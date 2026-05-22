ধোনির আইপিএল কি এভাবেই শেষ, কী বলছেন চেন্নাই অধিনায়ক

মহেন্দ্র সিং ধোনি খেলছেন কি খেলছেন না—এবারের আইপিএলে এমন খবর প্রকাশ হয়েছে অনেকবার। কখনো জানা গেছে, চোটে পড়েছেন বলে পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ফিট হলেই ফিরবেন আইপিএল ইতিহাসে যৌথ সর্বোচ্চ শিরোপাজয়ী অধিনায়ক। শেষ পর্যন্ত তাঁকে ছাড়াই শেষ হয়ে গেল চেন্নাই সুপার কিংসের আইপিএল পর্ব।
আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে গত রাতে গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে শুধু জিতলেই প্লে অফ নিশ্চিত হতো না চেন্নাই সুপার কিংসের। নেট রানরেটের পাশাপাশি পক্ষে আসতে হতো অন্য ম্যাচের ফলও। প্লে অফে উঠলে হয়তো ধোনিকে দেখা যেতে পারে—ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে এমন খবর গত কয়েক দিনে প্রকাশ হয়েছে অনেকবার। কিন্তু চেন্নাই আর সেই সুযোগ দিল কই। গুজরাটের কাছে ৮৯ রানে হেরে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায়ঘণ্টা বেজে গেল রুতুরাজ গায়কোয়াডের নেতৃত্বাধীন চেন্নাইয়ের।
৪৪ বছর বয়সী ধোনির আইপিএলটা এবার কাটল বসে। কয়েক মাস পর তিনি ৪৫ বছর পূর্ণ করবেন। ২০২৭ আইপিএল আসতে আসতে প্রায় ৪৬ হয়ে যাবে ধোনির। ৪৬ ছুঁই ছুঁই ভারতীয় এই কিংবদন্তিকে কি আগামী আইপিএলে দেখা যাবে—গায়কোয়াডকে গত রাতে এই প্রশ্নের স্পষ্ট কোনো জবাব দিতে পারেনি। চেন্নাইয়ের বর্তমান অধিনায়ক বলেন, ‘এটা আপনি আগামী বছরেই জানতে পারবেন। আমিও আগামী বছর জানতে পারব।’
ধোনির নেতৃত্বে ২০২৩ আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। কিন্তু পরের গল্পটা শুধুই হতাশার। ফাইনাল তো দূরে থাক, টানা তিন আইপিএলে প্লে-অফেই উঠতে পারেনি দলটি। যার মধ্যে ২০২৪ ও ২০২৬ সালে চেন্নাইকে নেতৃত্ব দিয়েছেন গায়কোয়াড। ধোনি গতবার চেন্নাইয়ের নেতৃত্বে থাকলেও ব্যাটিংয়ে নামতেন একেবারে শেষের দিকে। যদিও তাঁর কিছু কার্যকরী ইনিংস ছিল।
ধোনি এবারের আইপিএলে না থাকায় আক্ষেপ ঝরেছে গায়কোয়াডের কণ্ঠে। গতকাল গুজরাটের কাছে হারের পর হায়কোয়াড বলেন, ‘তাঁকে (ধোনি) না পাওয়া আমাদের জন্য খুবই বড় একটি ক্ষতি ছিল। তিনি এমনই একজন, যিনি বিশেষ করে শেষের ওভারগুলোতে এসে প্রতিপক্ষের মধ্যে ভয় ধরিয়ে দিতে পারতেন। শুধু উইকেটে টিকে থাকলেই ম্যাচের চিত্র বদলাতে পারতেন। এই মৌসুমে আমরা সত্যিই তাঁকে অনেক বেশি মিস করেছি। তবে আগামী মৌসুমে কী হবে, সেটা বলতে পারছি না।’
আইপিএল ইতিহাসে সর্বোচ্চ পাঁচবার করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ও চেন্নাই সুপার কিংস। মুম্বাইয়ের পাঁচ শিরোপা এসেছে রোহিত শর্মার নেতৃত্বে। চেন্নাইও পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ধোনির নেতৃত্বে। চিদাম্বরম স্টেডিয়াম তো বটেই, আইপিএলে যেকোনো ভেন্যুতেই চেন্নাইয়ের ম্যাচ হলে হলুদ জার্সি পরিচিত দর্শকদের উপস্থিতি থাকত বেশি। ধোনির পোস্টার হাতে অনেকে উল্লাস করতেন। এবার আর ভক্ত-সমর্থকদের সেই সুযোগ মিলল কই। আগামী আইপিএলেও ধোনির খেলা অনেকটাই অনিশ্চিত।
২৮ বছর তো একেবারে কম সময় নয়। ১৯৯৮ সালের সেই বিশ্বকাপে ফ্রান্সের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর অনেক কিছুই তো বদলে গেছে বিশ্ব ফুটবলে। ইতালির টানা তিনবার বিশ্বকাপ মিস করা, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়—এমন আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে। নরওয়ে এবার বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে ২৮ বছর পর।১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে ৮১ ম্যাচ খেলা ডুলির এশিয়ায় কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা আছে এক দশকের। তাঁর অধীনে ফিলিপাইন প্রথমবারের মতো নাম লেখায় এশিয়ান কাপে। এবার বাংলাদেশকেও একই মঞ্চে নিয়ে যেতে চান তিনি। আজকের পত্রিকাকে খুদে বার্তায় ডুলি বলেন, ‘ফিলিপাইনের মতো বাংলাদেশকে (এশিয়ান কাপে নিতে) সফল করতে আমি আশাবাদী। এতে ক২ ঘণ্টা আগে
মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, কলকাতা নাইট রাইডার্স, পাঞ্জাব কিংস—সবশেষ টানা তিন ম্যাচ জিতে প্লে অফ নিশ্চিত করেছে বিরাট কোহলি, রজত পাতিদার, ভুবনেশ্বর কুমারদের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। অন্যদিকে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ কখনো জিতছে, আবার কখনো হারছে। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় নিজেদের লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের বিপক্ষে সিলেট টেস্টে নাজমুল হোসেন শান্ত-লিটন দাসদের সঙ্গে মোহাম্মদ রিজওয়ানের তর্কযুদ্ধ সামাজিক মাধ্যমে এতটাই ছড়িয়ে পড়েছে যে দুই দলের কোচদেরও এ ব্যাপারে কথা বলতে হয়েছে। আলোচিত রিজওয়ান বাদ পড়লেন ঠিক তার পরের সিরিজেই।২ ঘণ্টা আগে