বিব্রতকর রেকর্ডে এখন পাকিস্তান, বাংলাদেশ-ভারতের কী অবস্থা

সিরিজে ফিরতে লর্ডসে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে জয়ের কোনো বিকল্প ছিল না পাকিস্তানের। কিন্তু বৃষ্টিবিঘ্নিত এই টেস্টে ইংল্যান্ডের কাছে বাজেভাবে হারল বাবর আজমের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান। সিরিজ হারের পাশাপাশি এশিয়ার দলটি ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে এক বিব্রতকর রেকর্ডেও নাম লিখিয়েছে।
হেডিংলিতে প্রথম টেস্টে ইনিংস ও ১০৩ রানে হেরে যাওয়া পাকিস্তান লর্ডসে হেরেছে ১৯৪ রানে। টানা দুই টেস্ট হারে সাদা পোশাকের এই সংস্করণে পাকিস্তানের জয়ের চেয়ে হারই বেশি। ১৯৫২ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ৪৭৩ টেস্ট খেলে পাকিস্তান জিতেছে ১৫৩ ম্যাচ, হার ১৫৪টিতে। ড্র করেছে ১৬৬ ম্যাচ।
পাকিস্তানের প্রতিবেশী ভারতের অবস্থাও একই রকম। যত ম্যাচ জিতেছে, তার চেয়ে এক টেস্ট বেশি হেরেছে ভারত। ১৮৭ টেস্ট জয়ের বিপরীতে ভারত হেরেছে ১৮৮ টেস্টে। ২২৫ টেস্ট ড্র করেছে ও টাই করেছে ১ টেস্ট। তবে সাদা পোশাকের ক্রিকেটে প্রতিবেশী পাকিস্তানের ২০ বছর আগে থেকে খেলা শুরু করছে ভারত। ১৯৩২ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ভারত ৬০১ টেস্ট খেলেছে। সবশেষ কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে জয়ের সম্ভাবনা থাকলেও শুবমান গিলের নেতৃত্বাধীন ভারতের কাছ থেকে ম্যাচ ছিনিয়ে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা। সোনাল দিনুশার বীরত্বপূর্ণ সেঞ্চুরিতে লঙ্কানরা ম্যাচ ড্র করেছে।
ভারত-পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশও টেস্টে ১০০ বা তার বেশি ম্যাচ হেরেছে। তবে জয়-পরাজয়ের অনুপাত এখানে বাংলাদেশের অনেক বেশি খারাপ। ২৬ বছরের ইতিহাসে ১৬১ টেস্ট খেলে বাংলাদেশ জিতেছে কেবল ২৮ ম্যাচ। হেরেছে ১১৪ টেস্ট ও ১৯ টেস্ট ড্র করেছে। তবে সম্প্রতি নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বে টেস্টে দারুণ উন্নতি করেছে বাংলাদেশ। অস্ট্রেলিয়া সফরে ১-১ সমতায় টেস্ট সিরিজ ড্র করেছে বাংলাদেশ। ঘরের মাঠে বাংলাদেশ এ বছর পাকিস্তানকে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে। যা ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের টানা চার জয়।
টেস্ট খেলুড়ে ১২ দলের মধ্যে হারের চেয়ে জয়ের সংখ্যা বেশি কেবল অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার। ১৮৭৭ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ৮৮৪ টেস্ট খেলে জিতেছে ৪২৭ ম্যাচ এবং ২৩৬ ম্যাচ। জয়-পরাজয়ের অনুপাত ১.৮০৫। ইংল্যান্ডও টেস্ট খেলছে ১৮৭৭ থেকে। ৪০৭ টেস্ট জয়ের বিপরীতে হেরেছে ৩৩৬ টেস্ট। দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে খেলেছে ৪৭৯ ম্যাচ। জিতেছে ১৯১ টেস্ট, হেরেছে ১৬২ ম্যাচ ও ড্র করেে ১২৬ টেস্ট। প্রোটিয়ারা টেস্ট খেলা শুরু করেছে ১৮৮৯ সাল থেকে।
টেস্টের কনিষ্ঠতম সদস্য আফগানিস্তান-আয়ারল্যান্ড দুই দলই ১৩টি করে ম্যাচ খেলেছে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে। আফগানরা জিতেছে চার টেস্ট। আয়ারল্যান্ড তিন টেস্টে জয় পেয়েছে।
|দল
|জয়
|হার
|ইংল্যান্ড
|৪০৭
|৩৩৬
|অস্ট্রেলিয়া
|৪২৭
|২৩৬
|ওয়েস্ট ইন্ডিজ
|১৮৭
|২২৪
|নিউজিল্যান্ড
|১২৬
|১৯০
|ভারত
|১৮৭
|১৮৮
|দক্ষিণ আফ্রিকা
|১৯১
|১৬২
|পাকিস্তান
|১৫৩
|১৫৪
|শ্রীলঙ্কা
|১০৭
|১২৯
|বাংলাদেশ
|২৮
|১১৪
|জিম্বাবুয়ে
|১৬
|৮৪
|আয়ারল্যান্ড
|৩
|১০
|আফগানিস্তান
|৪
|৮
লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের ব্যাটিং ধসের পর তোপের মুখে পড়েছেন বাবর আজম। দলের অধিনায়ক ও সেরা ব্যাটারকে নিয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার বাসিত আলী। কঠিন সময়ে দলের জন্য পারফর্ম করতে না পারলে শুধু জনপ্রিয়তার জোরে মহান খেলোয়াড় হওয়া যায় না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।২৩ মিনিট আগে
এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের মেয়েদের সামনে অপেক্ষা করছে কঠিন পরীক্ষা। গ্রুপে প্রতিপক্ষ উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও মিয়ানমার। তিন দলের বিপক্ষেই লড়াইটা কঠিন হবে—তা স্বীকার করছেন বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের কোচ পিটার বাটলার। তবে এই কঠিন গ্রুপকেই দলের উন্নতির সুযোগ হিসেবে দেখছেন তিনি। এমনকি এশিয়ান গেমসে পদক জ১ ঘণ্টা আগে
গ্রীষ্মকালীন ট্রান্সফার উইন্ডো বন্ধ হওয়ার আগে হুলিয়ান আলভারেসকে দলে ভেড়াতে শেষ মুহূর্তের চেষ্টা চালাচ্ছে আর্সেনাল। ইংল্যান্ডে যেতে অনাগ্রহী আতলেতিকো মাদ্রিদের এই আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডকে রাজি করাতে তাঁর প্রতিনিধিদের সঙ্গে নতুন করে আলোচনায় বসতে যাচ্ছে লন্ডনের ক্লাবটি।১ ঘণ্টা আগে
লেস্টার সিটির সঙ্গে হামজা চৌধুরীর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক এবার শেষ হতে যাচ্ছে। ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপের ক্লাব শেফিল্ড ইউনাইটেডে পাকাপাকিভাবে যোগ দিতে যাচ্ছেন বাংলাদেশের এই মিডফিল্ডার। দলবদলের শেষ দিনে তাঁর শেফিল্ডে ফেরার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার কথা জানিয়েছে লেস্টারশায়ার লাইভ।২ ঘণ্টা আগে