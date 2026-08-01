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ক্রিকেট

সেরাটা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে অস্ট্রেলিয়ার পথে শান্তরা

ক্রীড়া ডেস্ক    
সেরাটা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে অস্ট্রেলিয়ার পথে শান্তরা
নাজমুল হোসেন শান্ত। ছবি: ফেসবুক

দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়েছে বাংলাদেশ দল। আসন্ন সিরিজে দলের জন্য নিজের সেরাটা দিতে চান অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত।

নিজের ফেরিফাইড ফেসবুক পেজে শান্ত লিখেছেন, অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে রওনা হচ্ছি। দেশের হয়ে নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে মুখিয়ে আছি। সবাই আমার এবং বাংলাদেশ দলের জন্য দোয়া করবেন।’

বিষয়:

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