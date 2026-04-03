পিএসএলে ওপেনিংয়ে নেমেই ইমনের ঝোড়ো ব্যাটিং

ফখর জামানের নিষেধাজ্ঞায় ওপেনিংয়ে সুযোগ পেয়েছিলেন পারভেজ হোসেন ইমন। সেই সুযোগটাকে দারুণভাবেই কাজে লাগালেন এই বাঁ হাতি ব্যাটার। ওপেনিংয়ে নেমেই ঝোড়ো ব্যাটিং করলেন লাহোর কালান্দার্সের এই বাংলাদেশি ক্রিকেটার।
আগের দুই ম্যাচে চারে ব্যাট করতে নামেন ইমন। প্রথম ম্যাচে ১৪ রানের পর দ্বিতীয় ম্যাচে তাঁর ব্যাট থেকে আসে ১২ রান। তবে মুলতান সুলতান্সের বিপক্ষে দেখা পেল চেনা ইমনকে। এদিন মোহাম্মদ ইসমাইলের করা ইনিংসের পঞ্চম ওভারের প্রথম বলে মোহাম্মদ নাওয়াজের হাতে ধরা পড়ার আগে ৪৫ রান করেন এই ওপেনার। ১৯ বলের ইনিংসে ২ চারের বিপরীতে পাঁচটি ছক্কা মারেন তিনি।
লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে বৃষ্টির কারণে এদিন যথা সময়ে খেলা শুরু হয়নি। বৃষ্টি শেষে খেলা শুরু হলে ম্যাচের আয়ু ১৩ ওভারে নামিয়ে আনা হয়। কার্টেল ওভারের ম্যাচে মোহাম্মদ নাইম এবং ইমনের কল্যাণে উড়ন্ত সূচনা পায় লাহোর কালান্দার্স। নাইম প্রথম ওভার থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করলেও ইমন হাত খুলেছেন একটু পর; প্রথম ৫ বলে করেন মাত্র ২ রান। মোকাবেলা করা ষষ্ঠ বলে বাউন্ডারি হাঁকান ইমন। উইকেটে থাকা বাকিটা সময় মুলতানের বোলারদের কচুকাটা করেন।
নাওয়াজের করা চতুর্থ ওভারে দুটি ছয় এবং একটি ছক্কা মারেন ইমন। ফয়সাল আকরামের করা পরের ওভারের প্রথম তিন বলে টানা ছক্কা হাঁকান। তখন মনে হচ্ছিল ফিফটি পেয়েই যাবেন। কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে ফিফটির সুযোগ হাতছাড়া করেন ইমন। ফিফটির দেখা না পেলেও লাহোরকে বড় পুঁজির ভীত গড়ে দিয়ে যান এই ব্যাটার। ৬ ওভার শেষেই স্কোরবোর্ডে ৯৭ রান তোলে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠার পর থেকেই সব জটিলতার সূত্রপাত। এই ইস্যুতে গত কয়েক মাসে টালমাটাল দেশের ক্রিকেটাঙ্গন। বিসিবির সঙ্গে ক্লাব কর্তাদের দ্বিমতের জেরে এই মৌসুমে এখন পর্যন্ত কোনো লিগই মাঠে গড়ায়নি।২৯ মিনিট আগে
ফোনের ওপাশ থেকে অম্ল-মধুর অভিজ্ঞতাই শোনালেন সুলিভান ব্রাদার্সের নানি সুলতানা আলম। গতকাল রাতের আগপর্যন্ত দুই নাতি ডেকলান সুলিভান ও রোনান সুলিভানের সঙ্গে দেখাই করতে পারেননি। শিকড় যে তাঁকে দিয়েই বোনা।১ ঘণ্টা আগে
কোচিং নিয়ে তাঁর আগ্রহ অনেক দিনের। খেলা ছাড়ার পর বিসিবির দরজা তাঁর জন্য একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে বিসিবির বিশেষজ্ঞ স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মোহাম্মদ রফিক। যেখানে তিনি কাজ করবেন অভিজ্ঞ ও উঠতি স্পিনারদের সঙ্গে।১ ঘণ্টা আগে
ভালো অবস্থায় নেই ইতালির ফুটবল। টানা তিনবার বিশ্বকাপে খেলতে না পারা ইতালিকে ধুয়ে দিচ্ছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। ফেডারেশনে পদত্যাগের হিড়িক পড়েছে। যার মধ্যে রয়েছেন প্রধান কোচ জেনারো গাত্তুসোও। এই মুহূর্তে আলোচনায় ইতালির কিংবদন্তি কোচ সিমিওনে ইনজাগি। যদিও ইতালির কোচের দায়িত্ব নেবেন কি না, সে ব্যাপারে কিছু খো১৩ ঘণ্টা আগে