Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

কন্যাসন্তানের বাবা হলেন মিরাজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯: ০৫
মিরাজ-প্রীতির ঘরজুড়ে এসেছে নতুন অতিথি। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া
মিরাজ-প্রীতির ঘরজুড়ে এসেছে নতুন অতিথি। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতে সদ্য সমাপ্ত নেদারল্যান্ডস সিরিজ থেকে ছুটি নিয়েছিলেন মেহেদী হাসান মিরাজ। বাংলাদেশ ওয়ানডে অধিনায়ক সুখবরটি পেয়েছেন আজ দুপুরে। কন্যাসন্তানের বাবা হয়েছেন মিরাজ।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বিকেলে মিরাজ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কন্যা সন্তানের বাবা হয়েছি। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। মা-সন্তান দুজনই ভালো আছে।’

২০১৯ সালের মার্চে খুলনার মেয়ে রাবেয়া প্রীতিকে বিয়ে করেছিলেন মিরাজ। এক বছর পর তাঁদের ঘর আলো করে আসে প্রথম সন্তান ওয়াফিক হাসান।

সম্প্রতি নেদারল্যান্ডস সিরিজে ছুটি নেওয়া মিরাজকে রাখা হয়নি এশিয়া কাপের দলে। তাঁকে রাখা হয়েছে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে।

বিষয়:

খেলামেহেদী হাসান মিরাজক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

বিপুল ভোটে জয়ী মিঠুন, কোয়াবের কাছে তামিমের চাওয়া

বিপুল ভোটে জয়ী মিঠুন, কোয়াবের কাছে তামিমের চাওয়া

কন্যাসন্তানের বাবা হলেন মিরাজ

কন্যাসন্তানের বাবা হলেন মিরাজ

কাজাখস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপ হকির ষষ্ঠ স্থান নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ

কাজাখস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপ হকির ষষ্ঠ স্থান নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ

ভারতীয় বিশেষজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী, গ্রুপ পর্ব থেকেই বাদ বাংলাদেশ

ভারতীয় বিশেষজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী, গ্রুপ পর্ব থেকেই বাদ বাংলাদেশ