এশিয়া কাপে ঝড় তুলে মাসসেরা হলেন অভিষেক শর্মা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২০: ০৭
এশিয়া কাপে ব্যাট হাতে প্রতিপক্ষের বোলারদের ওপর রীতিমতো ঝড় তুলেছেন অভিষেক। প্রথমবারের মতো আইসিসির মাসসেরা হয়েছেন তিনি। ছবি: বিসিসিআই
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর খুব কম সময়েই নিজের জাত চেনান অভিষেক শর্মা। শুরু থেকেই ভারতের টি–টোয়েন্টি দলের ভরসার প্রতীক হয়ে উঠেন তিনি। এশিয়া কাপে তো ব্যাট হাতে রীতিমতো ঝড় তুলেছেন অভিষেক। এবার সেটারই স্বীকৃতি পেলেন এই ২৫ বছর বয়সী ক্রিকেটার।

আজ পুরুষ ও নারী ক্যাটাগরিতে সেপ্টেম্বরের সেরা ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। পুরুষ ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার জিতেছেন অভিষেক। প্রথমবারের মতো বিশ্ব ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থার মাসসেরার পুরস্কার জিতলেন তিনি। পেছনে ফেলেছেন কুলদীপ যাদব ও ব্রায়ান বেনেটকে।

অপরাজিত থেকে এশিয়া কাপের শিরোপা জেতে ভারত। দলটির মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের ট্রফি ধরে রাখার পেছনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন অভিষেক। ৪৪.৮৫ গড় ও ২০০ স্ট্রাইকরেটে ৭ ম্যাচে করেছেন ৩১৪ রান। টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কার জেতেন এই মারকুটে ব্যাটার। সবশেষ এশিয়া কাপে অভিষেক ছাড়া আর কোনো ব্যাটার ৩০০ রান করতে পারেননি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৬১ রান আসে পাথুম নিশাঙ্কার ব্যাট থেকে।

সুপার ফোরে বাংলাদেশের উপর সবচেয়ে বড় ঝড়টা বইয়ে দেন অভিষেক। খেলেন ৩৭ বলে ৭৫ রানের ইনিংস। টর্নেডো ব্যাটিংয়ে পাকিস্তান (৩৯ বলে ৭৪) ও শ্রীলঙ্ককার (৩১ বলে ৬১) বিপক্ষেও ফিফটি হাঁকান তিনি।

সেপ্টেম্বরের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার জেতার পর অভিষেক বলেন, ‘আইসিসির মাসসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতেত পেরে খুবই ভালো লাগছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আমার অবদানে দল জিতেছে। ভারতের মতো একটি দলের সদস্য হতে পারাটা আমার জন্য গর্বের। সাম্প্রতিক সময়ের পারফরম্যান্সই বলে দিচ্ছে, টি–টোয়েন্টিতে আমাদের মানসিকতা কেমন।’

নারী ক্যাটাগরিতে মাসসেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন স্মৃতি মান্ধানা। সিদরা আমিন ও তাজমিন ব্রিটসকে পেছনে ফেলে এই স্বীকৃতি জিতেছেন তিনি। সেপ্টেম্বের ৪ ওয়ানডেতে ব্যাট হাতে তাঁর সংগ্রহ ৩০৮ রান। ব্যাটিং গড় ৭৭ ও স্ট্রাইকরেট ১৩৫.৬৮।

