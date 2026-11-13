এমন বাজে সময় আগে কখনো আসেনি ভারতের

এমন বাজে সময় আগে কখনো আসেনি ভারতের
ওয়ানডে ক্রিকেটে এমন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে আগে কখনো পড়েনি ভারত। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চতুর্থ ওয়ানডেতে রান খোলার আগেই প্রথম তিন উইকেট হারিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ড গড়েছে দলটি। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি ও শ্রেয়াস আইয়ার ফিরেছেন শূন্য রানে।
মাউন্ট মঙ্গানুইয়ের বে ওভালে ৩৩৪ রান তাড়া করতে নেমে ইনিংসের প্রথম ওভারেই বিপর্যস্ত ভারত। সে ওভারে তিন উইকেট তুলে নিয়ে ভারতকে বিপদে ঠেলে দেন নিউজিল্যান্ডের পেসার ম্যাট হেনরি।
প্রথম বলেই রোহিতকে ফেরান হেনরি। শর্ট অব গুড লেংথের বলটি বাড়তি বাউন্স নিয়ে ব্যাট থেকে দূরে সরে যায়। বাধ্য হয়ে খেলতে গিয়ে প্রথম স্লিপে ফিন অ্যালেনের হাতে ক্যাচ দেন রোহিত। মাত্র এক বল খেলেই গোল্ডেন ডাক নিয়ে ফেরেন তিনি।
ওভারের পঞ্চম বলে কোহলিকে বোল্ড করেন হেনরি। ভেতরের দিকে ঢোকানো বল সামলাতে পারেননি ভারতের সাবেক অধিনায়ক। ব্যাট ও প্যাডের মাঝখান দিয়ে বল গিয়ে আঘাত করে স্টাম্পে। চার বল খেলে কোনো রান না করেই বিদায় নেন কোহলি।
ওভারের শেষ বলে আইয়ারকে এলবিডব্লিউ করেন হেনরি। প্রথমে আম্পায়ার কুমার ধর্মসেনা আবেদন নাকচ করলেও রিভিউ নেয় নিউজিল্যান্ড। বল ট্র্যাকিংয়ে তিনটি রেড দেখা গেলে সিদ্ধান্ত বদলে যায়। প্রথম বলেই শূন্য রানে আউট হন ভারত অধিনায়ক।
তিন উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি সে ওভারে কোনো রান দেননি হেনরি। ফলে প্রথম ওভার শেষে ভারতের স্কোর দাঁড়ায় ৩ উইকেটে শূন্য।
ওয়ানডে ক্রিকেটে প্রথম তিন উইকেট হারানোর আগে কোনো রান করতে না পারার ঘটনা এর আগে ঘটেছে মাত্র চারবার। ভারত হলো এই তালিকায় পঞ্চম দল। এর আগে ১৯৮৩ বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তান, ১৯৯৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পাকিস্তান, ২০০৩ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশ এবং ২০২৬ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া এমন পরিস্থিতিতে পড়েছিল।
একই ওয়ানডেতে রোহিত ও কোহলির ডাক মারার ঘটনাও বিরল। এর আগে ২০১০ সালে ডাম্বুলায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে একই ম্যাচে শূন্য রানে ফিরেছিলেন দুজন। এবার নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। তবে প্রথম ওভারেই তিন উইকেট হারানোর ধাক্কা ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য আরও বড় দুঃস্বপ্ন হয়ে থাকল।