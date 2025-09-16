সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করল পাকিস্তান!

ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপ থেকে ম্যাচ রেফরি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে অপসারণ না করলে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের ঘোষণা দিয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। যদিও নিজেদের সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে পাকিস্তান ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা–টাইমস অব ইন্ডিয়ার বরাত দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে এনডিটিভি।
ঘটনার সূত্রপাত ‘এ’ গ্রুপে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারায় ভারত। মাঠের খেলা ছাপিয়ে ম্যাচটি আলোচনায় উঠে আসে হাত না মেলানো বিতর্কে। ম্যাচে টসের আগে পাকিস্তান অধিনায়ন সালমান আলী আগার সঙ্গে হাত মেলাননি সূর্যকুমার যাদব। ম্যাচ শেষেও প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের সঙ্গ হাত মেলায়নি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা।
বিষয়টি নিয়ে পাইক্রফটের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলে পিসিবি। সংস্থাটির দাবি, হাত না মেলানো ইস্যুতে ভারতের পক্ষে কাজ করেছেন পাইক্রফট। তাই এই ম্যাচ রেফারির অপসারণের জন্য আইসিসির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দাবি জানিয়েছিলেন পিসিবি। তবে তাদের সে দাবি নাকচ করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের শীর্ষ সংস্থা। একই সঙ্গে পাইক্রফটকে নিয়ে পাকিস্তানের পক্ষপাতমূলক আচরণের দাবিকে অমূলক বলে মন্তব্য করেছে আইসিসি। তাদের এই অবস্থানের পর সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ম্যাচে রেফারির দায়িত্বে দেখা যাবে পাইক্রফটকে, সেটা এখন নিশ্চিত।
আইসিসি দাবি নাকচ করলেও আর্থিক দিক বিবেচনায় আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে পাকিস্তান। কারণ ম্যাচ বয়কটের পথে হাঁটলে আইসিসির পক্ষ থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আসার সম্ভাবনা থাকবে। যেটা পিসিবির বর্তমান আর্থিক কাঠামোকে আরও দূর্বল করে দেবে। টাইমস অব ইন্ডিয়াকে তেমনটাই জানিয়েছে পিসিবির এক সূত্র।
ওই সূত্র জানিয়েছে, ‘এটা খুবই অসম্ভব যে পাকিস্তান এশিয়া কাপ থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করবে। তেমন কিছু করলে জয় শাহের নেতৃত্বাধীন আইসিসি পিসিবির উপর ভারী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে। যেটা আমাদের বোর্ড বহন করতে পারবে না। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরে পিসিবি আর্থিকভাবে দূর্বল হয়ে পড়েছে। কারণ আমাদের সকল স্টেডিয়াম সংস্কার করা হয়েছে।’
হাত না মেলানো ইস্যুতে ভারতের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের অপসারণ চেয়েছিল পাকিস্তান। অপসারণ ম্যাচ বর্জনের হুমকির গুঞ্জনও শোনা গেছে। তবে পাকিস্তানের সেই দাবি নাকচ করে দিয়েছে আইসিসি। যদিও এশিয়া কাপে ম্যাচ বর্জন নতুন কিছু নয় পাকিস্তানের জন্য। এমনকি ভারতের কাছেও।৩১ মিনিট আগে
