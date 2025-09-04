কন্যাসন্তানের বাবা হলেন মিরাজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতে সদ্য সমাপ্ত নেদারল্যান্ডস সিরিজ থেকে ছুটি নিয়েছিলেন মেহেদী হাসান মিরাজ। বাংলাদেশ ওয়ানডে অধিনায়ক সুখবরটি পেয়েছেন আজ দুপুরে। কন্যাসন্তানের বাবা হয়েছেন মিরাজ।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বিকেলে মিরাজ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কন্যা সন্তানের বাবা হয়েছি। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। মা-সন্তান দুজনই ভালো আছে।’
২০১৯ সালের মার্চে খুলনার মেয়ে রাবেয়া প্রীতিকে বিয়ে করেছিলেন মিরাজ। এক বছর পর তাঁদের ঘর আলো করে আসে প্রথম সন্তান ওয়াফিক হাসান।
সম্প্রতি নেদারল্যান্ডস সিরিজে ছুটি নেওয়া মিরাজকে রাখা হয়নি এশিয়া কাপের দলে। তাঁকে রাখা হয়েছে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে।
