Ajker Patrika
ক্রিকেট

বাহ্যিক চেহারা দেখে কাউকে বিচার করবেন না, বাভুমা প্রসঙ্গে ভিলিয়ার্স

ক্রীড়া ডেস্ক    
টেম্বা বাভুমা। ছবি: এক্স
টেম্বা বাভুমা। ছবি: এক্স

টেম্বা বাভুমার অধীনে টেস্টে দারুণ সময় পার করছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ১২ টেস্টে অপরাজিত তারা। ১১ জয়ের বিপরীতে বাকি ম্যাচটি ড্র করেছে। এমন রেকর্ডগড়া পরিসংখ্যান দেখে বাভুমার প্রশংসা না করে থাকতে পারলেন না এবি ডি ভিলিয়ার্স। সাবেক ক্রিকেটার মনে করেন, বাহ্যিক চেহারা দেখে কাউকে বিচার করা উচিত নয়।

টেস্ট অধিনায়কত্বের প্রথম ১২ ম্যাচে বাভুমার মতো বেশি জয় নেই আর কারও। তাঁর হাত ধরে গত জুনে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল জেতে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই সঙ্গে দীর্ঘ ২৭ বছরের শিরোপা খরা কাটায় দলটি। সেখানেই থেমে না থেকে বাভুমার নেতৃত্বে দারুণ সব জয় উপহার দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

শুরুর দিকে বাভুমার প্রতি আস্থা রাখতে পারছিলেন না ভিলিয়ার্স। কিন্তু তাঁর ধারণা বদলে দিতেও বেশি সময় নেননি বাভুমা। দলকে একের পর এক সাফল্য এনে দিয়ে এই ব্যাটার প্রমাণ করছেন তাঁর হাতে কতটা নিরাপদ দক্ষিণ আফ্রিকা। সবশেষ ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ভারতকে ধবলধোলাই করে বুঝালেন–দল নিয়ে আরও অনেক দূর যাওয়া বাকি তাঁর।

ভারতের সাবেক ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ইউটিউব চ্যানেলে ভিলিয়ার্স বলেন, ‘অসাধারণ নেতৃত্ব দিয়ে বাভুমা সবাইকে অবাক করেছে। সে অধিনায়ক হওয়ায় প্রথম কয়েক বছর আমি নিজেও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম। ওর উপর বিশ্বাস রাখব কি না বুঝতে পারছিলাম না। আসলে বাহ্যিক চেহারা দেখে কাউকে বিচার করা উচিত নয়। এখন বাভুমাকে নিয়ে বলতেই হচ্ছে। সে হয়তো গ্রায়েম স্মিথের মতো ভীতিকর নয়। দারুণ স্পোকেন কিংবা উচ্চ স্বরে কথা বলেন না। বাভুমা প্রমাণ করল ভিন্ন ধরনের অধিনায়কত্ব করেও সফল হওয়া সম্ভব।’

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ধবলধোলাই হওয়ায় তোপের মুখে ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীর। তাঁর কোচিংয়ের ধরন নিয়ে ভিলিয়ার্সও প্রশ্ন তুললেন, ‘কোচ হিসেবে গম্ভীর কেমন সেটা আমি বলতে পারব না। আমি যতটুকু জানি ক্রিকেটার হিসেবে সে আবেগী ছিল। ড্রেসিংরুমেও এমন আচরণ করলে সেটা দলের জন্য সমস্যার কারণ। দলে আবেগপ্রবণ কোচ থাকলে সেটা ভালো কিছু বয়ে আনে না। তবে আমি নিশ্চিত নই কোচ হিসেবেও গম্ভীর ওইরকম কিনা।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মুখ ফিরিয়েছে বাংলাদেশ, পেঁয়াজ নিয়ে বিপাকে ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা

ইমরানকে সরানোর খেসারত: পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর নীরব অভ্যুত্থান, দেশ শাসনের নয়া মডেল

বন্ধুকে খুন করে রক্তমাখা কুড়াল হাতে থানায় হাজির যুবক

পাশে নেই মনোনয়নবঞ্চিতরা, বেকায়দায় দলীয় প্রার্থীরা

পশ্চিমবঙ্গে ২০ বছর আগে মেলায় নিখোঁজ, বাংলাদেশে রাস্তায় ভিক্ষা করতেন রাধিকা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জরায়ুহীন হয়ে জন্মেছিলেন, তাঁর হয়ে সন্তান জন্ম দিলেন প্রিয় বন্ধু

জরায়ুহীন হয়ে জন্মেছিলেন, তাঁর হয়ে সন্তান জন্ম দিলেন প্রিয় বন্ধু

৪০ লাখের পর নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে আরও ২০ লাখ দাবি

৪০ লাখের পর নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে আরও ২০ লাখ দাবি

মুখ ফিরিয়েছে বাংলাদেশ, পেঁয়াজ নিয়ে বিপাকে ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা

মুখ ফিরিয়েছে বাংলাদেশ, পেঁয়াজ নিয়ে বিপাকে ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা

ইমরানকে সরানোর খেসারত: পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর নীরব অভ্যুত্থান, দেশ শাসনের নয়া মডেল

ইমরানকে সরানোর খেসারত: পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর নীরব অভ্যুত্থান, দেশ শাসনের নয়া মডেল

ডায়াবেটিস রোগীদের ৬টি অপরিহার্য সঙ্গী

ডায়াবেটিস রোগীদের ৬টি অপরিহার্য সঙ্গী