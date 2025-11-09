Ajker Patrika
যৌন নিপীড়নের অভিযোগের তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে: আসিফ মাহমুদ

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া জানিয়েছেন, বিপিএল ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে তদন্ত চলমান। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এখনো পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি তাঁদের খেলতে কোনো বাঁধা নেই, তবে খেলোয়াড়সহ ফিক্সিংকাণ্ডে জড়িত সবাইকে বিচারের আওতায় আনা হবে।

জাহানারা আলমসহ নারী খেলোয়াড়দের অভিযোগের তদন্ত শেষে রিপোর্ট অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, নারী খেলোয়াড়দের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং ক্রীড়াঙ্গনে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে কাজ করছে সরকার। আজ দুপুরে সাভারের বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) তে যুবদের আত্মরক্ষামূলক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রকল্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে গণমাধ্যমকে এসব কথা জানান তিনি।

এ সময় গত বিপিএল এর ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে উপদেষ্টা জানান, বিসিবিও চায় না যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে তারা খেলায় অংশ নিক। তবে যেসব খেলোয়ারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি, তাঁদের এখনই অপরাধী বলা যাবে না। শুধু খেলোয়াড় নয়, ফিক্সিংকান্ডে জড়িত সবাইকে বিচারের আওতায় আনা হবে।

জাহানারসহ নারী খেলোয়ারদের নির্যাতন প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটি সঠিক সময়ে প্রতিবেদন দেবে বলে আশা প্রকাশ করে উপদেষ্টা বলেন, ‘নারীদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ বাড়াতে সরকার আন্তরিক। নিপীড়নের অভিযোগ তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া পর যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

আত্মসুরক্ষার প্রশিক্ষণে ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২ বছর ৬ মাস মেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করেছে সরকার। প্রকল্পের আওতায় বিকেএসপির ৭টি আঞ্চলিক শাখার মাধ্যমে প্রশিক্ষন দেওয়া হবে ৮৮৫০ জনকে।

