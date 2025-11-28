বাহ্যিক চেহারা দেখে কাউকে বিচার করবেন না, বাভুমা প্রসঙ্গে ভিলিয়ার্স

ক্রীড়া ডেস্ক
টেম্বা বাভুমার অধীনে টেস্টে দারুণ সময় পার করছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ১২ টেস্টে অপরাজিত তারা। ১১ জয়ের বিপরীতে বাকি ম্যাচটি ড্র করেছে। এমন রেকর্ডগড়া পরিসংখ্যান দেখে বাভুমার প্রশংসা না করে থাকতে পারলেন না এবি ডি ভিলিয়ার্স। সাবেক ক্রিকেটার মনে করেন, বাহ্যিক চেহারা দেখে কাউকে বিচার করা উচিত নয়।
টেস্ট অধিনায়কত্বের প্রথম ১২ ম্যাচে বাভুমার মতো বেশি জয় নেই আর কারও। তাঁর হাত ধরে গত জুনে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল জেতে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই সঙ্গে দীর্ঘ ২৭ বছরের শিরোপা খরা কাটায় দলটি। সেখানেই থেমে না থেকে বাভুমার নেতৃত্বে দারুণ সব জয় উপহার দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা।
শুরুর দিকে বাভুমার প্রতি আস্থা রাখতে পারছিলেন না ভিলিয়ার্স। কিন্তু তাঁর ধারণা বদলে দিতেও বেশি সময় নেননি বাভুমা। দলকে একের পর এক সাফল্য এনে দিয়ে এই ব্যাটার প্রমাণ করছেন তাঁর হাতে কতটা নিরাপদ দক্ষিণ আফ্রিকা। সবশেষ ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ভারতকে ধবলধোলাই করে বুঝালেন–দল নিয়ে আরও অনেক দূর যাওয়া বাকি তাঁর।
ভারতের সাবেক ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ইউটিউব চ্যানেলে ভিলিয়ার্স বলেন, ‘অসাধারণ নেতৃত্ব দিয়ে বাভুমা সবাইকে অবাক করেছে। সে অধিনায়ক হওয়ায় প্রথম কয়েক বছর আমি নিজেও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম। ওর উপর বিশ্বাস রাখব কি না বুঝতে পারছিলাম না। আসলে বাহ্যিক চেহারা দেখে কাউকে বিচার করা উচিত নয়। এখন বাভুমাকে নিয়ে বলতেই হচ্ছে। সে হয়তো গ্রায়েম স্মিথের মতো ভীতিকর নয়। দারুণ স্পোকেন কিংবা উচ্চ স্বরে কথা বলেন না। বাভুমা প্রমাণ করল ভিন্ন ধরনের অধিনায়কত্ব করেও সফল হওয়া সম্ভব।’
দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ধবলধোলাই হওয়ায় তোপের মুখে ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীর। তাঁর কোচিংয়ের ধরন নিয়ে ভিলিয়ার্সও প্রশ্ন তুললেন, ‘কোচ হিসেবে গম্ভীর কেমন সেটা আমি বলতে পারব না। আমি যতটুকু জানি ক্রিকেটার হিসেবে সে আবেগী ছিল। ড্রেসিংরুমেও এমন আচরণ করলে সেটা দলের জন্য সমস্যার কারণ। দলে আবেগপ্রবণ কোচ থাকলে সেটা ভালো কিছু বয়ে আনে না। তবে আমি নিশ্চিত নই কোচ হিসেবেও গম্ভীর ওইরকম কিনা।’
প্রথম ইনিংসের ব্যর্থতা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৭ দল। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন দিনের প্রথম ম্যাচে ভালো অবস্থানে আছেন আদ্রিতরা। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ২৪৮ রান এগিয়ে আছে স্বাগতিক দল। ফিফটি করে সেঞ্চুরির অপেক্ষায় আছেন জুনায়েদ হোসেন।
মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথম দিন একচেটিয়া দাপট দেখিয়েছেন দুই দলের বোলাররা। আগে ব্যাট করে ১২০ রান তোলে বাংলাদেশ। ৩৬ রান আসে আদ্রিতর ব্যাট থেকে। মো. রাকিবুল হোসেন ২০ এবং লরেন্স রয় ও জুনায়েদ করেন সমান ১৯ রান। ২৯ রানে ৪ উইকেট নেন মানিথা রাজাপাকশে। গিমহান মেন্ডিস ও হিমারু দিশান দুটি করে উইকেট নেন।
জবাবে মাহিনুজ্জামান মাহাবির, শাহিদুল ইসলাম শাহিদদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ১০২ রানে গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। সফরকারীদের হয়ে সর্বোচ্চ ২৭ রান করেন সানুল ভেরারত্নে। ২৪ রান এনে দেন দিশান। ২২ রানে ৩ ব্যাটারকে ফিরিয়ে বাংলাদেশের সেরা বোলার মাহাবির। আকাশ, নুবায়েত আলম ও শাহিদের শিকার দুটি করে উইকেট।
