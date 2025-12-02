মৌসুমের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি এল অমিতের ব্যাটে

ক্রীড়া ডেস্ক
আগের ৫ রাউন্ডে কোনো ডাবল সেঞ্চুরির দেখা মেলেনি। অবশেষে জাতীয় ক্রিকেট লিগের ষষ্ঠ রাউন্ডে এসে মৌসুমের প্রথম দ্বিশতকের দেখা মিলল। ডাবল সেঞ্চুরির অপেক্ষা ফুরালেন সিলেটের তরুণ ব্যাটার অমিত হাসান।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজশাহীর করা ২৩৬ রানের জবাবে রান পাহাড়ে চড়েছে স্বাগতিকেরা। ৫০০ ছাড়িয়ে ৬০০ রানের অপেক্ষায় জাকির হাসানের দল। অমিত ও আসাদুল্লাহ আল গালিবের ব্যাটে এই সংগ্রহ পেয়েছে সিলেট। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ৩৭০ রান তোলেছিল তারা। অমিত ১৭২ ও গালিব ১১১ রান নিয়ে আজ ব্যাট করতে নামেন।
ডাবল সেঞ্চুরি করতে বেশি সময় নেননি অমিত। ওয়ানডে মেজাজে ব্যাট চালিয়ে ২২১ বলে ২৮ চার ও ১ ছক্কায় প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের দ্বিতীয় দ্বিশতক তুলে নেন। এরপর অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি তাঁর ইনিংস। ব্যক্তিগত ২১৩ রানে আসাদুজ্জামান পায়েলের বলে আউট হন অমিত।
এনসিএলের গত আসরে খুলনার বিপক্ষে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে নিজের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেন অমিত। কাকতালীয়ভাবে সেবারও ২১৩ রান করে আউট হন এই ব্যাটার। ২০২২ সাল থেকে এনসিএলে এখন পর্যন্ত ডাবল সেঞ্চুরি হয়েছে মোট ছয়টি। এর মধ্যে দুইটাই করলেন অমিত। গত আসরের একমাত্র দ্বিশতক আসে তাঁর ব্যাট থেকেই। সে আসরে সর্বোচ্চ ৭৮৫ রান করেন অমিত।
আয়ারল্যান্ডের কাছে হেরে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। ঘুরে দাঁড়িয়ে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে সমতায় ফেরে লিটন দাসের দল। সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে মাঠে নেমেছে দুই দল। চট্টগ্রামে টস জিতেছেন সফরকারী দলের অধিনায়ক পল স্টার্লিং। আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।২১ মিনিট আগে
১ বছর পর নিউজিল্যান্ডের টেস্ট দলে প্রত্যাবর্তন হলো কেইন উইলিয়ামসনের। প্রত্যাবর্তনে নিজের জাত চেনালেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩ ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম দিন ফিফটি তুলে নিয়েছেন সাবেক অধিনায়ক।১ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) এর আগে মাত্র একটি মৌসুম দেখা গেছে মঈন আলীকে। ২০২০ সালের সে আসরে মুলতান সুলতান্সের হয়ে নয়টি ম্যাচে মাঠে নামেন এই ইংলিশ ক্রিকেটার। ৫ বছর পর আবার পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টিটতে দেখা যাবে তাঁকে।২ ঘণ্টা আগে
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) পরিচিত নাম হয়ে উঠেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ২০১৬ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে অভিষেকের পর গত কয়েক আসরে বেশ কিছু ফ্র্যাঞ্চাইজির জার্সি গায়ে উঠেছে এই বাঁহাতি পেসারের।৩ ঘণ্টা আগে
আয়ারল্যান্ডের কাছে হেরে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। ঘুরে দাঁড়িয়ে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে সমতায় ফেরে লিটন দাসের দল। সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে মাঠে নেমেছে দুই দল। চট্টগ্রামে টস জিতেছেন সফরকারী দলের অধিনায়ক পল স্টার্লিং। আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
সিরিজের দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতেও টস আগে ব্যাট করতে নেমেছিল আয়ারল্যান্ড। এর আগে প্রথম ম্যাচে টস জেতে সফরকারীদের ব্যাটিংয়ের পাঠান লিটন। অর্থাৎ সিরিজের তিনটি ম্যাচেই আগে ব্যাট করছে আইরিশরা।
