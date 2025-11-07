হেনস্তার শিকার সব নারী ক্রিকেটারকে মুখ খোলার আহ্বান তামিমের

ক্রীড়া ডেস্ক
জাহানারা আলমের করা যৌন নিপীড়নের অভিযোগে টালমাটাল দেশের ক্রীড়াঙ্গন। তাতে টনক নড়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি)। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে সংস্থাটি। এরই মধ্যে হেনস্তার শিকার সব নারী ক্রিকেটারকে মুখ খোলার আহ্বান জানালেন তামিম ইকবাল।
এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক ও টিম ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম এবং বিসিবির নারী বিভাগের প্রয়াত সাবেক ইনচার্জ তৌহিদুর রহমানের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ আনেন জাহানারা। বিষয়টি নিয়ে গতকাল রাত থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিন্দার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে বিসিবির হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তামিম।
নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে তামিম লিখেছেন, ‘জাহানারা আলম যে অভিযোগগুলো তুলেছেন, সবগুলোই গুরুতর এবং সেসব সত্যি হলে তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়ার মতো নয়। শুধু একজন জাতীয় ক্রিকেটার বা সাবেক অধিনায়ক বলেই নয়, যেকোনো পর্যায়ের ক্রিকেটার হোক বা যেকোনো খেলার ক্রীড়াবিদ কিংবা যেকোনো নারী—কারও প্রতি এমন আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।’
দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি চেয়ে তামিম বলেন, ‘বিসিবি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বটে। তবে আমি মনে করি, এসব অভিযোগ খতিয়ে দেখতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কিংবা সরকারি পর্যায়ে একটি স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠন করা উচিত, যেখানে বিসিবি-সংশ্লিষ্ট কেউ থাকবেন না, যাতে বিন্দুমাত্র পক্ষপাতের সুযোগ না থাকে। যত দ্রুত সম্ভব এই কমিটি গঠন করা উচিত ও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপারটিকে দেখা উচিত। দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত শেষ করে দোষী যে-ই হোক, যার যতটুকু দায় থাকুক, উপযুক্ত ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। কয়েক দিন আগে জাতীয় দলের পরিবেশ নিয়েও জাহানারা কিছু অভিযোগ করেছেন, যা বিসিবি পরে উড়িয়ে দিয়েছে। একজন ক্রিকেটার যখন দল নিয়ে এত গুরুতর অভিযোগ করেন, সেসব অবশ্যই খতিয়ে দেখা উচিত। কিন্তু যাচাই না করে বিসিবি যেভাবে অতি দ্রুত উড়িয়ে দিয়েছে, কখনোই তা কাম্য নয়।’
জাহানারার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক বিচার না হলে সেটা দেশের ক্রিকেটের ক্ষতির কারণ হবে বলে মনে করেন তামিম, ‘জাহানারার অভিযাগের পর আরও বেশ কিছু ঘটনার কথা জানতে পারছি নানা মাধ্যমে। আমি প্রত্যেক নারী ক্রিকেটারকে অনুরোধ করব, যাঁরা নানা সময়ে এসব ঘটনার শিকার হয়েছেন, সেটা সরাসরি হোক বা আকারে-ইঙ্গিতে, যে কোনোভাবে হেনস্তার শিকার হয়েছেন, সবাই মুখ খুলবেন এবং সাহস নিয়ে এগিয়ে আসবেন। দেশের ক্রিকেট তথা ক্রীড়াঙ্গনের স্বার্থে, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে এটা প্রয়োজন। কথা দিচ্ছি, আমাকে ও আমাদেরকে আপনাদের পাশে পাবেন। জাহানারার অভিযোগগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ ব্যবস্থা যদি না নেওয়া যায়, যদি ন্যায়বিচার নিশ্চিত না করা যায়, তাহলে ভবিষ্যতে কোনো মেয়ে ক্রিকেট বা যেকোনো খেলায় আসতে ভয় পাবে, খেলাকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে পিছপা হবে। আমরা সেটা হতে দিতে পারি না।’