১৮ রানে এগিয়ে থেকে ব্যাট করতে নামা বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুটাও ভালো হয়নি। ২৮ রানে ২ উইকেট হারিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেন স্বাগতিকেরা। সব মিলিয়ে প্রথম দিন দুই দল মিলিয়ে ২২ উইকেট হারায়। দ্বিতীয় দিনের চিত্র ব্যতিক্রম ছিল। ৭০ রানে ৫ উইকেট হারানো বাংলাদেশ প্রতিরোধ গড়ে রাকিবুল, জুনায়েদ ও সৌরভ কর্মকারদের ব্যাটে। ৪১ রান করে ফিরে যান রাকিবুল। সৌরভ আউট হন ২৫ রান করে।
একপ্রান্ত আগলে রেখে দিনের খেলা শেষ করেছেন জুনায়েদ। ৪ চার ও ১ ছক্কায় ৮৭ রানে অপরাজিত আছেন তিনি। জুনায়েদের সঙ্গী নুবায়েত ১ রান নিয়ে শেষ দিন ব্যাট করতে নামবেন। বাংলাদেশের পতন হওয়া ৮ উইকেটের মধ্যে ছয়টাই নেন দিশান। ৮৩ রান খরচ করেন এই স্পিনার।
লম্বা সময় ধরে জাতীয় দলের বাইরে আছেন ইমরুল কায়েস। ঘরোয়া লিগে খেলে থাকেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। পেশাদার ক্রিকেটকে বিদায় না বলার আগেই এবার কোচিংয়ে নাম লেখালেন এই ৩৮ বছর বয়সী ক্রিকেটার।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২তম আসরের জন্য ব্যাটিং কোচ হিসেবে ইমরুলকে নিয়োগ দিয়েছে সিলেট টাইটান্স। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া বার্তায় দেশের উত্তর–পূর্বের ফ্র্যাঞ্চাইজিটি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
বিপিএলের সবশেষ আসরে বরিশালের হয়ে খেলেছেন ইমরুল। দেশের জনপ্রিয় টি–টোয়েন্টি টুর্নামেন্টটিতে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের হয়ে সবচেয়ে ভালো সময় পার করেছেন তিনি। অধিনায়ক হিসেবে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির হয়ে একাধিক শিরোপা জিতেছেন ইমরুল।
সব মিলিয়ে বিপিএলে পাঁচটি দলের হয়ে মোট ১১৫ ম্যাচ খেলেছেন ইমরুল। ১১৩ ইনিংস ব্যাটিংয়ে নেমে করেছেন ২৩৬৪ রান। স্ট্রাইকরেট ১১৭.৬৭। ফিফটি করেছেন ১১টি। ক্যারিয়ারের শেষদিকে এসে ইমরুল এখন বছরের বেশির ভাগ সময় অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন। সেখানে তাঁর একটা ক্রিকেট একাডেমি আছে। সিলেটের কোচিং প্যানেলে যোগ দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করলেন তিনি।
প্রধান কোচ হিসেবে সোহেল ইসলামকে নিয়োগ দিয়েছে সিলেট। এর আগে বিপিএলে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। এ ছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় দল ও ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে (ডিপিএল) কাজ করেছেন দেশের ক্রিকেটের এই পরিচিত মুখ। সোহেলের সহকারীর ভূমিকায় থাকছেন মাহমুদ ইমন। বিপিএলে সিলেট স্ট্রাইকার্সের হয়ে কাজ করেছেন তিনি।
সিলেটের পেস বোলিং কোচ হিসেবে থাকছেন সৈয়দ রাসেল। একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে আগেও বিপিএলে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক এই পেসারের। এনামুল হক জুনিয়রকে স্পিন বোলিং কোচের দায়িত্ব দিয়েছে সিলেট।
শুরুটা হলো ড্র দিয়ে। পরের দুই ম্যাচে জুটেছে হার, এর মধ্যে সর্বশেষটা আবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে। বাংলাদেশ ফুটবল লিগে হতাশার বৃত্তে থাকা আবাহনী লিমিটেড চতুর্থ ম্যাচে অবশেষে পেল প্রথম জয়ের দেখা। পুলিশ এফসিকে আজ ২-০ গোলে হারিয়েছে আকাশি-নীলরা। একই দিন আরামবাগ ক্রীড়া সংঘের বিপক্ষে ১-০ গোলের জয় পেয়েছে ফর্টিস এফসি।
কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ স্টেডিয়ামে আবাহনী ১০ জনের দলে পরিণত হলেও জিততে কোনো অসুবিধা হয়নি আবাহনীর। দুটি গোলই আসে প্রথমার্ধে। ২৫ মিনিটে স্পট কিক থেকে স্বাগতিকদের এগিয়ে দেন সুলেমান দিয়াবাতে। ডি বক্সে পড়ে গিয়ে পেনাল্টিটা অবশ্য তিনিই আদায় করে নেন।
এর আগে অবশ্য শুরুর একাদশ থেকে বাধ্য হয়ে দুটি পরিবর্তন আনতে হয় আবাহনী কোচ মারুফুল হককে। ইব্রাহিম হোসেনের জায়গায় পাপন সিংহ ও ব্রুনো মাতোসের জায়গায় এনামুল ইসলাম গাজীকে মাঠে নামান তিনি। ৪৩ মিনিটে গাজীর পা থেকেই ব্যবধান দ্বিগুণ করে আবাহনী। শেখ মোরসালিনের বাঁকানো ফ্রি কিক থেকে অসাধারণ এক ভলিতে বল জালে জড়ান এই মিডফিল্ডার।
