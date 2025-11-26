ভারতকে ধবলধোলাই করে অপেক্ষা ফুরাল দক্ষিণ আফ্রিকার

ক্রীড়া ডেস্ক
জয়ের মঞ্চটা চতুর্থ দিনেই প্রস্তুত করে রেখেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। শেষ দিনে এসে বাকি কাজটা সারল সফরকারী দল। গুয়াহাটি টেস্টে ভারতকে ৪০৮ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে প্রোটিয়ারা। এই জয়ে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতল তারা। এর আগে কলকাতা টেস্টে ভারতকে ৩০ রানে হারিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।
২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে বাজেভাবে ফাউল করায় বড় ধরনের নিষেধাজ্ঞার শঙ্কায় ছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তাতে ২০২৬ বিশ্বকাপের শুরুতে তাঁর খেলা নিয়েও অনিশ্চয়তা ছিল। এই ইস্যুতে সাত নম্বর জার্সিধারীকে স্বস্তির খবর দিল বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (ফিফা)।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) পরবর্তী আসরের জন্য শোয়েব আখতারকে মেন্টর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। সাবেক পেসার নিজেও ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টিটতে কাজ করতে মুখিয়ে আছেন। এক ভিডিও বার্তায় বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসার কথা জানিয়েছেন শোয়েব।
বার্সেলোনা ও চেলসির ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনার কমতি ছিল না ভক্তদের। কিন্তু মাঠে লড়াইয়ে সেটার ছাপ খুঁজে পাওয়া গেল না। চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচটিতে ব্লুজদের কাছে কোনোরকম পাত্তা পায়নি কাতালানরা। ৩-০ গোলে হেরেছে তারা। এরপরও ইনজুরি কাটিয়ে খেলোয়াড়েরা দলে ফেরায় খুশি বার্সার প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিক।
দুই ক্লাবই নিজেদের দেশের লিগের শীর্ষে আছে। তাই এক অর্থে বলা যায় চ্যাম্পিয়নস লিগে দুই সেরার লড়াই। দুই দলেরই সমান ১২ পয়েন্ট। সেই লড়াইয়ে বাড়তি সুবিধাটা আর্সেনালের। কারণ, ঘরের মাঠে খেলা তাদের। তাই বলে অবশ্য সহজ হবে না। প্রতিপক্ষ যে ছয়বারের চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী বায়ার্ন মিউনিখ।
২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে বাজেভাবে ফাউল করায় বড় ধরনের নিষেধাজ্ঞার শঙ্কায় ছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তাতে ২০২৬ বিশ্বকাপের শুরুতে তাঁর খেলা নিয়েও অনিশ্চয়তা ছিল। এই ইস্যুতে সাত নম্বর জার্সিধারীকে স্বস্তির খবর দিল বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (ফিফা)।
গত ১৪ নভেম্বর ইউরোপিয়ান অঞ্চলের ‘এফ’ গ্রুপের ম্যাচে ডাবলিন থেকে ২-০ গোলের হার নিয়ে ফেরে পর্তুগাল। দলের হারের পাশাপাশি বড় দুশ্চিন্তার ছাপ ছিল রোনালদোকে নিয়ে। প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচের ৫৯ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন আল নাসর তারকা।
আয়ারল্যান্ডের ডারা ও শিয়াকে কুনই মারায় রোনালদোকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। এমন ফাউল করায় নিষেধাজ্ঞা পেতেই হতো এই ফরোয়ার্ডকে। শুধু দেখার ছিল সেটা কয় ম্যাচের হয়। ফিফার নিয়ম বলছে, মাঠে সহিংস আচরণ বা গুরুতর ফাউলের জন্য সাধারণত সংশ্লিষ্ট ফুটবলারকে তিন ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়।
পর্তুগালের জন্য খুশির খবর হলো, রোনালদোর দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা এক বছরের জন্য স্থগিত করেছে ফিফা। অর্থাৎ ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রথম থেকেই তারকা ফুটবলারকে পাচ্ছে পর্তুগিজরা। ইতোমধ্যে ওই লাল কার্ডের জন্য এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা ভোগ করেছেন রোনালদো।