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগেই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন কেইন উইলিয়ামসন। এবার তিনি মিস করবেন সাদা বলের আরেক সংস্করণ। উইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলেও তাঁর জায়গা হলো না।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের জন্য গত রাতে ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট (এনজেডসি)। টি-টোয়েন্টির মতো ওয়ানডেতেও কিউইদের নেতৃত্ব দেবেন স্যান্টনার। তবে কুঁচকির চোট থেকে এখনো পুরোপুরি সেরে না ওঠায় ওয়ানডে সিরিজে তাঁকে নেয়নি এনজেডসি। ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি নেবেন নিউজিল্যান্ডের এই তারকা ক্রিকেটার।
উইন্ডিজ সিরিজ দিয়ে ওয়ানডেতে ফিরেছেন ম্যাট হেনরি। মাংসপেশির চোটের কারণে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের শেষ দুই ওয়ানডে খেলতে পারেননি। মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৯ ওভারে ৫৩ রানে নিয়েছিলেন ২ উইকেট। তিনি খেলছেন না ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চলমান টি-টোয়েন্টি সিরিজেও। উইন্ডিজ সিরিজ দিয়ে হেনরির পাশাপাশি ওয়ানডেতে ফিরেছেন আরেক কিউই পেসার কাইল জেমিসন। সবশেষ জেমিসন ওয়ানডে খেলেছেন এ বছরের মার্চে দুবাইয়ে ভারতের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে।
জেমিসনের পরিবর্তে ইংল্যান্ড সিরিজে খেলা ব্লেয়ার টিকনার জায়গা ধরে রেখেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজেও। ইংল্যান্ডকে কদিন আগে ওয়ানডে সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাইয়ে টিকনারের অবদান অপরিসীম। সিরিজে সর্বোচ্চ ৮ উইকেট ছিল তাঁরই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে পেস আক্রমণে জেমিসন, হেনরি, টিকনারদের সঙ্গে আছেন জ্যাকব ডাফি, জাকারি ফুক্স, নাথান স্মিথরা। যাঁদের মধ্যে স্মিথ পেস বোলিং অলরাউন্ডার। স্পিন আক্রমণে অধিনায়ক স্যান্টনারের সঙ্গে আছেন দুই স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার মাইকেল ব্রেসওয়েল ও রাচিন রবীন্দ্র।
অকল্যান্ডে গত ৫ ও ৬ নভেম্বর নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দুই টি-টোয়েন্টি। সিরিজের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি ৯, ১০ ও ১৩ নভেম্বর। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শুরু হবে ১৬ নভেম্বর। সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে মাঠে গড়াবে ১৯ ও ২২ নভেম্বর। ক্রাইস্টচার্চে ২ ডিসেম্বর শুরু হবে সিরিজের প্রথম টেস্ট। ওয়েলিংটনে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে ১০ ডিসেম্বর। তৃতীয় তথা শেষ টেস্টের ভেন্যু বে ওভালের মাউন্ট মঙ্গানুই। ১৮ ডিসেম্বর শুরু হবে এই টেস্ট।
বয়স যে শুধুই একটি সংখ্যা, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর চেয়ে জলজ্যান্ত উদাহরণ হয়তো এখানে আর কেউ নেই। ৪০ বছর বয়সে একের পর এক গোল ওলটপালট করে দিচ্ছেন রেকর্ড বইয়ের পাতা। কিন্তু তারকা ফুটবলারদের যে জ্বালা-যন্ত্রণার অন্ত নেই। একটু বাজে খেললেই সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয়ে যায় কড়া সমালোচনা।
