সাকিবের সঙ্গে তুলনা কেন বারবার হচ্ছে, বুঝতে পারেন না তাইজুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
তাইজুল ইসলামের অফ স্টাম্প বরাবর রিভার্স সুইপ করেছেন ম্যাথু হামফ্রিজ। ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ডাইভ দিয়ে ক্যাচ ধরেছেন সৈয়দ খালেদ আহমেদ। তাতে আয়ারল্যান্ডের ইনিংস শেষ হওয়ার পাশাপাশি সাকিব আল হাসানের সঙ্গে রেকর্ড বইয়ে নাম উঠে গেছে তাইজুলের। মিরপুরে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে তাইজুলের কাছে সাকিবের প্রশ্ন এসেছে বারবার।
২৪৬ উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের জার্সিতে টেস্টে যৌথভাবে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী এখন সাকিব ও তাইজুল। আজ সাকিবের রেকর্ডে ভাগ বসানোর পরই যে তাঁর সঙ্গে তাইজুলের তুলনা প্রথমবারের মতো হচ্ছে, ব্যাপারটা তা নয়। সাকিব-তাইজুলের তুলনা চলছে অনেক দিন ধরেই। মিরপুরে আজ বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে তাইজুল আসার পর সাকিবের রেকর্ডের প্রসঙ্গ এসেছে। তাইজুল বলেন, ‘তাইজুল তো তাইজুলের জায়গাতেই আছে। এখন এই প্রশ্নগুলো আমার কাছে বারবার আসে কী কারণে, এটা আমিও জানি না। কারণ, আমাদের আগে যাঁরা সিনিয়র ভাইয়েরা ছিলেন, যাঁরা আমাদের সঙ্গে অনেক দিন খেলছেন, আপনি যখন সিনিয়র ক্রিকেটার হবেন, আসলে দলকে টিমকে দেওয়ার জন্য অনেক কিছু থাকে। সেটা হলো জুনিয়রদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন বা সিনিয়রদের একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলতে পারেন। আসলে এতে জুনিয়রদের অনেক উপকার হয়।’
২০১৪ সালে অভিষেকের পর তাইজুল এখন পর্যন্ত খেলেছেন ৫৭ টেস্ট। যার মধ্যে সাকিব-তাইজুল এক সঙ্গে খেলেছেন ২৬ টেস্ট। এই ২৬ টেস্টে তাইজুল পেয়েছেন ৯৪ উইকেট। তবে ২০১৭ সালের পর থেকে সাকিব টেস্টে অনিয়মিত হয়ে পড়েছেন। ২০১৭ থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ৬১ টেস্টের মধ্যে ২৭ ম্যাচে একাদশে ছিলেন সাকিব। সবশেষ ২০২৪ সালে ভারতের বিপক্ষে কানপুর টেস্টের পর বাংলাদেশের জার্সিতে এই তারকা অলরাউন্ডারকে আর দেখাই যায়নি।
একটা সময় সাকিব যে ক্রিকেটের তিন সংস্করণেই বিশ্বের এক নম্বর অলরাউন্ডার ছিলেন, সেটা আজ মনে করিয়ে দিয়েছেন তাইজুল। মিরপুরে দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শেষে তাইজুল বলেন, ‘আপনি যখন জাতীয় দলে খেলবেন, তখন আপনাকে সব সময় পারফর্ম করতে হবে। এটা হচ্ছে পারফরম্যান্সের জায়গা। সাকিব ভাই যত দিন ছিলেন, বাংলাদেশ দলকে অনেক কিছু দিয়েছেন এবং তিনি অনেক দিন বিশ্বের এক নম্বরে ছিলেন। আসলে একটা মানুষ তো এক নম্বর স্থানে এমনি এমনি উঠতে পারেন না। অবশ্যই তাঁর মধ্যে তেমন কিছু ছিল। সেরকম গুণ ছিল।’
তামিম ইকবাল, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। মাশরাফি বিন মর্তুজা ২০২০ সালের পর আর বাংলাদেশের জার্সিতে খেলেননি। সাকিব সবশেষ খেলেছেন গত বছরের অক্টোবরে। মুশফিকুর রহিম শুধু টেস্টই খেলছেন। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে মুশফিকের পর অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের কথা বললে তাইজুল, মুমিনুল এগিয়ে থাকবেন। মুশফিক খেলছেন শততম টেস্ট। মুমিনুল, তাইজুলের এটা ৭৫ ও ৫৭ টেস্ট।