গত ১৬ নভেম্বর আর্মেনিয়াকে ডেকে এনে ৯-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে পর্তুগাল। পোর্তোর এস্তাদিও দ্রো দ্রাগাওতে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে ছিলেন না পাঁচবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী। সে ম্যাচ জিতে ২৩ তম বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে পর্তুগাল।
এক বছরের মধ্যে একই ধরনের কাজ করলে রোনালদোর দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করবে ফিফা। এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানিয়েছে, ‘বাকি দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা এক বছরের জন্য পর্যবেক্ষণ করা হবে। এই সময়ে একই কাজ করলে স্থগিতাদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হবে এবং বাকি দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা ভোগ করতে হবে।’
জয়ের মঞ্চটা চতুর্থ দিনেই প্রস্তুত করে রেখেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। শেষ দিনে এসে বাকি কাজটা সারল সফরকারী দল। গুয়াহাটি টেস্টে ভারতকে ৪০৮ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে প্রোটিয়ারা। এই জয়ে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতল তারা। এর আগে কলকাতা টেস্টে ভারতকে ৩০ রানে হারিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) পরবর্তী আসরের জন্য শোয়েব আখতারকে মেন্টর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। সাবেক পেসার নিজেও ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টিটতে কাজ করতে মুখিয়ে আছেন। এক ভিডিও বার্তায় বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসার কথা জানিয়েছেন শোয়েব।
বার্সেলোনা ও চেলসির ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনার কমতি ছিল না ভক্তদের। কিন্তু মাঠে লড়াইয়ে সেটার ছাপ খুঁজে পাওয়া গেল না। চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচটিতে ব্লুজদের কাছে কোনোরকম পাত্তা পায়নি কাতালানরা। ৩-০ গোলে হেরেছে তারা। এরপরও ইনজুরি কাটিয়ে খেলোয়াড়েরা দলে ফেরায় খুশি বার্সার প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিক।
দুই ক্লাবই নিজেদের দেশের লিগের শীর্ষে আছে। তাই এক অর্থে বলা যায় চ্যাম্পিয়নস লিগে দুই সেরার লড়াই। দুই দলেরই সমান ১২ পয়েন্ট। সেই লড়াইয়ে বাড়তি সুবিধাটা আর্সেনালের। কারণ, ঘরের মাঠে খেলা তাদের। তাই বলে অবশ্য সহজ হবে না। প্রতিপক্ষ যে ছয়বারের চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী বায়ার্ন মিউনিখ।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) পরবর্তী আসরের জন্য শোয়েব আখতারকে মেন্টর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। সাবেক পেসার নিজেও ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টিটতে কাজ করতে মুখিয়ে আছেন। এক ভিডিও বার্তায় বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসার কথা জানিয়েছেন শোয়েব।
তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ আমার খুব পছন্দের একটি জায়গা। এটা আমার হৃদয়ের কাছের একটি স্থান। ১০-১৫ বছর ধরে সেখানে যাওয়া হয় না। বিপিএলে ঢাকা ক্যাপিটালসের মেন্টর হিসেবে কাজ করব। আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা হবে। আপনাদের সবাইকে খুব ভালোবাসি।’
বিপিএলের প্রথম ১১ আসরে কোচ কিংবা মেন্টর হিসেবে দেখা যায়নি শোয়েবকে। ১২ তম আসরে অপেক্ষা ফুরাচ্ছে রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেসের। তাঁকে মেন্টর হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে গিয়ে সম্প্রতি এক বিবৃতিতে ঢাকা লিখেছিল, ‘গতি কৌশলের সাথে মিলে যায়। আমাদের পরামর্শদাতা–শোয়েব আখতার। শুরু হোক গর্জন।’
