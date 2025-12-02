Ajker Patrika
ক্রিকেট

মৌসুমের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি এল অমিতের ব্যাটে

ক্রীড়া ডেস্ক    
অমিত হাসান। ফাইল ছবি
অমিত হাসান। ফাইল ছবি

আগের ৫ রাউন্ডে কোনো ডাবল সেঞ্চুরির দেখা মেলেনি। অবশেষে জাতীয় ক্রিকেট লিগের ষষ্ঠ রাউন্ডে এসে মৌসুমের প্রথম দ্বিশতকের দেখা মিলল। ডাবল সেঞ্চুরির অপেক্ষা ফুরালেন সিলেটের তরুণ ব্যাটার অমিত হাসান।

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজশাহীর করা ২৩৬ রানের জবাবে রান পাহাড়ে চড়েছে স্বাগতিকেরা। ৫০০ ছাড়িয়ে ৬০০ রানের অপেক্ষায় জাকির হাসানের দল। অমিত ও আসাদুল্লাহ আল গালিবের ব্যাটে এই সংগ্রহ পেয়েছে সিলেট। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ৩৭০ রান তোলেছিল তারা। অমিত ১৭২ ও গালিব ১১১ রান নিয়ে আজ ব্যাট করতে নামেন।

ডাবল সেঞ্চুরি করতে বেশি সময় নেননি অমিত। ওয়ানডে মেজাজে ব্যাট চালিয়ে ২২১ বলে ২৮ চার ও ১ ছক্কায় প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের দ্বিতীয় দ্বিশতক তুলে নেন। এরপর অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি তাঁর ইনিংস। ব্যক্তিগত ২১৩ রানে আসাদুজ্জামান পায়েলের বলে আউট হন অমিত।

এনসিএলের গত আসরে খুলনার বিপক্ষে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে নিজের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেন অমিত। কাকতালীয়ভাবে সেবারও ২১৩ রান করে আউট হন এই ব্যাটার। ২০২২ সাল থেকে এনসিএলে এখন পর্যন্ত ডাবল সেঞ্চুরি হয়েছে মোট ছয়টি। এর মধ্যে দুইটাই করলেন অমিত। গত আসরের একমাত্র দ্বিশতক আসে তাঁর ব্যাট থেকেই। সে আসরে সর্বোচ্চ ৭৮৫ রান করেন অমিত।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটক্রিকেটার