তাইজুলের মতে টিকে থাকতে হলে পারফর্ম করতে হবে। সাকিব-মুশফিকদের প্রসঙ্গ এনে তাইজুল আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘আমার কাছে মনে হয় যে সাকিব ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা এই জিনিসটা পেয়েছি যে আমাদের যারা জুনিয়র এসেছে বা যারা অনেকদিন ধরে খেলছে, তাদের কাছ থেকে অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা পেয়েছে। সাকিব ভাই, মুশফিক ভাই, তামিম ভাই, রিয়াদ ভাই যাঁরাই ছিলেন আরকি। যখন সবার সঙ্গে সবার বন্ধন ভালো থাকবে, দল ভালো থাকবে। আমার কাছে মনে হয় যে যাঁরা সিনিয়র ছিলেন, তাঁরাই কাজটা করছেন। একটা নাম তখনই উঠে আসবে, যখন আপনি পারফর্ম করবেন। আমার কাছে আসল ব্যাপার এটাই যে আমি পারফর্ম করছি। যখন পারফরম্যান্স থাকবে না, হয়তোবা আমার নামটাও আসবে না।’
টেস্টে সাকিবকে ছাড়িয়ে যেতে তাইজুলের দরকার কেবল ১ উইকেট। মিরপুর টেস্টেই তাইজুলের বাংলাদেশের পক্ষে টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ক্যারিয়ারে কত দূর যেতে চান, কত উইকেট পেতে চান, সে প্রসঙ্গে তাইজুল বলেন, ‘আসলে প্রত্যেকটা ক্রিকেটারের একটা লক্ষ্য থাকে যে আমি জাতীয় দলে খেলব। কিন্তু জাতীয় দলে খেলার পর কতদূর যাব, হয়তোবা অনেকের লক্ষ্য থাকে। তো আমার ব্যক্তিগতভাবে এমন লক্ষ্য ছিল না যে এখানে শেষ করব বা এই পর্যন্ত যাব। চেষ্টা করব যত দূর যেতে পারি। অনেক দূর পর্যন্ত খেলব, এরকম স্বপ্ন তো সবারই থাকে। আমাকে যদি আল্লাহ ৭০০ উইকেট দেন, ৭০০ টাই চাইব ইনশা আল্লাহ।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ক্রীড়া ডেস্ক
মিরপুরে গত মাসে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজে কালো মাটির উইকেট নিয়ে সমালোচনা তো কম হয়নি। সেই সিরিজে ব্যাটারদের রানের জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এক মাস পর সেই মিরপুরেই যখন টেস্ট খেলছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড, তখন দেখা যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র। সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের ফল পেতে অপেক্ষা করতে হবে শেষ দিন পর্যন্ত।
সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে আয়ারল্যান্ডকে ইনিংস ও ৪৭ রানে হারিয়েছিল নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। চার দিনে শেষ হওয়া টেস্ট জিতে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। মিরপুরে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট পাঁচ দিনে গড়ালেও শান্তর দলের জয় কেবল সময়ের অপেক্ষা। দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেটে ১৭৬ রানে চতুর্থ দিনের খেলা শেষ করেছে আয়ারল্যান্ড। সফরকারীদের জিততে এখনো ৩৩৩ রান করতে হবে।
