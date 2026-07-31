শ্রীলঙ্কা সিরিজের আগে খুশির খবর পেল ভারত

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের আগে খুশির খবর পেল ভারত। ফিটনেস টেস্টে উত্তীর্ণ হয়েছেন দলের পেস আক্রমণের মূল ভরসা যশপ্রীত বুমরা। লঙ্কানদের বিপক্ষে পুরো সিরিজেই তাঁকে পাওয়ার আশা করছে টিম ম্যানেজমেন্ট।
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সবশেষ ওয়ানডে সিরিজে চোট পেয়েছিলেন বুমরা। সেই চোটের কারণেই লর্ডসে হওয়া তৃতীয় ওয়ানডেতে খেলতে পারেননি। এ জন্য ফিট হওয়া শর্তে শ্রীলঙ্কা সফরের দলে রাখা হয়েছিল বুমরাকে। বেঙ্গালুরুর বিসিসিআই সেন্টার অব এক্সেলেন্সের (সিওই) নির্ধারিত ফিটনেস পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছেন তিনি।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা পিটিআইকে বলেন, ‘যশপ্রীত বুমরা চোট থেকে পুরোপুরি সেরে উঠেছে। সে সেন্টার অব এক্সেলেন্স নির্ধারিত সব ফিটনেস পরীক্ষা সফলভাবে উতরে গেছে। আশা করছি, সে দুটি টেস্টেই খেলতে পারবে, কারণ দলের পরিকল্পনায় সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ।’
গল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ভারত-শ্রীলঙ্কার দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হবে আগামী ১৫ আগস্ট। ২৩ আগস্ট কলম্বোতে সিরিজের দ্বিতীয় এবং শেষ টেস্ট খেলতে নামবে তারা।
বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের (ডব্লিউটিসি) চলতি চক্রে ফাইনালের দৌড়ে টিকে থাকতে ভারতের সামনে কঠিন সমীকরণ অপেক্ষা করছে। বাকি থাকা নয় টেস্টের মধ্যে অন্তত সাতটিতে জিততে হবে। এমন সমীকরণে শ্রীলঙ্কাকে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ হারানোর বিকল্প নেই ভারতের জন্য। আগামী নভেম্বরে নিউজিল্যান্ডের মাঠে টেস্ট সিরিজ খেলবে এশিয়ার দলটি।
বুমরাহ ফিরলেও চোটের ধাক্কা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি ভারত। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ছিটকে গেছেন হর্শিত রানা। কোয়াড্রিসেপসের চোটের কারণে আসন্ন সিরিজে নেই নিতিশ কুমার রেড্ডি। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম টেস্টে মাঠে নামতে পারবেন না ওয়াশিংটন সুন্দর। অন্যদিকে পিঠে স্ট্রেস রিঅ্যাকশনের কারণে দীর্ঘদিন ধরেই মাঠের বাইরে রয়েছেন আকাশ দীপ।
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