এশিয়া কাপে ঝড় তুলে মাসসেরা হলেন অভিষেক শর্মা

ক্রীড়া ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর খুব কম সময়েই নিজের জাত চেনান অভিষেক শর্মা। শুরু থেকেই ভারতের টি–টোয়েন্টি দলের ভরসার প্রতীক হয়ে উঠেন তিনি। এশিয়া কাপে তো ব্যাট হাতে রীতিমতো ঝড় তুলেছেন অভিষেক। এবার সেটারই স্বীকৃতি পেলেন এই ২৫ বছর বয়সী ক্রিকেটার।
আজ পুরুষ ও নারী ক্যাটাগরিতে সেপ্টেম্বরের সেরা ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। পুরুষ ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার জিতেছেন অভিষেক। প্রথমবারের মতো বিশ্ব ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থার মাসসেরার পুরস্কার জিতলেন তিনি। পেছনে ফেলেছেন কুলদীপ যাদব ও ব্রায়ান বেনেটকে।
অপরাজিত থেকে এশিয়া কাপের শিরোপা জেতে ভারত। দলটির মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের ট্রফি ধরে রাখার পেছনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন অভিষেক। ৪৪.৮৫ গড় ও ২০০ স্ট্রাইকরেটে ৭ ম্যাচে করেছেন ৩১৪ রান। টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কার জেতেন এই মারকুটে ব্যাটার। সবশেষ এশিয়া কাপে অভিষেক ছাড়া আর কোনো ব্যাটার ৩০০ রান করতে পারেননি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৬১ রান আসে পাথুম নিশাঙ্কার ব্যাট থেকে।
সুপার ফোরে বাংলাদেশের উপর সবচেয়ে বড় ঝড়টা বইয়ে দেন অভিষেক। খেলেন ৩৭ বলে ৭৫ রানের ইনিংস। টর্নেডো ব্যাটিংয়ে পাকিস্তান (৩৯ বলে ৭৪) ও শ্রীলঙ্ককার (৩১ বলে ৬১) বিপক্ষেও ফিফটি হাঁকান তিনি।
সেপ্টেম্বরের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার জেতার পর অভিষেক বলেন, ‘আইসিসির মাসসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতেত পেরে খুবই ভালো লাগছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আমার অবদানে দল জিতেছে। ভারতের মতো একটি দলের সদস্য হতে পারাটা আমার জন্য গর্বের। সাম্প্রতিক সময়ের পারফরম্যান্সই বলে দিচ্ছে, টি–টোয়েন্টিতে আমাদের মানসিকতা কেমন।’
নারী ক্যাটাগরিতে মাসসেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন স্মৃতি মান্ধানা। সিদরা আমিন ও তাজমিন ব্রিটসকে পেছনে ফেলে এই স্বীকৃতি জিতেছেন তিনি। সেপ্টেম্বের ৪ ওয়ানডেতে ব্যাট হাতে তাঁর সংগ্রহ ৩০৮ রান। ব্যাটিং গড় ৭৭ ও স্ট্রাইকরেট ১৩৫.৬৮।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর খুব কম সময়েই নিজের জাত চেনান অভিষেক শর্মা। শুরু থেকেই ভারতের টি–টোয়েন্টি দলের ভরসার প্রতীক হয়ে উঠেন তিনি। এশিয়া কাপে তো ব্যাট হাতে রীতিমতো ঝড় তুলেছেন অভিষেক। এবার সেটারই স্বীকৃতি পেলেন এই ২৫ বছর বয়সী ক্রিকেটার।
আজ পুরুষ ও নারী ক্যাটাগরিতে সেপ্টেম্বরের সেরা ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। পুরুষ ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার জিতেছেন অভিষেক। প্রথমবারের মতো বিশ্ব ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থার মাসসেরার পুরস্কার জিতলেন তিনি। পেছনে ফেলেছেন কুলদীপ যাদব ও ব্রায়ান বেনেটকে।
অপরাজিত থেকে এশিয়া কাপের শিরোপা জেতে ভারত। দলটির মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের ট্রফি ধরে রাখার পেছনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন অভিষেক। ৪৪.৮৫ গড় ও ২০০ স্ট্রাইকরেটে ৭ ম্যাচে করেছেন ৩১৪ রান। টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কার জেতেন এই মারকুটে ব্যাটার। সবশেষ এশিয়া কাপে অভিষেক ছাড়া আর কোনো ব্যাটার ৩০০ রান করতে পারেননি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৬১ রান আসে পাথুম নিশাঙ্কার ব্যাট থেকে।
সুপার ফোরে বাংলাদেশের উপর সবচেয়ে বড় ঝড়টা বইয়ে দেন অভিষেক। খেলেন ৩৭ বলে ৭৫ রানের ইনিংস। টর্নেডো ব্যাটিংয়ে পাকিস্তান (৩৯ বলে ৭৪) ও শ্রীলঙ্ককার (৩১ বলে ৬১) বিপক্ষেও ফিফটি হাঁকান তিনি।
সেপ্টেম্বরের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার জেতার পর অভিষেক বলেন, ‘আইসিসির মাসসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতেত পেরে খুবই ভালো লাগছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আমার অবদানে দল জিতেছে। ভারতের মতো একটি দলের সদস্য হতে পারাটা আমার জন্য গর্বের। সাম্প্রতিক সময়ের পারফরম্যান্সই বলে দিচ্ছে, টি–টোয়েন্টিতে আমাদের মানসিকতা কেমন।’
নারী ক্যাটাগরিতে মাসসেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন স্মৃতি মান্ধানা। সিদরা আমিন ও তাজমিন ব্রিটসকে পেছনে ফেলে এই স্বীকৃতি জিতেছেন তিনি। সেপ্টেম্বের ৪ ওয়ানডেতে ব্যাট হাতে তাঁর সংগ্রহ ৩০৮ রান। ব্যাটিং গড় ৭৭ ও স্ট্রাইকরেট ১৩৫.৬৮।
২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়ার সব আশাই শেষ হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার। এর পরপরই প্রধান কোচের পদ থেকে প্যাট্রিক ক্লুইবার্টকে সরিয়ে দিলো ইন্দোনেশিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (পিএসএসআই)। পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তি বাতিল করেছে দুই পক্ষ। এক বার্তায় ইন্দোনেশিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।২ ঘণ্টা আগে
আফগানিস্তানের বিপক্ষে সদ্য সমাপ্ত ওয়ানডে সিরিজে স্পিনারদের সামলাতে সবচেয়ে বেশি বেগ পোহাতে হয়েছে বাংলাদেশকে। বিশেষ করে রশিদ খানের সামনে রীতিমতো অসহায় ছিলেন ব্যাটাররা। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে রশিদের মতো বিশ্ব মানের স্পিনার না থাকায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রধান নির্বাচক২ ঘণ্টা আগে
প্রথমবারের মতো ঢাকায় হতে যাচ্ছে আইকেএফ নারী কাবাডি বিশ্বকাপ। ২০২৫ সালের এই আসর ১৫ থেকে ২৫ নভেম্বর হবে মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী জাতীয় ইনডোর স্টেডিয়ামে। ‘তারুণ্যের উৎসব ২০২৫’—এর অংশ হিসেবে হতে যাওয়া নারী কাবাডির সবচেয়ে বড় আয়োজনে অংশ নেবে ১৪ দেশ।৩ ঘণ্টা আগে
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে কেইন উইলিয়ামসনকে। লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের কৌশলগত উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন নিউজিল্যান্ডের এই তারকা ব্যাটার। দলটির মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।৪ ঘণ্টা আগে