অনেক আগেই ক্রিকেট ছেড়েছেন শোয়েব। ২২ গজকে বিদায় বলার পর থেকেই মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। বিভিন্ন বিশ্লেষণধর্মী অনুষ্ঠানেও দেখা যায় তাঁকে। পাশাপাশি নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ক্রিকেট নিয়ে ভিডিও তৈরি করে থাকেন। পাকিস্তান ছাড়াও বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট নিয়ে কথা বলেন শোয়েব।
১১ তম আসর দিয়ে বিপিএলে অভিষেক হয় ঢাকা ক্যাপিটালসের। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) একাধিক সূত্র জানিয়েছে, চুক্তি অনুযায়ী, আগামী পাঁচ বছর রাজধানীপাড়ার ফ্র্যাঞ্চাইজিটির মালিকানায় থাকবেন শাকিব। বিপিএলের প্রথম আসরটা ভালো যায়নি তাদের। সাত দলের মধ্যে ছয়ে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করে ঢাকা। ১২ ম্যাচের মধ্যে মাত্র তিনটিতে জয় পেয়েছিল তারা।
প্রথম আসরের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে শক্তিশালী দল গঠন করছে ঢাকা। ইতিমধ্যে অ্যালেক্স হেলস, উসমান খান, তাসকিন আহমেদ, সাইফ হাসানদের মতো পরিচিত মুখদের দলে টেনেছে তারা।
জয়ের মঞ্চটা চতুর্থ দিনেই প্রস্তুত করে রেখেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। শেষ দিনে এসে বাকি কাজটা সারল সফরকারী দল। গুয়াহাটি টেস্টে ভারতকে ৪০৮ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে প্রোটিয়ারা। এই জয়ে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতল তারা। এর আগে কলকাতা টেস্টে ভারতকে ৩০ রানে হারিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।
২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে বাজেভাবে ফাউল করায় বড় ধরনের নিষেধাজ্ঞার শঙ্কায় ছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তাতে ২০২৬ বিশ্বকাপের শুরুতে তাঁর খেলা নিয়েও অনিশ্চয়তা ছিল। এই ইস্যুতে সাত নম্বর জার্সিধারীকে স্বস্তির খবর দিল বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (ফিফা)।
বার্সেলোনা ও চেলসির ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনার কমতি ছিল না ভক্তদের। কিন্তু মাঠে লড়াইয়ে সেটার ছাপ খুঁজে পাওয়া গেল না। চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচটিতে ব্লুজদের কাছে কোনোরকম পাত্তা পায়নি কাতালানরা। ৩-০ গোলে হেরেছে তারা। এরপরও ইনজুরি কাটিয়ে খেলোয়াড়েরা দলে ফেরায় খুশি বার্সার প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিক।
দুই ক্লাবই নিজেদের দেশের লিগের শীর্ষে আছে। তাই এক অর্থে বলা যায় চ্যাম্পিয়নস লিগে দুই সেরার লড়াই। দুই দলেরই সমান ১২ পয়েন্ট। সেই লড়াইয়ে বাড়তি সুবিধাটা আর্সেনালের। কারণ, ঘরের মাঠে খেলা তাদের। তাই বলে অবশ্য সহজ হবে না। প্রতিপক্ষ যে ছয়বারের চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী বায়ার্ন মিউনিখ।
বার্সেলোনা ও চেলসির ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনার কমতি ছিল না ভক্তদের। কিন্তু মাঠে লড়াইয়ে সেটার ছাপ খুঁজে পাওয়া গেল না। চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচটিতে ব্লুজদের কাছে কোনোরকম পাত্তা পায়নি কাতালানরা। ৩-০ গোলে হেরেছে তারা। এরপরও ইনজুরি কাটিয়ে খেলোয়াড়েরা দলে ফেরায় খুশি বার্সার প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিক।
গত কয়েক সপ্তাহে চোটের ধকল বেশ ভালোভাবেই টের পেয়েছে বার্সা। চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিটকে যান রাফিনহা, মার্কাস রাশফোর্ডদের মতো প্রথম পছন্দের ফুটবলাররা। এ ছাড়া আরও কিছু ইনজুরি সমস্যা ছিল স্প্যানিশ জায়ান্ট শিবিরে। ইনজুরি কাটিয়ে খেলোয়াড়েরা ফেরায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে বার্সা। অনুশীলনে দারুণ সময় কাটছে ফ্লিকের। শিগগির মাঠে এর প্রভাব দেখার অপেক্ষায় তিনি।
