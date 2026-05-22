Ajker Patrika
ফুটবল

অভিনব উপায়ে দল ঘোষণা করল ২৮ বছর পর বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া নরওয়ে

ক্রীড়া ডেস্ক    
অভিনব উপায়ে দল ঘোষণা করল ২৮ বছর পর বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া নরওয়ে
বিশ্বকাপ ফুটবলের দল ঘোষণা করল নরওয়ে। ছবি: সংগৃহীত

২৮ বছর তো একেবারে কম সময় নয়। ১৯৯৮ সালের সেই বিশ্বকাপে ফ্রান্সের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর অনেক কিছুই তো বদলে গেছে বিশ্ব ফুটবলে। ইতালির টানা তিনবার বিশ্বকাপ মিস করা, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়—এমন আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে। নরওয়ে এবার বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে ২৮ বছর পর।

আর্লিং হালান্ড ও মার্টিন ওডেগার্ডের মতো তারকাদের নিয়ে গত রাতে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের জন্য ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে নরওয়ে। মার্কিন মুলুকে ফুটবল বিশ্বকাপের মহাযজ্ঞে নরওয়েকে নেতৃত্ব দেবেন ওডেগার্ড। সাধারণত সংবাদ সম্মেলন করে দল ঘোষণা করা হলেও ইউরোপের দলটি এখানেই আলাদা। এক্স হ্যান্ডলে ২ মিনিট ৪৪ সেকেন্ডের ভিডিওতে নরওয়ের দল ঘোষণার ভিডিওতে দেখা গেছে, রেডিও-টেপরেকর্ডার চালানোর পর বলছেন, ‘সবাই শুনুন। ২৮ বছর পর আমরা ফুটবল বিশ্বকাপে খেলতে যাচ্ছি। অনেক দীর্ঘ অপেক্ষা করেছি।’

নরওয়ের দল ঘোষণার ভিডিওতে কৃষককে লাঙল চাষ করতে দেখা গেছে। কেউ হয়তোবা রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছেন। শিশুরা পপকর্ণ, আইসক্রিম খেয়ে মজা করছে। অনেকে ফুটবল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ভিডিওর এক পর্যায়ে বলা হয়েছে, ‘এটাই আমাদের ফুটবল দল।’ এভাবে ‘নিশীথ সূর্যের দেশ’ নামে পরিচিত নরওয়ের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

অধিনায়ক ওডেগার্ডসহ মাঝমাঠে আছেন ৭ ফুটবলার। ফরোয়ার্ড লাইনেও আছেন ৭ ফুটবলার। হালান্ড, আলেক্সান্দার সরলথদের নেতৃত্ব দিতে হবে আক্রমণভাবে। রক্ষণভাগে আছেন ৯ ফুটবলার। আছেন তিন গোলরক্ষক ওরইয়ান হাসকিয়োল্ড নিলান্ড, এগিল সেলভিক, সান্ডার টাংভিক।

নরওয়ে এই নিয়ে চতুর্থ বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে। এর আগে ১৯৩৮, ১৯৯৪, ১৯৯৮—এই তিন বিশ্বকাপ খেলেছে তারা। হালান্ড-ওডেগার্ডদের হাত ধরে ২৮ বছর পর বিশ্বকাপে নরওয়ে বিশেষ কিছু করে দেখানোর লক্ষ্যেই নামছে।

১৭ জুন ইরাকের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে নরওয়ে। ২৩ ও ২৬ জুন সেনেগাল ও ফ্রান্সের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের শেষ দুই ম্যাচ খেলবেন হালান্ড-ওডেগার্ডরা। ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে হবে ৪৮ দলের ফুটবল বিশ্বকাপ।

নরওয়ের বিশ্বকাপ দল

গোলরক্ষক: ওরইয়ান হাসকিয়োল্ড নিলান্ড, এগিল সেলভিক, সান্ডার টাংভিক

রক্ষণভাগ: জুলিয়ান রিয়ারসন, মার্কুস হোমগ্রেন পেদারসেন, ডেভিড মোলার উলফে, ফ্রেডরিক বিয়ারকোন, ক্রিস্টোফার আয়ের, তোরবিয়র্ন হেগেম, লিও স্কিরি অস্টিগার্ড, সন্ড্রে লাঙ্গাস, হেনরিক ফালখেনার

মিডফিল্ডার: মার্টিন ওডেগার্ড, সান্ডার বের্গে, ফ্রেডরিক অউরসনেস, প্যাট্রিক বের্গ, ক্রিস্টিয়ান থর্সটভেডট, মর্টেন থরথবাই, থেলো আসগার্ড

আক্রমণভাগ: আর্লিং হালান্ড, আলেক্সান্দার সোরলথ, ইয়র্গেন স্ট্রান্ড লারসেন, আন্তোনিও নুসা, অস্কার বব, আন্দ্রেয়াস শেলদেরুপ, ইয়েন্স পেটার হাউগে

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্লিং হালান্ডফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৪ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে উত্তাল চট্টগ্রাম, ঘটনাস্থল ঘেরাও

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

গভীর রাতে পথে অসহায় জান্নাতি, থানায় আশ্রয় মেলেনি

পল্লবীর সেই শিশুর বাসায় প্রধানমন্ত্রী

চট্টগ্রামে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ: অভিযুক্তকে উদ্ধারে গিয়ে অবরুদ্ধ পুলিশ, টিয়ার শেল-সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

নবী (সা.) ও সাহাবিদের যুগে কোরবানির ঈদ

নবী (সা.) ও সাহাবিদের যুগে কোরবানির ঈদ

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

কম টাকায় বিশ্বভ্রমণ, বুদ্ধিমান পর্যটকের গোপন কৌশল

কম টাকায় বিশ্বভ্রমণ, বুদ্ধিমান পর্যটকের গোপন কৌশল

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

সম্পর্কিত

ধোনির আইপিএল কি এভাবেই শেষ, কী বলছেন চেন্নাই অধিনায়ক

ধোনির আইপিএল কি এভাবেই শেষ, কী বলছেন চেন্নাই অধিনায়ক

বাংলাদেশকে এশিয়ান কাপে খেলাতে চান নতুন কোচ

বাংলাদেশকে এশিয়ান কাপে খেলাতে চান নতুন কোচ

কোহলিদের জয়রথ কি থামাতে পারবে হায়দরাবাদ

কোহলিদের জয়রথ কি থামাতে পারবে হায়দরাবাদ

বাংলাদেশ সিরিজের পর বাদ রিজওয়ান

বাংলাদেশ সিরিজের পর বাদ রিজওয়ান