বিরতির পর ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে পুলিশ। কিন্তু আবাহনীর রক্ষণ আর ভাঙতে পারেননি। ৯০ মিনিট শেষ হওয়ার পর যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে আবাহনীর আলমগীর মোল্লা দ্বিতীয় হলুদ কার্ড পাওয়ার মতো ফাউল করায় রেফারিকে বাধ্য হয়ে লাল কার্ডও বের করতে হয় পকেট থেকে। যদিও তা কোনো প্রভাব ফেলেনি আবাহনীর জয়ে। ৪ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ছয়ে উঠে এসেছে তারা। এক পয়েন্ট বেশি নিয়ে পাঁচে পুলিশ।
মানিকগঞ্জের শহীদ মিরাজ-তপন স্টেডিয়ামে ফর্টিসও জয়সূচক গোলটি পায় প্রথমার্ধে। ১৬ মিনিটে পা ওমর বাবুর ফ্রি কিকে জটলার মধ্য থেকে পা ছুঁইয়ে দলকে উচ্ছ্বাসে ভাসান রিয়াজ উদ্দিন সাগর। দ্বিতীয়ার্ধে আবাহনীর মতো ১০ জনের দলে পরিণত হয় ফর্টিস। ম্যাচের ৭৪ মিনিটে আরামবাগের শহীদুল ইসলামের মুখে কনুই দিয়ে আঘাত করে সরাসরি লালকার্ড দেখেন আতিকুর রহমান ফাহাদ। কিন্তু এক জন বেশি নিয়ে খেলেও আরামবাগ পারেনি আর ম্যাচে ফিরতে। ৪ ম্যাচে জয়হীন থেকে ১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের নয়ে আছে তারা। জয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ফর্টিস উঠে এসেছে টেবিলের তিনে। কাল ফুটবল লিগে রয়েছে তিনটি ম্যাচ। শীর্ষস্থান দখলের লড়াইয়ে রহমতগঞ্জের মুখোমুখি হবে বসুন্ধরা কিংস। ৭ পয়েন্ট নিয়ে দুই দলই যৌথভাবে রয়েছে শীর্ষে।
আগামী সপ্তাহে ওয়াশিংটনে ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র হবে। শেষ মুহূর্তে এসে বিশ্ব ফুটবলের ২৩তম আসরের ড্র বর্জন করেছে ইরান। আজ ইরানি ফুটবল ফেডারেশনের এক মুখপাত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ইরিনাকে ইরানি ফুটবল ফেডারেশনের মুখপাত্র বলেন, ‘আমরা ফিফাকে জানিয়েছি যে, আমাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে খেলাধুলার কোনো সম্পর্ক নেই। ইরানি প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বিশ্বকাপের ড্রয়ে অংশ নেবেন না।’
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথভাবে ২০২৬ বিশ্বকাপ আয়োজন করবে কানাডা ও মেক্সিকো। গত আগস্টে বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, ৫ ডিসেম্বর ওয়াশিংটনের কেনেডি সেন্টারে ড্র হবে। নিয়ম অনুযায়ী, বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দল হিসেবে ড্রয়ে উপস্থিত থাকার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য আবেদন করেছিলেন ইরানি ফুটবল ফেডারেশনের বেশ কয়েকজন সদস্য। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র।
ইরানি ক্রীড়া ওয়েবসাইট ভারজেশ থ্রি জানিয়েছে, ৫ ডিসেম্বর বিশ্বকাপ ড্রয়ে উপস্থিত থাকার জন্য ইরানের কোচ আমির ঘালেনোইসহ প্রতিনিধিদলের চার সদস্যকে ভিসা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে বেশির ভাগ সদস্য ভিসা পাননি। এই তালিকায় আছেন ইরানি ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মেহেদী তাজের নাম। যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক বলে নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। বলা বাহুল্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান চার দশকের বেশি সময় ধরে মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে।
ইরান ফুটবলের অভিভাবক সংস্থার প্রধান বলেন, ‘আমরা ফিফার প্রেসিডেন্ট (জিয়ান্নি) ইনফান্তিনোকে বলেছি যে, এটি সম্পূর্ণভাবে যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজনৈতিক অবস্থান। ফিফার উচিত তাদের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এই আচরণ থেকে বিরত থাকতে বলা।’
গত মার্চ মাসে ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করে ইরান। সপ্তমবারের মতো দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে অংশ নেবে এশিয়ার দেশটি। আগের ছয় আসরে একবারও নকআউট পর্বে পা রাখতে পারেনি তারা। কাতারে অনুষ্ঠিত ২০২২ বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ১-০ গোলে হেরে যায় ইরান।
