ভারতকে ধবলধোলাই করে অপেক্ষা ফুরাল দক্ষিণ আফ্রিকার

ক্রীড়া ডেস্ক    
৪০৮ রানে হেরেছে ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো
জয়ের মঞ্চটা চতুর্থ দিনেই প্রস্তুত করে রেখেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। শেষ দিনে এসে বাকি কাজটা সারল সফরকারী দল। গুয়াহাটি টেস্টে ভারতকে ৪০৮ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে প্রোটিয়ারা। এই জয়ে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতল তারা। এর আগে কলকাতা টেস্টে ভারতকে ৩০ রানে হারিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা
