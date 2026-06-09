তাসকিন-মোস্তাফিজে কাঁপছে অস্ট্রেলিয়া

তাসকিন আহমেদ যে ডেলিভারিটা করেছেন, সেটার জবাব দেওয়ার মতো কোনো ভাষা ছিল না ম্যাথু শর্টের কাছে। ইনিংসের প্রথম বলেই শর্টকে বোল্ড করেছেন তাসকিন। এটাই এখন পর্যন্ত হয়ে থাকল অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের প্রতিচ্ছবি। সফরকারীরা এগোচ্ছে সাবধানে।
তাসকিনের পর আঘাত হানলেন মোস্তাফিজুর রহমানও। দ্বিতীয় ওভারের দ্বিতীয় বলে মারনাস লাবুশেনের বিপক্ষে এলবিডব্লিউর জোরালো আবেদন মোস্তাফিজ করলেও আম্পায়ার সাড়া দেননি। মেহেদী হাসান মিরাজ রিভিউ নিয়ে লাবুশেনকে (১) আউট করেছেন। ২ রানে ২ উইকেট পড়ার পর বেশ সাবধানী ব্যাটিং করছে অস্ট্রেলিয়া। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অজিরা ৮ ওভারে ২ উইকেটে করেছে ৩৫ রান। কুপার কনোলি ও জশ ইংলিস ১৩ ও ১৩ রানে ব্যাটিং করছেন।
অস্ট্রেলিয়া অবশ্য ৬ রানেই হারাতে পারত তৃতীয় উইকেট। চতুর্থ ওভারের পঞ্চম বলে মোস্তাফিজকে কাট করতে যান কনোলি। এজ হওয়া বল প্রথম স্লিপে দাঁড়িয়ে থাকা তানজিদ হাসান তামিমের হাত ফসকে চলে যায় বাউন্ডারিতে। কনোলির রান তখন কেবল ১।
অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের প্রথম আট ওভারের মধ্যে মোস্তাফিজ ও তাসকিন চার ও তিন ওভার বোলিং করেছেন। মোস্তাফিজ খরচ করেছেন ১৪ রান। তাসকিন দিয়েছেন ১১ রান। নাহিদ রানা এক ওভারে ৫ রান দিয়েছেন। পাননি কোনো উইকেট।
এর আগে মিরপুরে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অস্ট্রেলিার অধিনায়ক জশ ইংলিস। তিনি একই সঙ্গে দলটির উইকেটরক্ষকও। আগে ব্যাটিং পাওয়া বাংলাদেশ ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে করে ২৮৪ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৮৬ রান করেন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত। এটা তাঁর ওয়ানডে ক্যারিয়ারের সেরা ইনিংসও। ৭০ বলের ইনিংসে ৭ চার ও ৩ ছক্কা মেরেছেন।
ফিফটি করেছেন তানজিদ হাসান তামিম ও নাজমুল হোসেন শান্তও। তামিমের ব্যাট থেকে এসেছে ৫৪ রান। শান্ত করেছেন ৬৭ রান। অজি পেসার নাথান এলিস ১০ ওভারে ৩৮ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। এক ওভার মেডেন দিয়েছেন তিনি।
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