২০১৮ সালে মিরপুরে টেস্টে জিম্বাবুয়েকে ২১৮ রানে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। সাত বছর আগের এই টেস্টের কথা উল্লেখ করার কারণ একটাই। এই একবারই পাঁচ দিনে গড়িয়েছে মিরপুর টেস্ট ও বাংলাদেশ জিতেছে। আগামীকাল দ্বিতীয়বারের মতো ঘটতে যাচ্ছে এমন ঘটনা।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৭ ওভারে ১ উইকেটে ১৫৬ রানে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করে বাংলাদেশ। দিনের খেলা শুরুর চতুর্থ ওভারেই উইকেট হারায় স্বাগতিকেরা। ৪১তম ওভারের দ্বিতীয় বলে সাদমান ইসলামকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন আইরিশ স্পিনার অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন। ১১৯ বলে ৭ চারে করেন ৭৮ রান। তাতে ভেঙে যায় দ্বিতীয় উইকেটে সাদমান-মুমিনুলের ৫৪ রানের জুটি। চার নম্বরে নেমে বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ফিরেছেন ১ রানে।
দ্রুত ২ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ৪১.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১৭৪ রান। পাঁচ নম্বরে নামেন বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসে প্রথম শততম টেস্ট খেলতে নামা মুশফিক। ১৬ রানেই তিনি আউট হতে পারতেন। ৪৯তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ম্যাকব্রাইনকে স্লগ সুইপ করতে যান মুশফিক। ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগে সহজ ক্যাচ হাতছাড়া করেন ক্যাড কারমাইকেল।
১৬ রানে জীবন পাওয়া মুশফিক করেছেন ৫৩ রান। চতুর্থ উইকেটে মুমিনুল-মুশফিক গড়েন ১৬৭ বলে ১২৩ রানের জুটি। ৬৯তম ওভারের শেষ বলে মুমিনুলকে (৮৭) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন আয়ারল্যান্ডের লেগ স্পিনার গ্যাভিন হোয়ে। ৬৯ ওভারে ৪ উইকেটে ২৯৭ রানে পরিণত হওয়া বাংলাদেশ তখনই ইনিংস ঘোষণা করেছে। ২১১ রানের লিডসহ বাংলাদেশের স্কোর হয়েছে ৫০৮ রান।
৫০৯ রানের লক্ষ্যে নেমে ৭.৫ ওভারে ২৬ রানে ২ উইকেটে পরিণত হয় আয়ারল্যান্ড। দুই ওপেনার অ্যান্ড্রু বলবার্নি (১৩) ও পল স্টার্লিংকে (৯) ফেরান তাইজুল ইসলাম। তৃতীয় উইকেটে ৬৮ বলে ৫১ রানের জুটি গড়েন হ্যারি টেক্টর ও ক্যাড কারমাইকেল। ২০তম ওভারের প্রথম বলে কারমাইকেলকে (১৯) জুটি ভাঙেন হাসান মুরাদ।
৭৭ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর ব্যাটিংয়ে নামেন কার্টিস ক্যাম্ফার। চতুর্থ উইকেটে ৮৫ বলে ৪১ রানের জুটি গড়েন টেক্টর-কাম্ফার। ফিফটি করা টেক্টরকে (৫০) ফিরিয়ে এই জুটিও ভাঙেন হাসান মুরাদ। এরপর প্রথাগত টেস্ট মেজাজে খেলতে গিয়ে ৪৯.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১৬৩ রানে পরিণত হয় আয়ারল্যান্ড।
চতুর্থ দিনের শেষ ২৫ বল সাবধানে পার করেছেন ক্যাম্ফার ও অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন। ক্যাম্ফার ৩৪ ও ম্যাকব্রাইন ১১ রানে ব্যাটিং করছেন। তাইজুল নিয়েছেন ৩ উইকেট। হাসান মুরাদ ও সৈয়দ খালেদ আহমেদ নিয়েছেন ২ ও ১ উইকেট।
ক্রীড়া ডেস্ক
৬৭৩ রান, ৩২ উইকেট, ৮৪৭ বল—পরিসংখ্যানটা পার্থে দুই দিনে শেষ হওয়া অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের। ২৭ বল না হওয়ার আগে একেকটা উইকেট পতনই বলে দেয়, বোলাররা কতটা ছড়ি ঘুরিয়েছেন এই ম্যাচে। দুই দিনে শেষ হওয়া অ্যাশেজে ৮ উইকেটের বিশাল জয় তুলে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।