তিনটি পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। একাদশে ফেরানো হয়েছে শামীম পাটোয়ারি, রিশাদ হোসেন ও শরিফুল ইসলামকে। দ্বিতীয় ম্যাচের একাদশ থেকে বাদ পড়েছেন নুরুল হাসান সোহান, নাসুম আহমেদ ও তানজিম সাকিব।
ব্যাটিং ব্যর্থতায় প্রথম টি–টোয়েন্টিতে ৩৯ রানে হেরে যায় বাংলাদেশ। ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে ৪ উইকেটের জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ। প্রথম দুই ম্যাচ শেষে বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ড ১-১ সমতায় থাকায় সিরিজের শেষ ম্যাচটি অলিখিত ফাইনালে রূপ নিয়েছে। আজ যারা জিতবে তাদের হাতেই উঠবে সিরিজের ট্রফি। অনুমিতভাবেই বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ডের শেষ টি-টোয়েন্টি ঘিরে তৈরি হয়েছে বাড়তি উত্তেজনা।
দুই দলের একাদশ:
বাংলাদেশ: তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, লিটন দাস (অধিনায়ক), তৌহিদ হৃদয়, শামীম হোসেন, মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, শরিফুল ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমান।
আয়ারল্যান্ড: পল স্টার্লিং (অধিনায়ক), টিম টেক্টর, হ্যারি টেক্টর, লোরকান টাকার (উইকেটরক্ষক), কার্টিস ক্যাম্ফার, জর্জ ডকরেল, গ্যারেথ ডেলানি, মার্ক অ্যাডায়ার, ক্রেগ ইয়ং, ম্যাথু হামফ্রিস ও বেন হোয়াইট।
১ বছর পর নিউজিল্যান্ডের টেস্ট দলে প্রত্যাবর্তন হলো কেইন উইলিয়ামসনের। প্রত্যাবর্তনে নিজের জাত চেনালেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩ ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম দিন ফিফটি তুলে নিয়েছেন সাবেক অধিনায়ক।
উইলিয়ামসনের ফিফটির পরও স্বস্তিতে নেই নিউজিল্যান্ড। ক্রাইস্টাচার্চের হেগলি ওভালে কেমার রোচ, ওজাই শিল্ডস, জাস্টিন গ্রিভসদের বোলিং তোপে প্রথম দিন শেষে অলআউট হওয়ার পথে স্বাগতিকেরা। ২৩১ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে দিনের খেলা শেষ করেছে ব্ল্যাক ক্যাপসরা। কিউইদের হয়ে ব্যাট হাতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখেন উইলিয়ামন। গ্রিভসের বল আলিক আথানেজের হাতে ধরা পড়ার আগে ৫২ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। ৬ চারে সাজানো তাঁর ১০২ বলের ইনিংস।
দলীয় ১ রানে ডেভন কনওয়ে ফিরে যাওয়ার পর টম লাথামকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়েন উইলিয়ামসন। দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে তাঁরা তোলেন ৯৩ রান। অভিজ্ঞ ব্যাটারের বিদায়ের পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে নিউজিল্যান্ড।
ফিফটি না পেলেও ৭ নম্বরে ব্যাটিং নেমে উইলিয়ামসনের মতোই ভরসা দিয়েছেন মাইকেল ব্রেসওয়েল। ফিফটির সম্ভাবনা জাগিয়ে ব্যক্তিগত ৪৭ রানে শিল্ডসের শিকারে পরিণত হন তিনি। প্রথম দিনটা নিউজিল্যান্ডের হতে পারতো। কিন্তু লাথাম, টম ব্লান্ডেল, নাথান স্মিথরা ক্রিজে টিকে গিয়েও ইনিংস বড় করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই দিন শেষে হাসিটা হেসেছে সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
উইলিয়ামসনের পর পরই প্যাভিলিয়নের পথ ধরা লাথামের ব্যাট থেকে আসে ২৪ রান। ব্লান্ডেল করেন ২৯ রান। এছাড়া স্মিথের ব্যাট থেকে আসে ২৩ রান। রোচ, শিল্ডস ও গ্রিভস নেন দুটি করে উইকেট। সবচেয়ে কম ৩৪ রান খরচ করেন শিল্ডস।
পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) এর আগে মাত্র একটি মৌসুম দেখা গেছে মঈন আলীকে। ২০২০ সালের সে আসরে মুলতান সুলতান্সের হয়ে নয়টি ম্যাচে মাঠে নামেন এই ইংলিশ ক্রিকেটার। ৫ বছর পর আবার পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টিটতে দেখা যাবে তাঁকে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় মঈন নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ইনস্টাগ্রাম বার্তায় মঈন লিখেছেন, ‘পিএসএলের নতুন যুগে ফিরতে পেরে আমি সত্যিই বেশ রোমাঞ্চিত। শীর্ষস্তরের লিগ হিসেবে পিএসএল বেশ সুনাম অর্জন করেছে। এখানে প্রতিটি দলে বিশ্বমানের সব ক্রিকেটার রয়েছেন। খেলায় উচ্চমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে থাকে।’
