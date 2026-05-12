বাংলাদেশে ভারতের নিরাপত্তা হুমকি নেই: তামিম

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সঙ্গে কথা বলেছেন সাবেক এই ক্রিকেটার। ফাইল ছবি

বাংলাদেশে ভারতীয় দলের জন্য নিরাপত্তা হুমকি নেই বলে মনে করেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অ্যাডহক কমিটির প্রধান তামিম ইকবাল। ভারতের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই কথা জানান সাবেক এই ক্রিকেটার।

তিনটি করে ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি খেলতে গত বছরের আগস্টে ঢাকায় আসার কথা ছিল ভারতীয় দলের। কিন্তু বিসিবির সঙ্গে আলোচনার পর সফরসূচি পিছিয়ে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। নতুন সূচি অনুযায়ী, আগামী সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ সফর করার কথা রয়েছে দলটির। তবে সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইস্যুতে এই সিরিজকে ঘিরে নতুন করে শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

মোস্তাফিজুর রহমান ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) থেকে বাদ পড়ায় তৎকালীন ক্রীড়া উপদেষ্টার আদেশে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানায় বিসিবি। অনেক দড়ি টানাটানির পর শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ খেলা হয়নি বাংলাদেশের। এই ঘটনায় বিসিবি এবং বিসিসিআইয়ের সম্পর্কে ভাটা পড়ে। মাঠের ক্রিকেট ছাপিয়ে উত্তেজনা তৈরি হয় দুই দেশের মধ্যে। এমতাবস্থায় সিরিজ দুটি খেলতে ভারতীয় দল বাংলাদেশে সফর করে কি না সেটা নিয়ে শঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে তামিম অবশ্য বিসিসিআইয়ের সঙ্গে বিসিবির কোনো সমস্যা দেখেন না। তাঁর বিশ্বাস, ভারতীয় দল বাংলাদেশে এলে দুই বোর্ডের সম্পর্ক আরও উন্নত হবে।

তামিম বলেন, ‘বিসিসিআইয়ের ব্যাপারে বলি—বর্তমান সভাপতি মিঠুন মানহাসের সঙ্গে আমি অনেক ক্রিকেট খেলেছি। আইপিএলে আমরা একই দলে ছিলাম। তিনি বহুবার ঢাকার লিগ খেলতে বাংলাদেশে এসেছেন। আমাদের সম্পর্ক খুব ভালো। এই দায়িত্বে এখনো তাঁর সঙ্গে বসে কথা বলার সুযোগ হয়নি, তবে আমি তাঁকে ভালোভাবেই চিনি।’

বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে তামিম বলেন, ‘বর্তমানে দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি একদম চমৎকার। কোনো সমস্যা নেই, কোনো নিরাপত্তা হুমকিও নেই—আর ভারতীয় দলের জন্য তো কখনোই ছিল না। ভারত এখানে এলে পুরো স্টেডিয়াম ভরে যায়। মানুষ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভালোবাসে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি না, এখন বিসিবি ও বিসিসিআইয়ের মধ্যে কোনো বাস্তব সমস্যা আছে। ঢাকায় একটি সিরিজ হওয়াই হতে পারে সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নেওয়ার দারুণ উপায়।’

