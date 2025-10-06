আজ দেশের ক্রিকেটের বিতর্কিত নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ক্রিকেটের ইতিহাসে সবচেয়ে নাটকীয় আর বিতর্কিত এক নির্বাচনই যেন হতে যাচ্ছে আজ। বিসিবির পরিচালক পদে একের পর এক প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার, নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা, কোর্ট-কাচারি—একেকটি নাটকীয় মোড় পেরিয়ে হতে যাচ্ছে আলোচিত নির্বাচন। দেশের ‘হোম অব ক্রিকেট’ ছেয়ে যাওয়া প্রার্থীদের ব্যানার দেখে একটা আমেজ এলেও নির্বাচন নিয়ে সংশয় যেন কিছুতেই কাটে না। শেষ হয়েও যে নির্বাচন নাটক শেষ হয় না!
বিসিবির নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী রাজধানীর পাঁচ তারা হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে আজ সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে ভোট গ্রহণ। তিন ক্যাটাগরি থেকেই হবে নির্বাচন। সন্ধ্যা ৬টায় ফল ঘোষণা, সাড়ে ৭টায় সভাপতি ও সহসভাপতি নির্বাচন। রাত ৯টার মধ্যেই পুরো প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার কথা।
গত এক মাসে বিসিবি নির্বাচন ঘিরে যা ঘটেছে, তা সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হার মানাবে। প্রার্থী হওয়ার শেষ সময় পেরোনোর পরই দেখা গেল, অনেক হেভিওয়েট প্রার্থী নির্বাচনী লড়াইয়ে নাম লিখিয়েও শেষ মুহূর্তে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিলেন। আবার কেউ কেউ ঘোষণা দিলেন, ব্যালটে নাম থাকলেও নির্বাচিত হলে বোর্ডে যোগ দেবেন না। শুরুতে জমজমাট প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস মিললেও ধীরে ধীরে সেটা কমে গেছে। নির্বাচনের গতিপথেই পরিষ্কার আমিনুল ইসলাম বুলবুলই আবার হতে যাচ্ছেন বিসিবির সভাপতি।
বিসিবির প্রশাসনিক অনেক বিষয়ই আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। তবে এবার নির্বাচন ঘিরে যতবার আদালতপাড়ায় যেতে হয়েছে সংগঠকদের, এটা বিরল ঘটনা। বিশেষ করে ১৫ ক্লাবের কাউন্সিলরশিপ নিয়ে যা হলো, সেটিও বিরল। সব ক্লাবের ভোটাধিকার বহাল থাকবে। মামলাগুলোর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে হাইকোর্ট বিভাগে। আপিল বিভাগ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, নির্বাচনে আর কোনো বাধা নেই।
বিসিবি নির্বাচন হয় মূলত তিনটি ক্যাটাগরিতে। ক্যাটাগরি-১ হচ্ছে আঞ্চলিক ও জেলা ক্রিকেট সংস্থা। এই ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত হন ১০ পরিচালক। ১০ পরিচালকের ছয়জন প্রার্থীই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হচ্ছেন। খুলনা থেকে পরিচালক হয়েছেন জুলফিকার আলী খান ও জাতীয় দলের সাবেক নির্বাচক আবদুর রাজ্জাক। চট্টগ্রাম বিভাগ থেকেও দুই পরিচালক শিল্পী আসিফ আকবর ও আহসান ইকবাল চৌধুরী। সিলেট বিভাগ থেকে পরিচালক হচ্ছেন রাহাত শামস। বরিশাল বিভাগে পরিচালক হয়েছেন শাখাওয়াত হোসেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার কথা ছিল ঢাকা বিভাগের আমিনুল ইসলাম বুলবুল, নাজমুল আবেদীন ফাহিম ও এস এম আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদুয়ানের মধ্যে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় চলে যাওয়ার রেদুয়ান বর্জন করেছেন নির্বাচন। এখানে বুলবুল-ফাহিমের মধ্যে নির্বাচিত হওয়া নিশ্চিতই বলা যায়। রাজশাহী বিভাগ থেকে হাসিবুল আলম সরে যাওয়ায় সেখানেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হচ্ছেন দুজন।
ক্যাটাগরি-২ থেকে ১২ পদের বিপরীতে প্রার্থী ১৭ জন। এখান থেকে নির্বাচন বর্জন করেছেন লুতফর রহমান। আর ক্যাটাগরি-৩ থেকে এক পরিচালক পদের বিপরীতে আছেন দুজন—সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলট ও কোয়াবের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত পাল।
এবারের নির্বাচনকে দেখা হচ্ছিল সরকার বনাম বিএনপির লড়াই হিসেবে। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টার সমর্থন বর্তমান সভাপতি বুলবুলের দিকে। বিএনপির আশীর্বাদ নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল। জটিল হিসাব-নিকাশ মিলিয়ে নির্বাচনের ময়দান গরম করেও রণে ভঙ্গ দেন তামিম, প্রত্যাহার করে নেন নিজের প্রার্থিতা। বিসিবির নির্বাচনের মোড়কে সরকার বনাম বিএনপির এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা রূপ নিল একপেশে লড়াইয়ে। সঙ্গে দুই পক্ষের মধ্য একটা বিভেদরেখাও যেন স্পষ্ট হয়েছে।
ভোটারদের থাকার জন্য বনানীর একটি পাঁচতারা হোটেলে ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করেনি কতজন সেখানে অবস্থান করছেন। গুঞ্জন আছে, অনেক ভোটার ইতিমধ্যে ই-ব্যালটে ভোট দিয়েছেন।
নাজমুল হাসান পাপনদের সময়ে বিসিবিতে যে একতরফা, প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচন দেখা গেছে; সেটি থেকে বেরিয়ে এবার অন্তত একটা গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চেয়েছিল দেশের ক্রিকেট। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল উল্টো। মনোনয়ন প্রত্যাহার, আইনি জটিলতা, রাজনৈতিক বিভাজন—পুরো নির্বাচনটা প্রশ্নবিদ্ধ আর বিতর্কিত করতে আর কী লাগে! নতুন কোনো নাটকীয় ঘটনা যদি না ঘটে আর নির্বাচন আজ ঠিকঠাক হলেও ভবিষ্যতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদ তার মেয়াদ শেষ করতে পারবে কি না, সে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।