পিএসএস থেকে আরও অভিজ্ঞতা নিতে চান মঈন, ‘পাকিস্তানের মাটিতে খেলা আমার জন্য সব সময় অসাধারণ। সেখানকার ক্রিকেটার মান দারুণ। দর্শকদের উচ্ছ্বাস ও তীব্রতা একজন খেলোয়াড়ের সেরাটা বের করে আনতে উৎসাহ জোগায়। আরও একবার পিএসএলের অংশ হয়ে দুর্দান্ত কিছু স্মৃতি তৈরি করতে চাই। ইনশাআল্লাহ আমি আরও একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্য প্রস্তুত।’
একমাত্র আসরে মুলতানের হয়ে ব্যাটে–বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্স করেন মঈন। ব্যাট হাতে ১৩০.১৮ স্ট্রাইকরেটে করেন ১৩৮ রান। পাশাপাশি বোলিংয়ে নেন ৫ উইকেট।
২০১৮ সাল থেকে নিয়মিত ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) খেলছেন মঈন। সবশেষ আসরে কোটি টাকার টুর্নামেন্টে খেলেছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে। এছাড়া রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু ও চেন্নাই সুপার কিংসের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি।
মিনি নিলামের আগে মঈনকে ছেড়ে দিয়েছে কলকাতা। আইপিএলে তিনটি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে সব মিলিয়ে ৭৩ ম্যাচ মাঠে নেমেছেন তিনি। ৫৯ ইনিংসে করেছেন ১১৬৭ রান। এছাড়া ৫৭ ইনিংসে বল হাতে নিয়েছেন ৪১ উইকেট। পিএসএলের প্রায় কাছাকাছি সময়ে হওয়ায় আইপিএলের পরবর্তী আসরে খেলা হচ্ছে না মঈনের।
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) পরিচিত নাম হয়ে উঠেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ২০১৬ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে অভিষেকের পর গত কয়েক আসরে বেশ কিছু ফ্র্যাঞ্চাইজির জার্সি গায়ে উঠেছে এই বাঁহাতি পেসারের। যথারীতি আইপিএলের ১২তম আসরের নিলামেও আছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে থাকছেন বাংলাদেশের আরেক তারকা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান।
১৬ ডিসেম্বর আবুধাবিতে আইপিএলের পরবর্তী আসরের মিনি নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে গত ৩০ নভেম্বর ছিল নিলামের জন্য নিবন্ধিত হওয়ার শেষ দিন। ভারতের ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, আইপিএলের মিনি নিলামের জন্য নিবন্ধিত হয়েছেন ১ হাজার ৩৫৫ জন ক্রিকেটার। গতকাল নিবন্ধিত ক্রিকেটারদের তালিকা ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর কাছে হস্তান্তর করেছে টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ—দাবি ক্রিকইনফোর।
সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্য ২ কোটি রুপিতে রাখা হয়েছে ৪৫ জন ক্রিকেটারকে। এই তালিকার একজন মোস্তাফিজ। আইপিএলে বেশ সফল কাটার মাস্টার হিসেবে পরিচিত এই বোলার। ডেথ ওভারে অসাধারণ বোলিংয়ের কারণে তাঁর প্রতি আলাদা চাহিদা থাকে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর। গত আসরে দিল্লির হয়ে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন মোস্তাফিজ। তাঁর অর্ধেক, অর্থাৎ ১ কোটি রুপি ভিত্তিমূল্যে সাকিবের। জাতীয় দলের বাইরে থাকলেও বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে খেলে বেড়াচ্ছেন এই অলরাউন্ডার।
যথারীতি আইপিএলের পরবর্তী আসরেও অংশ নেবে ১০টি দল। প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি সর্বোচ্চ ২৫ জন খেলোয়াড় স্কোয়াডে রাখতে পারবে। ১০টি ফ্র্যাঞ্জাইজিতে খেলোয়াড় টানার জন্য ৭৭টি জায়গা ফাঁকা আছে। এর মধ্যে বিদেশি ক্যাটাগরিতে নিলাম থেকে বিক্রি হবেন ৩১ জন ক্রিকেটার। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর পছন্দের তালিকা হাতে পাওয়ার পর মিনি নিলামের জন্য ক্রিকেটারদের সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করবে আইপিএল কর্তৃপক্ষ।
