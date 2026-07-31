নিয়ম ভঙ্গের দায়ে চেলসিকে ১৬৫ কোটি টাকা জরিমানা

সাবেক মালিক রোমান আব্রামোভিচের আমলে সংঘটিত একাধিক নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে শাস্তি পেয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব চেলসি। ২০০৯ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ইংলিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এফএ) ৭৪টি নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগ স্বীকার করার পর ক্লাবটিকে ১০ মিলিয়ন পাউন্ড জরিমানা করা হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ১৬৫ কোটি টাকা।
একই সঙ্গে দুই ট্রান্সফার উইন্ডোতে খেলোয়াড় নিবন্ধনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলেও সেটি ৩০ জুন ২০২৭ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে।
এফএ জানিয়েছে, অভিযোগগুলো মূলত খেলোয়াড়দের চুক্তি সম্পাদনে মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা, এজেন্টদের কার্যক্রম এবং খেলোয়াড়দের ওপর তৃতীয় পক্ষের বিনিয়োগসংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘনের সঙ্গে সম্পর্কিত। অধিকাংশ অনিয়ম ঘটেছে ২০১০-১১ থেকে ২০১৫-১৬ মৌসুমের মধ্যে, যখন চেলসির মালিক ছিলেন আব্রামোভিচ।
শৃঙ্খলাবিষয়ক শুনানির আগেই চেলসি তাদের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ স্বীকার করেছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে এফএ।
প্রথমে একটি স্বাধীন কমিশন চেলসির জন্য ছয় পয়েন্ট কর্তনের শাস্তি স্থগিত রেখেছিল। তবে ক্লাবটির আপিলের পর সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়। আপিলে স্থগিত পয়েন্ট কর্তনের পরিবর্তে দুই ট্রান্সফার উইন্ডোর জন্য স্থগিত নিবন্ধন নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা হয়।
যদিও ক্লাবটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শাস্তি মেনে নিয়েছে, তবুও আব্রামোভিচ আমলের এসব অনিয়মে জড়িত ব্যক্তিদের সম্ভাব্য দায়-দায়িত্ব নিয়ে তদন্ত অব্যাহত রেখেছে ইংলিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।
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