ইংল্যান্ডের আগুনে বোলিংয়ে প্রথম ইনিংসে ১৩২ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। যখন অজিরা রান তাড়া করতে নেমেছে, তখন লক্ষ্যটা ছিল প্রথম ইনিংসের চেয়েও ৭৩ রান বেশি। ম্যাচের চতুর্থ ইনিংসে এই রান তাড়া করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া পাল্টা বাজবল থিওরি প্রয়োগ করেছে ইংল্যান্ড। ১৭০ বলে ম্যাচ জিতে গেছে অজিরা। ব্যাটারদের বধ্যভূমিতে পরিণত হওয়া এই পিচে ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে অজিদের ৮ উইকেটের জয় এনে দিয়েছেন ট্রাভিস হেড।
২০৫ রানের লক্ষ্যে নেমে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলতে থাকে অস্ট্রেলিয়া।৬৯ বলে ৭৫ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন জেক ওয়েদার্যাল্ড ও ট্রাভিস হেড। ১২তম ওভারের তৃতীয় বলে ওয়েদার্যাল্ডকে (২৩) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ব্রাইডন কার্স।
ওয়েদার্যাল্ডের বিদায়ে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর হয়ে যায় ১১.৩ ওভারে ১ উইকেটে ৭৫ রান। তিন নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামা মারনাস লাবুশেন ২৪তম টেস্ট ফিফটি তুলে নিয়েছেন। হেডের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে ৯২ বলে ১১৭ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন লাবুশেন। এই জুটি গড়ার পথে দশম টেস্ট সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন হেড। এবার তিন অঙ্ক ছুঁতে তাঁর লেগেছে ৬৯ বল। ২৭তম ওভারের পঞ্চম বলে হেডকে ফিরিয়েছেন কার্স। ৮৩ বলে ১৬ চার ও ৪ ছক্কায় হেড করেছেন ১২৩ রান।
হেড আউট হওয়ার পর বাকি ১৩ রান করতে অস্ট্রেলিয়ার লেগেছে ৯ বল। ২৯তম ওভারের দ্বিতীয় বলে কার্সকে অফসাইডে ঠেলে সিঙ্গেল নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে জয়ের বন্দরে নিয়ে যান স্মিথ। ১১০ রানে ১০ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন মিচেল স্টার্ক। যার মধ্যে প্রথম ইনিংসেই নিয়েছেন ৭ উইকেট। টেস্টে এই নিয়ে ম্যাচে তিন বার ১০ উইকেট নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসার।
প্রথম ইনিংসে ৩৯ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৩ রানে আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করে অস্ট্রেলিয়া। মাত্র ৯ রান যোগ করতেই শেষ উইকেটটিও হারায় অজিরা। ৪৬তম ওভারের দ্বিতীয় বলে নাথান লায়নকে (৪) ফিরিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের ইতি টেনেছেন ব্রাইডন কার্স। ১৩২ রানে অজিরা গুটিয়ে গেলে ইংল্যান্ড পায় ৪০ রানের লিড। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬৪ রানে গুটিয়ে গেছে ইংলিশরা। অস্ট্রেলিয়ার স্কট বোল্যান্ড নিয়েছেন ৪ উইকেট। তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন স্টার্ক ও ব্রেন্ডন ডগেট। এর আগে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে ১৭২ রানে গুটিয়ে গেছে।
ক্রীড়া ডেস্ক
সামাজিক মাধ্যমে কদিন ধরেই একটা ভিডিও ভাইরাল। রিও ফার্দিনান্দের এক পডকাস্টে কথা বলেছেন সাদিও মানে। বিশেষ সেই সাক্ষাৎকারে অনেক কিছু নিয়েই মানে আলাপ-আলোচনা করেছেন। ফার্দিনান্দের সঙ্গে পডকাস্টে আলোচনায় বাংলাদেশিদের ভালোবাসা নিয়ে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন মানে।
