Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টিতে ধোনির এই রেকর্ডটি এখন ডি ককের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬: ৪১
মহেন্দ্র সিং ধোনির রেকর্ড ভেঙেছেন কুইন্টন ডি কক। ছবি: সংগৃহীত
মহেন্দ্র সিং ধোনির রেকর্ড ভেঙেছেন কুইন্টন ডি কক। ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে মহেন্দ্র সিং ধোনি অবসর নিয়েছেন পাঁচ বছর আগে। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে তাঁকে শুধু দেখা যায় ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগেই (আইপিএল)। খেলোয়াড়ি জীবনে শিরোপা, রেকর্ড—কোনো কিছুরই তো অভাব নেই তাঁর। ভারতীয় এই ব্যাটিং কিংবদন্তির এবার একটি রেকর্ড ভাঙলেন কুইন্টন ডি কক।

বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) মুখোমুখি হয়েছে অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস-বার্বাডোজ রয়্যালস। ডি কক খেলছেন বার্বাডোজের হয়ে। অ্যান্টিগা ওপেনার রাহকিম কর্নওয়ালের ক্যাচ ধরে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ডিসমিসালের রেকর্ড নিজের করে নিলেন কুইন্টন ডি কক। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে ডি ককের ডিসমিসাল ৩১৮। এর মধ্যে ২৬১ ক্যাচ ধরেন। স্টাম্পিংয়ের সংখ্যা ৫৭। দুইয়ে থাকা ধোনির টি-টোয়েন্টিতে ডিসমিসাল ৩১৭। দ্রুত গতিতে স্টাম্পিংয়ে বিখ্যাত ধোনি এই সংস্করণে করেছেন ৯২ স্টাম্পিং। বাকি ২২৫টি ধরেছেন ক্যাচ।

স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ডিসমিসালের ক্ষেত্রে এখন ধোনির সঙ্গেই প্রতিযোগিতা বেশি হবে ডি ককের। কারণ, এই তালিকায় তিন ও চারে দিনেশ কার্তিক ও কামরান আকমলের ডিসমিসাল ২৮৮ ও ২৭৪। কার্তিক-আকমল দুজনেই প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। আইপিএল, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখন নিয়মিত ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করেন কার্তিক।

বার্বাডোজের দেওয়া ১৫২ রানের লক্ষ্যে নেমে ১৮ রানেই ভেঙে যায় অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনসের উদ্বোধনী জুটি। তৃতীয় ওভারের দ্বিতীয় বলে অ্যান্টিগা ওপেনার রাহকিম কর্নওয়ালের বিপক্ষে কট বিহাইন্ডের আবেদন করেন ড্যানিয়েল স্যামসসহ বার্বাডোজের অন্যান্য ক্রিকেটাররাও। আম্পায়ার সাড়া না দেওয়ায় বার্বাডোজ অধিনায়ক রভমান পাওয়েল রিভিউয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রিভিউতে দেখা যায়, ইনসাইড এজ হয়ে বল চলে যায় ডি ককের গ্লাভসে।

ফের ব্যর্থ সাকিব, এবার জিতল অ্যান্টিগাফের ব্যর্থ সাকিব, এবার জিতল অ্যান্টিগা

১৫২ রানের লক্ষ্য হলেও অ্যান্টিগার জিততে ঘাম ছুটে গেছে। ১৩.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ৯০ রানে পরিণত হয় দলটি। সাকিব ১৩ বলে ১ চারে করেছেন ১৩ রান। তিন নম্বরে নামা করিমা গোরে ৫৩ বলে ৬৪ রানের ইনিংস খেলে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন। ৩ চার ও ২ ছক্কা মেরেছেন। তাঁর হাতেই উঠেছে ম্যাচসেরার পুরস্কার। তৃতীয় ও চতুর্থ উইকেটে ইমাদ ও ফ্যাবিয়ান অ্যালেনের সঙ্গে ৩২ ও ৩০ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন গোরে। অ্যান্টিগা ২ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটে জিতেছে।

বার্বাডোজ রয়্যালসের ড্যানিয়েল স্যামস, জোমেল ওয়ারিকান ও মুজিব উর রহমান একটি করে উইকেট নিয়েছেন। অ্যান্টিগা অধিনায়ক ইমাদ ১২ বলে ১৬ রান করে রানআউটের শিকার হয়েছেন। এর আগে টস হেরে ব্যাটিং পাওয়া বার্বাডোজ ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫১ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৭ রান করেন কুইন্টন ডি কক। ৪৫ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৫ চার ও ১ ছক্কা। তবে বার্বাডোজের স্কোর ১৫০ ছাড়িয়েছে অধিনায়ক রভম্যান পাওয়েলের ঝোড়ো ফিফটিতে। পাঁচ নম্বরে নেমে ২৪ বলে ৩ চার ও ৫ ছক্কায় ৫১ রান করে অপরাজিত থাকেন পাওয়েল। অ্যান্টিগার জেইডেন সিলস ও ওবেদ ম্যাকয় নিয়েছেন দুটি করে উইকেট। সাকিব ১ ওভার বোলিং করে ১৪ রান খরচ করেও কোনো উইকেট পাননি।

স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ পাঁচ ডিসমিসালের রেকর্ড

কুইন্টন ডি কক ৩১৮

মহেন্দ্র সিং ধোনি ৩১৭

দিনেশ কার্তিক ২৮৮

কামরান আকমল ২৭৪

জস বাটলার ২৪২

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গের জন্য ট্রান্স নারী শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কার, জানতে চান ১৬২ নাগরিক

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

সম্পর্কিত

টি-টোয়েন্টিতে ধোনির এই রেকর্ডটি এখন ডি ককের

টি-টোয়েন্টিতে ধোনির এই রেকর্ডটি এখন ডি ককের

বিশ্বকাপে বিরল কীর্তি গড়তে যাচ্ছেন বাংলাদেশের আম্পায়ার জেসি

বিশ্বকাপে বিরল কীর্তি গড়তে যাচ্ছেন বাংলাদেশের আম্পায়ার জেসি

এশিয়া কাপের দলেও বাবর-রিজওয়ানদের রাখল না পাকিস্তান

এশিয়া কাপের দলেও বাবর-রিজওয়ানদের রাখল না পাকিস্তান

বার্সার কাছে বিধ্বস্ত হয়ে রেফারিকে দুষছে মায়োর্কা

বার্সার কাছে বিধ্বস্ত হয়ে রেফারিকে দুষছে মায়োর্কা