২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ইউরোপ ছেড়ে মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমান রোনালদো। আল নাসরের জার্সিতে আড়াই বছরে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ১১৬ ম্যাচ খেলেছেন। গোলের পর গোল করে নাম লিখিয়েছেন রেকর্ড বইয়ে। তবে যখন গোলখরায় থাকেন, তখন নেটিজেনরা ধুয়ে দেন পর্তুগিজ এই ফরোয়ার্ডকে। পিয়ার্স মরগানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রোনালদো জানিয়েছেন, সৌদি প্রো লিগকে অনেকে ঠিকভাবে মূল্যায়ন করেন না। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড বলেন, ‘মানুষ যা খুশি তা-ই বলতে পারেন। আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু সংখ্যাগুলো তো মিথ্যা না। সৌদি লিগ নিয়ে নানা কথা বলেন। অথচ যারা কখনো এখানে আসেননি, কখনো খেলেননি, তারা কী করে বুঝবেন ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় খেলার কষ্ট। আমার মতে পর্তুগিজ লিগের চেয়ে সৌদি লিগ অনেক অনেক ভালো।’
আল নাসরের হয়ে আড়াই বছরের ক্যারিয়ারে কেবল ২০২৩ সালে আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়নস কাপ জিতেছেন রোনালদো। আর সৌদি প্রো লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কাছাকাছি হয়েও শিরোপা জিততে পারেনি রোনালদোর দল। বিভিন্ন টুর্নামেন্টে নকআউট পর্বে সৌদি ক্লাবটির বাদ পড়ার ঘটনা তো রয়েছেই। সৌদির ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় খেলতে যে কত কষ্ট হয়, সেটা সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। সৌদি লিগ বাদে ইউরোপের কোনো লিগে খেললেও নিজের সেরাটা দিতে পারতেন বলে দাবি তাঁর। রোনালদো বলেন, ‘বাজে একটি মৌসুমেও আল নাসর যখন কোনো ট্রফি জেতেনি, সে সময় আমার ২৫ গোল ছিল। প্রিমিয়ার লিগে খেললেও একই ভাবে গোল করতাম। ভালো দলে খেললে ৪০ বছর বয়সেও একই পারফর্ম করতাম।’
সড়ক দুর্ঘটনায় গত ৩ জুলাই না ফেরার দেশে চলে গেছেন দিয়োগো জোতা ও তাঁর ভাই আন্দ্রে। ২৮ বছর বয়সী জোতার মৃত্যুতে সামাজিক মাধ্যমে অনেকে শোকপ্রকাশ করেছিলেন। তবে তাঁর শেষকৃত্যে যাওয়া হয়নি রোনালদোর। কেন তখন যাননি, সেই ব্যাখ্যায় পিয়ার্স মরগানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোনালদো বলেন, ‘মানুষ অনেক সমালোচনা করে আমার। বিবেকের কাছে আপনি যখন ঠিক , তখন কারও কথা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে আর কখনোই আমি কবরস্থানে যাইনি। আমাকে যারা চেনেন, তারা ব্যাপারটা জানেন। যেখানেই যাই, সেখানেই ভিড় হয়। হইচই শুরু হয়ে যায়। সার্কাসের মতো অবস্থা।’
স্পোর্টিং সিপি, রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, জুভেন্টাস, আল নাসরসহ ক্লাব ক্যারিয়ারে ১০৬৪ ম্যাচ খেলেছেন রোনালদো। ৮০৩ গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করেছেন ২৫৮ গোলে। ২০২২ সালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের তৎকালীন কোচ এরিক টেন হাগের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ইউনাইটেড ছেড়ে আল নাসরে পাড়ি জমান রোনালদো। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডের সেটা ছিল ম্যান ইউতে দ্বিতীয় দফা। এর আগে ইংলিশ ক্লাবটিতে প্রথম দফা ২০০৩ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত খেলেছেন।
ভারতে সদ্য সমাপ্ত নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপটা বাংলাদেশের জন্য ভুলে যাওয়ার মতোই। বোলিংটা ভালো হলেও ব্যাটিং-ফিল্ডিংয়ে ব্যর্থতার কারণে টুর্নামেন্টে সাত নম্বরে থেকে শেষ করেছে নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। ভালো বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) বাংলাদেশের তিনটি ঘটনাকে সেরাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।
মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ২ নভেম্বর ভারতের ৫২ রানে জয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ। কিন্তু আইসিসির এই ইভেন্টের রেশ যে এখনো কাটেনি। সদ্য শেষ হওয়া এই টুর্নামেন্টের সেরা বোলিং নিয়ে আইসিসি গত রাতে নিজেদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে ৩ মিনিট ১০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। বাংলাদেশের তিনটার মধ্যে রাবেয়া খানের রয়েছে দুইটা চমৎকার বোলিং। অপরটি মারুফা আক্তারের। পাকিস্তানের বিপক্ষে ২ অক্টোবর কলম্বোর প্রেমাদাসায় তাঁর সেই দুর্দান্ত বোলিংয়ের প্রশংসা করেছেন লাসিথ মালিঙ্গা, মিতালি রাজরাও।
পাকিস্তানের ওমাইমা সোহেল ও মারুফা
কলম্বোতে দারুণ এক ইনসুইঙ্গারে পাকিস্তানি ওপেনার ওমাইমা সোহেলকে বোল্ড করেছেন মারুফা আক্তার। ইনিংসের পঞ্চম বলে ডিফেন্স করতে গিয়ে বোল্ড হয়ে সোহেল (০) রীতিমতো তাজ্জব বনে গেছেন। ধারাভাষ্যকক্ষে অ্যালান উইকিনস, নাসের হুসেইনদেরও প্রশংসা কুড়িয়েছেন মারুফা।
নিউজিল্যান্ডের অ্যামেলিয়া কার ও রাবেয়া
গুয়াহাটিতে নিউজিল্যান্ডের অ্যামেলিয়া কারকে বোল্ড করেন রাবেয়া খান। রাবেয়ার সোজা চলে আসা বল সরাসরি অফস্টাম্পে আঘাত হেনেছে।
দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যানেরি ডার্কসেন ও রাবেয়া
রাবেয়া যে দুটি বোল্ড আউট করেছেন, একে অপরের ‘কার্বন কপি’। এবার রাবেয়া বোল্ড করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যানেরি ডার্কসেনকে। বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচটি হয়েছে বিশাখাপত্তনমে।
টুর্নামেন্টের বোল্ড আউটগুলো আইসিসি গত রাতে যে ৩ মিনিট ১০ সেকেন্ডের ভিডিও প্রকাশ করেছে, সেটার শুরুতেই আছেন শ্রীলঙ্কার আইনোকা রনবীরা। জেমিমা রদ্রিগেজকে সোজা আর্ম ডেলিভারতে বোল্ড করেছেন রনবীরা। সহ আয়োজক শ্রীলঙ্কা অবশ্য সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি। আর এই রদ্রিগেজ সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১২৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে সেমিফাইনালে ভারতের রেকর্ড ৩৩৯ রান তাড়া করতে অবদান রেখেছেন।
আইসিসির সেরা বোলিংয়ের তালিকায় আছেন কারা
বোলার ব্যাটার
আইনোকা রনবীরা (শ্রীলঙ্কা) জেমিমা রদ্রিগেজ (ভারত)
আইনোকা রনবীরা (শ্রীলঙ্কা) জেমিমা রদ্রিগেজ (ভারত)
রাবেয়া খান (বাংলাদেশ) অ্যানেরি ডার্কসেন (দক্ষিণ আফ্রিকা)
রাবেয়া খান (বাংলাদেশ) অ্যামেলিয়া কার (নিউজিল্যান্ড)
অ্যামেলিয়া কার (নিউজিল্যান্ড) ফোব লিচফিল্ড (অস্ট্রেলিয়া)
লিনসে স্মিথ (ইংল্যান্ড) মারিজান কাপ (দক্ষিণ আফ্রিকা)
স্নেহ রানা (ভারত) মারিজান কাপ (দক্ষিণ আফ্রিকা)
স্নেহ রানা (ভারত) মারিজান কাপ (দক্ষিণ আফ্রিকা)
শার্লি ডিন (ইংল্যান্ড) ভিস্মি গুনারত্নে (শ্রীলঙ্কা)
নাসরা সান্ধু (পাকিস্তান) অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড (অস্ট্রেলিয়া)
মাসাবাতা ক্লাস (দক্ষিণ আফ্রিকা) হাসিনি পেরেরা (শ্রীলঙ্কা)
লরেন বেল (ইংল্যান্ড) ফোব লিচফিল্ড (অস্ট্রেলিয়া)
অ্যালানা কিং (অস্ট্রেলিয়া) নাডিন ডি ক্লার্ক (দক্ষিণ আফ্রিকা)
ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ২ নভেম্বর ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা যে দলই জিতত, তারাই প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হতো নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে। শেষ পর্যন্ত শিরোপা জিতেছে ভারত। তিন বার ফাইনালে ওঠে ঘরের মাঠে অবশেষে শিরোপাখরা কাটল ভারতের। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথমবার ফাইনালে উঠেও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আক্ষেপ নিয়েই শেষ হলো টুর্নামেন্ট।
ফয়সালাবাদের ইকবাল স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২ উইকেটের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জিতেছিল পাকিস্তান। একই মাঠে ওয়ানডেতে নেতৃত্বের অভিষেকটা আরও দারুণভাবে রাঙানোর সুযোগ গতকাল এসেছিল শাহিন শাহ আফ্রিদির কাছে। কিন্তু কথায় আছে ‘ক্যাচ মিস, ম্যাচ মিস’। বাজে ফিল্ডিংয়ের খেসারত দিয়ে ৮ উইকেটে হেরেছে পাকিস্তান।
২৭১ রানের লক্ষ্য তাড়া করে দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৯ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে সহজ জয় পেয়েছে পাকিস্তানের তিনটা ক্যাচ মিসের কারণে। লুহান ড্রে প্রিটোরিয়াসের রান যখন ১৮, তখন তাঁকে কট এন্ড বোল্ড করতে পারেননি নাসিম শাহ। তিনি আউট হয়েছেন ৪৬ রানে। আর ব্যক্তিগত ১৫ ও ৫৪ রানে জীবন পেয়েছেন কুইন্টন ডি কক ও টনি ডে জর্জি। যেখানে দশম ওভারের দ্বিতীয় বলে মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়রকে স্লগ করতে যান ডি কক। ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগ থেকে দৌড়ে এসে ক্যাচটা ধরেও তালুবন্দী করতে পারেননি মোহাম্মদ নাওয়াজ। ১৫ রানে বেঁচে যাওয়া ডি কক ১২৩ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন। ২২তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি করে জিতেছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।
দক্ষিণ আফ্রিকার তিন টপ অর্ডার ব্যাটারের ক্যাচ মিসই যে পাকিস্তানকে বড্ড ভুগিয়েছে, সেটা স্বীকার করেছেন আফ্রিদি। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পাকিস্তানি বাঁহাতি পেসার বলেন, ‘দুর্ভাগ্যবশত ক্যাচ মিসগুলো আমাদের ভুগিয়েছে। যদি আপনি সব সময় জেতেন, তখন আশেপাশে কী হচ্ছে বুঝতে পারবেন না। তবে আমরা দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াব বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।’ ফয়সালাবাদে আগামীকাল সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা।
ফয়সালাবাদে গতকাল টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ২২ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলে পাকিস্তান। ফখর জামান (০), বাবর আজম (১১) ও মোহাম্মদ রিজওয়ান (৪) দ্রুত বিদায় নিলে হাল ধরেন সাইম আইয়ুব ও সালমান আলী আগা ১১৯ বলে ৯২ রানের জুটি গড়েন। সাইম (৫৩), সালমানের (৬৯) ফিফটির পাশাপাশি ফিফটি করেছেন নাওয়াজও। সাত নম্বরে নামা নাওয়াজের ৫৯ বলে ৫৯ রানের ইনিংসটা পাকিস্তানের স্কোর ২৭০ পর্যন্ত নিয়ে গেলে। সাইম-সালমানকে প্রশংসায় ভাসিয়ে আফ্রিদি বলেন, ‘আমার মতে সাইম আইয়ুব ও সালমান আলী আগার জুটি সহায়তা করেছে। দ্রুত ৩ উইকেট হারানোর পর এরপর ২৭০ রান। আমার মতে ভালো স্কোর ছিল এটা।’
ইকবাল স্টেডিয়ামে গত রাতে প্রিটোরিয়াসের উইকেট নিয়েছেন ওয়াসিম জুনিয়র। ৭৬ রান করা ডি জর্জিকে ফিরিয়েছেন ফাহিম আশরাফ। ৬৩ বলের ইনিংসে ৯ চার ও ৩ ছক্কা মেরেছেন ডি জর্জি। আর পাকিস্তানি অধিনায়ক শাহিন ৭ ওভারে ৪১ রান দিয়েও পাননি কোনো উইকেট। যদি আগামীকাল দক্ষিণ আফ্রিকা জেতে, তাহলে ৬ বছর পর পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জিতবে তারা। সবশেষ ২০১৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা নিজেদের মাঠে ৩-২ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছিল পাকিস্তানের বিপক্ষে।