ফার্দিনান্দের সঙ্গে মানের পডকাস্ট হয়েছে গত পরশু। মানের বিশেষ এই সাক্ষাৎকারের খণ্ডিত অংশ গত রাতে আইএলএমফিড নামে এক ফেসবুক পেজ থেকে পোস্ট করা হয়েছে। ভিডিওতে ৩৩ বছর বয়সী সেনেগালের তারকা ফরোয়ার্ড বলেন, ‘রমজানে এক দিন আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। কয়েকজন আমাকে বললেন, ‘এদিকে এসে খেয়ে যান’। আমি বললাম, ‘বন্ধু..’। আমার কাছে মনে হচ্ছিল অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে কী করে বসব। তাঁরা বললেন, ‘সমস্যা নেই।’ তাঁরা বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন। আমি তাদের সঙ্গে মজা করে বলছিলাম, ‘আমাকে চেনেন না। খেতে ডাকছেন যে।’
বাংলাদেশিদের এমন আপ্যায়ন কোথায়, কবে তিনি পেয়েছেন, সে ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলেননি মানে। রিও ফার্দিনান্দ পডকাস্টে মানের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন, ‘তাঁরা (বাংলাদেশি) কি তোমাকে সাদিও মানে মনে করেছিলেন নাকি অন্য কেউ?’ মানে উত্তরে তখন বলেন, ‘তারা আমাকে চিনতেনই না। সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে বাস করে ও একে অন্যকে সহায়তা করেন। এমন সংস্কৃতি আছে তাদের। এটা আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে।’
ক্লাব ফুটবল ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত ৬১২ ম্যাচ খেলেছেন মানে। সবচেয়ে বেশি ২৬৯ ম্যাচ খেলেছেন লিভারপুলের জার্সিতে। লিভারপুলের তারকা ফুটবলার মোহাম্মদ সালাহর সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মানে পুরোনো এক তথ্য প্রকাশ করেছেন। ফার্দিনান্দের পডকাস্টে মানে বলেন, ‘ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে আমি প্রায় যোগ দিয়েই ফেলেছিলাম। কিন্তু তৎকালীন কোচ ইউর্গেন ক্লপের কাছ থেকে একটা ফোন কলই সবকিছু বদলে দিয়েছিল। তাতেই লিভারপুলে গিয়েছিলাম। সালাহর প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মানসিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। একে অপরের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ছিল।’
মানেকে যে ক্লপ কল দিয়েছেন, সেই ক্লপও আর লিভারপুলে নেই। গত বছরের জুনে লিভারপুলের কোচ হয়েছেন আর্নে স্লট। ক্লপ ২০১৫ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত লিভারপুল কোচের দায়িত্ব ছিলেন। আর মানে ২০১৬ থেকে ২০২২ পর্যন্ত লিভারপুলে খেলেছেন। পরবর্তীতে বায়ার্ন মিউনিখে ২০২২ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত খেলার পর আল নাসরে চলে যান তিনি। আল নাসরের জার্সিতে ২০২৩ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ১০৮ ম্যাচ খেলেছেন। পর্তুগিজ তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেমন, সেটা নিয়েও ফার্দিনান্দের সঙ্গে পডকাস্টে কথাবার্তা বলেছেন মানে।
ক্রীড়া ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হলো না তো তাতে কী! কাতারের রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ ‘এ’-ভারত ‘এ’ দলের ম্যাচে কোনো অংশে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের চেয়ে কম রোমাঞ্চকর ছিল না। নানা নাটকীয়তার পর ম্যাচটি জিতে বাংলাদেশ কেটেছে ফাইনালের টিকিট। বাংলাদেশ-ভারত রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ নিয়ে রসিকতা করতে মোটেও ভুল করেননি রবিচন্দ্রন অশ্বিন।
