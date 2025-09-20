নতুন নির্বাচক পেলেন লিটন-জ্যোতিরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অবশেষে জাতীয় পুরুষ ও নারী দলের নির্বাচক প্যানেলে নতুন দুজনকে যুক্ত করল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। পুরুষ দলের নির্বাচক হিসেবে দায়িত্ব পেলেন সাবেক পেসার হাসিবুল হোসেন শান্ত। আর নারী দলের নির্বাচক প্যানেলে প্রথমবারের মতো নারী হিসেবে যুক্ত হলেন সাবেক অধিনায়ক সালমা খাতুন। তিনি কাজ করবেন বর্তমান প্রধান নির্বাচক সাজ্জাদ আহমেদ শিপনের সঙ্গে।
আজ বিকেলে বিসিবির জরুরি সভা শেষে সংবাদমাধ্যমকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান বোর্ডের মিডিয়া ও আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার আহমেদ মিঠু। তিনি বলেন, ‘শান্ত জাতীয় দলে খেলার পাশাপাশি বয়সভিত্তিক দলে নির্বাচকের দায়িত্ব সামলেছেন। সেই অভিজ্ঞতার কারণেই তাকে জাতীয় দলে নেওয়া হয়েছে। আর প্রথমবারের মতো নারী দলের নির্বাচক হিসেবে দায়িত্ব পেলেন সালমা খাতুন। তিনি ২০১৪–১৫ সালে আইসিসির সেরা অলরাউন্ডার নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ২০১৫ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক ছিলেন। আমার কাছে মনে হয় এই সিদ্ধান্ত যুগান্তকারী।’
মিঠুর মতে, নির্বাচক হিসেবে সালমা খাতুনের নিয়োগে নারী ক্রিকেটার নির্বাচনে গতি আসবে এবং দলের ভেতরে আস্থাও বাড়বে।
গত ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় দলের নির্বাচকের দায়িত্ব ছেড়ে দেন সাবেক ওপেনার হান্নান সরকার। কোচিংয়ে মনোযোগ দিতেই তিনি সরে দাঁড়ান। পরে কোচ হন আবাহনী লিমিটেডর। হান্নান সরে যাওয়ার পর প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু ও আবদুর রাজ্জাক মিলে কার্যত দুই সদস্যের প্যানেল দিয়ে কাজ চালাচ্ছিলেন।
এরই মধ্যে ব্যস্ত সূচিতে টানা সিরিজ খেলেছে বাংলাদেশ দল। হান্নান দায়িত্ব ছাড়ার পর তারা খেলেছে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ, এরপর সংযুক্ত আরব আমিরাত ও পাকিস্তানে পিঠাপিঠি দুটি টি–টোয়েন্টি সিরিজ। এই সময় থেকেই শূন্য পদে নতুন নির্বাচক নিয়োগের জোরালো আভাস ছিল। অবশেষে বিসিবি সেই শূন্যতা পূরণ করল।
অবশেষে জাতীয় পুরুষ ও নারী দলের নির্বাচক প্যানেলে নতুন দুজনকে যুক্ত করল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। পুরুষ দলের নির্বাচক হিসেবে দায়িত্ব পেলেন সাবেক পেসার হাসিবুল হোসেন শান্ত। আর নারী দলের নির্বাচক প্যানেলে প্রথমবারের মতো নারী হিসেবে যুক্ত হলেন সাবেক অধিনায়ক সালমা খাতুন। তিনি কাজ করবেন বর্তমান প্রধান নির্বাচক সাজ্জাদ আহমেদ শিপনের সঙ্গে।
আজ বিকেলে বিসিবির জরুরি সভা শেষে সংবাদমাধ্যমকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান বোর্ডের মিডিয়া ও আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার আহমেদ মিঠু। তিনি বলেন, ‘শান্ত জাতীয় দলে খেলার পাশাপাশি বয়সভিত্তিক দলে নির্বাচকের দায়িত্ব সামলেছেন। সেই অভিজ্ঞতার কারণেই তাকে জাতীয় দলে নেওয়া হয়েছে। আর প্রথমবারের মতো নারী দলের নির্বাচক হিসেবে দায়িত্ব পেলেন সালমা খাতুন। তিনি ২০১৪–১৫ সালে আইসিসির সেরা অলরাউন্ডার নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ২০১৫ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক ছিলেন। আমার কাছে মনে হয় এই সিদ্ধান্ত যুগান্তকারী।’
মিঠুর মতে, নির্বাচক হিসেবে সালমা খাতুনের নিয়োগে নারী ক্রিকেটার নির্বাচনে গতি আসবে এবং দলের ভেতরে আস্থাও বাড়বে।
গত ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় দলের নির্বাচকের দায়িত্ব ছেড়ে দেন সাবেক ওপেনার হান্নান সরকার। কোচিংয়ে মনোযোগ দিতেই তিনি সরে দাঁড়ান। পরে কোচ হন আবাহনী লিমিটেডর। হান্নান সরে যাওয়ার পর প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু ও আবদুর রাজ্জাক মিলে কার্যত দুই সদস্যের প্যানেল দিয়ে কাজ চালাচ্ছিলেন।
এরই মধ্যে ব্যস্ত সূচিতে টানা সিরিজ খেলেছে বাংলাদেশ দল। হান্নান দায়িত্ব ছাড়ার পর তারা খেলেছে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ, এরপর সংযুক্ত আরব আমিরাত ও পাকিস্তানে পিঠাপিঠি দুটি টি–টোয়েন্টি সিরিজ। এই সময় থেকেই শূন্য পদে নতুন নির্বাচক নিয়োগের জোরালো আভাস ছিল। অবশেষে বিসিবি সেই শূন্যতা পূরণ করল।
অপেক্ষার পালা শেষ হতে চলেছে। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই জানা যাবে নতুন ব্যালন ডি’অর জয়ীর নাম। বাংলাদেশ সময় আজ দিবাগত রাত ১টায় ফ্রান্সের থিয়েটার দু শাতেলে শুরু হবে ব্যালন ডি’অরের জমকালো অনুষ্ঠান। শেষ মুহূর্তে ভক্তদের কৌতুহল—কে জিতবে এবারের ব্যালন ডি’অর!৩ মিনিট আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন ঘিরে নতুন আইনি জটিলতা তৈরি হয়েছে। ক্যাটাগরি-১ থেকে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের কাউন্সিলর মনোনয়ন নিয়ে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের পাঠানো চিঠির বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে ৪ প্রার্থী হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন।১ ঘণ্টা আগে
ঘরোয়া ফুটবলের নতুন মৌসুম শুরু হয়েছে চ্যালেঞ্জ কাপ দিয়ে। কাল মাঠে গড়াবে ফেডারেশন কাপ। ২৬ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়ার কথা প্রিমিয়ার লিগের। দুটি টুর্নামেন্টের সূচি ইতোমধ্যেই চূড়ান্ত করেছে বাফুফের লিগ কমিটি। তা নিয়ে নাখোশ লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। লিগ কমিটি পরিবর্তনের দাবিতে বাফুফে..১ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশ সবশেষ ম্যাচ খেলেছে এ বছরের এপ্রিলে। লাহোরে পাঁচ মাস আগে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি ছিল বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ। দীর্ঘ পাঁচ মাসের বিরতির পর বিশ্বকাপে খেলতে নামছে নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।১ ঘণ্টা আগে