অনুমিতভাবেই আলোচনায় বাংলাদেশের ব্যাটিং ব্যর্থতার বিষয়টি।
ব্যাটারদের একের পর এক ব্যর্থতায় বোলারদের ওপর সবচেয়ে বেশি ভরসা থাকবে, আর সেখানে সবার আগে আসবে মারুফা আক্তারের নাম। নতুন বলে ভারতের ব্যাটারদের কঠিন পরীক্ষা নেওয়ার সামর্থ্য রাখেন এই পেসার। সুইং দিয়ে ব্যাটারদের নিয়মিতই বিপাকে ফেলছেন তিনি।
এশিয়ান গেমসের যে কয়েকটি ডিসিপ্লিনে বাংলাদেশ পদক আশা করছে, ক্রিকেট সেগুলোর একটি। বৃষ্টিবাধায় আজও খেলা না হলে র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকায় বাংলাদেশকে পেছনে ফেলে ফাইনালে উঠে যাবে ভারত।
আর্জেন্টিনার কোচ হিসেবে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রথমবারের মতো মুখ খুলেছেন লিওনেল স্কালোনি। দায়িত্বে থাকুন কিংবা না থাকুন, দলকে নিয়ে আবারও সাফল্যের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি। তবে আগের মতো শিরোপা জেতা যে সহজ হবে না, সেটিও স্বীকার করলেন তিনি।১২ ঘণ্টা আগে
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে চেলসিতে নেওয়ার আগ্রহ ছিল ক্লাবটির সাবেক মালিক টড বোহেলির। তবে তাঁর সেই পরিকল্পনায় বাধা হয়ে দাঁড়ান সে সময়ের কোচ টমাস টুখেল। পর্তুগিজ তারকাকে দলে নেওয়ার প্রস্তাবে একাধিকবার আপত্তি জানিয়েছিলেন জার্মান এই কোচ।১২ ঘণ্টা আগে
সৌদি ক্লাব আল তারাজির বিপক্ষে ফিফা আদালতে জয় পেয়েছেন মিসরীয় কোচ তামের আবদেল কাদের সাঈদ। তাঁর বকেয়া পারিশ্রমিকের পাশাপাশি সুইস আইন অনুযায়ী প্রাপ্য সুদও পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ক্লাবটিকে আর্থিক জরিমানাও করেছে আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন (ফিফা)।১২ ঘণ্টা আগে
ফ্রান্সের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবার দল দিয়েছেন জিনেদিন জিদান। এরপর থেকেই ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে দেশটির সংবাদমাধ্যমে। কিংবদন্তি ফুটবলারের দল ঘোষণাকে দিদিয়ের দেশম অধ্যায়ের পর এগিয়ে নেওয়ার ইঙ্গিত হিসেবে দেখছে ফ্রান্সের সংবাদমাধ্যম।১৩ ঘণ্টা আগে