চেলসির কাছে হারার পর ফ্লিক বলেন, ‘আমি খুশি যে রাফিনহা ফিরে এসেছে এবং মার্কাস র্যাশফোর্ড ভালো পর্যায়ে আছে। আমি সব সময় বলে এসেছি, আমি ইতিবাচকভাবে দেখতে পছন্দ করি। ছয় সপ্তাহ আগের তুলনায় আমাদের এই দলটি আলাদা। ইনজুরি কাটিয়ে খেলোয়াড়েরা ফিরে আসছে এবং প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধি করছে। আমি বর্তমান পরিস্থিতি অনুভব করছি এবং ইতিবাচক আছি।’
ফ্লিকের বিশ্বাস, সামনের দিনগুলোতে ভক্তদের প্রত্যাশা মেটাবে বার্সা, ‘ভবিষ্যতে আমরা আরও ভালো বার্সা দেখতে পাব। এখন আমি কেবল এমন প্রতিশ্রুতিই দিতে পারি। আমি জানি আমাদের দল প্রশিক্ষণে কেমন উন্নতি করছে।’
দলের হারের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফ্লিক বলেন, ‘ম্যাচে আমাদের শুরুটা দারুণ ছিল। আমাদের সামনে গোল করার সুযোগ ছিল। কিন্তু লাল কার্ডের পরে সবকিছু বদলে গেল। ম্যাচে আমরা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কিছু বল হারিয়েছি। মূল বিষয় ছিল এটাই। আমাদের কিছু খেলোয়াড় অস্বাভাবিক ভুল করেছে। এরপরও আমি কিছু ইতিবাচক বিষয়ও দেখেছি। আমাদের অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে হবে।’
শিষ্যদের আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলার তাগিদ দিলেন বার্সা কোচ, ‘চেলসি সব সময় ওয়ান টু ওয়ানে গতিশীল খেলে। আমি আমার দলের কাছ থেকে এটাই চাই। মাঝেমধ্যে আমরা খেলা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করি। প্রিমিয়ার লিগের একটি শীর্ষ ক্লাবের বিপক্ষে এটা করলে টেকা যায় না। আমাদের আরও কিছুটা লড়াই করতে হবে এবং আরও আক্রমণাত্মক খেলতে হবে।’
জয়ের মঞ্চটা চতুর্থ দিনেই প্রস্তুত করে রেখেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। শেষ দিনে এসে বাকি কাজটা সারল সফরকারী দল। গুয়াহাটি টেস্টে ভারতকে ৪০৮ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে প্রোটিয়ারা। এই জয়ে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতল তারা। এর আগে কলকাতা টেস্টে ভারতকে ৩০ রানে হারিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।
২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে বাজেভাবে ফাউল করায় বড় ধরনের নিষেধাজ্ঞার শঙ্কায় ছিল
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) পরবর্তী আসরের জন্য শোয়েব আখতারকে মেন্টর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। সাবেক পেসার নিজেও ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টিটতে কাজ করতে মুখিয়ে আছেন। এক ভিডিও বার্তায় বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসার কথা জানিয়েছেন শোয়েব।১ ঘণ্টা আগে
দুই ক্লাবই নিজেদের দেশের লিগের শীর্ষে আছে। তাই এক অর্থে বলা যায় চ্যাম্পিয়নস লিগে দুই সেরার লড়াই। দুই দলেরই সমান ১২ পয়েন্ট। সেই লড়াইয়ে বাড়তি সুবিধাটা আর্সেনালের। কারণ, ঘরের মাঠে খেলা তাদের। তাই বলে অবশ্য সহজ হবে না। প্রতিপক্ষ যে ছয়বারের চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী বায়ার্ন মিউনিখ।৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দুই ক্লাবই নিজেদের দেশের লিগের শীর্ষে আছে। তাই এক অর্থে বলা যায় চ্যাম্পিয়নস লিগে দুই সেরার লড়াই। দুই দলেরই সমান ১২ পয়েন্ট। সেই লড়াইয়ে বাড়তি সুবিধাটা আর্সেনালের। কারণ, ঘরের মাঠে খেলা তাদের। তাই বলে অবশ্য সহজ হবে না। প্রতিপক্ষ যে ছয়বারের চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী বায়ার্ন মিউনিখ।
