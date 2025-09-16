Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করল পাকিস্তান!

ক্রীড়া ডেস্ক    
আলোচিত ম্যাচটিতে ভারতের কাছে পাত্তাই পায়নি পাকিস্তান। ছবি: ইএসপিএনক্রিকইনফো
আলোচিত ম্যাচটিতে ভারতের কাছে পাত্তাই পায়নি পাকিস্তান। ছবি: ইএসপিএনক্রিকইনফো

এশিয়া কাপ থেকে ম্যাচ রেফরি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে অপসারণ না করলে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের ঘোষণা দিয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। যদিও নিজেদের সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে পাকিস্তান ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা–টাইমস অব ইন্ডিয়ার বরাত দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে এনডিটিভি।

ঘটনার সূত্রপাত ‘এ’ গ্রুপে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারায় ভারত। মাঠের খেলা ছাপিয়ে ম্যাচটি আলোচনায় উঠে আসে হাত না মেলানো বিতর্কে। ম্যাচে টসের আগে পাকিস্তান অধিনায়ন সালমান আলী আগার সঙ্গে হাত মেলাননি সূর্যকুমার যাদব। ম্যাচ শেষেও প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের সঙ্গ হাত মেলায়নি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা।

বিষয়টি নিয়ে পাইক্রফটের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলে পিসিবি। সংস্থাটির দাবি, হাত না মেলানো ইস্যুতে ভারতের পক্ষে কাজ করেছেন পাইক্রফট। তাই এই ম্যাচ রেফারির অপসারণের জন্য আইসিসির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দাবি জানিয়েছিলেন পিসিবি। তবে তাদের সে দাবি নাকচ করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের শীর্ষ সংস্থা। একই সঙ্গে পাইক্রফটকে নিয়ে পাকিস্তানের পক্ষপাতমূলক আচরণের দাবিকে অমূলক বলে মন্তব্য করেছে আইসিসি। তাদের এই অবস্থানের পর সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ম্যাচে রেফারির দায়িত্বে দেখা যাবে পাইক্রফটকে, সেটা এখন নিশ্চিত।

আইসিসি দাবি নাকচ করলেও আর্থিক দিক বিবেচনায় আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে পাকিস্তান। কারণ ম্যাচ বয়কটের পথে হাঁটলে আইসিসির পক্ষ থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আসার সম্ভাবনা থাকবে। যেটা পিসিবির বর্তমান আর্থিক কাঠামোকে আরও দূর্বল করে দেবে। টাইমস অব ইন্ডিয়াকে তেমনটাই জানিয়েছে পিসিবির এক সূত্র।

ওই সূত্র জানিয়েছে, ‘এটা খুবই অসম্ভব যে পাকিস্তান এশিয়া কাপ থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করবে। তেমন কিছু করলে জয় শাহের নেতৃত্বাধীন আইসিসি পিসিবির উপর ভারী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে। যেটা আমাদের বোর্ড বহন করতে পারবে না। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরে পিসিবি আর্থিকভাবে দূর্বল হয়ে পড়েছে। কারণ আমাদের সকল স্টেডিয়াম সংস্কার করা হয়েছে।’

বিষয়:

খেলাপাকিস্তানএশিয়া কাপভারতক্রিকেটআইসিসি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

জনপ্রশাসনের ১৭ কর্মকর্তাকে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে বদলি

৯ পুলিশ পরিদর্শক বাধ্যতামূলক অবসরে

গণবিক্ষোভ আতঙ্কে মোদি সরকার, ১৯৭৪-পরবর্তী সব আন্দোলন নিয়ে গবেষণার নির্দেশ

হতাশায় শেষ হচ্ছে ইলিশের মৌসুম, আসছে নিষেধাজ্ঞা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

সম্পর্কিত

সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করল পাকিস্তান!

সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করল পাকিস্তান!

এশিয়া কাপ কেন বর্জন করেছিল ভারত-পাকিস্তান

এশিয়া কাপ কেন বর্জন করেছিল ভারত-পাকিস্তান

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখে বেশ বিরক্ত সৌরভ গাঙ্গুলী

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখে বেশ বিরক্ত সৌরভ গাঙ্গুলী

বিসিবির আগে সফরের সূচি জানিয়ে দিল উইন্ডিজ বোর্ড

বিসিবির আগে সফরের সূচি জানিয়ে দিল উইন্ডিজ বোর্ড