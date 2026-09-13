সতীর্থের ঝোড়ো ইনিংসে ফ্লাইট মিস করলেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার

ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) ফেরার অপেক্ষা আরও বাড়ল সাইম আইয়ুবের। পাকিস্তানের হয়ে এজবাস্টনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টেস্ট তিন দিনে শেষ হবে ধরে নিয়ে শুক্রবার রাতেই বার্বাডোজের উদ্দেশে উড়াল দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু সতীর্থ রাজাউল্লাহর ঝোড়ো ইনিংসে ম্যাচ চতুর্থ দিনে গড়ানোয় সাইমের ক্যারিবীয় যাত্রাও অন্তত এক দিন পিছিয়ে গেছে।
জ্যামাইকা কিংসমেন আগেই সাইমের জন্য ইংল্যান্ড থেকে বার্বাডোজের ফ্লাইট বুক করেছিল। তিন দিনের মধ্যে টেস্ট শেষ হলে শুক্রবারই দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা ছিল বাঁহাতি এই ব্যাটারের। এ জন্য পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) কাছ থেকেও প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়েছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। কিন্তু রাজাউল্লাহর দুর্দান্ত ব্যাটিং পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসকে ৪৪৯ রানে নিয়ে যায় এবং ম্যাচ গড়ায় চতুর্থ দিনে।
মাত্র ৬৩ বলে ৮১ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন রাজাউল্লাহ। তাঁর ইনিংসে ছিল নয়টি ছক্কা। এটা ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট অভিষেকে এক ইনিংসে যৌথভাবে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড। টেস্টে অভিষেকে সমান ছক্কা মেরেছিলেন বেন স্টোকস।
রাজাউল্লাহর ব্যাটিংয়ে ইংল্যান্ডকে দ্বিতীয় ইনিংসে নামাতে পেরেছে পাকিস্তান। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই প্রতিরোধ কাজে আসেনি। চতুর্থ দিনে ১৩০ রানের লক্ষ্য ৮ উইকেট হাতে রেখেই পেরিয়ে যায় ইংল্যান্ড। ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করে স্বাগতিকেরা।
সিপিএলে জ্যামাইকা কিংসমেনের হয়ে খেলার মাঝপথে আকস্মিকভাবে টেস্ট দলে ডাক পেয়েছিলেন সাইম। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টেস্টের দলে তাঁকে ফেরায় পিসিবি। তবে এজবাস্টনে প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স করতে পারেননি তিনি; দুই ইনিংসেই রানের খাতা খোলার আগেই আউট হন সাইম।
সাইমকে দ্রুত ফিরে পাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিংসমেনের জন্য সিপিএলের লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে বার্বাডোজ ট্রাইডেন্টসের বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা। দুই দলেরই পয়েন্ট ৮ হওয়ায় প্লে-অফের লড়াইয়ে ম্যাচটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সূচিতে আপাতত আর কোনো ম্যাচ না থাকায় টেস্ট সিরিজ শেষে সিপিএলের বাকি অংশে সাইমকে নিয়মিত পাওয়ার আশা করছে কিংসমেন।
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