জার্মান চ্যাম্পিয়নরা এই মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৮ ম্যাচে ১৭টি জিতেছে, বাকি একটি ড্র করেছে। এমন সাফল্যের নেপথ্যে হ্যারি কেইনের দুর্দান্ত ফর্ম। প্রতিটি ম্যাচেই খেলেছেন তিনি। এই মৌসুমেও অবিশ্বাস্য সব পরিসংখ্যান তৈরি করছেন কেইন—বায়ার্নের হয়ে ১৮ ম্যাচে ২৪ গোল, ইংল্যান্ডের হয়ে পাঁচে পাঁচ।
২০২৩-২৪ মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে আর্সেনালের মুখোমুখি হয়ে পেনাল্টি থেকে গোল করেছিলেন কেইন। বায়ার্ন জয় পেয়েছিল দুই লেগ মিলিয়ে। আর্সেনালের বিপক্ষে ২১ ম্যাচে কেইনের গোল ১৫ টি। তাই গানারদের রক্ষণভাগ ভাঙার ‘চাবি’ থাকবে তাঁর হাতেই।
মিকেল আর্তেতার দল এবারও দুর্দান্ত রক্ষণ সাজিয়েছে—চ্যাম্পিয়নস লিগে এখনো পর্যন্ত একটিও গোল খায়নি তারা। প্রিমিয়ার লিগে তাদের বিপক্ষে গোল হয়েছে মাত্র ছয়টি, ইউরোপের সেরা পাঁচ লিগের মধ্যে সেরা রক্ষণভাগ।
সেই রক্ষণে চিড় ধরাতে কেইনকে নিতে হবে বাড়তি দায়িত্ব। তিনি বলেন, ‘আমি জানি, আমি শুধু গোলস্কোরার নই। পাসিং, এক-অন-এক পরিস্থিতি কিংবা দলের চাপ কমানো—অনেকভাবে দলকে সাহায্য করতে পারি।’
উড়ন্ত ফর্মে থাকলেও বায়ার্ন দুর্বল সেট-পিস ঠেকাতে। আর এটাই আর্সেনালের বড় শক্তি। গত দুই ম্যাচে বায়ার্ন যে চারটি গোল হজম করেছে, সবই এসেছে সেট-পিস থেকে। কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি বলেন, ‘সেট-পিসে আমাদের সমস্যা আছে। এটা লুকানোর কিছু নয়। আর্সেনালের বিশ্লেষকেরাও সেটা দেখবে। আমাদের ব্যক্তিত্ব দেখাতে হবে, এসব প্রতিহত করতে হবে। কিন্তু দলের প্রতি আত্মবিশ্বাসী।’
চ্যাম্পিয়ন পিএসজির আজ মাঠে নামবে কেইনের সাবেক ক্লাব টটেনহামের বিপক্ষে। রিয়াল মাদ্রিদের প্রতিপক্ষ অলিম্পিয়াকোস। গ্রিক ক্লাবের বিপক্ষে খেলার আগে ধাক্কা খেয়েছে জাবি আলোনসোর দল। চোটের কারণে এই ম্যাচে পাচ্ছে না গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া ও ডিন হাউসেনকে।
জয়ের মঞ্চটা চতুর্থ দিনেই প্রস্তুত করে রেখেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। শেষ দিনে এসে বাকি কাজটা সারল সফরকারী দল। গুয়াহাটি টেস্টে ভারতকে ৪০৮ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে প্রোটিয়ারা। এই জয়ে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতল তারা। এর আগে কলকাতা টেস্টে ভারতকে ৩০ রানে হারিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।৮ মিনিট আগে
২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে বাজেভাবে ফাউল করায় বড় ধরনের নিষেধাজ্ঞার শঙ্কায় ছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তাতে ২০২৬ বিশ্বকাপের শুরুতে তাঁর খেলা নিয়েও অনিশ্চয়তা ছিল। এই ইস্যুতে সাত নম্বর জার্সিধারীকে স্বস্তির খবর দিল বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (ফিফা)।২৪ মিনিট আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) পরবর্তী আসরের জন্য শোয়েব আখতারকে মেন্টর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। সাবেক পেসার নিজেও ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টিটতে কাজ করতে মুখিয়ে আছেন। এক ভিডিও বার্তায় বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসার কথা জানিয়েছেন শোয়েব।১ ঘণ্টা আগে
বার্সেলোনা ও চেলসির ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনার কমতি ছিল না ভক্তদের। কিন্তু মাঠে লড়াইয়ে সেটার ছাপ খুঁজে পাওয়া গেল না। চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচটিতে ব্লুজদের কাছে কোনোরকম পাত্তা পায়নি কাতালানরা। ৩-০ গোলে হেরেছে তারা। এরপরও ইনজুরি কাটিয়ে খেলোয়াড়েরা দলে ফেরায় খুশি বার্সার প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিক।১ ঘণ্টা আগে