কাতারের দোহার ওয়েস্ট এন্ড পার্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গতকাল নাটকীয়তার শুরু ভারতের ইনিংসের শেষ বলে। রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের প্রথম সেমিফাইনালে বাংলাদেশকে হারাতে ভারতের দরকার ছিল ৪ রান। শেষ বলে হার্শ দুবে লং অনে ঠেলে ৩ রান নিয়েছেন। দুবে যখন দ্বিতীয় রান নিচ্ছিলেন, তখন উইকেটরক্ষক আকবর আলী অফ স্টাম্প ভাঙতে গিয়ে ওভার থ্রো করে বসেন। সেই সুযোগে দুবে আরও ১ রান নিলে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচটি হয় টাই। সুপার ওভারে সুপার নাটকীয়তাপূর্ণ ম্যাচটি জিতে বাংলাদেশ উঠে গেছে ফাইনালে। ভারত ‘এ’ দলের হার নিয়ে আজ নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে অশ্বিন লিখেছেন, ‘‘যদি আপনি ভারত ‘এ’-বাংলাদেশ ‘এ’ দলের ম্যাচ গতকাল সন্ধ্যায় না দেখে থাকেন, দয়া করে দেখবেন। ধৈর্যের পরীক্ষা হয়ে যাবে।’’
সুপার ওভারের প্রথম বলে বাংলাদেশি পেসার রিপন মন্ডলকে রিভার্স স্কুপ করতে গিয়ে বোল্ড হয়ে যান ভারতীয় অধিনায়ক জিতেশ শর্মা। পরের বলে আশুতোষ শর্মা ফিরলে ভারত কোনো রান না করেই অলআউট হয়ে যায় সুপার ওভারে। সেই ১ রান তাড়া করে জিততে বাংলাদেশ একটা উইকেটও হারিয়েছে। সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়ার পর দায় নিজের কাঁধে নিয়েছেন জিতেশ। বাংলাদেশের কাছে হারের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘দারুণ খেলা হয়েছে। আমাদের জন্য ভালো একটা শিক্ষা এটা। আমি সব দায় নিচ্ছি। সিনিয়র হিসেবে আমার খেলা শেষ করা উচিত ছিল।’
১৯৫ রানের লক্ষ্যে বৈভব সূর্যবংশীর তাণ্ডবে ৩.৩ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ভারত করে ৫৩ রান। চতুর্থ ওভারের চতুর্থ বলে সূর্যবংশীকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন আবদুল গাফফার সাকলাইন। ১৫ বলে ২ চার ও ৪ ছক্কায় ৩৮ রান করেন সূর্যবংশী। আরেক ওপেনার প্রিয়াংশ আর্য্য করেন ২৩ বলে ৪৪ রান। অথচ সুপার ওভারে নেমেছেন জিতেশ, রামানদীপ ও আশুতোষ। বাংলাদেশের কাছে হারের পর জিতেশ বলেন, ‘সুপার ওভারে কারা ব্যাটিং করবে, সেটা আমার ও টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত ছিল।’
রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের প্রথম সেমিফাইনালে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় অধিনায়ক জিতেশ শর্মা। আগে ব্যাটিং পাওয়া বাংলাদেশ ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৯৪ রান করেছে। ১৯৫ রান তাড়া করতে নামা ভারতের মূল ম্যাচের ইনিংসে চারটি ক্যাচ মিস করেছে বাংলাদেশ। ৬ ও ১৬ রানে দু্ইবার জীবন পেয়েছেন জিতেশ। নেহাল ওয়াধেরা ও আশুতোষ শর্মার ক্যাচও একবার করে ফেলেছেন বাংলাদেশের ফিল্ডাররা। ভারতও ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৯৪ রান করেছে। পরবর্তীতে সুপার ওভারে নাটকীয়তায় জিতে যায় বাংলাদেশ। পর্যন্ত নাটকীয়তায় ঠাসা ম্যাচটি জিতে যায় আকবর আলীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।দোহার ওয়েস্ট এন্ড পার্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগামীকাল ফাইনালে পাকিস্তান শাহিনসের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।
