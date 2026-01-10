বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাননি, কী বলছেন হাসান মাহমুদ

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য সম্প্রতি দল দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সে দলে জায়গা হয়নি হাসান মাহমুদের। তাতে অবশ্য আক্ষেপ নেই এই পেসারের। বরং নিজের কাজেই পূর্ণ মনোযোগ দিচ্ছেন হাসান।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) চলতি পর্বে দারুণ ছন্দে আছেন হাসান। নোয়াখালীর এক্সপ্রেসের হয়ে ধারাবাহিকভাবে দারুণ বোলিং করে যাচ্ছেন। ৭ ম্যাচে তাঁর শিকার ১২ উইকেট। উইকেটশিকারীদের তালিকার দুইয়ে আছেন তিনি। ওভারপ্রতি দিয়েছেন ৬.০৪ রান। সবশেষ ম্যাচে গতকাল রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে ২৬ রানে নেন ৪ উইকেট। হাসানের দুর্দান্ত বোলিংয়েই বিপিএলে নিজেদের প্রথম জয় তুলে নিয়েছে নোয়াখালী। রংপুরকে ৯ রানে হারিয়েছে তারা। দারুণ বোলিংয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন হাসান।
বাংলাদেশের হয়ে হাসান সবশেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন গত বছরের জুনে, লাহোরে পাকিস্তানের বিপক্ষে। বিপিএলে যেভাবে বোলিং করে যাচ্ছেন তাতে একটু দেরিতে বাছাই করা হলে বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাওয়ার ভালো সম্ভাবনা থাকত হাসানের। তবে বিষয়টি নিয়ে না ভাবছেন না এই বোলার।
হাসান বলেন, ‘যেভাবে আছে আলহামদুলিল্লাহ। আমি চেষ্টা করছি নিজের কাজটা করে যেতে। আমার কাজ হলো ভালো বল করে যাওয়া। বাকিটা কী হবে না হবে সেসব নিয়ে চিন্তা করছি না আপাতত।’
প্রথমবারের মতো বিপিএল খেলতে এসে টানা ৬ হারের পর জয়ের মুখ দেখেছে নোয়াখালী। সামনের ম্যাচগুলোতেও দর্শকদের খুশি করতে চান হাসান। তিনি বলেন, ‘ম্যাচ হেরে গেলে সবারই খারাপ লাগে। প্রথম ম্যাচ থেকেই দর্শকেরা আমাদের সমর্থন করছে। মাঠে এসে আমাদেরকে সমর্থন করে যাচ্ছে। ম্যাচ হারায় সবাই কষ্ট পেয়েছেন। আমি বলব যেন আমাদেরকে একইভাবে সমর্থন করতে পারেন। যেন পরের ম্যাচগুলোতেও জয় উপহার দিতে পারি।’
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য সম্প্রতি দল দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সে দলে জায়গা হয়নি হাসান মাহমুদের। তাতে অবশ্য আক্ষেপ নেই এই পেসারের। বরং নিজের কাজেই পূর্ণ মনোযোগ দিচ্ছেন হাসান।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) চলতি পর্বে দারুণ ছন্দে আছেন হাসান। নোয়াখালীর এক্সপ্রেসের হয়ে ধারাবাহিকভাবে দারুণ বোলিং করে যাচ্ছেন। ৭ ম্যাচে তাঁর শিকার ১২ উইকেট। উইকেটশিকারীদের তালিকার দুইয়ে আছেন তিনি। ওভারপ্রতি দিয়েছেন ৬.০৪ রান। সবশেষ ম্যাচে গতকাল রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে ২৬ রানে নেন ৪ উইকেট। হাসানের দুর্দান্ত বোলিংয়েই বিপিএলে নিজেদের প্রথম জয় তুলে নিয়েছে নোয়াখালী। রংপুরকে ৯ রানে হারিয়েছে তারা। দারুণ বোলিংয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন হাসান।
বাংলাদেশের হয়ে হাসান সবশেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন গত বছরের জুনে, লাহোরে পাকিস্তানের বিপক্ষে। বিপিএলে যেভাবে বোলিং করে যাচ্ছেন তাতে একটু দেরিতে বাছাই করা হলে বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাওয়ার ভালো সম্ভাবনা থাকত হাসানের। তবে বিষয়টি নিয়ে না ভাবছেন না এই বোলার।
হাসান বলেন, ‘যেভাবে আছে আলহামদুলিল্লাহ। আমি চেষ্টা করছি নিজের কাজটা করে যেতে। আমার কাজ হলো ভালো বল করে যাওয়া। বাকিটা কী হবে না হবে সেসব নিয়ে চিন্তা করছি না আপাতত।’
প্রথমবারের মতো বিপিএল খেলতে এসে টানা ৬ হারের পর জয়ের মুখ দেখেছে নোয়াখালী। সামনের ম্যাচগুলোতেও দর্শকদের খুশি করতে চান হাসান। তিনি বলেন, ‘ম্যাচ হেরে গেলে সবারই খারাপ লাগে। প্রথম ম্যাচ থেকেই দর্শকেরা আমাদের সমর্থন করছে। মাঠে এসে আমাদেরকে সমর্থন করে যাচ্ছে। ম্যাচ হারায় সবাই কষ্ট পেয়েছেন। আমি বলব যেন আমাদেরকে একইভাবে সমর্থন করতে পারেন। যেন পরের ম্যাচগুলোতেও জয় উপহার দিতে পারি।’
আফ্রিকান কাপ অব নেশনসের (আফকন) সেমিফাইনালের অপেক্ষা ফুরাল মরক্কোর। শুক্রবার দিবাগত রাতে কোয়ার্টার ফাইনালে ক্যামেরুনকে ২-০ গোলে হারিয়ে শেষ চারে পৌঁছে গেছে মরক্কানরা। এর মাধ্যমে ২২ বছর পর আফ্রিকার শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চের সেমিফাইনালে পা রাখল দলটি।১ ঘণ্টা আগে
ঘনিয়ে আসছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এক মাসেরও কম সময় বাকি। এই সময়ে দল নিয়ে কোথায় বিশ্লেষণ হবে, সেখানে উদ্বেগ, চিন্তা ও আলোচনা বাংলাদেশের অংশগ্রহণের অনিশ্চয়তা নিয়ে।১৩ ঘণ্টা আগে
প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) খেলতে এসে খুবই বাজে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল নোয়াখালী এক্সপ্রেস। টানা ৬ হারে খাদের কিনারার পৌঁছে যায় তারা। অবশেষে বিপিএলে প্রথম জয়ের দেখা পেল নোয়াখালী। আজ দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে রংপুর রাইডার্সকে ৯ রানে হারিয়েছে হায়দার আলীর দল।১৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আয় ঠিক কোথা থেকে আসে এনিয়ে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল বিশ্বকাপ ইস্যু নিয়ে কথা বলার সময় বলেন, ‘আমাদের ৯০-৯৫ শতাংশ রাজস্ব কিন্তু আইসিসি থেকে আসে, তাই সবকিছু বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।’১৪ ঘণ্টা আগে